「一個孤君與六個小矮人」才是中國未來最大的國安危機
我們想讓你知道的是
除非習近平萬萬歲，否則，對於一個69歲的老人而言，總難免會有個三長兩短。萬一哪天，毛主席「有請」習主席，以致於「龍馭賓天」的話，堂堂中國竟連個「皇儲」接班人都沒有。這才是中國最大的國安危機啊。
文：黃澎孝
中共二十大在習近平大獲全勝下落幕了。確立了這位世界第二大經濟體的領袖，集：黨、政、軍大權於一身，不但權力「上不封頂」，甚至於還可「遙遙無期」的連任下去。事實上，以當今中國的綜合國力，習近平所掌握的鉅大權力，放諸中國歷史，就算集「三皇五帝」於一身的「千古一帝」秦始皇，都難以望其項背了。
但是，很奇怪？
這麼一位手握雄兵200萬，G.F.P.環球軍力排名世界第二的國家領袖，卻在他的「中共二十大政治報告」中，出現了89次「安全」一詞。表現出習近平對於中國的政治安全、國土安全、社會安全，乃至於：經濟、重大基礎設施、金融、網路、生物、資源、核、太空、海洋等全方位安全的「不安全感」。
也洩露出中國「大有大的難處」，其虛實如何？習近平顯然是心中有數的。
其實，早在1400多年前，中國南北朝時代的北周文帝宇文泰，就曾在他的詔書中表示：「天下至廣，非一人所能獨治。」所以才要設官分職，將權力下放。更要設置宰相，為皇帝分勞解憂。
但是，我們看到中共二十大所任命的「政治局」七常委中，除了習近平以外，只有六個才幹、專業、歷練都僅差堪聽命辦事而已的「小矮人」。完全對不上中國的「安全」所需。因此，缺乏左膀右臂的習近平只是一個孤君而已。這就形成了「大權集於一身，安危繫於一人」的「累卵之危」。
換言之，除非習近平萬萬歲，否則，對於一個69歲的老人而言，總難免會有個三長兩短。秦始皇當年被徐福詐騙的經驗，不就已經告訴我們，天下並無長生不老神藥。萬一哪天，毛主席「有請」習主席，以致於「龍馭賓天」的話，堂堂中國竟連個「皇儲」接班人都沒有。這才是中國最大的國安危機啊。
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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一圖看懂：最彈中底科技再加厚！國民跑鞋新裝登場—MIZUNO WAVE RIDER 26
我們想讓你知道的是
乘載25年的科技基礎，MIZUNO WAVE RIDER以「平穩推進、流暢前行」為主打，正式迎來新作26代。
隨著疫情漸緩、解封在前，延宕的馬拉松賽事也在近期逐漸回歸。「嘿，這陣子都在哪跑？」、「最近有報比賽嗎？」、「該約一波團練了吧！」，雨後春筍般，跑友群裡捎來各種久違問候。
無論日常跑場，始終如一地伴你穩健向前
正所謂「沒穿過、也聽過」，這麼一雙「老朋友」相信大家都不陌生。源自1997年，MIZUNO WAVE RIDER系列轉眼將邁入第26個年頭。風行超過四分之一個世紀的經典鞋款，向來不以譁眾取寵的設計為主打，以最實在的舒適感受，擄獲跑友芳心，為其冠上「國民跑鞋」美名。
乘載25年的科技基礎，WAVE RIDER正式迎來新作26代，以「平穩推進、流暢前行」為主打，WAVE RIDER 26定位為馬拉松4.5小時左右完賽的鞋款。至於此代又有什麼革新之處呢？
最彈中底科技厚磅加持，熟悉的RIDER最對味
MIZUNO WAVE RIDER 26最明顯的就是肉眼可見的增量中底體積。延續前作設定，WAVE RIDER 26仍採全掌式上下層ENERZY素材，掌跟差部分雖維持在12mm，但因鞋底高度增加2mm， 視覺上整體比上一代加厚不少，實際上腳的感受也較以往厚實許多，「類厚底跑鞋」的厚磅腳感，讓人未跑就先對其緩震性能增添不少信心。重點是，延續「國民跑鞋」一貫的親民特性，初學者不用擔心不能駕馭。
而灰白色網布鞋面與銀灰線條的搭配，加上中底漸層外觀的類波浪造型，以及藍、紅配色橡膠顆粒相間的鞋底，在鞋型、LOGO位置沒有太大變動的情況下，細節設計讓WAVE RIDER 26更顯簡潔、俐落，對比過去略顯樸素、笨重的外觀，多了流線速度感，簡單說：這雙主打配色就是「好看」。
除了透氣度在水準之上，與歷代設定相同，針對腳板較寬的跑者，WAVE RIDER 26亦有寬楦版本可以選擇。就穿著感受而言，體感在重量上基本與前代無異，無車縫一體式鞋舌與後跟穩定塑料的結合，其包覆與支撐度都較前代更有感，尤其遇到過彎或不平路面時，雙腳與跑鞋的緊密貼合，都讓人可以更無憂地邁開步伐。
至於常被跑友笑稱「穿不壞宛如做慈善般」的招牌X10大底，在此作中也沒有缺席。連接大底前掌的橡膠設計不只讓推進效果加乘，優越的抓地力與耐磨性，遇到溼滑路面也能穩住腳步，面對高跑量、長距離訓練更是好擋、耐操。
說了這麼多，相信「跑感」還是大家最關注的話題。無論是初跑新手，或是習慣輕鬆跑、長距離穩定輸出，甚至是具強烈緩震、穩定需求類型的跑者， WAVE RIDER 26絕對會是你相當萬用的好戰友。
若要用一個字總結WAVE RIDER 26，就是一個「穩」字。中底上下層ENERZY材質之間的WAVE PLATE在雙腳落地時瞬間「擠壓、回彈」的效果，充分展現最彈中底科技的柔軟性與緩震性能。雖然外底紋路從橫向切割改為一體式，致使前掌活動角度有些牽制，但整體與前掌 SMOOTH RIDE大底的彎曲溝槽設計搭配，仍創造出每一步都是平順安穩的流暢感。
升級有感的超經典，不會被停止不停地「RUN」
為平穩推進、流暢前行而生的WAVE RIDER 26，雖在科技運用上承襲前代所長，不免會引來與前作似乎沒有太大差異的聲音，但對這樣具一定年代歷史的跑鞋來說，所謂的革新，並非得要全盤打掉重練，細節之處的升級，以及能夠堅守特色並持續演進超過四分之一個世紀，若這不是經典什麼才是呢！