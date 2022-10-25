【國際大風吹】習近平進入第三任期，過去這10年來，他為中國帶來了哪些「改變」？
我們想讓你知道的是
習近平從2015年以來整頓軍隊結構強化控制，以及2016年向官媒表示要跟隨黨的路線及「跟黨姓」，使得媒體自由越來越少，有關習近平的官方宣傳越來越多等等。種種手段，讓他成為毛澤東以來最強勢的中國領導人。
中共20大邁入尾聲，中國最高領導人習近平，如果沒有意外，即將展開史無前例的第三段總書記任期，帶領中國走向下一個5年、10年，甚至掌權更久都有可能。習近平在2012年第一次當選總書記的時候，曾經喊出「中國夢」，要國家富強、民族振興、人民幸福。
我們的人民熱愛生活，期盼有更好的教育、更穩定的工作、更滿意的收入、更可靠的社會保障、更高水平的醫療衛生服務、更舒適的居住條件、更優美的環境。
中共總書記 習近平
如今，在習近平即將繼續執政的此刻，這位打破慣例的領導人，過去這10年來，到底為中國帶來了哪些改變？中國有變得更好嗎？
經濟：上億人脫貧之後，能共同富裕嗎？
或許對一般人來說，影響最大的是經濟政策。習近平一上台，就把脫貧攻堅戰列為優先目標，希望達成所謂全面小康社會。後來在2021年，當局宣布任務成功，讓9899萬農村貧困人口、將近1億人在8年內脫離絕對貧窮的困境，號稱創造了人間奇蹟。
所謂絕對貧窮，指的是收入不足以負擔最低水準的生活，吃不飽、穿不暖、無處可住。在中國，貧窮人口集中在廣大的鄉間地區，而當局設定的絕對貧窮線，是每人每年收入3218塊人民幣，相當每人每天收入8.81人民幣，以2021匯率換算差不多是台幣38元。
有分析指出，這個標準比聯合國設定的貧窮線要低。另外，紐約時報記者下鄉訪問，發現當局把隨時可能撤銷的政府補助，也算成了固定收入，似乎是為了達標而不惜創造數據。2020年5月，時任國務院總理的李克強更語出驚人，說中國還有6億人，也就是4成人口左右，平均月收入只有1000人民幣。
儘管全面脫貧的說法和數據真實性，可能要打一些折扣，貧富差距也是亟待改善的問題，但整體來說，中國在消滅貧窮上還是取得了驚人成就。同時，在這10年中，中國民間的電子商務和科技業者，在政府扶植下快速發展，改變了中產階級的生活樣貌，也帶動經濟轉型發展。
只是，在習近平執政前10年的尾聲，政府監管力道突然加強，從線上教育、金融科技到遊戲、電商、叫車服務，都遭到下令整改，都宣告經濟市場化的時代劃下句點，也讓本來就開始下滑的GDP成長，遭遇更大的阻力。
打老虎、拍蒼蠅：反貪腐與集中權力
同樣是一上台就宣示的重點，打擊共產黨內貪腐是習近平另一大政策目標。
中共中央紀律委員會統計，從2012年底習近平當選總書記以來的10年，反貪腐立案件數超過460萬件，其中553人是所謂中管幹部，也就是副部級以上的高階官員，包括79名中共中央委員。套一句中國慣用語，就是從「蒼蠅」般的小官到「老虎」般的大官，都不放過，對一般平民百姓來說，確實贏得不小的支持。不過專家認為，背後也有其他用意。
政治大學政治系特聘教授寇健文指出，其實習近平早年在福建當官的時候，就已經兩度推動反貪，顯示他本身確實討厭貪腐，而現居美國的前中國維權律師滕彪則說，反貪一箭雙鵰，另一個目的是打擊政敵，鞏固權力。
例如，被當作反貪標竿案例的前司法部長傅政華，以及前公安部副部長孫力軍，兩人在20大前夕都被判終身監禁，而官方對兩人的措辭特別嚴厲，指控傅政華「從未真正忠誠於黨和人民，徹底喪失黨性原則」，而孫力軍則是「在黨內大搞團團伙伙、拉幫結派」，可以看出對高官的審判，政治性多過法律性。
10年下來，我想他（習近平）大部分值得擔憂的政治對手，都已經在反貪腐運動中落網了，他會繼續打這張反貪腐牌，確保他能主導新一代領導接班。
詹姆斯敦基金會資深研究員 林和立（Willy Lam）
除了清洗黨內官員，安插自己的人馬之外，路透社報導也指出好幾種習近平集中權力的方式。
例如，自己主持好幾個領導小組，把總書記的經濟相關決策權拉到比總理還高、從2015年以來整頓軍隊結構來強化控制，以及2016年習近平向官媒表示要跟隨黨的路線及「跟黨姓」，使得媒體自由越來越少，有關習近平的官方宣傳越來越多等等。種種手段，讓他成為毛澤東以來最強勢的中國領導人。
鐵腕治理：打壓人權、數位監控、香港新疆
