習近平人馬老化，中共政壇未來恐走「老人政治」老路，中國民眾五味雜陳
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在採訪中共20大的媒體記者們看來，不論新人事名單，還是胡錦濤被「請」出場，驚悚度都不低。其中，新人事透露著強勁的習近平意志，而且強得有點出乎預料。一位外媒駐北京記者直言，在未來這個「新時代」，真的要用「新方式」看待習近平的用人了。
習近平人馬老化，中共政壇未來恐走「老人政治」老路
（中央社）學者指出，中共20大常委與委員名單反映人事老化，21大之後可能會出現1980年代的老人政治，重現鄧胡趙之間的關係。
20屆一中全會昨（23）日公布的新一屆中共領導班子，從常委年齡來看，年齡最大為中共總書記習近平（69歲），最小為現任中央書記處書記的丁薛祥（60歲）；政治局委員中，年齡最大為突破「七上八下」的中央軍委副主席張又俠（72歲），最年輕的是1964年出生的李書磊、李干杰、張國清、陳吉寧，4人都為58歲。
政治大學國關中心主任寇健文接受《中央社》訪問時表示，新的名單反映出人事老化，沒有一個幹部是如同當年胡春華進入政治局才50歲左右初頭的人，最年輕的1964年的幹部都是接近60歲的人。
寇健文指出，1964年生的這4人是否能當習近平的接班人要打問號，因為年齡太接近，再過5年已63歲，接班風險很高，且現也不清楚習打算做幾任，他們都不像真正習近平接班人的味道，沒有人是以接班人預備人選在培養。
寇健文形容，這一屆的名單安排是「習近平的專屬執政團隊」，以往習近平跟其他領導人的關係是長官與部屬，現在看來這個跡象更明顯。
寇健文並分析，如果習未來又再延任，因現實的體力問題等因素，中共21大之後可能會出現1980年代的那種老人政治。最高權力在老人身上，老人不擔任正式職務，但執掌大局。
就如，1980年代鄧小平、胡耀邦與趙紫陽之間的關係。鄧小平雖沒當總書記，但大權在他手裡，重大事件由鄧決定；日常工作、接見外賓等工作由趙紫陽、胡耀邦執行。
除此之外，在這份政治局委員的名單中，現在進入新形勢的關係，過去書記處的分工、政治局委員的分工，可能無法完全用慣例來看，這是後續值得注意的問題。
他提到新「入局」的現任國安部部長陳文清，指出陳文清又是新一屆公布的中央書記處書記，以往政法系統只有一人，而現任的公安部長王小洪也是中央書記處書記（但王小洪未「入局」），所以還須觀察會如何分工。
是陳文清調到其他黨務系統部門工作，還是他會以國安部部長身分進到書記處，又是政治局委員？寇健文認為，如果他還是當國安部部長，就反映了這次20大政治報告裡，提升了國家安全的重要性。
另一名值得注意的人物為現任福建省委書記的尹力。寇健文分析，尹力是公衛醫生，若疫情還是大問題，由尹力的專長與資歷，猜測可能接棒國務院副總理執掌衛教。
寇健文指出，這一次人事的預測中，常委的部分涉及習近平的個人偏好，以及其如何看待政治忠貞度的問題。但是，政治局委員方面，還是有脈絡可循，年齡與資歷還是重要參考指標。
中共20大後，中國民眾迎來五味雜陳的新時代
（中央社）在一片驚嘆中，中共20大及20屆一中全會昨天終告落幕。在體制內的人們看來，接下來10年才是真正的「習近平新時代」；而普通中國民眾心中，迎來的可能是個五味雜陳的新時代。
特別是，前中共總書記胡錦濤疑似被強行帶離20大會場的畫面，除了為這場政治大戲帶來最後的高潮，也透露著一個訊息：舊時代過去了，新時代到來了。
從前天揭曉的中共第20屆中央委員等名單，到昨天公布的政治局常委、委員、中央書記處書記，以及中央軍委副主席、委員名單，都顯示了三連任總書記的習近平全面貫徹意志和理念，把整個中國朝他設定目標前進的決心。
在採訪中共20大的媒體記者們看來，不論新人事名單，還是胡錦濤被「請」出場，驚悚度都不低。其中，新人事透露著強勁的習近平意志，而且強得有點出乎預料。一位外媒駐北京記者直言，在未來這個「新時代」，真的要用「新方式」看待習近平的用人了。
但這位記者不忘意味深長地說了一句，如果習近平將來也能用「新方式」來治理國家，那他的「新時代」會好很多。
這位外媒記者的話，似乎也是中國民眾看待習近平三連任，心中五味雜陳的原因。過去5年，不少人因為習近平對外的強硬態度高聲歡呼，深感中國人在老外面前腰桿直了；但也有不少人因為他主導敲打資本及特定行業，以及這3年的「動態清零」，日子過得比較辛苦。
相較於外媒，中國體制內的人們，對習近平三連任及人事上的大勝，顯得平靜許多。當然，有較大的原因，是因為不敢說，更別談吐露心聲。
北京一位體制內人士，還是願意就此事和記者聊幾句。他說，看到這個結果，大致能作出個結論，那就是「方向不變，一切照舊」。
這位體制內人士指出，這些人（指新人事）都是習近平的「自己人」，用得越多，代表習近平要朝相同方向走下去的意念越強。再看看他用「自己人」的比例特別高，「大方向能轉彎嗎？不可能」。
至於一般中國民眾，不少人中午都看了一眼新出爐的政治局委員、常委名單，反應各有不同。似乎，多數人漠然以對；有些人想說卻說不上來；也有人覺得「求穩」總沒錯；另外有人搖頭嘆息。
這當中，思想傾向自由派的民眾反應最明顯。不少人翻牆到境外網路平台開罵，直指中共20大的人事新布局「太離譜」，對中國的未來感到悲觀，加上相同立場的海外華人加入討論，氣氛大有炸鍋之勢。
他們也有一些人，選擇在中國國內網路上，用諸如「那就這樣吧」的隱諱字句，吐露心中的無奈。抱怨時，大家用字遣詞十分小心，深怕一不小心，不是聊天群被封，就是自己的帳號被封。
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