習近平第3任期強勢布局，打破中共人事常規不見接班人，20年來首次無女性入局

習近平第3任期強勢布局，打破中共人事常規不見接班人

（中央社）中共政治局、中央軍委等新成員名單23日塵埃落定，破例三連任總書記的習近平取得空前勝利，且硬將前總書記胡錦濤指定的接班人胡春華排除出政治局，更看不出另選接班人的跡象。

除了打破指定「接班人」原則，行之有年的「七上八下」、「派系共治」、「老領導推舉」、「女性入（政治）局」等原則，在這次中共二十大過後都告煙消雲散。而多年來維持25人單數的政治局成員人數，也被減成了雙數24人。這些都徹底進入了人事安排「新時代」。

相形之下，習近平對新一屆中央軍委人事的安排卻相形保守，更少見地留任了與他交情匪淺的老將張又俠，顯見習近平對軍隊的掌控，仍是「穩」字當頭。

觀察最受矚目的新一屆政治局常委名單，習近平可謂「大勝」。其中，非「習家軍」人馬指標的胡春華，一直被認為是習近平可望開恩留下的一柱香火。然而，習近平不但滅了這柱香火，連原有的政治局委員也不留給他，只留下了中央委員，頗令外界唏噓。

雖然有人抱一絲希望，認為胡春華似有機會在2023年接任國家副主席。但從習近平二十大以來毫不留情貫徹意志的人事布局來看，胡春華接任的機會可謂渺茫。自此，這位前「儲君」至少在短期內，看不出能在中共政壇重新活躍的跡象。

相形之下，「習家軍」大舉入常令人側目。其中，一如預期入常、有「正牌習家軍」之稱的丁薛祥，可望出任國務院副總理。而這個位子，原本被認為是胡春華可能坐上去的。而1962年生的丁薛祥也將取代胡春華，成為新一屆政治局最年輕的常委，前途也被看好。

最讓人驚呼的，莫過於蔡奇接任中央書記處書記。儘管在北京市委書記任內爭議不小，但這項安排無礙於他的「習家軍」身分。特別是這個主管意識型態的大位，更需要蔡奇這種行事作風強硬的人來執行。

擺脫上海封城爭議，由黑翻紅直奔常委第2、坐穩總理寶座的李強，以及政績平平而升任中紀委書記的李希，都得益於「習家軍」的成色。但這「一蔡二李」年齡與習近平差距不大，加上個人條件，顯然都不是接班人。至於1960年生、多次被傳「入常」未果的「習家軍」要角陳敏爾，留任政治局委員後的新職受到注意。

另一方面，習近平和忠於他的王滬寧、趙樂際如預期連任政治局常委。但王、趙的排名卻出乎意料地調換，使得趙樂際可望接任中國全國人大常委會委員長，王滬寧則有望接任全國政協主席，與先前預測相反。這顯示習近平儘管為常委大換血，仍需要老將幫他穩住陣腳。

除了政治局常委，新一屆政治局委員除了打破慣例沒有女性外，人數從25人減為24人，最受外界矚目。外界好奇，一旦表決出現12比12，要如何解決？不過，在習近平強勢主政下，別說12比12，就是23比1也幾無可能發生。單數或雙數，就沒那麼重要了。

24名新任政治局委員中，新人達13人，分別為馬興瑞、王毅、尹力、石泰峰、劉國中、李干杰、李書磊、何衛東、何立峰、張國清、陳文清、陳吉寧、袁家軍。一眼望去，不是習近平的人馬，就是忠於執行習近平政策的官員。

其中最受矚目的，莫過於和習近平同為69歲的王毅，成為「七上八下」被打破的典型。而他可望代替楊潔篪，接任中共中央外事委員會辦公室主任；而「習家軍」要角何立峰則可望接任劉鶴遺缺，晉升國務院副總理。

13名新人中，有9人具備地方一、二把手的資歷。其中，何衛東已確定升任中央軍委副主席，現任新疆書記馬興瑞可望留任，中宣部常務副主任李書磊有望扶正，北京市長陳吉寧預料將升任北京市委書記，國安部長陳文清似有可能接掌政法委書記。

至於留任的11人中，扣除7常委及另一名軍委副主席張又俠後，其餘3人將有機會角逐剩下的2名國務院副總理空缺。最被看好的仍是「習家軍」要角陳敏爾，其次是「習家軍」另一名成員黃坤明，以及「忠」字見稱的李鴻忠。

相較於政治局常委及委員的大手筆，習近平在中央軍委的安排上，相對保守許多。其中，他打破多屆軍委副主席「不連任」的慣例，讓同為「紅二代」的自家人馬張又俠續任副主席，排名從第2升為第1。這一安排，雖也是習近打破慣例的一種，實質上卻屬保守。

同時，習近平並未拔擢呼聲頗高、出身軍中政治系統的苗華升任副主席，而是將9月底才卸任東部戰區司令員的何衛東，則是遵循軍委副主席多年來1人來自軍區、1人來自非戰鬥單位的「一文一武」傳統。

習近平大膽、強勢地任用自己人的人事布局，幾乎打破了中共長年傳統，牢固自己第3個任期的權力基礎，以追求更多任期的意念十分清晰。但在關乎「槍桿子」的布局上顯得謹慎，凸顯「軍隊不能亂」的中共執政信條。

看看李克強、汪洋、胡春華的際遇便知，習近平可以打破一切傳統，只求一個「穩」字。

20年來首次，中共政治局女人不頂半點天

（中央社）中共20屆一中全會23日選出24名新任政治局委員，清一色都是男性，打破近20年來至少一名女性委員的慣例。事前呼聲高的貴州省委書記諶貽琴、人大常委會副委員長沈躍躍皆榜上無名。

根據全會公報，新任第20屆中共中央政治局委員共24人，較近幾屆來減少1人。

《香港01》報導指出，這份名單中除了胡春華未被列入引發關注之外，清一色都是男性也打破自十六大以來，至少有一名女性委員的慣例。