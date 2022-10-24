習近平第3任期強勢布局，打破中共人事常規不見接班人，20年來首次無女性入局
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習近平大膽、強勢地任用自己人的人事布局，幾乎打破了中共長年傳統，牢固自己第3個任期的權力基礎，以追求更多任期的意念十分清晰。但在關乎「槍桿子」的布局上顯得謹慎，凸顯「軍隊不能亂」的中共執政信條。看看李克強、汪洋、胡春華的際遇便知，習近平可以打破一切傳統，只求一個「穩」字。
習近平第3任期強勢布局，打破中共人事常規不見接班人
（中央社）中共政治局、中央軍委等新成員名單23日塵埃落定，破例三連任總書記的習近平取得空前勝利，且硬將前總書記胡錦濤指定的接班人胡春華排除出政治局，更看不出另選接班人的跡象。
除了打破指定「接班人」原則，行之有年的「七上八下」、「派系共治」、「老領導推舉」、「女性入（政治）局」等原則，在這次中共二十大過後都告煙消雲散。而多年來維持25人單數的政治局成員人數，也被減成了雙數24人。這些都徹底進入了人事安排「新時代」。
相形之下，習近平對新一屆中央軍委人事的安排卻相形保守，更少見地留任了與他交情匪淺的老將張又俠，顯見習近平對軍隊的掌控，仍是「穩」字當頭。
觀察最受矚目的新一屆政治局常委名單，習近平可謂「大勝」。其中，非「習家軍」人馬指標的胡春華，一直被認為是習近平可望開恩留下的一柱香火。然而，習近平不但滅了這柱香火，連原有的政治局委員也不留給他，只留下了中央委員，頗令外界唏噓。
雖然有人抱一絲希望，認為胡春華似有機會在2023年接任國家副主席。但從習近平二十大以來毫不留情貫徹意志的人事布局來看，胡春華接任的機會可謂渺茫。自此，這位前「儲君」至少在短期內，看不出能在中共政壇重新活躍的跡象。
相形之下，「習家軍」大舉入常令人側目。其中，一如預期入常、有「正牌習家軍」之稱的丁薛祥，可望出任國務院副總理。而這個位子，原本被認為是胡春華可能坐上去的。而1962年生的丁薛祥也將取代胡春華，成為新一屆政治局最年輕的常委，前途也被看好。
最讓人驚呼的，莫過於蔡奇接任中央書記處書記。儘管在北京市委書記任內爭議不小，但這項安排無礙於他的「習家軍」身分。特別是這個主管意識型態的大位，更需要蔡奇這種行事作風強硬的人來執行。
擺脫上海封城爭議，由黑翻紅直奔常委第2、坐穩總理寶座的李強，以及政績平平而升任中紀委書記的李希，都得益於「習家軍」的成色。但這「一蔡二李」年齡與習近平差距不大，加上個人條件，顯然都不是接班人。至於1960年生、多次被傳「入常」未果的「習家軍」要角陳敏爾，留任政治局委員後的新職受到注意。
另一方面，習近平和忠於他的王滬寧、趙樂際如預期連任政治局常委。但王、趙的排名卻出乎意料地調換，使得趙樂際可望接任中國全國人大常委會委員長，王滬寧則有望接任全國政協主席，與先前預測相反。這顯示習近平儘管為常委大換血，仍需要老將幫他穩住陣腳。
除了政治局常委，新一屆政治局委員除了打破慣例沒有女性外，人數從25人減為24人，最受外界矚目。外界好奇，一旦表決出現12比12，要如何解決？不過，在習近平強勢主政下，別說12比12，就是23比1也幾無可能發生。單數或雙數，就沒那麼重要了。
24名新任政治局委員中，新人達13人，分別為馬興瑞、王毅、尹力、石泰峰、劉國中、李干杰、李書磊、何衛東、何立峰、張國清、陳文清、陳吉寧、袁家軍。一眼望去，不是習近平的人馬，就是忠於執行習近平政策的官員。
其中最受矚目的，莫過於和習近平同為69歲的王毅，成為「七上八下」被打破的典型。而他可望代替楊潔篪，接任中共中央外事委員會辦公室主任；而「習家軍」要角何立峰則可望接任劉鶴遺缺，晉升國務院副總理。
13名新人中，有9人具備地方一、二把手的資歷。其中，何衛東已確定升任中央軍委副主席，現任新疆書記馬興瑞可望留任，中宣部常務副主任李書磊有望扶正，北京市長陳吉寧預料將升任北京市委書記，國安部長陳文清似有可能接掌政法委書記。
