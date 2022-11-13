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    2022/11/13,
    運動

    做這些運動瘦最快：慢跑一小時可消耗282大卡，游泳、踩飛輪呢？

    做這些運動瘦最快：慢跑一小時可消耗282大卡，游泳、踩飛輪呢？
    Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

    我們想讓你知道的是

    跑步可以減脂之外還能改善心血管系統，同時許多人喜歡透過慢跑時與自己對話，放鬆心情。而波比跳是許多人在進行有氧訓練時最討厭的項目，但這個活動可以刺激到全身70％左右的肌肉，還能增強心肺，燃燒的熱量甚至比跑步還高。

    減肥方式百百種，運動種類也百百種，到底哪些運動對減脂相當有效呢？

    游泳

    游泳本身會運用到全身的肌肉，減脂效果相當不錯。而游泳的好處還包括衝擊力低，可以減少對膝蓋的傷害，同時可以增強心血管功能。

    • 熱量消耗：劇烈游泳一小時，可燃燒800大卡， 而以中等速度游泳一小時，約可燃燒500大卡。

    跑步

    不管是慢跑或是下雨在家跑樓梯，效果都相當不錯喔，以慢跑來說維持30分鐘以上效果較佳。跑步可以減脂之外還能改善心血管系統，同時許多人喜歡透過慢跑時與自己對話，放鬆心情。

    • 熱量消耗：慢跑（145公尺／分鐘）一小時，可消耗282大卡，而快走（6公里／小時）一小時，可燃燒132大卡。

    踩飛輪

    飛輪不僅可以訓練到有氧及無氧的部分，對於減脂也相當有效，如果妳會因為跑步而膝蓋痛，不妨試試用飛輪來做有氧訓練喔。

    • 熱量消耗：飛輪一小時，若是參加課程劇烈運動，有可能消耗達800大卡，若中等強度，約400-500大卡。

    波比跳

    波比跳是許多人在進行有氧訓練時最討厭的項目，但這個活動可以刺激到全身70％左右的肌肉，還能增強心肺，燃燒的熱量甚至比跑步還高。

    • 熱量消耗：數據指出，波比跳每分鐘可以消耗9.4卡路里的熱量。

    如果不想要波比跳，但想要全身訓練達到熱量消耗的效果，建議可以嘗試這一個課表。保證不會喘、零跳躍，為新手減肥入門。

    重訓

    有氧訓練對於短期的減脂相當有效，但是過多的有氧但缺乏重訓的話可能會導致肌肉的流失。當減肥遇到瓶頸期，除了有氧之外，可以透過重訓來增加肌肉，提高基礎代謝率，延長減肥的效果也能同時避免復胖。

    • 熱量消耗：重訓每小時消耗熱量若為高強度約500－700大卡，若心肺低強度約400大卡。

    重訓該如何正確挑選啞鈴重量：

    本文經Nuli.女力app授權刊登，原文刊載於此

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    責任編輯：朱家儀
    核稿編輯：翁世航


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