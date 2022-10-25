別再糾結於歷練與學識，身在民主社會，「18歲公民權」應是理所當然

文：郭永賦（台大法律系公法組碩士生）

「修憲」光用聽的就覺得應該要是國家大事，然而在修憲投票一個月前的現在，地方大選與學術論文標準的討論卻遠遠超過「18歲公民權」的議題。如果你已經下定決心要在1126支持修憲，筆者衷心感謝；但如果你還有所猶豫，希望以下幾點我的看法，能讓你在當天毫不遲疑地，為現在還有未來的青年，投下同意。

身在民主社會，擁有公民權是理所當然

從國小的社會課本到國高中的公民課教材，「民主」的觀念總是一再被提及，一個國家應該如何運用公權力、如何分配資源，最理想的狀況就是由所有的人民一同決定。

因此，「在預設上」，所有生活在台灣的人，不只是擁有表達意見的自由，更應該能夠在選舉中用選票表達自己的意見；這也是《憲法》第129條所稱的「普通原則」。

當然，我們可以允許一些例外的情形，例如受到監護宣告的人因為具有精神障礙或心智缺陷，所以無法表達他的意思；那，18歲的人，也應該被認為是例外嗎？

18歲會不會太年輕？

除了有心智缺陷和精神障礙之外，我們也可以想到年紀過小的人「還不懂事」，對於公共事務、民主機制以及選舉都不夠了解，因此沒有投票權也很正常。

但是，正如許多民間倡議團體所說，在現今的制度中，18歲可以駕車環島壯遊、可以參加酒精路跑、可以吞雲吐霧；若選擇離開長大的城市去讀大學，除了打理自己的三餐，更可能需要和房東簽訂租賃簽約、申請就學貸款；更不用說沒有選擇繼續升學、出社會工作的情形。

在以上情形中，這個社會似乎都已默默肯認18歲的年紀已足夠成熟，可以「獨立自主」，那為何最基本、最簡單的公共參與的方式－投票，卻仍然被拒於門外？

試想，若18歲仍不夠成熟，那18歲與現行規定的20歲之間，真的有太多差異嗎？反而是已經完整受過「12年國民基本教育」的18歲，以及其他法律以18歲為界限的規範模式，似乎更適合作為「是否適合投票」的區分標準。

與其認為是權利的賦予，不如認為是理念的實踐

2017年，當司法院大法官通過釋字第748號解釋之後，隔年的1124公投，看似是將同志們「與另一半依民法結婚的權利」的有無，交由全民來去判斷。

今年的修憲複決案也有些類似之處，對大多數人而言，全民這次要來判斷的是18歲青年們「公民權」的有無；不過當時的同志朋友可以和全民一起投票，今年滿18歲卻未滿20歲的青年朋友，只能在投票日之前努力倡議說服大眾。

當然，這兩件事情也有著明顯的不同，性傾向為「難以改變之個人特徵」，而大多數的我們都會隨著時間長大至20歲，不過這也不代表我們就應該在「是否賦予18歲公民權」的決定上，嚴格地審查18歲青年的智識和歷練：重點應當放在18歲能否「獨立自主決定」的判斷上，而正如前段所述，這題的答案無疑是肯定的；滿18歲的青年，不應被當作例外。

再說，我們也從未要求滿20歲的人在行使投票權之前，需要證明自身的歷練與學識。因為，這就是「人民一同作主」的基本前提，深植於《憲法》和公民社會的基本原則。

若你也認同以上我的看法，則11月26日的投票，就不應當再只以「是否該賦予18歲的人投票權」的角度進行思考，而應該將這次的修憲複決公投視為一種價值的落實，對於現行投票權規定的不合理，必須要作出的制度性改變。

最後，再次誠摯地邀請讀完這篇的你，11月26日，一起投下同意票，讓我們一起向前跨出這重要的一步。

註釋

本文認為，以現行的社會脈絡與制度，18歲確實為公民權賦予與否的最適區分標準；不過這並不代表若這次成功修憲，未來18歲的門檻不存在繼續下修的可能。

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航