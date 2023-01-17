《手術的發明（下）》： 醫師將來的任務是治療疾病，抑或是負責強化賽柏格新人類？

文：大衛．史耐德（David Schneider）

未來

未來的樣貌會是什麼樣子？簡單的答案是：關節置換、心臟節律器、醫用導管、人工網膜、心臟瓣膜和腦深層電刺激器都逐漸進步。調整其設計和修改原型，都將帶來微小的改進，但每個專科領域的製造商打造出一系列的植入物，就代表的科技上的大幅躍進，也時常會開啟過往從沒有人挑戰過的疾病領域。

醫療器材製造商的規模將會越來越小。

人工心肺一開始約為衣櫃的大小，有多個呼呼作響的滾筒——扭動的管子中湧動著深紅色血液——以及無數個零件。機械化的心臟是在近幾十年才發展起來的，目的是為不須臥床的患者提供心肺功能。雖然八○年代第一顆植入式的人工心臟確實植入在患者的胸腔中，但負責供電的電池仍大的像洗碗機一樣。對於人造心臟來說，這種運作過程十分顛簸，但現在這些設備皆由外部微電腦控制，電腦則由火腿三明治大小的電池供電。總而言之，患者四處走動甚至運動時，都會背著一個小背包。

除了胸部的傷疤，現代的機械心臟接受者還有一個明顯的特點：他們沒有脈搏。這些機器的內部有連續轉動的葉片，無須會開關的閥門（心臟瓣膜）就可以驅動血液流動。

新型的機器還會更小，未來的發電設備有可能會使用像鋼鐵人身上的植入式電池，一次就能用上好幾年。未來的人工心臟將不再像機器幫浦，反而會小到難以想像的程度。事實上，雖然現在還無法想像，但未來的人造心臟可能是奈米級大小。

我們的腎臟大約與拳頭一樣大，但需要大約身體五分之一的血液供應。它們負責清除血液中的廢物（排到尿液中），並保持電解質平衡。當腎臟衰竭時，必須接受活體腎臟移植或定期洗腎。目前，洗腎機高約四英尺，類似一個帶管子和旋轉氣瓶的小型人工心肺。人們不禁要問，這些機器不到幾十年內會變得多小？人造腎會小到可以植入體內嗎？我實在不敢說不會。但隨著人工器官持續變成微型，治療方式也會更有效地避免使用到人造器官。

隨著基因編輯技術（CRISPR）的出現，毫無疑問地，每個人都將完成DNA解碼。

更重要的是，我們能藉此糾正遺傳缺陷。所有可能與遺傳相關的疾病（遺傳性疾病或染色體損傷）都將成為過去，包括類風濕性關節炎、心衰竭和皮膚癌等。

創傷（包括脾臟和肝臟撕裂、肺塌陷、骨折和腦部挫傷）似乎是人類生活當中的必然。具保護性的運動器材或增強版的車輛安全系統，都能降低傷害的嚴重程度。然而，在有如科幻小說的未來，有沒有可能完全無人傷亡？我猜「不太可能」，但幾十年前，應該也沒人想到大腦植入物可以消除手部顫動的症狀。

如果生命是宇宙中最神聖的東西、如果「生命權是人類最基本的價值」，那麼死亡就是危害人類的罪過。一旦要開始延長人類壽命，醫療照護產業的影響層面將變得更加重大。如果我們注定要活上幾百年，我們是否會都更害怕創傷和無謂的死亡？在現代遭遇車禍而意外死亡是一回事，但在未來原本預期能夠活上好幾個世紀，卻也因車禍而死亡，又是另一回事了。最終，我們可能會更加畏懼死亡。

我們真能戰勝細菌嗎？這些微生物戰士可能是我們最嚴峻的挑戰，不過我們一旦真正利用了基因控制的力量，我們怎麼能打賭人類沒辦法消除這些威脅呢？也許對人類更大的威脅，將是星際太空船帶回在其他星球演化了數十億年的外星微生物。你一定覺得我瘋了。

可以想見在未來幾十年裡，將會展開一場三管齊下、對抗各種疑難雜症的戰爭，這三種方式分別是：生醫藥、植入物和基因治療。在基因治療的補救措施獲得更多改良之前，生醫藥（藥物學和營養學領域）將繼續在細胞層次上治療疾病。當這些都無效時，就會考慮植入某些裝置以治癒疾病。

例如，人們直到一九二○年代純化出胰島素、以每日胰島素針劑來治療糖尿病之前，並不完全瞭解糖尿病。隨著胰島素幫浦的出現，針劑就變得不那麼重要了。雖然人們對植入的胰臟組織已進行深入的研究，期望能恢復患者自體胰島素的製造功能，但基因治療仍是最終極目標。對於糖尿病來說，從生醫藥、植入物和基因治療切入的戰爭依然存在，但在一個世紀後，應該沒有人會選擇用注射胰島素的方式治療糖尿病，而這將會是無可避免的趨勢。

你可以用以下問題來檢驗醫學未來學家的信念：如果你現在必須把全部資產投資到一家專門的醫療公司，然後接下來的一百年不能碰那筆錢，那麼你會把錢投資到哪裡？是製藥公司、人工關節製造商、基因研究的公司，還是研究生物電的公司？雖然我本身就是骨科醫師，但我實在無法想像一個世紀後人們還在置換關節。同樣道理，應該也不會有患者持續進行化療，因為屆時根本不會有人罹患癌症。因此，決定要投資在生物電研究或基因研究的公司，取決於你認為醫學的未來將著重在哪個領域。醫師將來是負責治療疾病，抑或是負責強化賽柏格新人類？

人類肯定會在一、二十年內使基因改造成為常態。有可能在一個世紀內（甚至更快），每個人都能擺脫遺傳的錯誤，這甚至會成為強制性的措施，因為有染色體缺陷的人會因此被視為「罹病的」，到時已經無關個人意志的問題了。我預言，二十二世紀的人們反抗「基改」的力道，會使當今的反疫苗勢力看起來弱不禁風。