至於留任的11人中，扣除7常委及另一名軍委副主席張又俠後，其餘3人將有機會角逐剩下的2名國務院副總理空缺。最被看好的仍是「習家軍」要角陳敏爾，其次是「習家軍」另一名成員黃坤明，以及「忠」字見稱的李鴻忠。
相較於政治局常委及委員的大手筆，習近平在中央軍委的安排上，相對保守許多。其中，他打破多屆軍委副主席「不連任」的慣例，讓同為「紅二代」的自家人馬張又俠續任副主席，排名從第2升為第1。這一安排，雖也是習近打破慣例的一種，實質上卻屬保守。
同時，習近平並未拔擢呼聲頗高、出身軍中政治系統的苗華升任副主席，而是將9月底才卸任東部戰區司令員的何衛東，則是遵循軍委副主席多年來1人來自軍區、1人來自非戰鬥單位的「一文一武」傳統。
習近平大膽、強勢地任用自己人的人事布局，幾乎打破了中共長年傳統，牢固自己第3個任期的權力基礎，以追求更多任期的意念十分清晰。但在關乎「槍桿子」的布局上顯得謹慎，凸顯「軍隊不能亂」的中共執政信條。
看看李克強、汪洋、胡春華的際遇便知，習近平可以打破一切傳統，只求一個「穩」字。
20年來首次，中共政治局女人不頂半點天
（中央社）中共20屆一中全會23日選出24名新任政治局委員，清一色都是男性，打破近20年來至少一名女性委員的慣例。事前呼聲高的貴州省委書記諶貽琴、人大常委會副委員長沈躍躍皆榜上無名。
根據全會公報，新任第20屆中共中央政治局委員共24人，較近幾屆來減少1人。
《香港01》報導指出，這份名單中除了胡春華未被列入引發關注之外，清一色都是男性也打破自十六大以來，至少有一名女性委員的慣例。
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從科技島領先全世界：解密台灣「淨零減碳」轉型術，科技與環境可以達成雙贏
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「永續經營」在過去是國家治理、企業運作「Nice to Have(可有可無)」的元素；如今在淨零減碳、倡議ESG的推波助瀾，永續議題儼然成為「Must Do(必須要做)」的必考題。
隨著國家發展委員會公布「台灣2050淨零排放路徑」，加上金管會訂定上市櫃公司溫室氣體盤查資訊揭露時程，「淨零入法」勢在必行。那麼首當其衝的台灣企業該如何回應？怎麼擬訂具體行動策略？以及廣大的消費者，從日常生活中，又可以透過哪些方式響應減碳？
我們本次邀請行政院能源及減碳辦公室林子倫副執行長、中鋼公司、以及臺灣唯一專注頭皮養護髮品的B型企業美科實業，分別以政府角色、大型企業、以及中小企業代表，從企業治理、民眾消費角度，探討台灣的永續轉型術，如何走出與他國不一樣的道路。
產業供應鏈首當其衝，企業永續轉型不轉不行
歐盟公告最快2023年試行徵收全球首要碳邊境調整機制，也就是俗稱的碳關稅，讓一票過去長期仰賴進出口貿易的台灣企業引發「碳焦慮」。不過也有企業認為眼前的減碳星火，還「燒不到自己」，但真的是這樣嗎？
林子倫就指出，「現在有一句玩笑話，如果企業不走淨零，你的訂單可能就被清零。」因為供應鏈層層分工，終端大品牌例如Apple、Google、Microsoft開始要求他們的供應商，必須每年要通過減碳評比，如果不能達標，很可能隔年就被踢出名單。因此林子倫強調，「如果企業現在不做改變，在未來可能面臨更大的挑戰，永續轉型這一題的布局，不只是爲了減碳，而是為了競爭力，非轉不行。」
身為高碳排行業的中鋼，面對淨零就深有所感。中鋼生產部門生產副總陳守道回應，「碳中和的壓力鋪天蓋地而來，以前只要遵循國家法規要求，現在還要面對投資機構、客戶、外國政府、國際倡議的要求。」中鋼研發部門技術副總鄭際昭則呼應林子倫所言，他說：「企業如果沒有足夠的減碳作為，未來外銷產品被課徵碳稅，就會造成產品競爭力下降，現在更要把握轉型升級的機會。」
除了環境壓力、市場競爭力，難道企業投入減碳沒有其他誘因？美科實業展示另一種思維。美科總經理陳俊偉就提到，他們思考每年賣到市場的洗髮精，100萬支、200萬支空瓶最後跑去哪？為了對環境負責，陳俊偉認為企業投入減碳的第一件事就是確立「信念」。他說，「因為我們認為綠色産品是一門好生意，值得我們去投資，所以盤點自身優勢，順勢達成淨零目標。」
