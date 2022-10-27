Bok Choy、Siu Mai、Tofu⋯⋯來自中文音譯的常見英文詞彙還有哪些？

在語言發展的歷史中，隨著文化交流，語言會把從別的語言借來（borrow）的辭彙，吸收為自身的一部分，成為所謂的「外來語」（loanword），以最貼近日常生活的食物來說，中文裡的漢堡（hamburger）、披薩（pizza）、可樂（cola）都是常見的例子。

而英文的食物名稱中也有許多直接音譯（transliterate）或仿譯（calque）中文的字彙，今天就和VoiceTube一起來看看，哪些我們平時熟悉的食物字詞也在英文中被使用吧。

Bok Choy 白菜

原產於中國的小白菜是餐桌上常見的食材，不論是清炒或是當成煮泡麵時的配角都深受喜愛，而在英文中會將小白菜、青江菜、奶油白菜這類不會結球的白菜，英文方面借用了粵語（Cantonese）的發音，稱作「bok choy」、 「pak choi」 或是 「pok choi」。至於會結球的大白菜、山東白菜等，則稱作「napa cabbage」。

Chow mein 炒麵

美國加州在1848年發現大量金礦，開啟了一波淘金潮（California Gold Rush），更吸引了海外各地，包含華人在內的勞工（laborer）們到美國參與採礦（mining）。

這波的海外交流也使得炒麵等粵式飲食文化，隨著中國廣東省台山市地區的移民一同被帶進美國。然而，根據研究顯示，源自台山話的chow mein一詞，要一直到19世紀末期至20世紀初期之間才正式在英文中出現。

Lychee 荔枝

酸甜的水果荔枝在英文中英文中稱作 lychee 、 lichee 或是 lichi lichi ，根據記載，荔枝在中國南部的栽種和生產已經有兩千年的歷史。而荔枝的相關知識，最早是於16世紀中晚期透過造訪中國的歐洲冒險家、傳教士等傳回歐洲。西班牙傳教士門多薩在其著作《中華大帝國史》中，更說荔枝「味道甚好，多食不會傷身」。

Siu Mai 燒賣

港式飲茶中常見的燒賣，英文名稱shumai音譯自粵語，在劍橋辭典中的解釋是「在一小張麵皮中填滿肉或魚後蒸煮的中、日式餃類」。

不過燒賣一詞的來源其實眾說紛紜，其中一個說法是中文的燒賣借用自蒙古語，為「沒有冷卻」的意思，推測是因為這種食物蒸好後得趁熱吃才會得名。因此，根據這項說法，燒賣在中文裡也屬於外來語借用的範圍。

Char siu 叉燒

叉燒的英文char siu一樣音譯自粵語，同時也有譯自國語的chashao等不同拼法。叉燒是源於中國廣東一帶的料理，傳統做法是將豬肉以叉子（fork）放在爐火（stove fire）上烤製而成，因而得名叉燒。

Longan 龍眼

龍眼是原產於緬甸（Myanmar）和中國南方地區的熱帶水果（tropical fruit），雖然最早在兩千年前的中國漢朝（Han Dynasty）就有相關紀錄，不過直到近250年間才從中國傳到世界各地。根據韋伯字典（Webster’s DictionaryWebster’s Dictionary），其音譯longan最早在1655年被發現使用。

Photo Credit: shutterstock / 達志影像

Kumquat 金柑

金柑又叫做金橘，其英文kumquat源自金橘的粵語發音，而金柑在台灣通常被稱為「金棗」，用金棗做成的蜜餞在宜蘭當地是十分有名的特產。

另外，台灣人在金桔檸檬飲料中所喝到的「金桔」，其實是原產於東南亞的「四季橘」（calamansi、Philippine lemon），該品種可能是金柑與橘子類或是與墨西哥萊姆的雜交種。

Ramen 拉麵

接下來要介紹的英文雖是音譯自日語，不過是日語中的「漢語」，也就是日文中借用漢語所延伸出的外來語。

例如日本的代表美食「拉麵」（ラーメン、rāmen），其名稱就是借用漢語的發音，在日語中也可以直接借用漢字寫做「拉麺」。隨著拉麵文化享譽全球，英文中也直接借用了日文的片假名，以raman稱呼拉麵。

Tofu 豆腐

豆腐最早出現於中國漢朝，是富有歷史的一種東方飲食。而近年來隨著歐美民眾對健康、環保議題日益重視，能提供植物性蛋白的豆腐和相關產品在歐美地區需求大增。而英文中的tofu，同樣與拉麵一樣源自日語中的漢語。

然而，根據記載，音譯自中文的tofu最早其實是出現在1770年英國商人詹姆斯．弗林特（James Flint）寫給美國開國元勳班傑明．富蘭克林（Benjamin Franklin）的書信中，而自1840年開始，美國也會用bean curd bean curd（豆凝乳）來稱呼豆腐。

以上就是VoiceTube為大家介紹的幾個從中文借用的食物英文名稱，不知道大家讀完本篇以後是不是對於這些外來語的來源有更多的理解呢？

其實「音譯」只是外來語中的其中一個範疇，有許多外來語也會透過「意譯」、「半音半意」的形式被語言吸收，大家在學習英文的時候不妨留意看看，哪些字詞會讓你有特別熟悉的感覺呢？

本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文刊載於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。

責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航