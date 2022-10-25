【國際大風吹】習近平進入第三任期，過去這10年來，他為中國帶來了哪些「改變」？

中共20大邁入尾聲，中國最高領導人習近平，如果沒有意外，即將展開史無前例的第三段總書記任期，帶領中國走向下一個5年、10年，甚至掌權更久都有可能。習近平在2012年第一次當選總書記的時候，曾經喊出「中國夢」，要國家富強、民族振興、人民幸福。

我們的人民熱愛生活，期盼有更好的教育、更穩定的工作、更滿意的收入、更可靠的社會保障、更高水平的醫療衛生服務、更舒適的居住條件、更優美的環境。 中共總書記 習近平

如今，在習近平即將繼續執政的此刻，這位打破慣例的領導人，過去這10年來，到底為中國帶來了哪些改變？中國有變得更好嗎？

經濟：上億人脫貧之後，能共同富裕嗎？

或許對一般人來說，影響最大的是經濟政策。習近平一上台，就把脫貧攻堅戰列為優先目標，希望達成所謂全面小康社會。後來在2021年，當局宣布任務成功，讓9899萬農村貧困人口、將近1億人在8年內脫離絕對貧窮的困境，號稱創造了人間奇蹟。

所謂絕對貧窮，指的是收入不足以負擔最低水準的生活，吃不飽、穿不暖、無處可住。在中國，貧窮人口集中在廣大的鄉間地區，而當局設定的絕對貧窮線，是每人每年收入3218塊人民幣，相當每人每天收入8.81人民幣，以2021匯率換算差不多是台幣38元。

有分析指出，這個標準比聯合國設定的貧窮線要低。另外，紐約時報記者下鄉訪問，發現當局把隨時可能撤銷的政府補助，也算成了固定收入，似乎是為了達標而不惜創造數據。2020年5月，時任國務院總理的李克強更語出驚人，說中國還有6億人，也就是4成人口左右，平均月收入只有1000人民幣。

儘管全面脫貧的說法和數據真實性，可能要打一些折扣，貧富差距也是亟待改善的問題，但整體來說，中國在消滅貧窮上還是取得了驚人成就。同時，在這10年中，中國民間的電子商務和科技業者，在政府扶植下快速發展，改變了中產階級的生活樣貌，也帶動經濟轉型發展。

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只是，在習近平執政前10年的尾聲，政府監管力道突然加強，從線上教育、金融科技到遊戲、電商、叫車服務，都遭到下令整改，都宣告經濟市場化的時代劃下句點，也讓本來就開始下滑的GDP成長，遭遇更大的阻力。

打老虎、拍蒼蠅：反貪腐與集中權力

同樣是一上台就宣示的重點，打擊共產黨內貪腐是習近平另一大政策目標。

中共中央紀律委員會統計，從2012年底習近平當選總書記以來的10年，反貪腐立案件數超過460萬件，其中553人是所謂中管幹部，也就是副部級以上的高階官員，包括79名中共中央委員。套一句中國慣用語，就是從「蒼蠅」般的小官到「老虎」般的大官，都不放過，對一般平民百姓來說，確實贏得不小的支持。不過專家認為，背後也有其他用意。

政治大學政治系特聘教授寇健文指出，其實習近平早年在福建當官的時候，就已經兩度推動反貪，顯示他本身確實討厭貪腐，而現居美國的前中國維權律師滕彪則說，反貪一箭雙鵰，另一個目的是打擊政敵，鞏固權力。

例如，被當作反貪標竿案例的前司法部長傅政華，以及前公安部副部長孫力軍，兩人在20大前夕都被判終身監禁，而官方對兩人的措辭特別嚴厲，指控傅政華「從未真正忠誠於黨和人民，徹底喪失黨性原則」，而孫力軍則是「在黨內大搞團團伙伙、拉幫結派」，可以看出對高官的審判，政治性多過法律性。

10年下來，我想他（習近平）大部分值得擔憂的政治對手，都已經在反貪腐運動中落網了，他會繼續打這張反貪腐牌，確保他能主導新一代領導接班。 詹姆斯敦基金會資深研究員 林和立（Willy Lam）

除了清洗黨內官員，安插自己的人馬之外，路透社報導也指出好幾種習近平集中權力的方式。

例如，自己主持好幾個領導小組，把總書記的經濟相關決策權拉到比總理還高、從2015年以來整頓軍隊結構來強化控制，以及2016年習近平向官媒表示要跟隨黨的路線及「跟黨姓」，使得媒體自由越來越少，有關習近平的官方宣傳越來越多等等。種種手段，讓他成為毛澤東以來最強勢的中國領導人。

鐵腕治理：打壓人權、數位監控、香港新疆

對媒體的控制，也凸顯出另一個中國10年來的變化，就是自由和人權更少了。人權觀察中國部研究員王亞秋表示，監禁異議份子、控制非政府組織、大規模的數位監控，還有網路言論審查，在過去10年來都變本加厲。

新聞的作用是什麼？新聞的作用是報導事實的真相，現在中國對新聞的控制是前所未有的。 明鏡新聞出版集團創辦人 何頻

最鮮明的例子，出現在20大召開前夕。

華爾街日報報導，在各種中國熱門社群媒體上，幾乎沒辦法判斷民眾對習近平以至於政府的看法，因為審查力道實在太強。例如，微博上搜尋習近平，只會找到官方媒體的文章和影片，而這些貼文底下，雖然可能有幾百則留言，但9成以上都被當成不當言論，直接遮蔽，其他貼文則是直接關掉留言功能或完全擋住。

在擁有各種主題討論區的百度貼吧，搜尋習近平，竟然跳出依法無法顯示相關結果，相當荒謬。針對北京四通橋，有人掛布條抗議清零政策的事件，更是封殺到底。過往，如果有民眾在微信上討論政治敏感事件，通常會被禁言一天或一星期，但這次有很多人直接被永久封鎖。

報導也回顧，2011年造成40多人死亡的溫州動車追撞事故後，中國民眾在網路上大肆檢討當時的國務院副總理張德江，救援草率、處置不當。但現在，已經完全無法在網路上討論高階官員。

另一方面，鐵腕統治的態度，也展現在香港和新疆。對於香港民主運動，過去10年來的鎮壓力道越來越強，最終在2020年隨著港版國安法通過，讓香港的言論自由和司法獨立性受到嚴重侵蝕，等同宣告一國兩制名存實亡。

而新疆維吾爾族的再教育營以及其他監控措施，也是在習近平任內決定實施。近幾年，在外國媒體不斷爆料後，引發國際輿論關注，但都遭到北京當局堅決否認。