對媒體的控制，也凸顯出另一個中國10年來的變化，就是自由和人權更少了。人權觀察中國部研究員王亞秋表示，監禁異議份子、控制非政府組織、大規模的數位監控，還有網路言論審查，在過去10年來都變本加厲。
新聞的作用是什麼？新聞的作用是報導事實的真相，現在中國對新聞的控制是前所未有的。
明鏡新聞出版集團創辦人 何頻
最鮮明的例子，出現在20大召開前夕。
華爾街日報報導，在各種中國熱門社群媒體上，幾乎沒辦法判斷民眾對習近平以至於政府的看法，因為審查力道實在太強。例如，微博上搜尋習近平，只會找到官方媒體的文章和影片，而這些貼文底下，雖然可能有幾百則留言，但9成以上都被當成不當言論，直接遮蔽，其他貼文則是直接關掉留言功能或完全擋住。
在擁有各種主題討論區的百度貼吧，搜尋習近平，竟然跳出依法無法顯示相關結果，相當荒謬。針對北京四通橋，有人掛布條抗議清零政策的事件，更是封殺到底。過往，如果有民眾在微信上討論政治敏感事件，通常會被禁言一天或一星期，但這次有很多人直接被永久封鎖。
報導也回顧，2011年造成40多人死亡的溫州動車追撞事故後，中國民眾在網路上大肆檢討當時的國務院副總理張德江，救援草率、處置不當。但現在，已經完全無法在網路上討論高階官員。
另一方面，鐵腕統治的態度，也展現在香港和新疆。對於香港民主運動，過去10年來的鎮壓力道越來越強，最終在2020年隨著港版國安法通過，讓香港的言論自由和司法獨立性受到嚴重侵蝕，等同宣告一國兩制名存實亡。
而新疆維吾爾族的再教育營以及其他監控措施，也是在習近平任內決定實施。近幾年，在外國媒體不斷爆料後，引發國際輿論關注，但都遭到北京當局堅決否認。
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獲獎導演談VR影像創作——創作的本質即是挑戰，而新媒材的探索則是一趟迷人的探索之旅
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用科技說個好故事，不僅顛覆既有創作方式，也放大創作者與觀者之間的共鳴。對於創作者而言，其挑戰與學習在哪裡？對未來的想像又在哪裡？從聚焦沉浸式內容體驗的「未來內容展」展出作品——《無法離開的人》、《紅尾巴》，了解創作者視角以及對VR的想像。
2017年，電影導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）在聖地牙哥動漫展（Comic Con）裡，談到他對VR的看法，「過去十年，我參與其中，就像未來一樣，我覺得不管我們喜不喜歡，它都在前方等待著。」
後來，史蒂芬史匹柏所執導的電影《一級玩家》接著在2018年春天上映，眾所皆知這可以說是一部詮釋「元宇宙」概念的經典電影。或許是因為自己執導了一部後來被譽為談論VR世界的電影，因此有別於過去史蒂芬總是對VR持憂心態度，該年他的發言，反而將VR視為新可能性的起點，認為技術將改變過去電影給觀眾的體驗，並且強調：「在其中，人類可以做任何你想像得到的事情。」
在同一個時空背景下，把場景轉到威尼斯影展。2016年，威尼斯影展首創VR 單元、2017年設立VR競賽類別，而成立首年，台灣藝術家黃心健即以《沙中房間》拿下「最佳體驗獎」(Best Experience)。
到了2022年，導演陳芯宜再度以《無法離開的人》——這部受國家人權博物館之邀、以白色恐怖受難者故事為題材的VR創作——睽違五年，再度為台灣拿下同一獎項。
同樣是今年6月，導演王登鈺以VR作品《紅尾巴Ep.1》，也在被國際間視為最具規模「XR沉浸式展覽」之一的法國新影像藝術節（NewImages Festival）中，拿下評審團特別提及獎（Special Mention）。評審團認為該片的美術質感及奇幻氣氛令人深受吸引，且實拍逐格動畫細緻度極高，是VR電影的一大突破。
與其說是「挑戰」，不如用「好玩」形容更貼近
如同大導演史蒂芬所言，虛擬實境走進影視產業已數年，顛覆與創新實然並存並進。我們不禁想問，在此發展過程裡，對於創作者而言，其挑戰與學習在哪裡？對未來的想像又在哪裡？這些問題，將從本次於「未來內容展」展出作品的創作者視角出發，進一步理解創作者的心情，以及對VR的想像。
「從平面攝影到動態攝影，是一個歷程；從動態影像到VR，又是一個新的歷程。」過去以電影、紀錄片為主要創作媒材的陳芯宜表示，平面2D電影的電影語彙已經發展很成熟，「像是在電影裡，你說遠景、中景、近景等等，大家很容易可以理解，但這在VR裡面幾乎是不成立的。」
