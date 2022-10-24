【藝遊嚮導】10/25-10/31：松隆子舞台劇、森山市集、亞洲音樂大賞、打狗祭，本週藝文活動精彩可期！
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本週藝文活動精彩可期，曾一度造成兩廳院售票系統超載的舞台劇《Q：歌舞伎之夜》本週登場，蟬聯2018、2019年兩廳院售票系統現代戲劇銷售排行榜第一名的《再會吧，北投》也在本週強勢回歸；音樂活動也相當豐富，除了亞洲音樂大賞、打狗祭之外，狂美交響管樂團也將集結百老匯經典音樂劇配樂演出《璀璨經典百老匯》。
曾一度造成兩廳院售票系統超載的舞台劇《Q：歌舞伎之夜》本週登場，由日本鬼才導演野田秀樹編導、日劇女神松隆子等實力演員演出，結合《歌劇之夜》中經典歌曲、改編莎士比亞經典劇作《羅密歐與茱麗葉》，帶領觀眾重返重回12世紀末的日本平安時代。夢幻卡司結合經打造日式史詩鉅作典，臺灣演出僅此一檔，劇迷們別錯過！
今年的森山市集邀請日本插畫家操刀主視覺，傳達創意源源不絕、點子大噴發的興奮感受，活動更邀請蘇打綠團長阿福等國內外策展人、藝術家、品牌參與，規劃展區、陳列展品，打造多元、愜意、充滿台南氣息的藝文世界。
在第13屆金音創作獎頒獎前夕，亞洲音樂大賞將於本週五至週日先行暖場，邀請金音獎入圍音樂人、樂團於台北Legacy及華山園區現場演出；而打狗祭也於本周末登場，由高雄流行音樂中心聯手街聲 StreetVoice、夥球擊、海邊的卡夫卡共同策劃演出，力邀超過55組卡司，為港灣注入音樂能量。
【表演藝術】
名稱｜野田秀樹《Q：歌舞伎之夜》
時間｜2022/10/25（二）- 2022/10/30（日）
地點｜國家戲劇院（臺北市中正區中山南路21之1號）
備註｜本活動為售票活動
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日劇女神松隆子首度來臺演出，日本鬼才導演野田秀樹展現編、導、演全能才華，臺灣演出僅此一檔！
日劇女神松隆子、實力派演員上川隆也、高人氣影視演員廣瀨鈴及志尊淳，雙生雙旦主演跨時空的羅密歐與茱麗葉，搬演被命運捉弄的淒美愛情故事，還有橋本哲、⼩松和重、伊勢佳世、羽野晶紀、竹中直⼈等堅強卡司聯手演出，野田秀樹更自導自演，率黃金團隊打造日式史詩鉅作。
以英國Queen皇后合唱團專輯《歌劇之夜》為創作靈感，將專輯展現的世界觀以及充滿戲劇張力的音樂帶到舞台上，整部作品也全部採用專輯《歌劇之夜》中經典歌曲；文本上改編莎士比亞經典劇作《羅密歐與茱麗葉》，帶領觀眾重返重回12世紀末的日本平安時代，從源賴朝與平清盛的源平合戰中，巧妙呼應《羅密歐與茱麗葉》中凱普萊特和蒙太古的家族對立。
名稱｜綠光劇團《再會吧 北投》2.0 REVIVAL
時間｜2022/10/28（五）- 2022/10/30（日）
地點｜臺中國家歌劇院大劇院（臺中市西屯區惠來路二段101號）
備註｜本活動為售票活動
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命運的無奈，逼出了人生的堅韌。看似不得不的選擇，最終也有意外的璀璨……
《再會吧，北投》演員陣容囊括金鐘、金馬、金曲，由最會說故事的歐吉桑吳念真與民謠大師陳明章攜手打造；曾蟬聯2018、2019年兩廳院售票系統現代戲劇銷售排行榜第一名，累積40場完售紀錄，超過6萬名觀眾笑聲與掌聲支持，2022年重磅回歸，再現台灣百老匯華麗音樂劇。
民國60年代的北投，「溫泉」、「粉味」、「酒家菜」及和「那卡西」，五光十色，觥籌交錯，聲色喧囂......。「別有天溫泉旅社」在王清水的資助下，由陳愛嬌頂下經營。年輕時自殺而無法生育的愛嬌，十五年前買來養女純純，盼望母女相伴，一圓天倫親情夢。然而，因為恩人王清水投資出現問題，愛嬌為了報恩，不得不含淚拜託純純下海接客。
【展覽】
