新北市議員高敏慧等10人收賄販售補助款案判刑定讞，3人遭褫奪公權，3名遞補議員只剩1個月任期

18年前的台北縣議員收賄販售補助款案，最高法院昨（27）日駁回被告上訴，現任市議員高敏慧、何淑峯、金中玉各判5年、4年10月、3年10月定讞，均褫奪公權，想要爭取連任的民進黨新北市議員何淑峰、無黨聯盟議員金中玉將喪失參選資格；此外涉案其餘7名前台北縣議員也判刑定讞，包括楊寶猜、王淑惠各判刑5年，吳天麟判刑6年5月，顏世雄判刑3年6月，徐陳麗華判4年10月，呂世喜、宋進財各判4年。

同時最慢11月26日投票前，遞補的3位議員國民黨籍王明麗、時代力量的唐聖捷及曾柏瑜上任，但任期也僅剩一個月，將成為史上最短任期的議員。

官商勾結販售補助款額度

根據最高法院新聞稿，新北市11位前、現任議員，被控2000至2004年間與廠商勾結，將「議員補助款」額度以3成不等的代價販售給合作廠商，以提供空白議員補助款用牋方式，讓業者承接受補助公家機關的工程或活動。

「議員補助款」又稱「議員配合款」，是台灣地方縣市政府編列預算的一種項目，提供經費供議會議員任意決定如何使用。可讓議員用於偏遠地區所需的零星建設，如改善排水溝、道路整平等小型工程。配合款有助於縮短行政流程，例如地方人民想蓋座橋，去跟里長反應，里長跟里幹事說，然後再去跟公所報，公文呈上去不知道要多久。但找議員來透過補助款處理，可能只需要一個會勘案子就能送到縣市首長處，比較快可以處理。 不過議員配合款讓議員可以自己動用公款，引發議員跟受利益者之「利益輸送」質疑，也容易產生回扣等弊案，被批評為利益分贓。



因議員配合款，縣市議員等於除了薪水之外，還有一年幾百萬到上千萬的經費可供自由使用。台中市2020年的議員配合款高達6億3千萬元，最高為國民黨籍副議長顏莉敏，用了7659萬元。

「賣補助款收回扣案」，在當年鬧得沸沸揚揚，數名跨黨籍議員與業者成立「如通集團」，利用議員補助款制度，購買議員或台北縣樹林市民代表年度內一定額度議員補助款用牋，並收取三成作為賄賂，或透過借貸開立借款金額三倍計算的議員補助款用牋抵債。

全案由新北地檢署於2004年間起訴，案件纏訟多年過後，高等法院去年7月更一審宣判，依《貪污治罪條例》之職務收賄罪，高敏慧等人提起上訴，昨天最高法院駁回上訴，全部有罪確定，10名前任、現任議員確定入獄，其中現任的高敏慧、何淑峰、金中玉被各判5年、4年10月、3年10月，將解除職務。全案也在昨天定讞。

而民進黨市議員何淑峯與無黨團結聯盟市議員金中玉已登記參選連任，將被撤銷候選人登記。

遞補的新北市議員將成史上最短任期

新北市選舉委員表示，法院已通知下周會同步將判決書送至行政院解除3人職務，由中選會辦理遞補程序。根據當屆投票結果，空出的名額將由各選區落選頭遞補，高敏慧職務由國民黨籍王明麗遞補、金中玉職務由時代力量曾柏瑜遞補、何淑峯職務由時代力量唐聖捷遞補。

新北市選委會表示，相關作業程序預估約2週可完成，最慢11月26日投票前就會讓3位候選人遞補上任，遞補議員任期只剩下1個月，將成為史上最短任期的議員。

唐聖捷為前游泳國手，2018年代表時代力量參選新北第二選區落選，他拿下1萬3929票，為該屆落選頭；曾柏瑜過去曾任318運動發言人、330反服貿遊行主持人、黑色島國青年陣線、臺灣綠黨青年部召集人，也曾受台北市長柯文哲邀請，進入北市府秘書處媒體事務組工作。

王明麗在2018年也曾遞補同區議員蘇有仁2個月，今年在國民黨議員初選時落馬，這是她第二次遞補議員。

遞補者之一的曾柏瑜表示，心裡只能用百感交集來形容，「這案子並不是第一天發生，然而金中玉議員卻仍穩坐在議員寶座將近20年的時間。」2018年時她的選舉主軸之一，就是「讓陽光照入議會」。時至今日，陽光遲來了，正義也遲來了，但終將到來。

曾柏瑜也說，2015年開始，在新店深蹲超過1000多天，創立新店第一個青銀共創的銀髮據點，做出第一份的新北市議會監督報告。她和團隊也在當時參選時，提出許多大新店地區改革政見，保括交通、居住、長照、公共托育。然而很可惜這些政策都沒辦法順利實現。

曾柏瑜表示，如果沒辦法在每一次的選舉中，好好把握自己手中的選票，支持真正正直、清廉、有理想的候選人，那這樣的狀況恐怕只會不斷在全台各地輪迴上演。如果不是因為貪污議員贏得選舉，這4年她有信心一定可能促成很多改變。「可是這些都已經沒辦法實現了，僅僅剩短短不到2個月的任期，老實說我的無力感反而比較深。」

曾柏瑜表示，她想和所有的新北市民說，1126的選舉，請一定要把手中的選票，投給真正「乾淨」的候選人。

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核稿編輯：翁世航