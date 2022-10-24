《小女子》：韓國階級矛盾現況與深層政府割韭菜
我們想讓你知道的是
韓劇《小女子》中不只一次出現「社會底層的人究竟能爬多高呢」，也許無產階級相對容易受控。一般來說要增加向上流動的機會，就是通過教育。可惜的是，窮人可以得到的資源，與富人相比極為有限。
韓劇《小女子》播出以來一直評價兩極，有些觀眾覺得這是編劇亂編的狗血劇，但作為寫過著名電影《下女誘罪》（台：下女的誘惑）與《分手的決心》的丁瑞慶編劇，這劇本其實很能扣緊韓國日益嚴重的貧富不均與階級對立，甚至由此引起的權貴割韭菜行為。
本文將梳理及分析劇情，並討論現時韓國貧富階級矛盾現況。
（以下內容涉及劇透）
元奇先將軍一家，代表了劇中權力及財力核心，然而按時序來看，他卻是劇中的第一代韭菜。
在越戰時期，韓國收下了美國中情局100萬美元，作為韓國拋棄元奇先小隊的賠償，豈料元小隊被割韭菜卻生還，
他們回國毅然開始培育自己的韭菜王國。
一般人相信人有自由意志，但我們其實受到了金錢的支配
被元家操控的會計陳花英（秋瓷炫飾）所說的這句話，意思大概是，當我們以為自己的決定，都是根據自由意志（free will）而做時，在資本主義的社會裡，其實我們一直以來只是受到金錢的支配。為了賺取更多金錢，無意間就按著權貴定下的遊戲規則走，即使想反抗，也沒能力與之抗衡，並沒有真正的自由意志。
元尚雅（嚴志媛飾）的家家酒遊戲，看似瘋狂胡來，卻可能是丁瑞慶編劇埋下的比喻，以反映現實社會的荒謬狀況。
社會底層的人究竟能爬多高呢？
劇中不只一次出現「社會底層的人究竟能爬多高呢」，也許無產階級相對容易受控，由元奇先將軍帶領遠赴越戰的特種部隊成員開始，到元將軍成立的元靈學校，再到朴載相（嚴基俊飾）與太太的4個財團，他們的目標人物都是社會底層的人。
元氏操作手法就是提供底層人士向上流動（upward mobility）的機會，讓他們相信「社會底層的人也能爬到最高處」；就像種花一樣，給予一定程度的資源後，只需靜候開花的一天，最後收為己用，以金錢變機會再換忠誠，就像新聞記者張瑪麗（孔敏貞飾），還有其他一眾橫跨各界，由元家財力與權力培養出來的人才。
我們是幽靈的事實，絕對要保密
元將軍位高曾至保安司司令，不僅以內部消息致富，亦手握大權，隨意殺人，與其黨羽組成情蘭會及延伸出去的元靈集團，「從社會底層到金字塔頂端都有他們的人」，就像一個深層政府（deep state），即使他從高位退下，其影響力猶在，因為早已遍布整個國家，暗中操控著一切。
因此，威脅到情蘭會曝光危機的人，不管你為元家付出過多少，也只有一個下場，所以宗浩（姜勳飾）說「加入情蘭會，好像會比韓國人平均預期壽命還早死」。
沒有甚麼比生來貧窮，又一輩子貧窮度日，還要可怕的事情了
為甚麼元家可以輕易控制窮人？因為一般來說要增加向上流動的機會，就是通過教育。可惜的是，窮人可以得到的資源，與富人相比極為有限。
劇中吳家姐妹有才華卻沒錢升學的情況，其實跟韓國現況很吻合。
吳昌翼教授在著作《韓國人不想讓你知道的事：揭開65個韓國特有的「潛規則」，韓國社會文化觀察報告》（2021）中，揭示了現今韓國財富、階級與學歷世襲的情況越來越嚴重，高階家庭子女與一般家庭子女進入首爾大學的比例，已從80年代的1.3倍，變成2000年的16.8倍。
劇集由首集開始，已大量鋪排吳家有多窮困，父母欠債還偷錢帶出跨代貧窮問題（cycle of poverty），長女仁珠（金高銀飾）童年時目睹初生妹妹仁善因沒錢失救，對錢格外執著，長大後一度以為通過婚姻可以改善生活，對方卻是騙子，離婚收場。
仁珠與好友花英在職場均因出身與學歷未如理想被排擠；韓劇《千圜律師》（台：千元律師）中還出現一句直接點破韓國階級人脈關係的台詞：
學緣、地緣，還有血緣關係，這些都要掌握
階級的矛盾影響，可以在大熱韓漫及其漫改劇集如《梨泰院Class》及《匙來勝利組》（台：人生勝利組）中窺見。韓國國家行政研究院指出，從前韓國人相信只要努力就可以向上流動，但近年研究顯示，認同這想法的年輕人正逐年減少，而相信子女的社經地位（Socioeconomic Status）可以靠努力改善的父母比率，也同樣逐年下降。
最後，《小女子》的結局其實也巧妙地回應了首集的情節。
首集媽媽在偷錢後留書，表示自己從沒為自己活過，因此她打扮一番，不再照顧孩子，偷錢後要出國生活了。在她極少的戲份中，觀眾可以看到她在仁善疑似斷氣時，連忙獨力帶她趕去醫院；儘管她從第一集看來就是壞媽媽，但編劇還是營造了她跟爸爸的分別，爸爸欠了債逃家，媽媽獨力照顧女兒們（雖然最後媽媽也逃了）。
在結局那集，吳家姐妹終於不用擔心金錢，一直長女為母的仁珠，如仁惠所言，可以不用為照顧別人而活，而是單純為了自己而過活。
這也許是很不現實的結局，卻也許是為了給辛苦過活的人們一個安慰。
文章獲授權轉載，原文可見此。
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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我們想讓你知道的是
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