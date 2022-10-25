TNL+ 2022/10/25,
歐洲

從「新鐵娘子」到「萵苣笑話」，英國人如何看待特拉斯的45天？

從「新鐵娘子」到「萵苣笑話」，英國人如何看待特拉斯的45天？
Photo Credit: Reuters / 達志影像

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特拉斯上任不久後，就因為錯誤的減稅政策和不願意負責的態度成為全英笑柄，最後果然成為英國史上任期最短的首相。她是如何從媒體口中的「新鐵娘子」淪落為被媒體訕笑的「生菜娘子」的呢？

今年9月5日，特拉斯（Liz Truss）以「凍漲能源費（freezing energy bills）」為訴求，獲得保守黨內57.4%的支持，打敗蘇納克（Rishi Sunak）成功當選黨魁，成為英國有史以來第三任女首相。

當時就有人挖出許多關於特拉斯的「黑歷史」，包括她在政治生涯中有多次見風轉舵的紀錄，譬如她在學生時代是牛津大學自由民主黨的主席，一畢業後卻加入保守黨；她在2016年脫歐公投時選擇留歐，但在2017年她卻改變態度，成為脫歐的支持者；她在大學時期的一場演說中說英國應該撤銷王室制度，但請看看她現在和王室的關係。

儘管當時有些人認為這表示新首相具備了很有彈性、能快速調整想法、接納新主張的優點，但也有很多人不看好特拉斯這種容易改變心意的習慣，畢竟一個人的政治主張需要經年累月的型塑過程，也應該有很多論述在背後支撐，而不是像點菜那樣能輕易改變，今天喜歡吃宮保雞丁，明天突然改成愛蝦仁炒蛋。

而對她存疑的人當中，我就是其中一個，總覺得自己不能信任一個政治立場可以隨時髮夾彎的政客。

果不其然，特拉斯在9月23日宣布被經濟學家視為「充滿實驗性」（精通「英式迂迴說話術」的人都知道，這就是「爛政策」的婉轉說法）的「迷你預算（mini budget）」後，由於市場反彈過大，成為重創英國經濟的大災難，所以在10月3日馬上出現180度的政策急轉彎。

習慣改變心意的特拉斯，這次用了10天來確認自己先前的決定是錯誤的，不知道在她豐富的「改變心意」經驗中，10天的時間是太長還是太短？但可以肯定的是，草率頒發迷你預算計劃的結果，不但讓夸騰（Kwasi Kwarteng）這位政治生涯短命的財政大臣像代罪羔羊般被迫提前卸任，連特拉斯自己最後都不得不在上任僅45天時就辭職下台。

最後，特拉斯成為英國史上任期最短的首相，和英國史上任期第二短的首相坎寧（George Canning）相比，遠遠少了74天（而且人家是因為過世而卸任，在位共119天）。

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