正因許多事都還在萌芽階段，眾人也都還在成長的路上，因此凡事都還在探索階段。而細究這段探索的過程，陳芯宜並不認為「痛苦」，取而代之的，反而是「好玩」。
「先不要定義，要探索。」正因為過去的影像經驗與語言已然不成立，透過VR創作，所有共同語言都必須重新定義；又或是原本覺得不可行的事情，可能在不斷討論與嘗試中，又變得可行。
舉例來說：電影中「滑軌」是共通語言。講出來，每個人都會浮現共同想像、操作手法也非常一致。但「滑軌」該怎麼在VR影像裡呈現？便成為一個新的課題。首先，「滑軌」要在VR影像裡運用，在技術上有門檻。隨著鏡頭往前移動，技術團隊要縫合的是整個空間，不是單個畫框而已，那可是浩大且繁複的工程；其次，鏡頭在動的時候，觀眾容易頭暈，反而無法成就最佳觀影體驗。
陳芯宜說，這個鏡頭語言原在她2018年的第一支VR創作《留給未來的殘影》裡就想運用，但根基於上述兩個問題就沒有實現，「但第二支片，我就用上了。」
在與團隊不斷嘗試與討論的過程裡，陳芯宜最終成就了新的技術突破。對創作者而言，這樣的過程，當然不會是痛苦，甚至用好玩也不足以形容，因為聽起來，那簡直令人著迷。
怎麼讓觀眾「沉浸」？你要同時是導演也是觀眾
陳芯宜強調，VR電影不能與一般動態影像與平面敘事相較，因為那根本是兩個完全不同的領域與類型。「在我接觸VR後，它要給的是整個空間感，因此觀者是進入一個空間，不只是看一個電影。」
也因如此，VR創作從劇本寫作開始，就與陳芯宜過去的經驗完全不同。寫電影劇本以敘事結構為主，但VR使得影像的各自空間有了不同定義，因此導演必須依照不同空間情境，寫出A、B、C…面的劇本，分別代表不同的空間結構。「我會試著去找到在VR裡面，我要怎麼講白色恐怖故事講得最好，讓體驗互相加乘、讓眾人更身歷其境。」
《無法離開的人》以白色恐怖受難者的經驗為題創作，讓這段多數台灣人過去曾被噤聲的歷史，用VR形式呈現給觀眾，當你戴上VR頭顯，便會瞬間置身於綠島人權園區的「新生訓導處」蠟像展示館，讓政治受難者坤伯與一封永遠無法送達的遺書，帶你回到當年的歷史情境中。
「該怎麼講述這個故事？」陳芯宜說，光是要表現「監視」在VR裡就可以有很多不同的手法，你得去想像、去摸索，才能讓觀眾沉浸在你想傳達的情緒裡。
此外，也因為是空間創作，創作者勢必要轉換自己的身分，創作者「既是導演，也是觀眾」。要怎麼讓觀眾能進入導演的內心，得看創作者如何塑造沉浸感，令人在虛擬中感受到真實交錯。
當走進奇幻世界成為可能！沉浸式體驗拉近作品與觀眾的距離
像是《紅尾巴》這部作品，在VR的影像敘事裡，便不同於《無法離開的人》，觀眾被明確賦予了「造訪博物館」的角色，《紅尾巴》中，觀眾是全然的旁觀者，並透過小男孩的好奇與追尋，讓觀者隨著VR的沉浸感，不自覺的把自己帶入那個立體的空間中。
《紅尾巴》是一部關於一個小男孩在懵懂中踏上漫長旅程，走過一座又一座奇幻城市，只為追尋紅尾巴幻影的故事。導演王登鈺曾在受訪中表示，想要透過作品傳達的意念是：「從兒童轉變成大人這段時期，會面臨許多成長掙扎。青少年是極度渴望被瞭解的，他們察覺到自己身體的改變，但是並不知道內心也在經歷嚴重的地殼變動。」
而故事的沉浸感，便是源自導演王登鈺將自己在夢中所感知到的世界。導演採用實體模型，製作出一個個劇中的角色模型、場景模型，再透過台灣知名VR技術團隊Funique VR以高解析度攝影測量法（Photogrammetry）掃描，最終透過遊戲引擎製作成類逐格動畫，打造夢境般的細緻世界。因此觀看時，觀者能深刻沉浸在精緻的VR世界，並不自覺地追著天空的紅尾巴奔走，與故事裡的小男孩一同回到過去的自己，喚醒內心那個需要被療癒的靈魂碎片。
讓觀者進入VR的世界裡，與故事裡的角色一同身歷其境、感他所感，要創造出最佳體驗的沉浸式內容，從創作的最開端，導演就不僅是導演，也是觀眾。
最後，台灣VR創作雖屢在國際上嶄露頭角，陳芯宜也肯定台灣發展VR創作，更屬前段班，但重要的體驗設備如VR頭顯，距離普及化還有一大段距離。也因投入VR創作的成本高昂、回收又相對艱難等種種緣由，她認為在現階段無法定義VR未來的發展性。然而，創作者躬逢其時，在這麼早期的階段可以參與嘗試，用不同的媒材創作，興許是件好事。
至於眾人都會問的一個題目：「新的媒材，對創作者是不是一個挑戰？」陳芯宜的答案淺顯易懂：「挑戰不在於媒材的新或舊，『創作』的本質就是一項挑戰。」而所有想嘗試定義與探索的創作者，勢必都在這條路上。
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