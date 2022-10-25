別再糾結於歷練與學識，身在民主社會，「18歲公民權」應是理所當然
我們想讓你知道的是
在18歲公民權的討論上，許多人會嚴格的審查18歲青年的智識與歷練，認為他們如果沒有足夠的社會、文化資本，就沒有資格擁有公民權。但其實我們應當將目光放在18歲能否「獨立自主決定」的判斷上，若答案是肯定的，那就應該所應得的權力，還給18歲青年。
文：郭永賦（台大法律系公法組碩士生）
「修憲」光用聽的就覺得應該要是國家大事，然而在修憲投票一個月前的現在，地方大選與學術論文標準的討論卻遠遠超過「18歲公民權」的議題。如果你已經下定決心要在1126支持修憲，筆者衷心感謝；但如果你還有所猶豫，希望以下幾點我的看法，能讓你在當天毫不遲疑地，為現在還有未來的青年，投下同意。
身在民主社會，擁有公民權是理所當然
從國小的社會課本到國高中的公民課教材，「民主」的觀念總是一再被提及，一個國家應該如何運用公權力、如何分配資源，最理想的狀況就是由所有的人民一同決定。
因此，「在預設上」，所有生活在台灣的人，不只是擁有表達意見的自由，更應該能夠在選舉中用選票表達自己的意見；這也是《憲法》第129條所稱的「普通原則」。
當然，我們可以允許一些例外的情形，例如受到監護宣告的人因為具有精神障礙或心智缺陷，所以無法表達他的意思；那，18歲的人，也應該被認為是例外嗎？
18歲會不會太年輕？
除了有心智缺陷和精神障礙之外，我們也可以想到年紀過小的人「還不懂事」，對於公共事務、民主機制以及選舉都不夠了解，因此沒有投票權也很正常。
但是，正如許多民間倡議團體所說，在現今的制度中，18歲可以駕車環島壯遊、可以參加酒精路跑、可以吞雲吐霧；若選擇離開長大的城市去讀大學，除了打理自己的三餐，更可能需要和房東簽訂租賃簽約、申請就學貸款；更不用說沒有選擇繼續升學、出社會工作的情形。
在以上情形中，這個社會似乎都已默默肯認18歲的年紀已足夠成熟，可以「獨立自主」，那為何最基本、最簡單的公共參與的方式－投票，卻仍然被拒於門外？
試想，若18歲仍不夠成熟，那18歲與現行規定的20歲之間，真的有太多差異嗎？反而是已經完整受過「12年國民基本教育」的18歲，以及其他法律以18歲為界限的規範模式，似乎更適合作為「是否適合投票」的區分標準。
與其認為是權利的賦予，不如認為是理念的實踐
2017年，當司法院大法官通過釋字第748號解釋之後，隔年的1124公投，看似是將同志們「與另一半依民法結婚的權利」的有無，交由全民來去判斷。
今年的修憲複決案也有些類似之處，對大多數人而言，全民這次要來判斷的是18歲青年們「公民權」的有無；不過當時的同志朋友可以和全民一起投票，今年滿18歲卻未滿20歲的青年朋友，只能在投票日之前努力倡議說服大眾。
當然，這兩件事情也有著明顯的不同，性傾向為「難以改變之個人特徵」，而大多數的我們都會隨著時間長大至20歲，不過這也不代表我們就應該在「是否賦予18歲公民權」的決定上，嚴格地審查18歲青年的智識和歷練：重點應當放在18歲能否「獨立自主決定」的判斷上，而正如前段所述，這題的答案無疑是肯定的；滿18歲的青年，不應被當作例外。
再說，我們也從未要求滿20歲的人在行使投票權之前，需要證明自身的歷練與學識。因為，這就是「人民一同作主」的基本前提，深植於《憲法》和公民社會的基本原則。
若你也認同以上我的看法，則11月26日的投票，就不應當再只以「是否該賦予18歲的人投票權」的角度進行思考，而應該將這次的修憲複決公投視為一種價值的落實，對於現行投票權規定的不合理，必須要作出的制度性改變。
