《手術的發明（下）》： 醫師將來的任務是治療疾病，抑或是負責強化賽柏格新人類？
我們想讓你知道的是
本書是一部宏觀的外科手術史，由大衛・史耐德醫師撰寫，內容從古希臘醫生對人體的危險猜測說起，一路寫到改變世界的20世紀植入物革命。再加上自己接受醫學訓練的過程，以及與病患之間難忘的回憶，讓這本書更加引人入勝。
文：大衛．史耐德（David Schneider）
未來
未來的樣貌會是什麼樣子？簡單的答案是：關節置換、心臟節律器、醫用導管、人工網膜、心臟瓣膜和腦深層電刺激器都逐漸進步。調整其設計和修改原型，都將帶來微小的改進，但每個專科領域的製造商打造出一系列的植入物，就代表的科技上的大幅躍進，也時常會開啟過往從沒有人挑戰過的疾病領域。
醫療器材製造商的規模將會越來越小。
人工心肺一開始約為衣櫃的大小，有多個呼呼作響的滾筒——扭動的管子中湧動著深紅色血液——以及無數個零件。機械化的心臟是在近幾十年才發展起來的，目的是為不須臥床的患者提供心肺功能。雖然八○年代第一顆植入式的人工心臟確實植入在患者的胸腔中，但負責供電的電池仍大的像洗碗機一樣。對於人造心臟來說，這種運作過程十分顛簸，但現在這些設備皆由外部微電腦控制，電腦則由火腿三明治大小的電池供電。總而言之，患者四處走動甚至運動時，都會背著一個小背包。
除了胸部的傷疤，現代的機械心臟接受者還有一個明顯的特點：他們沒有脈搏。這些機器的內部有連續轉動的葉片，無須會開關的閥門（心臟瓣膜）就可以驅動血液流動。
新型的機器還會更小，未來的發電設備有可能會使用像鋼鐵人身上的植入式電池，一次就能用上好幾年。未來的人工心臟將不再像機器幫浦，反而會小到難以想像的程度。事實上，雖然現在還無法想像，但未來的人造心臟可能是奈米級大小。
我們的腎臟大約與拳頭一樣大，但需要大約身體五分之一的血液供應。它們負責清除血液中的廢物（排到尿液中），並保持電解質平衡。當腎臟衰竭時，必須接受活體腎臟移植或定期洗腎。目前，洗腎機高約四英尺，類似一個帶管子和旋轉氣瓶的小型人工心肺。人們不禁要問，這些機器不到幾十年內會變得多小？人造腎會小到可以植入體內嗎？我實在不敢說不會。但隨著人工器官持續變成微型，治療方式也會更有效地避免使用到人造器官。
隨著基因編輯技術（CRISPR）的出現，毫無疑問地，每個人都將完成DNA解碼。
更重要的是，我們能藉此糾正遺傳缺陷。所有可能與遺傳相關的疾病（遺傳性疾病或染色體損傷）都將成為過去，包括類風濕性關節炎、心衰竭和皮膚癌等。
創傷（包括脾臟和肝臟撕裂、肺塌陷、骨折和腦部挫傷）似乎是人類生活當中的必然。具保護性的運動器材或增強版的車輛安全系統，都能降低傷害的嚴重程度。然而，在有如科幻小說的未來，有沒有可能完全無人傷亡？我猜「不太可能」，但幾十年前，應該也沒人想到大腦植入物可以消除手部顫動的症狀。
如果生命是宇宙中最神聖的東西、如果「生命權是人類最基本的價值」，那麼死亡就是危害人類的罪過。一旦要開始延長人類壽命，醫療照護產業的影響層面將變得更加重大。如果我們注定要活上幾百年，我們是否會都更害怕創傷和無謂的死亡？在現代遭遇車禍而意外死亡是一回事，但在未來原本預期能夠活上好幾個世紀，卻也因車禍而死亡，又是另一回事了。最終，我們可能會更加畏懼死亡。
我們真能戰勝細菌嗎？這些微生物戰士可能是我們最嚴峻的挑戰，不過我們一旦真正利用了基因控制的力量，我們怎麼能打賭人類沒辦法消除這些威脅呢？也許對人類更大的威脅，將是星際太空船帶回在其他星球演化了數十億年的外星微生物。你一定覺得我瘋了。
可以想見在未來幾十年裡，將會展開一場三管齊下、對抗各種疑難雜症的戰爭，這三種方式分別是：生醫藥、植入物和基因治療。在基因治療的補救措施獲得更多改良之前，生醫藥（藥物學和營養學領域）將繼續在細胞層次上治療疾病。當這些都無效時，就會考慮植入某些裝置以治癒疾病。
例如，人們直到一九二○年代純化出胰島素、以每日胰島素針劑來治療糖尿病之前，並不完全瞭解糖尿病。隨著胰島素幫浦的出現，針劑就變得不那麼重要了。雖然人們對植入的胰臟組織已進行深入的研究，期望能恢復患者自體胰島素的製造功能，但基因治療仍是最終極目標。對於糖尿病來說，從生醫藥、植入物和基因治療切入的戰爭依然存在，但在一個世紀後，應該沒有人會選擇用注射胰島素的方式治療糖尿病，而這將會是無可避免的趨勢。
