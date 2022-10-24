【藝遊嚮導】10/25-10/31：松隆子舞台劇、森山市集、亞洲音樂大賞、打狗祭，本週藝文活動精彩可期！

曾一度造成兩廳院售票系統超載的舞台劇《Q：歌舞伎之夜》本週登場，由日本鬼才導演野田秀樹編導、日劇女神松隆子等實力演員演出，結合《歌劇之夜》中經典歌曲、改編莎士比亞經典劇作《羅密歐與茱麗葉》，帶領觀眾重返重回12世紀末的日本平安時代。夢幻卡司結合經打造日式史詩鉅作典，臺灣演出僅此一檔，劇迷們別錯過！

今年的森山市集邀請日本插畫家操刀主視覺，傳達創意源源不絕、點子大噴發的興奮感受，活動更邀請蘇打綠團長阿福等國內外策展人、藝術家、品牌參與，規劃展區、陳列展品，打造多元、愜意、充滿台南氣息的藝文世界。

在第13屆金音創作獎頒獎前夕，亞洲音樂大賞將於本週五至週日先行暖場，邀請金音獎入圍音樂人、樂團於台北Legacy及華山園區現場演出；而打狗祭也於本周末登場，由高雄流行音樂中心聯手街聲 StreetVoice、夥球擊、海邊的卡夫卡共同策劃演出，力邀超過55組卡司，為港灣注入音樂能量。

【表演藝術】

名稱｜野田秀樹《Q：歌舞伎之夜》

時間｜2022/10/25（二）- 2022/10/30（日）

地點｜國家戲劇院（臺北市中正區中山南路21之1號）

備註｜本活動為售票活動

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日劇女神松隆子首度來臺演出，日本鬼才導演野田秀樹展現編、導、演全能才華，臺灣演出僅此一檔！

日劇女神松隆子、實力派演員上川隆也、高人氣影視演員廣瀨鈴及志尊淳，雙生雙旦主演跨時空的羅密歐與茱麗葉，搬演被命運捉弄的淒美愛情故事，還有橋本哲、⼩松和重、伊勢佳世、羽野晶紀、竹中直⼈等堅強卡司聯手演出，野田秀樹更自導自演，率黃金團隊打造日式史詩鉅作。

以英國Queen皇后合唱團專輯《歌劇之夜》為創作靈感，將專輯展現的世界觀以及充滿戲劇張力的音樂帶到舞台上，整部作品也全部採用專輯《歌劇之夜》中經典歌曲；文本上改編莎士比亞經典劇作《羅密歐與茱麗葉》，帶領觀眾重返重回12世紀末的日本平安時代，從源賴朝與平清盛的源平合戰中，巧妙呼應《羅密歐與茱麗葉》中凱普萊特和蒙太古的家族對立。

名稱｜綠光劇團《再會吧 北投》2.0 REVIVAL

時間｜2022/10/28（五）- 2022/10/30（日）

地點｜臺中國家歌劇院大劇院（臺中市西屯區惠來路二段101號）

備註｜本活動為售票活動

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命運的無奈，逼出了人生的堅韌。看似不得不的選擇，最終也有意外的璀璨……

《再會吧，北投》演員陣容囊括金鐘、金馬、金曲，由最會說故事的歐吉桑吳念真與民謠大師陳明章攜手打造；曾蟬聯2018、2019年兩廳院售票系統現代戲劇銷售排行榜第一名，累積40場完售紀錄，超過6萬名觀眾笑聲與掌聲支持，2022年重磅回歸，再現台灣百老匯華麗音樂劇。

民國60年代的北投，「溫泉」、「粉味」、「酒家菜」及和「那卡西」，五光十色，觥籌交錯，聲色喧囂......。「別有天溫泉旅社」在王清水的資助下，由陳愛嬌頂下經營。年輕時自殺而無法生育的愛嬌，十五年前買來養女純純，盼望母女相伴，一圓天倫親情夢。然而，因為恩人王清水投資出現問題，愛嬌為了報恩，不得不含淚拜託純純下海接客。

【展覽】

名稱｜2022森山市集

時間｜2022/10/28（五）- 2022/10/30（日）

地點｜臺南市美術館二館（臺南市中西區忠義路二段1號）

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後疫情復甦的森山，將號召世界、台灣當代各地藝術、職人來此交陪，以藝術轉譯內在所想所感，與你面對面對話。

本屆森山市集邀請日本插畫家茂苅恵操刀設計主視覺，傳達「源源不絕的創意及點子大噴發」的興奮感受；森山市集也邀請到蘇打綠團長阿福進行策展，為市集各區設計不同主題曲，「Unto This Last 宇宙蟲洞」將大眾的體感頻率調節到432Hz，享受與大自然的律動；此外，森山市集更力邀日本策展人、臺灣藝術家，呈現日本工藝設計、為臺南市美術館設計多件融合地景的大型的裝置藝術與活動。

名稱｜2022貧窮人的台北：貧窮家年華

時間｜2022/10/25（二）- 2022/11/06（日）

地點｜南機場一碼IMMA（臺北市萬華區中華路二段334號B1）

備註｜本活動為售票活動

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撐起「家」在主流模板之外的理解，打開對「家」想像的對外窗。

這場以貧窮經驗為主體發聲的倡議行動，將舉辦為期兩週的展覽與四個假日全天系列家年華活動，向參與者分享底層群體情感的「家」、安放身體與財產的「屋」和制度劃分的「戶」其中層次豐富的故事及議題。

活動規劃12個貧窮經驗主題特展，包含攝影、聲音、畫作等創作及成果報告：「平行食堂—人生苦短，再來一碗」、「時空行李箱－精神疾病經驗創作」、「日常畫面」、「如果我有一座新冰箱」、「日常－無家者攝影」、「當我離開這個窩」、「社福新故事Ｘ城市的房客 」、「狹縫光景－音樂人的都市狹縫大縱走攝影展」、「落觀之城」、「吉拉箇賽－阿達旺adawang」、「姨動城堡－回收者的生活軌跡」、「都市空間游擊隊－棲居萬華艋舺公園再設計階段性成果發表」。

名稱｜2022台灣酷兒藝術節 - 假面的行動

時間｜2022/10/29（六）- 2022/10/30（日）

地點｜松山文創園區 南向製菸工廠（臺北市光復南路133號）

備註｜本活動為售票活動

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酷兒精神是不證自明的，試圖恢復自然的，不畏循環往復地走在重新定義自己的緣石上。

嬰兒成為一個人的時刻，是當個男孩還是女孩？當這些問題有了答案，那些不能劃入兩種性別其中一個的身體並不屬於人類的範疇，它們成了非人類、賤訴者的領域，人類世界是透過與他們的對比、反襯建構起來的。

台灣酷兒藝術節規劃系列活動：「Q+LIFE」隱匿的酷兒生活得以透過身體愈物件的外傾互動而獲辨識；「Q+ART」藝術不應該永遠只是一種敘事，而是真正以一種藝術形式存在，描述真正的生活軌跡；「Q+SOUND」無須外界的分類與認同，我們用自己的話語定義我們的自由、解放，用聲音穿透、拆卸習慣的偽裝及框限；「Q+FUNDING」由藝術家與公眾共同完成，挖掘另類實踐ˇ對未來時代做出想像的回應。

【影視】

名稱｜詭孩 The Innocents