國軍士兵營區拍片上傳抖音引發資安疑慮，立委建議「傻瓜犯的錯」一律禁假處分
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抖音、TikTok等社群平台上，國軍靶紙、軍中武器的影片層出不窮，立委何志偉表示如有相關違規，建議直接禁假、延長退伍時間，比任何罰則還有用。
中共二十大甫落幕，新的中央軍委會名單中有兩位具福建背景，國防部長邱國正證實，新的人事對台戰略比較強硬，國軍在戰略上也會有所調整。不過近期軍中頻傳出有國軍在中國短影音平台「抖音」及海外版「TikTok」上傳軍中影片，立委何志偉今（24）日表示，若有相關案例再次出現，建議直接禁假處分。
社群軟體TikTok19日瘋傳一段國軍在營區寢室吸電子菸、跳舞的影片，經查是轄屬關渡地區指揮部的4名士兵，於午休時段於營區寢室內違規以智慧型手機錄製畫面後上傳社群軟體，由於涉及國安，引發關注。
立委何志偉今日於外交國防委員會質詢，指出兩年前有針對有軍中有人使用A、B機（A機是供部隊鎖定拍照與定場域上網的功能，並接受檢查的手機；B機則是私下攜帶未受管制的另一支智慧型手機）拍照要求國防部研議對策，兩年過去了，還是有看到零星拍攝營區的影片出現在抖音上，國防部如何因應？
通信電子資訊參謀次長盧建中表示，國軍已調整了相關政策，修訂入伍切結、獎懲等相關規定，也購買了92部無線偵測器，配發到司令部、指揮部、學校、旅級單位做偵測。盧建中補充，在沒有阻礙的情況下，無線偵測器可以偵測到100公尺的wifi、熱點、藍牙使用，今年已偵測31件違規事項。
何志偉指出，社群平台亮出靶紙、軍中武器的影片一直在發生，要求如果有相關違規，建議直接禁假，比任何罰則還有用。「最高標準就是禁假，一禁假他們就哀哀叫，他們最怕禁假，我們有機會調整嗎？」何志偉說，靶紙亂丟、上面寫髒話被公開在社群平台，這種傻瓜犯的錯誤，他們最怕就是禁假，延長他們的退伍時間，不知道有沒有辦法辦到？但這個要討論。禁假這件事一定要落實，至於無線偵測器如果要多採購也是可以。
盧建中回應，如果有違反內部管理、有辱軍譽，一定採最高標準來汰除，如這次關渡指揮部發生的事件，4名士兵已經全部汰除。義務役的部分也ㄧ樣，會視違規的地點、違規的態樣有懲處。
根據我國《陸海空軍懲罰法》禁足期間為1日以上、10日以下。
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核稿編輯：翁世航
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一圖看懂 TCCF未來內容展：內容尬科技，登入「擴增宇宙 運算中」感受沉浸式體驗魅力
我們想讓你知道的是
今年「創意內容大會Taiwan Creative Content Fest（TCCF）」即將在11月3日至13日登場，不妨走一趟松山文創園區2、3號倉庫，一起進到展場裡，一睹融合科技藝術、娛樂運用與時尚體驗的超豐富展會內容。
由文化內容策進院主辦的「創意內容大會Taiwan Creative Content Fest（TCCF）」將在11月3日至13日在松山文創園區登場；其中的重頭戲之一「未來內容展」（Exhibition），今年以「擴增宇宙 運算中」為題，帶領大家從現實世界通往虛擬世界，感受沉浸式體驗、未來娛樂的各種型態與魅力。
當線下活動和群聚因疫情而受到限制，所有娛樂都因此加速開啟了線上新時代，也創生出各種讓人沉浸其中的多元娛樂方式。因此，本次「未來內容展」廣邀19件國內外結合文化科技的前瞻沉浸式體驗作品，開展出「即刻運算中」、「穿越光廊」、「第二人生運算中」、「未來造夢場運算中」、「全知讀者視角區」、「沉浸靈魂之樹」、「未來唱片行」等七大特色展區。
未來內容展透過七大展區的不同核心主題與體驗，帶領觀者一步步從真實世界過渡到虛擬世界，展開精彩的元宇宙之旅，擴增觀者對於未來內容想像的多元與可能性。以下依據未來內容展的展區順序，介紹各展區主題與策展作品。
#01：即刻運算中｜ Instant Processing
