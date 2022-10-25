林錦昌、姚人多「被入陣」、高嘉瑜談民調，外界觀察陳時中選情的幾個「signs」

這陣子有幾個「signs」，給予外界觀察陳時中的選情無限想像。

媒體報導，蔡英文找了2014年幫柯文哲打贏台北市長選戰的前文總秘書長林錦昌，協助陳時中準備電視辯論，此外，總部核心也請出2018年大選時替姚文智控盤的蔡英文前首席文膽姚人多備戰。陳時中23日證實，「競總都是根據議題的需要，廣邀好朋友一起來協助，大家也都非常的樂意。」

林錦昌、姚人多當然是選戰與文宣箇中翹楚、好手中的好手。但林、姚備戰、協助陳時中，代表的意涵是什麼？剩下一個月的時間夠不夠？意在言外。

林錦昌、姚人多，兩位耐人尋味的「神」

林、姚當然不樂見陳時中敗北，但是兩人的身分，和蔡英文、英系、陳時中的親疏遠近，與過去他們分別在政治位置上，幫柯文哲、姚文智陣營操盤的角色，大不相同。

林、姚一旦入陣，想當然耳是陳時中陣營「強心針」。關鍵在兩人「深入」陳營的成分與含金量。好的假想是，陳時中聽取專業建議，落實、執行，進而改變人設與逆轉情勢。簡單來說，林、姚就是扮演「神」的角色，希望畫龍點睛，點石成金，起死回生。

但政治現實上，神格和人性，是隔了一層，又一層的。

所謂林錦昌參與陳時中選戰一事，藍營市議員7月爆料，當時林錦昌透過友人澄清，「『殭屍展』不是在台南嗎？怎麼台北也有人看到鬼？」強調無意加入任何競選團隊，不要再瞎扯編故事。這次林錦昌對「被入陣」的態度和力度如何，無疑是耐人尋味的。

高嘉瑜口中的「民調伯仲之間」

另一個有趣的觀察點，日前有親綠民調稱「中粉」成形，陳時中民調超車蔣萬安、黃珊珊躍居第一。被藍營名嘴、選將、市議員嘲諷是「催票民調」。我要探究的不是這份民調本身，而是民進黨和藍白間「風向球」、立委高嘉瑜的態度。

在民調出爐後，高嘉瑜在政論節目透露，陳時中與蔣萬安民調在「伯仲之間」。伯仲之間的語意學是互有領先，或分居一二，但更精準來說，民調領先就是領先，而不是伯仲之間。換言之，高嘉瑜說不出陳時中民調領先，等於間接證實了阿中民調落後蔣萬安。高看似幫阿中的政治手法甚是高明，某種程度也說了實話。

Photo Credit: 中央社

民調事件後，高嘉瑜陪陳時中拜票時又說，蔣萬安不用努力，靠藍大於綠就有一定民調，反之陳時中比較辛苦，要掌握基本盤且拓展年輕、中間選票。高這樣論調再度確認了陳時中「逆風」的基調，打臉民調第一。

高嘉瑜既幫忙，又說實話，身處綠營，卻幫藍白破解謎團，某種程度也是扮演全知「神」的角色。

「sign」在字義上是符號、標示、警告，在宗教上的解讀則是神蹟、預言的兆頭。也就是神為了啟示某些事情，而顯示出來的記號。神是否存在，存在哪裡，一直是千百年來神學、哲學，宗教界永恆的追尋。

我們只聽得到人去解讀的神蹟，意會出signs，而沒有人能實證觸碰到神的指示。

從林錦昌、姚人多、高嘉瑜的signs來看，選舉無疑是宗教儀式，迷信的人當作神蹟，清醒的人知道它是賭局。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航