你可以用以下問題來檢驗醫學未來學家的信念：如果你現在必須把全部資產投資到一家專門的醫療公司，然後接下來的一百年不能碰那筆錢，那麼你會把錢投資到哪裡？是製藥公司、人工關節製造商、基因研究的公司，還是研究生物電的公司？雖然我本身就是骨科醫師，但我實在無法想像一個世紀後人們還在置換關節。同樣道理，應該也不會有患者持續進行化療，因為屆時根本不會有人罹患癌症。因此，決定要投資在生物電研究或基因研究的公司，取決於你認為醫學的未來將著重在哪個領域。醫師將來是負責治療疾病，抑或是負責強化賽柏格新人類？
人類肯定會在一、二十年內使基因改造成為常態。有可能在一個世紀內（甚至更快），每個人都能擺脫遺傳的錯誤，這甚至會成為強制性的措施，因為有染色體缺陷的人會因此被視為「罹病的」，到時已經無關個人意志的問題了。我預言，二十二世紀的人們反抗「基改」的力道，會使當今的反疫苗勢力看起來弱不禁風。
Tags：
我家毛孩有過敏怎麼辦？用這招讓毛孩擺脫過敏！
我們想讓你知道的是
許多毛爸媽可能都有個會過敏的毛孩子，但帶寶貝去做過敏源測試，費用不低且準確性可能也無法百分之百保證。其實你也可以利用法米納的水解蛋白飼料，幫你找出造成過敏的食物來源喔！
貓狗為何會過敏
過敏是生物體對某種物質產生的不正常反應，由身體的免疫系統產生抗體來抵抗外來物，過程中釋放組織胺等物質以導致過敏反應。而過敏的原因有可能是對動物性蛋白或植物性蛋白的食材過敏，也可能是對環境中的粉塵、花粉、塵蟎、菸味、清潔劑過敏。
食物過敏可能會引起皮膚搔癢而導致皮膚紅腫發炎、掉毛甚至造成傷口感染，或是腸胃道不適產生上吐下瀉、軟便等表徵。許多飼主會認為只有罕見的食材才會引起過敏，但實際上，普通且常見的食材會造成過敏的機率遠大於罕見食材，從美國獸醫師協會(AVMA)公布的數據來看，85%犬貓過敏原是動物性蛋白質，剩下的15%過敏原才是其他食材，像是飼料原料常見的牛肉、雞肉、羊肉及魚肉造成犬貓的過敏機率比穀類還大。
毛孩有過敏怎麼辦？吃極低敏飼料就可改善過敏？
為了改善食物引起犬貓的不良反應，市售飼料大致可分為單一動物性蛋白飼料、特殊肉源飼料及水解蛋白飼料。若已知寵物的過敏原為何，可以選擇單一動物性及特殊肉源飼料的配方；若還不確定過敏原為何，則可以選擇水解蛋白飼料進行『食物排除試驗法』，來排除是否為食物過敏或確定過敏原。
水解蛋白飼料的原理是將大分子蛋白經水解處理分解成小分子蛋白，大分子蛋白進入到體內時，容易被免疫系統誤認為是過敏原而攻擊，造成過敏反應。水解過的蛋白因分子較小，較不容易刺激免疫系統，而不會造成動物過敏，屬於完全無過敏原之配方。
如何利用水解蛋白飼料進行『食物排除試驗法』？
因過敏的原因眾多，最常見的就是食物過敏，若要較準確的知道過敏原，則可以使用完全無過敏原配方的水解蛋白飼料進行。原則上在做食物排除試驗時，僅能吃“水解蛋白飼料”及水，且要持續使用至少兩個月，期間必須嚴格控管確認沒有吃到其他食物、零食、罐頭等。如果8週後症狀有改善，用疑似會過敏的肉源做測試，症狀復發了，即代表對此肉源過敏，若想再測試第二、三種肉源，就必須再吃水解蛋白飼料8周後，進行反覆測試；症狀如果沒有復發，就表示可能不是食物引起的症狀，而食物中的營養或魚油含量豐富都可能使皮膚症狀改善。
法米納有什麼不一樣
法米納的極低敏水解蛋白配方，是選用低分子量(85%<3000道爾吞) 的優質水解魚肉蛋白及米澱粉，成分非常單純且魚油含量相當高，可以快速幫助緩解皮膚症狀。對於獸醫師與飼主而言，越快見效就會更願意配合療程或食物排除試驗；對於非食物過敏者而言，因法米納Omega3含量高，此配方亦可以幫助減緩發炎症狀，作為異位性皮膚炎患者的皮膚保健配方！
坊間水解蛋白飼料可能會有適口性較差、有些犬貓會出現滲透性下痢的疑慮，而法米納是使用北海深海的鯡魚肉，因較其他水解蛋白飼料有較高的魚油含量，所以適口性也相對較高。另因法米納水解蛋白配方成份非常好消化且魚油豐富，所以一些腸胃不好、腸胃較敏感、甚至是IBD(發炎性腸道疾病)的病患，也是有機會可以改善。
過敏問題長期困擾毛爸媽及毛孩子們，其實只要選擇極低敏飼料，低分子水蛋白又兼顧營養保健，再透過『食物排除試驗法』有效找出毛孩子過敏源，可省下進行過敏原檢測時的昂貴費用，及早了解毛孩最合適的飲食方式，讓毛孩吃的健康且快樂，也讓毛爸媽對於毛孩們的飲食更放心唷！
本文章內容由「法米納」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。