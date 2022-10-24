2022/10/24,
印太

大韓航空班機降落菲律賓宿霧機場衝出跑道，機上173人安全撤離

大韓航空班機降落菲律賓宿霧機場衝出跑道，機上173人安全撤離
Photo Credit：AP / 達志影像

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大韓航空一架空中巴士（Airbus）SE A330寬體客機從首爾飛往宿霧後兩度嘗試在惡劣天候下降落，並於當地時間23時07分第3次嘗試降落時衝出跑道。麥克坦－宿霧國際機場表示，「事件中沒有人受傷。 A330飛機上共162名乘客和11名機組人員已立即撤離，並由機場緊急救援人員照護中。」

（中央社）大韓航空（Korean Air Lines）表示，旗下一架載有173人的班機昨（23）日深夜在菲律賓麥克坦－宿霧國際機場（Mactan-Cebu International Airport）降落時衝出跑道，所幸無人受傷，所有乘客均安全撤離。

《路透社》報導，根據今天發布的聲明，大韓航空一架空中巴士（Airbus）SE A330寬體客機從首爾飛往宿霧後兩度嘗試在惡劣天候下降落，並於當地時間23時07分第3次嘗試降落時衝出跑道。

大韓航空說，這架編號KE361航班上的乘客「已被護送至3間當地旅館，並已安排好替代航班」。大韓航空表示，「我們正在釐清事故原因」。

《ABS-CBN新聞》報導，居住在跑道附近的居民Clint Baguio受訪時表示，晚間11點過後自己聽到一聲巨響。「這相當不尋常，而當我查看時，飛機上的乘客已經在下機了。我也聽到一些尖叫聲。」

Clint Baguio表示，當時雨下得極大，可能因此讓能見度變得很差。

《ABC新聞》報導，菲律賓民航局表示，由於飛機失速，宿霧省麥克坦島機場目前暫時關閉。至少有4架入境航班被引導至馬尼拉和附近的一個機場。

菲律賓星報，報導，麥克坦－宿霧國際機場發出聲明表示，「事件中沒有人受傷。 A330飛機上共162名乘客和11名機組人員已立即撤離，並由機場緊急救援人員照護中。」

機場管理人表示：「目前所有往返麥克坦－宿霧國際機場的國際和國內航班都被取消，直到發布另行通知為止。建議有往返麥克坦－宿霧國際機場航班的乘客，在前往機場之前先與各自的航空公司確認。」

社群媒體上未經證實的現場照片顯示機體出現大面積損壞，前起落架看似崩塌。

大韓航空社長禹基洪（Woo Kee-hong，音譯）在官網發布道歉信，說將與當地飛航單位進行完整調查，韓國方面將釐清出事原因。

禹基洪表示，「我們依舊致力於我們安全運營的承諾，並將盡最大努力採取措施防止事故再次發生」。

新聞來源

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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