最後，再次誠摯地邀請讀完這篇的你，11月26日，一起投下同意票，讓我們一起向前跨出這重要的一步。
註釋
- 本文認為，以現行的社會脈絡與制度，18歲確實為公民權賦予與否的最適區分標準；不過這並不代表若這次成功修憲，未來18歲的門檻不存在繼續下修的可能。
延伸閱讀
- 高三生談18歲公民權：學費、生活費沒自己出，不能算是為自己負責？
- 18歲公民權修憲案民調：40-60歲支持不到半數、國民黨群眾最不支持，吳怡農稱公投過關「還差200萬票」
- 「18歲公民權」修憲案進入公民複決階段，險阻恐怕更甚於立法院
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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從科技島領先全世界：解密台灣「淨零減碳」轉型術，科技與環境可以達成雙贏
我們想讓你知道的是
「永續經營」在過去是國家治理、企業運作「Nice to Have(可有可無)」的元素；如今在淨零減碳、倡議ESG的推波助瀾，永續議題儼然成為「Must Do(必須要做)」的必考題。
隨著國家發展委員會公布「台灣2050淨零排放路徑」，加上金管會訂定上市櫃公司溫室氣體盤查資訊揭露時程，「淨零入法」勢在必行。那麼首當其衝的台灣企業該如何回應？怎麼擬訂具體行動策略？以及廣大的消費者，從日常生活中，又可以透過哪些方式響應減碳？
我們本次邀請行政院能源及減碳辦公室林子倫副執行長、中鋼公司、以及臺灣唯一專注頭皮養護髮品的B型企業美科實業，分別以政府角色、大型企業、以及中小企業代表，從企業治理、民眾消費角度，探討台灣的永續轉型術，如何走出與他國不一樣的道路。
產業供應鏈首當其衝，企業永續轉型不轉不行
歐盟公告最快2023年試行徵收全球首要碳邊境調整機制，也就是俗稱的碳關稅，讓一票過去長期仰賴進出口貿易的台灣企業引發「碳焦慮」。不過也有企業認為眼前的減碳星火，還「燒不到自己」，但真的是這樣嗎？
林子倫就指出，「現在有一句玩笑話，如果企業不走淨零，你的訂單可能就被清零。」因為供應鏈層層分工，終端大品牌例如Apple、Google、Microsoft開始要求他們的供應商，必須每年要通過減碳評比，如果不能達標，很可能隔年就被踢出名單。因此林子倫強調，「如果企業現在不做改變，在未來可能面臨更大的挑戰，永續轉型這一題的布局，不只是爲了減碳，而是為了競爭力，非轉不行。」
身為高碳排行業的中鋼，面對淨零就深有所感。中鋼生產部門生產副總陳守道回應，「碳中和的壓力鋪天蓋地而來，以前只要遵循國家法規要求，現在還要面對投資機構、客戶、外國政府、國際倡議的要求。」中鋼研發部門技術副總鄭際昭則呼應林子倫所言，他說：「企業如果沒有足夠的減碳作為，未來外銷產品被課徵碳稅，就會造成產品競爭力下降，現在更要把握轉型升級的機會。」
除了環境壓力、市場競爭力，難道企業投入減碳沒有其他誘因？美科實業展示另一種思維。美科總經理陳俊偉就提到，他們思考每年賣到市場的洗髮精，100萬支、200萬支空瓶最後跑去哪？為了對環境負責，陳俊偉認為企業投入減碳的第一件事就是確立「信念」。他說，「因為我們認為綠色産品是一門好生意，值得我們去投資，所以盤點自身優勢，順勢達成淨零目標。」
減碳行動成功心法，中鋼、美科的永續策略如何殊途同歸
既然美科實業深信「轉綠」是有利可圖，那麼像他們這類中小企業，是怎麼系統化規劃減碳路徑？美科放眼2030年達到淨零排放的藍圖之下，從組織、策略兩個方向開始展開行動。前者設有專責永續辦公室，直屬於總經理室並編列獨立預算讓決策有效施行；至於策略面則可分為內部及外部的作為。