名稱｜2022森山市集
時間｜2022/10/28（五）- 2022/10/30（日）
地點｜臺南市美術館二館（臺南市中西區忠義路二段1號）
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後疫情復甦的森山，將號召世界、台灣當代各地藝術、職人來此交陪，以藝術轉譯內在所想所感，與你面對面對話。
本屆森山市集邀請日本插畫家茂苅恵操刀設計主視覺，傳達「源源不絕的創意及點子大噴發」的興奮感受；森山市集也邀請到蘇打綠團長阿福進行策展，為市集各區設計不同主題曲，「Unto This Last 宇宙蟲洞」將大眾的體感頻率調節到432Hz，享受與大自然的律動；此外，森山市集更力邀日本策展人、臺灣藝術家，呈現日本工藝設計、為臺南市美術館設計多件融合地景的大型的裝置藝術與活動。
名稱｜2022貧窮人的台北：貧窮家年華
時間｜2022/10/25（二）- 2022/11/06（日）
地點｜南機場一碼IMMA（臺北市萬華區中華路二段334號B1）
備註｜本活動為售票活動
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撐起「家」在主流模板之外的理解，打開對「家」想像的對外窗。
這場以貧窮經驗為主體發聲的倡議行動，將舉辦為期兩週的展覽與四個假日全天系列家年華活動，向參與者分享底層群體情感的「家」、安放身體與財產的「屋」和制度劃分的「戶」其中層次豐富的故事及議題。
活動規劃12個貧窮經驗主題特展，包含攝影、聲音、畫作等創作及成果報告：「平行食堂—人生苦短，再來一碗」、「時空行李箱－精神疾病經驗創作」、「日常畫面」、「如果我有一座新冰箱」、「日常－無家者攝影」、「當我離開這個窩」、「社福新故事Ｘ城市的房客 」、「狹縫光景－音樂人的都市狹縫大縱走攝影展」、「落觀之城」、「吉拉箇賽－阿達旺adawang」、「姨動城堡－回收者的生活軌跡」、「都市空間游擊隊－棲居萬華艋舺公園再設計階段性成果發表」。
名稱｜2022台灣酷兒藝術節 - 假面的行動
時間｜2022/10/29（六）- 2022/10/30（日）
地點｜松山文創園區 南向製菸工廠（臺北市光復南路133號）
備註｜本活動為售票活動
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酷兒精神是不證自明的，試圖恢復自然的，不畏循環往復地走在重新定義自己的緣石上。
嬰兒成為一個人的時刻，是當個男孩還是女孩？當這些問題有了答案，那些不能劃入兩種性別其中一個的身體並不屬於人類的範疇，它們成了非人類、賤訴者的領域，人類世界是透過與他們的對比、反襯建構起來的。
台灣酷兒藝術節規劃系列活動：「Q+LIFE」隱匿的酷兒生活得以透過身體愈物件的外傾互動而獲辨識；「Q+ART」藝術不應該永遠只是一種敘事，而是真正以一種藝術形式存在，描述真正的生活軌跡；「Q+SOUND」無須外界的分類與認同，我們用自己的話語定義我們的自由、解放，用聲音穿透、拆卸習慣的偽裝及框限；「Q+FUNDING」由藝術家與公眾共同完成，挖掘另類實踐ˇ對未來時代做出想像的回應。
【影視】
名稱｜詭孩 The Innocents
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城市陪你慢慢變老！做個擁抱樂活的銀髮族
我們想讓你知道的是
111年臺灣老年人口已超過380萬人口，獨居長者、失智症等相關銀髮議題也愈來愈被關注。智慧時尚及點晴科技透過智慧城鄉計畫，開發出「屏安福」、「長者認知訓練」等服務，打造長輩安心、子女放心的銀髮友善城市。
當臺灣老得越來越快，年輕世代卻還沒來得及準備好。在社會型態的改變下，許多子女不再與父母同住，家中青壯年人口躍躍欲試地前往外縣市工作，家中長輩則大多選擇待在家鄉養老生活，老老照顧或獨自照顧的寡居現象也變得越來越常見。
根據內政部統計，111年臺灣老年人口已超過380萬人，而僅老年人口居住宅數目前已高達近63萬，其中獨居長者就占其中的76.6%。疏離於便利繁華的生活圈外，長者的安全與需求該如何顧及？對子女來說，面臨工作與照護的兩難，放心不下的擔憂又該如何解決？
