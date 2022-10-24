2022/10/24,
藝文

王陽明論鬼

王陽明論鬼
圖片由作者提供

我們想讓你知道的是

我們應不應該怕鬼？明朝理學家王陽明的答法很能反映宋明儒的頭腦和視角——凡事都透過倫理道德的鏡片（the moral lens）去判斷。

《傳習錄》卷上〈門人陸澄錄〉有一段是王陽明回答陸澄錄關於鬼的提問：

澄問：「有人夜怕鬼者，奈何？」

先生曰：「只是平日不能集義，而心有所慊，故怕。若素行合於神明，何怕之有？」

子莘曰：「正直之鬼不須怕；恐邪鬼不管人善惡，故未免怕。」

先生曰：「豈有邪鬼能迷正人乎？只此一怕，即是心邪，故有迷之者，非鬼迷也，心自迷耳。如人好色，即是色鬼迷；好貨，即是貨鬼迷；怒所不當怒，是怒鬼迷；懼所不當懼，是懼鬼迷也。」

王陽明的答法很能反映宋明儒的頭腦和視角——凡事都透過倫理道德的鏡片（the moral lens）去判斷。

他首先說怕鬼是由於「不能集義」、「心有所慊」，即怕鬼的心理根源是道德的。這很容易自圓其說：假如你說自己很善良正直，但仍然怕鬼，王陽明可以堅持認為你其實集義不足，心仍有所慊，只是你不自知，所以才怕鬼。

門人子莘（馬明衡）的反駁很合理：邪鬼要害你時，哪管你是善是惡；就算你集義而心無所慊，邪鬼仍然可以害你，所以我們有理由怕邪鬼。

王陽明的回應模稜兩可。他以反問（「豈有邪鬼能迷正人乎？」）來提出邪鬼不能迷正人，這好比說壞人害不了好人，說來動聽，但我們沒有證據相信，儘管大家都希望是真的。無論如何，這仍然視鬼為真實。可是，他接著說怕鬼是由於心邪，非鬼迷人，而是人心自迷，例如所謂被色鬼迷，不過是好色而已。這就是間接說鬼並不真實了。

假如王陽明相信有鬼，他說的「好色，即是色鬼迷」等等便沒有說服力，因為鬼可以令一個本來不好色的人變成好色，而本來好色的，則不必勞煩色鬼。假如王陽明認為根本沒有鬼，那麼他便應該直接以這一點來解釋為何沒有理由怕鬼，而不必談甚麼「集義」——無論你是好人還是壞人，邪人還是正人，如果沒有鬼，你便沒有理由怕鬼。

結論：王陽明論鬼，有點在鬼扯。

本文獲授權轉載，原文可見於作者網頁

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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