2022/10/24,
政治

國軍士兵營區拍片上傳抖音引發資安疑慮，立委建議「傻瓜犯的錯」一律禁假處分

國軍士兵營區拍片上傳抖音引發資安疑慮，立委建議「傻瓜犯的錯」一律禁假處分
Photo Credit: 外交及國防委員會 | 國會頻道-立法院議事轉播

我們想讓你知道的是

抖音、TikTok等社群平台上，國軍靶紙、軍中武器的影片層出不窮，立委何志偉表示如有相關違規，建議直接禁假、延長退伍時間，比任何罰則還有用。

中共二十大甫落幕，新的中央軍委會名單中有兩位具福建背景，國防部長邱國正證實，新的人事對台戰略比較強硬，國軍在戰略上也會有所調整。不過近期軍中頻傳出有國軍在中國短影音平台「抖音」及海外版「TikTok」上傳軍中影片，立委何志偉今（24）日表示，若有相關案例再次出現，建議直接禁假處分。

社群軟體TikTok19日瘋傳一段國軍在營區寢室吸電子菸、跳舞的影片，經查是轄屬關渡地區指揮部的4名士兵，於午休時段於營區寢室內違規以智慧型手機錄製畫面後上傳社群軟體，由於涉及國安，引發關注。

立委何志偉今日於外交國防委員會質詢，指出兩年前有針對有軍中有人使用A、B機（A機是供部隊鎖定拍照與定場域上網的功能，並接受檢查的手機；B機則是私下攜帶未受管制的另一支智慧型手機）拍照要求國防部研議對策，兩年過去了，還是有看到零星拍攝營區的影片出現在抖音上，國防部如何因應？

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Photo Credit: TikTok截圖

通信電子資訊參謀次長盧建中表示，國軍已調整了相關政策，修訂入伍切結、獎懲等相關規定，也購買了92部無線偵測器，配發到司令部、指揮部、學校、旅級單位做偵測。盧建中補充，在沒有阻礙的情況下，無線偵測器可以偵測到100公尺的wifi、熱點、藍牙使用，今年已偵測31件違規事項。

何志偉指出，社群平台亮出靶紙、軍中武器的影片一直在發生，要求如果有相關違規，建議直接禁假，比任何罰則還有用。「最高標準就是禁假，一禁假他們就哀哀叫，他們最怕禁假，我們有機會調整嗎？」何志偉說，靶紙亂丟、上面寫髒話被公開在社群平台，這種傻瓜犯的錯誤，他們最怕就是禁假，延長他們的退伍時間，不知道有沒有辦法辦到？但這個要討論。禁假這件事一定要落實，至於無線偵測器如果要多採購也是可以。

盧建中回應，如果有違反內部管理、有辱軍譽，一定採最高標準來汰除，如這次關渡指揮部發生的事件，4名士兵已經全部汰除。義務役的部分也ㄧ樣，會視違規的地點、違規的態樣有懲處。

根據我國《陸海空軍懲罰法》禁足期間為1日以上、10日以下。

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核稿編輯：翁世航


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