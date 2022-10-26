相較於經費充足的英語課程，「雙語大學」應有「國家語言」作為配套
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雙語政策於2021年正式啟動，許多大專院校都申請開設英語授課（EMI）課程，但倉促施行的高強度英語課程，使第一線教學現場出現不少亂象。同時，作為台灣人母語的「國家語言」，卻沒有獲得相同的經費資源，而是停滯高中在高中端，遲未提升至高等教育層面。筆者認為，若要落真正落實「雙語」的意涵，是應將台、客、原住民語都納入，而非目前台灣約定俗成的（中／英）雙語。
文：許慧如（師大台文系教授兼系主任）
教育部在2021年啟動「大專校院學生雙語化學習計畫」（以下簡稱EMI計畫），以不同程度補助部分大學或學院開設英語授課（EMI）課程，包括四所重點培育大學，25校內的41個重點培育學院，還有37所普及提升學校。
英語是最重要的國際學術語言，EMI計畫對提升國內大學的國際交流，以及學生的國際競爭力，相當程度上是有需要的。且EMI計畫並非要打造全英語大學校園，而是部分課程全英語授課，學生也並非必修全英語授課的課程。
但是，不可諱言地，即使EMI計畫並非強制，各大學可自行決定申請與否，但是在經費和社會氣氛的誘因下，EMI幾乎成了全國大學的共同目標。已經申請到補助的，正在努力達標；沒有申請到的，也難免要力求表現，以求下次申請可以通過，並且在目前強調英語的社會氣氛中，提升學校的形象。
只是，台灣從來不是個英語社會，英語始終是外語，要在短時間以高強度在大學推行EMI，就容易出現各種「亂象」。
其實，教育部在雙語大學政策上，可以更有彈性。因應「國家語言發展法」，從今年開始，國高中也要開始上本土語言課程，每周一節課，國中上兩年，高中上一年。但是，到了大學端，教育部似乎根本沒有國家語言的相關政策，連表態鼓勵一下都沒有。
如果雙語大學政策能引進國家語言（台語、客語、原住民族語等語言），並根據各語言現況提供對應的獎勵辦法，各大學就可以衡量現實狀況，申請想要發展的語言，而非現在只有英語一個選項。
這樣一方面可緩解各校盲目追求英語的現象，另一方面也可更有效復振國家語言。畢竟台灣的本土語言，目前大約四十五歲以上還有約兩個世代的母語人，這也正好是大部分大學老師的年齡。只是老師們長期使用華語，本土語言能力大多沉睡了。
如果能讓大學老師把母語講回來，並且使用在專業領域，同時透過課程傳承給學生，不但能喚醒其沉睡已久的母語，還能世代傳承、拓展使用領域，讓本土語言不要再停留在「老人」、「古早事」⋯⋯這種刻板印象。
而地區性較明顯的國家語言，透過這類獎勵更有機會能具體實踐。如客語授課的課程，開在新竹的大學，會比開在台北的大學更有機會達到開課人數的門檻。有些技術性課程，以台語授課可能也比英語授課更恰當。
目前國內大學只有台師大和台大有推動國家語言復振授課的相關獎勵辦法，但都是校方出於善意和社會責任所提出的自主性獎勵，用的是校內的資源。因此，無論是經費或針對師生的意識培力和宣傳力道，和教育部大張旗鼓的EMI計畫完全不能比。
其實，激發本土語言的意識，比英語更需要資源。由於過去長期獨尊華語的政策，本土語言被矮化為「方言」，不但迅速流失，使用領域也急速萎縮，也沒有機會持續現代化，發展新詞。
在這樣的背景之下，台灣社會目前對於以國家語言在大學授課，大多抱持著懷疑、甚至否定的態度，即使持肯定態度者，也大多因為過去沒有經驗（無論是以教師的身分以本土語言授課，或是學生時代修習的課程以本土語言進行），而有所遲疑。
也因此導致申請上述獎勵的課程相當有限。在這樣的環境下，師大台大兩校校方能推出國家語言授課獎勵辦法，走在教育部政策之前，已屬難能可貴。接下來，就看教育部願意怎麼做了。
除了文化層面之外，許多研究早已指出，活化的雙語能力，對於大腦發展很有幫助，也能延緩失智症，對於個人或是邁入高齡化社會的台灣，都是很大的助益。
雙語大學政策應該要真正落實「雙語」（bilingualism）實際的意涵，也就是兩種語言，而非目前台灣約定俗成的（中／英）雙語。
目前政府推動的語言政策有國際語言（英語）與國家語言，行政院也在今年五月宣布將投入五年三百億的預算復振國家語言，從實務面或政策面來看，大學引進國家語言，刻不容緩。