此區是展會的第一個主題，也是進入擴增宇宙之前的預備，宛如進入候機室前的外部大廳，是現實世界登入虛擬世界的入口。踏入展區時，彷彿從真實世界的身分轉換到虛擬世界裡的個人帳號，一格格的數位雲裡傳出的聲響，預示觀者即刻登入元宇宙。
展區作品：〈幻影拍照亭〉
#02：穿越光廊｜ Future Processing
此區定義為「連結真實與虛擬的通道」。搭配館外傳來的神秘聲響，以及眼前的聲光視覺效果，象徵那條朝向打破現實與虛擬的路正在運算生成中，彷彿穿越一般進入另個世界。
#03：第二人生運算中｜ Second Life Processing
透過此展區作品，開啟多重宇宙想像的第一步：「身分認同」，在元宇宙裡，每個人都是去中心化，以自我為中心開啟與世界的連結，象徵任何一個在平行時空裡出現的你，都是獨立的個體。
本區借力5G應用、4D容積動態捕捉攝影技術，讓觀者想像「在平行時空裡出現的另一個你」，打破原有身分認同，塑造與真實世界截然不同的虛擬分身，開啟第二人生。
展區作品：〈眾人之光〉、〈Love is the Answer〉
#04：未來造夢場運算中｜ Dreams Processing
歷經身分轉變，再到象徵「場域」翻轉的展區——未來造夢場。此區象徵著元宇宙世界的創作多元，元宇宙的場域建造，不限於AI生成，也可能是由現實街景混合再造。在這裡，觀者能一窺元宇宙場景的多元可能性。
#05：全知讀者視角區｜Immersive Processing
本區展出作品最多，且多為一人體驗形式，需穿戴VR裝置登入元宇宙空間。展場空間由一座座的個人體驗區組成「VR影像部落」。觀者超越時空限制，親身走入超乎現實的虛擬世界，體驗每個創作者想要對你訴說的故事。
展區作品：〈天野喜孝VR美術館〉、〈眼與我〉、〈遺留〉、〈無法離開的人〉、〈紅尾巴〉、〈請神造夢：XR沉浸式演唱會〉、〈永恆聖母院〉
#06：沉浸靈魂之樹｜Interflow Processing
本展區的靈魂之樹，概念取自電影《阿凡達》中納美人膜拜的記憶之樹，象徵著歷史與人類文明存在的原因，是因為你我的共同參與。延續此意念，此展區作品期待帶給觀者的體驗是，無 論是透過5G的異地共演、或是信徒線上參拜抽籤，都是要傳遞「透過觀眾參與、形成社群的方式，共同擴增元宇宙的想像與文化意義」。
展區作品：〈新台潮宮廟元宇宙-北港朝天宮〉、〈無濜〉
#07：未來唱片行 ｜ Meta Processing
請試想，未來的大眾，會用什麼樣的方式享受、消費、體驗音樂與漫畫創作？踏入最後一個展區，這裡與觀者一起放開想像的是，未來內容消費體驗的可能性。在這裡，你會看到音樂、漫畫的創作本質不變，但傳遞給受眾的方式轉變為NFT、消費行為則透過區塊鏈。讀者與樂迷還在，只是用不同的方式認識並支持內容的創作可能。
展出作品：〈Oursong〉、〈0x0 Metaverse〉、〈CCC創作集〉
同場加映：夢遊擴增宇宙｜Web AR Mobile Experience
我們所存在的世界是由多重宇宙組成，而在「未來內容展」中，即可開啟擴增宇宙的大門！延續本屆策展主題「擴增宇宙 運算中 Future Processing」，本展借力Web AR技術打造《夢遊擴增宇宙》體驗，邀請觀眾挖掘這一個由現實登入虛擬世界的入口。
展區裡暗藏擴增宇宙的入口，而手機即是開啟關鍵。首先加入「TCCF未來內容展」的官方帳號，觀展時只要拿出手機拍攝體驗指示物，掃描進入探索每個平行世界的不同驚喜，就能找到登入擴增元宇宙的關鍵線索。
這些驚喜的AR彩蛋貫穿全展、遍及四大展區，包括「穿越光廊、未來造夢場運算中、全知讀者視角區、未來唱片行」；當觀眾湊齊線索，即可開啟最終隱藏版的彩蛋，更將獲得意象不到的擴增宇宙探員認證。
總之，今年的未來內容展精彩可期，邀請觀者一起探索、思考，甚至共同參與創作。今年11月3日至13日止，不妨走一趟松山文創園區2、3號倉庫，一起進到展場裡，打破虛擬與真實的邊界，感受現在進行式的元宇宙發展。
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫
同場加映「主題沙龍」
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