內部在盤點碳足跡過程，陳俊偉分享他們將産品製造、企業組織會產生的碳足跡，交由專業團隊去界定範疇，再與內部同仁溝通一起設定減碳目標。外部的減碳，則是號召價值鏈上下游夥伴一起響應，鼓勵合作廠商一起發展低碳産品、淨山養樹，並遵守供應商守則、評鑑制度。
以上種種投入之後，再統整為網站內容及品牌的永續報告書，對外向客戶、供應商、甚至大眾消費者告知，知曉美科所設定的短中長期永續目標共達成哪些成績，不僅獲得消費者認同，也提升品牌價值。
美科實業邁向綠色企業，淨零減碳實績
至於陳俊偉口中碳盤查的專業團隊合作，該如何找尋這類對象？林子倫回應，「現在政府端，從經濟部、工業局、環保署有很多類似的輔導方案；或是企業之間透過用大帶小模式，透過供應商夥伴的轉型經驗分享，可以幫助相對較缺乏資源的中小企業來擬定相關策略。」
那麼對大型企業如中鋼有著龐大組織規模，在淨零減碳有什麼實際作為？鄭際昭回應，中鋼在2021年成立「節能減碳及碳中和推動小組」，由董事長親自擔任負責人，訂定明確的中、短、長計畫，並每三個月做一次會報，採取「先低碳、再零碳」的方針著手，最後目標2050要達成碳中和。
中鋼投入淨零減碳擬訂短、中、長程具體目標
尤其在生產環節，為了盡可能減碳，還可以運用前瞻技術找到新解方。例如中鋼與成功大學合作成立「負碳科技氫能冶金共研中心」，鑽研「以氫代碳」技術；或是和工研院合作發展鋼化聯產技術，期望造就台灣第一個在工業界實施氫能結合二氧化碳捕捉及再利用（Carbon Capture and Utilization, CCU）的示範案例，展現中鋼有產製高級鋼的技術實力。
除了在能耗端節約，中鋼也積極布局拓展再生能源來源。陳守道分享，中鋼投資中鋼光能公司，在中鋼集團設置太陽光電系統，累計發電量已達約3.3億度，未來每年約可貢獻1.02億度綠電、減少5.1萬公噸碳排量。此外，中鋼也透過投資公司，帶動本土離岸風電產業發展，協助政府落實離岸風電產業在地化政策。
從計算「熱量」到「碳量」，消費者響應企業減碳可以這樣做
上述的討論都還是聚焦在企業對淨零減碳的投入，對一般大眾而言，淨零一事是否仍遙不可及呢？林子倫點出實際情況，因為碳稅有價之後，未來我們的食衣住行，方方面面將要精確計算碳排放，來繳納碳成本。因此我們以前吃一頓飯要看食物的熱量，未來計算碳足跡排量的習慣，將逐漸融合到我們生活的每一個細節，或是日常每一段旅程。
除了計算自身碳足跡，大眾是否也能透過消費行為，響應淨零減碳？其實是有的，例如美科在執行碳盤查就發現，頭皮淨化液的最大碳排放是在「使用」階段，也就是沖洗所需水量、吹乾所需電量。因此美科透過調整配方、成分，讓髮絲更易沖洗、易吹乾，當消費者使用他們的循環低碳產品，也等於在呼應減碳方案。
至於鋼材看似與消費者沒有直接關係，中鋼生產部副總鄭際昭就提到，鋼化聯產技術能應用在產製綠色化學品，舉凡球鞋、瑜珈衣，都屬於低碳製程下的綠色產品。又或是中鋼2007年他們開始與國際電動車大廠合作，針對電動車馬達開發高能效電磁鋼，鋼材重量減輕有助省電或增加續航力。換言之，當消費者有意識選擇這類綠色產品，就是在為地球貢獻一份心力。
不論是美科從髮品研發新配方、瓶裝減碳，又或是中鋼生產綠能鋼片，林子倫認為這兩家企業都是在永續轉型的過程，持續開發出新的產品及技術。因此在淨零減碳的漫長路上，企業更應該積極找出新的商業模式，或培養更強勁的競爭力，證明環保與經濟不再是相生相剋的難題，而是相輔相成的新契機。
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