海地幫派與霍亂威脅與日俱增，美加增援裝甲車助維安、日本暫時關閉大使館

（中央社）美國與加拿大宣布，兩國軍方15日運送裝甲車等維安裝備至海地，以協助這個赤貧的加勒比海國家因應日益惡化的維安和衛生危機。

法新社報導，海地向外求援之際，國內霍亂疫情持續惡化，且武裝幫派分子占領最大燃料進口站等大片國土。

根據美加兩國政府聯合聲明，美國與加拿大空軍用機，載著「海地政府採購的重要維安裝備，包括戰術與裝甲車輛」，降落在海地首都太子港（Port-au-Prince）。

聲明指出，這些裝備將協助警方打擊「挑起暴力、干擾亟需的人道援助輸入、妨礙阻止霍亂擴散的犯罪行為人。」

美國與加拿大還宣稱，兩國計劃協助海地強化警察培訓。為了表示支持，美國還派一名高階外交官和一名軍方高官造訪太子港。

但華府已表明不願派兵進駐西半球最窮國家海地。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）曾敦促成員國在海地部署一支「迅速行動部隊」，以因應該國「驟然惡化的安全局勢」。

聯合國15日公布的報告指出，太子港6成人口（約150萬人）現在可能處於幫派控制下，而且有許多幫派透過性侵來鞏固權力。

海地政府9月11日宣布燃料漲價後，這個本來就不穩定的國家頻傳抗議和搶劫。海地最大燃料進口港站維勒克斯（Varreux）從9月中起，就被強大的武裝幫派控制。

根據路透社記者13日看到的決議草案，聯合國安全理事會（UN Security Council）考慮建立一項制裁方式，擬對威脅海地和平、安全或穩定的任何人，祭出資產凍結、旅行禁令和武器禁運。

聯合國也示警，海地霍亂病例可能爆炸式增長。根據世界衛生組織（WHO），截至10月8日已有32例確診、224起疑似案例，這是海地3年來首次出現霍亂病例。

海地在2010至2019年經歷霍亂疫情，造成將近1萬人死亡。

海地本已深陷政經危機多年，前總統摩依士（Jovenel Moise）去（2021）年遇刺身亡，又使局勢更加不穩定，幫派勢力愈來愈大。

海地情勢惡化，日本暫關大使館

日本外務省23日表示，有鑒於海地安全及人道情況惡化，日本已暫時關閉當地大使館。

海地政府9月11日宣布燃料漲價後，這個本來就不穩定的國家頻傳抗議和搶劫。海地最大燃料進口港站維勒克斯（Varreux）從9月中起，就被強大的武裝幫派控制。

根據路透社記者10月13日看到的決議草案，聯合國安全理事會（UN Security Council）考慮建立一項制裁方式，擬對威脅海地和平、安全或穩定的任何人，祭出資產凍結、旅行禁令和武器禁運。

一位日本外交官員今天表示，目前還不清楚大使館何時會重啟。

日本這段時間持續敦促公民無論任何原因都不要前往海地，並敦促目前人在海地的日本公民立刻出境。

海地本已深陷政經危機多年，前總統摩依士去年遇刺身亡，又使局勢更加不穩定，幫派勢力愈來愈大。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航