美101空降師時隔80年部署歐洲，指揮官：做好越過北約邊界進入烏克蘭的充分準備
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101空降師副指揮官盧巴斯准將表示：「我們準備好保衛北約的每吋土地，我們帶來了獨特的能力，來自我們的空中攻擊能力……我們是一支輕步兵部隊，為我們的飛機和空中突擊帶來了機動性。」
美101空降師時隔80年部署歐洲，隨時準備與俄羅斯一戰
（中央社）俄羅斯入侵烏克蘭，與美國為首的北大西洋公約組織（NATO）關係日趨緊張之際，美國101空降師現已部署歐洲，為近80年首次。
有「嚎叫之鷹」之稱的101空降師是美國最精銳的空中打擊師，可在數小時內部署到世界上任何戰場。
美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）跟著101空降師副指揮官盧巴斯准將（Brigadier General John Lubas）以及第2旅級戰鬥隊（2nd Brigade Combat Team）指揮官馬泰德斯上校（Colonel Edwin Matthaidess），一起搭上黑鷹（Black Hawk）直升機前進北約最邊界，距羅馬尼亞與烏克蘭邊界僅3英里處。
俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）2月24日對烏克蘭展開全面入侵後，俄軍從克里米亞半島朝北挺進。這7個多月期間，俄軍試圖沿黑海岸進入赫爾松（Kherson）地區，目標占領梅科萊夫（Mykolaiv）和奧德薩（Odesa）等烏克蘭重要港市。
正因俄軍威脅距離位於羅馬尼亞的北約領土如此之近，美國最精銳的空中打擊師之一才會配備重型裝備被派來此地。
盧巴斯告訴哥倫比亞廣播公司新聞網：「我們準備好保衛北約的每吋土地，我們帶來了獨特的能力，來自我們的空中攻擊能力……我們是一支輕步兵部隊，為我們的飛機和空中突擊帶來了機動性。」
整體而言，來自肯塔基州坎貝爾堡（Fort Campbell）基地的101空降師，已有約4700人部署羅馬尼亞加強北約東翼。
馬泰德斯告訴哥倫比亞廣播公司新聞網，他和他的部隊是與烏克蘭戰事距離最近的美軍，他們持續「密切關注」俄軍，進行「準確複製」戰爭狀況的演習，保持警戒。
兩位指揮官告訴哥倫比亞廣播公司新聞網，他們已經做好準備，隨時可以作戰，捍衛北約領土。如果戰事升級或北約遭到攻擊，也已做好越過北約邊界進入烏克蘭的充分準備。
美英俄防長討論烏克蘭局勢，俄軍稱基輔恐用髒彈
俄羅斯國防部表示，俄國防長蕭依古（Sergei Shoigu）今天（當地時間23日）與美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）討論烏克蘭局勢，這是他們不到一週內的第2次通話。另外，蕭依古也告訴英國防長，俄方擔心基輔可能使用髒彈。
法新社報導，俄羅斯國防部在社群媒體發布聲明指出：「兩國防長討論了烏克蘭的情勢。」
除了跟奧斯丁商討烏克蘭局勢，蕭依古今天稍早也與法國、土耳其和英國的防長進行對話。
路透社報導，莫斯科當局沒有提供蕭依古與奧斯丁的通話細節。
俄羅斯媒體引述俄國國防部的消息報導，蕭依古今天跟英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）通電話，兩人談論烏克蘭局勢。
蕭依古告訴華勒斯，俄國擔心基輔當局可能準備在烏克蘭使用「髒彈」，他在今天稍早跟法國及土耳其防長通電話時也提出這項說法。
所謂「髒彈」是使用帶有放射性物質的傳統炸藥，但俄國沒有公布任何證據支持這項說法。
俄烏激戰，俄軍猛攻能源設施烏克蘭朝赫爾松反攻
烏克蘭空軍表示，俄羅斯今天發射十多枚飛彈攻擊烏克蘭各地的能源設施和其他基礎設施，導致不同地區局部停電。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）說，俄羅斯的攻擊範圍「非常廣泛」。他承諾，烏軍將在合作夥伴協助下，進一步提升已經不錯的擊落來襲飛彈紀錄。
與此同時，烏克蘭南部城市赫爾松的俄羅斯占領當局以他們所謂的軍事局勢緊張為由，敦促平民立即撤離。烏克蘭軍方說，其部隊向南穿過赫爾松州，收復了至少兩個據稱俄軍棄守的村落。
赫爾松的親俄當局警告烏軍可能將發動攻擊、收復赫爾松之後，赫爾松近日陸續有數以千計百姓撤離，但今天的警告更多了點急迫性。
赫爾松的親俄當局在社群媒體宣布：「由於前線局勢緊張、城市受到大規模砲擊的風險增加，加上恐怖攻擊威脅上升，所有平民必須立即離開赫爾松市，前往第聶伯河（Dnipro River）左岸地區。」
烏軍積極反攻之際，俄軍則是持續攻擊烏國電力設施。10月10日以來，俄羅斯對烏克蘭的電力基礎設施發動毀滅性攻擊，烏克蘭至少一半的火力發電受創，整個系統則有高達40％遭受攻擊。
22日天亮後不久，許多地區的官員通報能源設施遭到攻擊、電力中斷，工程師忙著恢復能源供應，州長則建議居民儲備用水。基輔部分地區停電至傍晚，市中心一個地區商店關門，交通號誌不亮。
澤倫斯基在每晚例行的演說中提及烏克蘭西部、中部和南部：「最新的這場攻擊範圍非常廣泛。」
「我們當然沒有技術能力可以百分之百擊落俄羅斯飛彈和無人攻擊機，但我確信，在合作夥伴的協助下，我們將逐漸實現這一目標。現在，我們已擊落大多數的巡弋飛彈以及大部分的無人機。」
路透社記者在烏克蘭南部梅科萊夫市報導說，當地停電已經停了數小時，手機訊號中斷。東南部常遭俄國砲轟的尼科波（Nikopol）地方當局則警告，空襲警報可能因為停電而不響。
稍早烏國總統辦公室副主任提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）表示，目前全國共有100多萬戶無電可用。
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責任編輯：羅元祺
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