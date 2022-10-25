「一個孤君與六個小矮人」才是中國未來最大的國安危機

文：黃澎孝

中共二十大在習近平大獲全勝下落幕了。確立了這位世界第二大經濟體的領袖，集：黨、政、軍大權於一身，不但權力「上不封頂」，甚至於還可「遙遙無期」的連任下去。事實上，以當今中國的綜合國力，習近平所掌握的鉅大權力，放諸中國歷史，就算集「三皇五帝」於一身的「千古一帝」秦始皇，都難以望其項背了。

但是，很奇怪？

這麼一位手握雄兵200萬，G.F.P.環球軍力排名世界第二的國家領袖，卻在他的「中共二十大政治報告」中，出現了89次「安全」一詞。表現出習近平對於中國的政治安全、國土安全、社會安全，乃至於：經濟、重大基礎設施、金融、網路、生物、資源、核、太空、海洋等全方位安全的「不安全感」。

也洩露出中國「大有大的難處」，其虛實如何？習近平顯然是心中有數的。

其實，早在1400多年前，中國南北朝時代的北周文帝宇文泰，就曾在他的詔書中表示：「天下至廣，非一人所能獨治。」所以才要設官分職，將權力下放。更要設置宰相，為皇帝分勞解憂。

但是，我們看到中共二十大所任命的「政治局」七常委中，除了習近平以外，只有六個才幹、專業、歷練都僅差堪聽命辦事而已的「小矮人」。完全對不上中國的「安全」所需。因此，缺乏左膀右臂的習近平只是一個孤君而已。這就形成了「大權集於一身，安危繫於一人」的「累卵之危」。

換言之，除非習近平萬萬歲，否則，對於一個69歲的老人而言，總難免會有個三長兩短。秦始皇當年被徐福詐騙的經驗，不就已經告訴我們，天下並無長生不老神藥。萬一哪天，毛主席「有請」習主席，以致於「龍馭賓天」的話，堂堂中國竟連個「皇儲」接班人都沒有。這才是中國最大的國安危機啊。

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航