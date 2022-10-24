2022/10/24,
軍事

邱國正評中共新一屆軍委名單：年輕化且具備航天、科技背景，對台戰略會更強硬

邱國正評中共新一屆軍委名單：年輕化且具備航天、科技背景，對台戰略會更強硬
習近平於中共20大16日開幕演說。Photo Credit: 中央社

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國防部長邱國正指出，中共新一屆軍委會六個成員中，整體來看年紀年輕化，軍種包含陸軍、海軍、還有火箭軍，背景不管是對航天、科技都有很深的底子，都經過基層歷練，可以用很久，可以看出中共是「有所準備」，未來對台將更加強硬。

中共二十大昨（23）日閉幕，新一屆中央軍委會成員揭曉，中國國家主席習近平連任中央軍委主席，原軍委副主席張又俠連任，而曾規劃「圍台軍演」、前東部戰區司令何衛東高升副主席，國防部長邱國正今（24）日赴立法院備詢針對此名單表示，新的人事對台戰略比較強硬，國軍在戰略上也會有所調整。

邱國正表示，本屆軍委會六個成員中，除張又俠年齡比較大（72歲），其他多半都是1955年以後（67歲），甚至到1964年生（58歲），整體來看年紀年輕化，軍種包含陸軍、海軍、還有火箭軍，成員背景不管是對航天、科技都有很深的底子，也都經過基層歷練，可以用很久，可以看出中共是「有所準備」。

邱國正特別指出，副主席何衛東在東部戰區歷練過，其他很多幹部也是如此，比如現任共軍東部戰區司令林向陽，基層底子打得蠻厚。邱國正說，中共人員佈局有所調整，國軍也會有因應方法，人事方面我方也在調整，但不是針對共軍而變，「國防政策有一定脈絡，我們會穩紮穩打的去做我們的工作」。

立委江啟臣質詢時問道，習近平打破了很多以往的規範，對台軍事佈局會不會也跟以往不同？張又俠與何衛東對台戰略如何？邱國正坦言，會比較強硬一點。

江啟臣再問，國安局長陳明通說最快2023年中共「以戰逼談」，國防部有準備嗎？邱國正回應，國軍備戰不分年份、隨時在準備，戰備準備工作沒有最好，就只有一年比一年強化，變得更好。

現年65歲的何衛東，2019年起擔任共軍東部戰區司令，領導浙江、福建等地武裝力量，今年1月卸任，轉接主司作戰的中央軍委聯合作戰指揮中心。何衛東並非二十大代表，但直接在二十大入選為中央委員、進入政治局，還直升中央軍委副主席。軍事評論員宋仲平指出，考量何衛東的福建作戰背景與他被提拔，顯示共軍正在加強對台軍事的戰鬥準備；新加坡國立大學東亞研究所研究員李楠也認為，解決台灣問題是何衛東晉升副主席的原因。

《自由時報》引述《解放軍報》指出，東部戰區是負責台海的主攻部隊，何衛東任內負責規劃作戰計畫與訓練作業。今年8月初，共軍東部戰區對台灣發動繞島演習，即是在他設計的作戰計劃基礎上執行。何衛東今後將兼管負責作戰的中央軍委聯合作戰指揮中心，意味台海戰事可能成為共軍的優先任務。

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Photo Credit: 百度百科
中共中央軍事委員會副主席何衛東資料照。

其他四名軍委中有兩名新人，包括64歲的中央軍委裝備發展部部長兼中國載人航天工程總指揮李尚福，以及58歲的陸軍司令員劉振立。兩名連任的委員分別是67歲的中央軍委政治工作部主任苗華、64歲的中央軍委紀委書記張升民。苗華也出生於福州軍人家庭，長期在駐閩的第三十一集團軍服役，曾任蘭州軍區政委、解放軍海軍政委，與何衛東都是出身福建，對台軍事佈局引發聯想。

邱國正表示，國防方面工作有延續性，中共必然會挑整，但是有幅度、有時間，國軍不會因時間冗長就拖延；對國軍就是保持備戰，也會注意中共怎麼挑整，畢竟人事是我方策略調整的依據之一，雖不是完全，但是很好的參考，這方面國軍會有所因應。

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核稿編輯：翁世航


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