找不到回家的路，看見失智症長輩的徬徨
失智症是一群症狀的組合，外顯症狀不單只有記憶力的減退，還會導致語言能力、判斷力、注意力及思考能力等認知功能的退化，這些症狀也將會大大影響患者在日常生活上的行為與安全。
年紀越大，成為失智患者的風險就越大，臺灣家中65歲以上的長輩患有失智症約有30萬人，相當於每13位65歲以上的長輩中就有1位為失智症患者。根據警政署統計，失蹤老人中每2位就有1位可能患有失智症，為老人失蹤的最大原因。
屏安福保平安，打造長輩安心趴趴走生活圈
當兒女在外地打拼，時常會擔心父母獨自在家鄉生活，也不捨見到將父母接至陌生的大城市後，卻因不熟悉環境也沒有相熟的朋友，最後只能孤獨待在家中的情境。為了讓長輩在家鄉也能夠自在活動，智慧時尚打造「屏安福D+卡」，透過傳統平安符信仰意涵的外型，結合定位科技的技術，在家鄉的社區鄰里生活圈中打造安心守護網。
屏安福外型設計成長輩最常使用的平安符香火袋造型，帶著安心又實用，讓長輩願意常常配戴在身上，保持定位資訊的持續性。屏安福採用藍芽感應技術，自動與範圍內記錄位置的微定位（Beacon）裝置進行連結，即時定位掌握長輩行動軌跡，同時結合24小時SOS緊急求助與跌倒偵測功能，在發生事情時可以透過第三方客服，提供即時救援服務並透過電話聯絡緊急連絡人。
為了能更貼近長者的需求與使用習慣，屏安福擁有極強的續航力，最久可長達1整年都不用充電，且透過Line@作為主要聯絡管道，讓長者與家人們都能方便使用，當長輩超出社區鄰里所設定安全電子圍欄的範圍時，LINE@會自動跳出通知向家人提出警示，用最快的反應速度掌握長者資訊。屏安福打造的安心生活圈不僅可以擴大長者的自由活動範圍，也同時減輕同居照護者24小時跟隨的精神壓力，更能讓離家在外的家人可以即時得知長者現況。
延緩失智症的認知訓練，讓身體大腦動起來
在確保長者的行動安全後，對於失智症的延緩及預防也是外界最關注的焦點。許多長者沉迷網路娛樂，不喜歡運動也不喜歡社交，成為手機不離身的「網癮長輩」。
為協助長者能有規律的認知訓練與體能運動的活動，建立身體活動的習慣，達到失智預防與健康促進的目的。點睛科技開發了一個專為失智症患者或亞健康族群所準備的智慧認知訓練解決方案，替長者設計短期認知訓練系統，透過大腦訓練及運動促進等方式，以輕鬆、簡單易操作的特性，讓長者可以自信滿滿地走出家門，結交好朋友並體驗生活帶來樂趣。
結合樂活認知訓練機、憶萬富翁益智健腦機及運動健康養成系統等訓練產品，分別針對反應力、注意力、協調力、邏輯力、記憶力及運動機能等，設計符合長者需求的訓練菜單。人的大腦具有可塑性，只要在發現認知功能出現輕微障礙時，立即進行重複性與挑戰性的訓練，強化大腦運作便能延緩失智症的進行。
此外，結合專屬訓練APP，還能量測長者進行認知訓練時的即時狀態，可以用來追蹤與分析長者的訓練進度和效率，並再與社區中心、長照中心及醫院等據點合作，不僅能協助長輩認識自己的身體狀況，也創造長者們快樂聊天及互動遊戲的機會，串起社區歸屬感，落實在地老化的友善環境。
年紀大了又怎樣，樂活人生絕不受限！
長者照護的議題，對家庭照護者及被照護者本身來說，都是一條前途漫漫的道路。年輕時我們在城市踩著快速的步伐前進，而如今，需要的是一座能陪伴著我們一起變老的城市。數位部產業署為了創造包容銀髮長輩的友善城市，於是透過智慧城鄉計畫，發展各種健康科技的智慧應用服務，支持銀髮長輩的日常活動，結合偵測長者安全定位與即時緊急通報服務，能在最需要的時刻提供幫助；同時對於長者失智症的預防及延緩，在社區鄰里中安裝訓練器材，替長者們創造生活運動與互動交流的空間。
銀髮友善城市結合智慧健康，打造了新型態的創新照護模式，讓長者不因為身體變得緩慢而使生活也變得停頓無趣，在慢慢老去的過程中，可以在自己熟悉的家鄉，和自己喜愛的朋友一起體驗生活樂趣，共同追求健康樂活的精彩人生。
本文章內容由「智慧城鄉辦公室」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。