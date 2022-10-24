Lenovo 發布2021/22 會計年度 ESG 報告，加碼投入循環經濟、社會公益投資比例創新高！集團公布環境、社會與公司治理施行方針，朝更永續的未來邁進

Lenovo 加強落實循環經濟，產品導入再生回收鎂、鋁與海廢塑膠等新材料，並且採用封閉式循環回收塑膠，擴大應用於248項產品。

致力於 2050 年前實現淨零碳排，為加速邁向淨零，已提交量化目標並由科學基礎減碳目標倡議（Science Based Targets initiative）審查中。

Lenovo 獲選彭博性別平等指數（Bloomberg Gender-Equality Index），人權戰線（HRC）最佳 LGBTQ+ 共融企業，以及 Disability:IN 最佳身心障礙共融職場。

Lenovo 投入全球社會公益金額約 2,400 萬美元創新高，期待發揮最大影響力。

Lenovo發表最新的環境、社會與公司治理（Environmental, Social and Governance，簡稱ESG）報告，分享集團 ESG 工作成果，致力為全民打造智慧永續未來。全球最大個人電腦供應商 Lenovo持續引領技術發展，本次公告 ESG 績效包括：加強封閉式循環回收落實循環經濟、穩定朝短期減排目標邁進、獲國際評選為最佳平等工作場所、以及全球社會公益投資金額創新高。

Lenovo 集團董事長暨執行長楊元慶表示：「因應大環境快速變動，全球企業無不懷抱強烈使命感，竭盡所能實踐智慧創新與盡責經營。Lenovo 致力達成『智能為一切可能』願景並促進全球脫碳轉型，協助解決人類社會面臨的最大挑戰。」

2021/22 會計年度 Lenovo 於產品導入回收鎂、鋁與海洋廢棄物塑膠等創新再生材料，加強落實循環經濟。此外，集團透過封閉式循環回收廢棄電子產品，將消費後回收塑料應用於 248 項產品，較 2020/21 會計年度的103項產品大幅提升2倍以上。人們普遍認為投入永續發展會降低業務績效，但事實上，Lenovo的創新科技讓客戶能夠在降低排放的同時節省資金。傳統的風冷數據中心需要大量能源，但研究表明當中有10%的電力僅用於運行風扇以冷卻服務器，而不是用於移動、存儲或計算數據等核心作業。這也是Lenovo著手開發自家 Neptune 水冷系統的原因之一，該系統可使數據中心的運行效率提高 40%。

與此同時，Lenovo 持續努力達成 2050 年淨零碳排，量化目標已提交科學基礎減碳目標倡議（Science Based Targets initiative, SBTi），目前正依據其淨零標準（Net-Zero Standard） 審查中。2021 年，Lenovo 更獲選為 SBTi 實地測試淨零標準並提供意見回饋，協助使這項相當關鍵的國際淨零施行準則更臻完善。至於短期的2030年減排目標已於 2020 年通過 SBTi 審核，集團也在 2021/22 年度報告公布成果，包括：範疇一及範疇二（直接）排放量減少 15%，同時密切與供應商合作，減少整體價值鏈排放強度（範疇三）。Lenovo已與德鐵信可（DB Schenker）合作，在不同領域使用永續航空燃料，並轉向電氣化綠色航運。供應鏈方面，Lenovo攜手馬士基綠能運輸 (Maersk ECO Delivery)，海洋運輸主要使用生質燃料，進一步減少運輸過程中的碳足跡。

此外，Lenovo 的碳抵消服務（CO2 Offset Services）亦在本月立下重要里程碑：消費者藉由購入Think PC 系列產品（桌機、工作站、筆電），共同抵消了超過一百萬公噸相應產生的二氧化碳排放量，相當於215,000 輛一般汔車在一年內排放的溫室氣體總量。企業客戶現在採購特定 Lenovo ThinkSystem 伺服器時，也可選用 Lenovo 碳抵消服務。Lenovo全新的TruScale平台提供訂閱制科技設備與服務，將能以「即服務」的形式減少供應鏈各環節的浪費，強化循環經濟並降低廢棄物的產生。

Lenovo 一直竭力創造保障女性、LGBTQ+和身心障礙族群多元共融的工作環境，並於 2022年獲得國際認證與表揚。首先，集團獲選彭博性別平等指數（Bloomberg Gender-Equality Index），目標提升 2050 年全球高階主管女性比例達 27%。同時，集團連續五年在美國人權組織人權戰線（Human Rights Campaign, HRC）獲得100% 滿分的成績，代表Lenovo是落實LGBTQ+平權的最佳工作場所，近期亦簽署阿姆斯特丹宣言（Declaration of Amsterdam），承諾為 LGBTQ+ 創造平等工作環境。性別平權之外，Lenovo在促進身心障礙共融方面亦有長足進展，共融策略已於八個主要市場實行，將確保產品不涉及能力偏見，並由產品多元化辦事處 (Product Diversity Office) 把關。有鑑於此，Lenovo 更獲選為 Disability:IN 最佳身心障礙共融職場。

另外，Lenovo 在2021/22 會計年度於全球社會公益投入的金額創下新高，產品捐贈與現金捐款合計達 2,100 萬美元。集團藉由公益投資保障弱勢社群使用科技與接受 STEM（科學、科技、工程與數學）教育的機會，實現「智能為一切可能」的願景。此外，透過擴大舉辦 Love on Month of Service 等活動，邀請全球員工回饋社區，貢獻的時間與技能價值共計 300 萬美元。整體來說，集團的公益投資與志願服務投入金額約 2,400 萬美元，造福全球 1,200 萬人，有望提前達成 2025 年內將影響力擴及 1,500 萬人的目標。

除了發表Lenovo 最新 ESG 績效與衡量指標，報告亦詳列集團重要里程碑與獎項，包括入選 Gartner 全球25 大供應鏈（Top 25 Global Supply Chain）、《Fortune》財富雜誌全球最受推崇企業（World’s Most Admired Companies），以及企業騎士全球百大永續企業（Corporate Knights 100 Most Sustainable Companies）。Lenovo 第 16期 ESG 報告涵蓋期間為 2021/22 會計年度（2021 年 4 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日止）。如欲瞭解更多資訊，請造訪：Lenovo StoryHub。