減碳行動成功心法，中鋼、美科的永續策略如何殊途同歸
既然美科實業深信「轉綠」是有利可圖，那麼像他們這類中小企業，是怎麼系統化規劃減碳路徑？美科放眼2030年達到淨零排放的藍圖之下，從組織、策略兩個方向開始展開行動。前者設有專責永續辦公室，直屬於總經理室並編列獨立預算讓決策有效施行；至於策略面則可分為內部及外部的作為。
內部在盤點碳足跡過程，陳俊偉分享他們將産品製造、企業組織會產生的碳足跡，交由專業團隊去界定範疇，再與內部同仁溝通一起設定減碳目標。外部的減碳，則是號召價值鏈上下游夥伴一起響應，鼓勵合作廠商一起發展低碳産品、淨山養樹，並遵守供應商守則、評鑑制度。
以上種種投入之後，再統整為網站內容及品牌的永續報告書，對外向客戶、供應商、甚至大眾消費者告知，知曉美科所設定的短中長期永續目標共達成哪些成績，不僅獲得消費者認同，也提升品牌價值。
美科實業邁向綠色企業，淨零減碳實績
至於陳俊偉口中碳盤查的專業團隊合作，該如何找尋這類對象？林子倫回應，「現在政府端，從經濟部、工業局、環保署有很多類似的輔導方案；或是企業之間透過用大帶小模式，透過供應商夥伴的轉型經驗分享，可以幫助相對較缺乏資源的中小企業來擬定相關策略。」
那麼對大型企業如中鋼有著龐大組織規模，在淨零減碳有什麼實際作為？鄭際昭回應，中鋼在2021年成立「節能減碳及碳中和推動小組」，由董事長親自擔任負責人，訂定明確的中、短、長計畫，並每三個月做一次會報，採取「先低碳、再零碳」的方針著手，最後目標2050要達成碳中和。
中鋼投入淨零減碳擬訂短、中、長程具體目標
尤其在生產環節，為了盡可能減碳，還可以運用前瞻技術找到新解方。例如中鋼與成功大學合作成立「負碳科技氫能冶金共研中心」，鑽研「以氫代碳」技術；或是和工研院合作發展鋼化聯產技術，期望造就台灣第一個在工業界實施氫能結合二氧化碳捕捉及再利用（Carbon Capture and Utilization, CCU）的示範案例，展現中鋼有產製高級鋼的技術實力。
除了在能耗端節約，中鋼也積極布局拓展再生能源來源。陳守道分享，中鋼投資中鋼光能公司，在中鋼集團設置太陽光電系統，累計發電量已達約3.3億度，未來每年約可貢獻1.02億度綠電、減少5.1萬公噸碳排量。此外，中鋼也透過投資公司，帶動本土離岸風電產業發展，協助政府落實離岸風電產業在地化政策。
從計算「熱量」到「碳量」，消費者響應企業減碳可以這樣做
上述的討論都還是聚焦在企業對淨零減碳的投入，對一般大眾而言，淨零一事是否仍遙不可及呢？林子倫點出實際情況，因為碳稅有價之後，未來我們的食衣住行，方方面面將要精確計算碳排放，來繳納碳成本。因此我們以前吃一頓飯要看食物的熱量，未來計算碳足跡排量的習慣，將逐漸融合到我們生活的每一個細節，或是日常每一段旅程。
除了計算自身碳足跡，大眾是否也能透過消費行為，響應淨零減碳？其實是有的，例如美科在執行碳盤查就發現，頭皮淨化液的最大碳排放是在「使用」階段，也就是沖洗所需水量、吹乾所需電量。因此美科透過調整配方、成分，讓髮絲更易沖洗、易吹乾，當消費者使用他們的循環低碳產品，也等於在呼應減碳方案。
至於鋼材看似與消費者沒有直接關係，中鋼生產部副總鄭際昭就提到，鋼化聯產技術能應用在產製綠色化學品，舉凡球鞋、瑜珈衣，都屬於低碳製程下的綠色產品。又或是中鋼2007年他們開始與國際電動車大廠合作，針對電動車馬達開發高能效電磁鋼，鋼材重量減輕有助省電或增加續航力。換言之，當消費者有意識選擇這類綠色產品，就是在為地球貢獻一份心力。
不論是美科從髮品研發新配方、瓶裝減碳，又或是中鋼生產綠能鋼片，林子倫認為這兩家企業都是在永續轉型的過程，持續開發出新的產品及技術。因此在淨零減碳的漫長路上，企業更應該積極找出新的商業模式，或培養更強勁的競爭力，證明環保與經濟不再是相生相剋的難題，而是相輔相成的新契機。
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