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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【馬力歐陪你喝一杯】結合科技的健保改革「SDK健康服務」：李伯璋署長親自說給你聽
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李伯璋被譽為「對醫界最友善的健保署長」，在任期內推動多項健保改革，讓健保資源被更妥善地運用；目前正在推進的SDK健康服務又有哪些創新服務呢？聽完節目你就知道。
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本集節目訪問到健保署署長李伯璋，從醫療體系（醫師）轉到公務單位（健保署長），在第一線的醫療照護與政策決斷之間、推廣健保快易通APP、健保各項科技改革以及未來的醫療空間改進，署長有什麼想法？
從外科醫師到健保署長：單純理念，務實行動，直面問題
（02:58）署長原本是專業的外科醫生，做器官移植已有四十幾年的經驗。談到轉任管理職的原因，一方面除了來自長官們的推薦，最主要還是因為一個單純的理念：「想改變台灣的醫療環境，讓台灣民眾與醫療人員都能得到最好的健康照顧。」
李伯璋署長也提到，過去身為外科醫師的經驗，讓他能用公衛的角度看醫療生態體系，與同仁一起努力。健保署近期推出了書籍《走向雲端 病醫雙贏 健保改革日記3.0》，內容就是由同仁們根據管理思維合力撰寫完成，也是希望透過這個方式，讓人感受到每個政策都具備同理心，讓管理能回歸到互相的尊重與信任。
（07:19）「醫療人員其實是非常有理念的，他們需要長時間耐心照顧病人，是很不容易的一份工作。」署長在當醫生時知道醫療人員的辛苦，所以轉換管理職身份後，時常鼓勵同仁政策的同理心，務必尊重每個職位的不同思維與專業、制定合理化的規定，因為健保署是一個平台，讓大家好做事的平台。
把錢花在刀口上：讓需要的人獲得照顧
（14:30）馬力歐接著代聽眾發問，如果遇到資源分配與理想有差距時，署長會怎麼處理這樣的衝突呢？署長回答，健保是有總額的，也就是國家一年安排多少預算照顧健保體系，署長表示「我無法決定開源，但我可以節流，把錢花在刀口上」。
身為署長，即是要考量如何將健保資源做最好的利用，才會有「使用者付費：部分負擔調整」的政策。我們能把不必要的藥品與檢查省下來，再將多出來的資源重新分配，提供給更多有需要的病人。
科技與健保的結合：分級醫療、健保快易通APP
（20:00）隨著技術發達，科技的運用變得越來越重要。要怎麼樣結合科技讓健保變得更好，在這六年的發展過程裡變得尤為重要。過去大家都會「直接衝」，不論大病小病，都直接奔向大醫院。為了讓基礎醫療體系也能發揮效用，首要解決「資訊流通」的問題，並推動「分級醫療」制度。署長表示，「診所的醫師專業能力都沒有問題，唯一只差在診所沒有大醫院的設備。」
為了讓病人檢查的各項資訊在基層診所也能看得到，由健保署推動資訊同步化的網路建置，讓診所醫師也能查到病人所有的檢查結果，不只病人安心，更為分級醫療打下基礎。這個措施也在疫情期間發揮極大作用，當醫師能看到病人的病史與旅遊史，就能做更準確的判斷。
（24:10）疫情帶來的變化也加速了健保快易通APP的使用，下載數從最一開始的23萬突破至1000萬人。署長直言，與五大電信公司合作後，讓手機認證更加快速方便。健保快易通不僅能查閱過去三年就醫的資料，下載健康存摺的功能也能幫助了解家中長輩的病症、照顧健康。
SDK健康服務的概念：讓健康存摺的資料運用最大化
（26:59）健康存摺是醫療院所上傳給健保署，健保署再將資料回歸於民眾。署長表示，「台灣有許多關於醫療的新興科技，當生技公司取得民眾的同意獲取資料，便能進一步提供相關服務給民眾。」
藉由健康存摺SDK，產業端能夠運用資料開發更多健康照護服務，回饋到讓民眾有感的生活及健康改善，並強化慢性病危險因子的控制與管理，達到健康促進、預防疾病，減少醫療資源使用，維護健保永續經營。
在推動SDK健康服務連結時，最重要的即是個資的保護。在資料授權過程中，即使透過SDK介接第三方APP服務，民眾對於自身健康資料，依然保有高度的自主權。
（37:51）曾被譽為「對醫界最友好的署長」，在節目的最後李伯璋署長也直言：「現在是關鍵時刻，核心的理念就是要做好分級醫療。」署長相信，重點不是把壓力都放在醫院與醫療人員身上，落實分級醫療與使用者付費的部分負擔，是當前最重要的政策。在尊重醫療專業的前提下，減少不必要的醫療浪費，並將醫療資源妥善分配，才是全民之福。