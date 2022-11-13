棒球，我想可以用一個詞來概括一切：「youneverknow」
我們想讓你知道的是
美國職棒自西元19世紀末期開打以來，140年始終不減的精采絕倫，雖已進行超過23萬5500場的賽事，但目前也只不過出現了「23」場完全比賽而已（包含兩場於西元19世紀進行，屬於非現代化棒球規則的比賽）。
棒球，我想可以用一個詞來概括一切：「youneverknow。」
——安度哈爾（Joaquín Andújar），棒球明星，四度入選美國職棒大聯盟明星賽。
話說在距今66年前，西元1956年的10月8日，當時正值體能與技術巔峰，效力於紐約洋基隊（New York Yankees）的27歲投手拉森（Donald James Larsen，1929－2020）。
在美國職棒總冠軍賽（世界大賽）的第五戰，也就是與同城「布魯克林道奇隊」（Brooklyn Dodgers，今「洛杉磯道奇隊」）的「地鐵大戰」（Subway Series）世紀對決裡。憑著猶如「球」神下凡般的絕佳身手，制霸了對手在9局內的所有攻勢，締造了一場震撼美國棒壇，隔天甚至是登上全國各報頭條的超級比賽……
那就是讓競爭對手根本沒有機會站上一壘壘包，完美、完璧又完全的「Perfect Game」（棒球術語為「完全比賽」）。
雖然記分板上最終洋基隊只以2：0的小比分取勝，但拉森在9局的投球任務裡，面對道奇隊全部登場的10位打者（最後一打席道奇還刻意派出了代打），總共27次的打擊機會，他只僅僅使用了97個球。換句話說，平均一位打者3.59球就「下課」。
同時在投捕配球得宜下，拉森演出了包括首位打者與最後一位打者在內的7次奪三振。沒有任何一位道奇球員能夠適時揮出安打，或是透過四死球保送與失誤上壘，每一打席通通遭到了拉森與背後洋基隊友們的強力封鎖……更厲害的是，也只有首局有打者（Pee Wee Reese）得以跟拉森一直纏鬥到三壞球。
拉森在洋基主場爆滿的6萬4千多名球迷熱情加油聲中，一局、一局，一球、一球，謹慎卻也豪氣地創下了此一難得又輝煌的偉大投手記錄。這場「完全比賽」不只寫下美國職棒史上第一場與至今唯一一場在世界大賽裡所締造的完全比賽與無安打比賽外，也是競爭激烈的季後賽賽史裡，第一場的完全比賽。
（西元2010年10月，費城人隊的哈樂戴Harry Leroy Halladay III則成功完成季後賽史上的第二場無安打比賽。）
到底「完全比賽」是什麼樣的一個概念呢？
美國職棒自西元19世紀末期開打以來，140年始終不減的精采絕倫，雖已進行超過23萬5500場的賽事，但目前也只不過出現了「23」場完全比賽而已（包含兩場於西元19世紀進行，屬於非現代化棒球規則的比賽）。
就美國職棒目前的定義，「完全比賽」是一場至少進行9局的比賽裡，所有打者皆不能安全上到一壘。更簡單一點地說，不能夠出現安打、四壞球、觸身球，以及任何其他的原因上壘，包括失誤、或者是因妨礙打擊或跑壘等……。
由於球場上是9個人在守備（含投手），投手的控球再怎麼刁鑽、犀利，只要被打者擊中，根本就無法控制隊友們會不會發生失誤。所以要投出完全比賽，投手的身後也必須要有堅強的野手陣容來「支持」。
而距離拉森達標此等完美境界的前一場完全比賽，更已經是34年前，西元20世紀第二次世界大戰爆發之前，西元1922年4月底由芝加哥白襪隊（Chicago White Sox）的羅勃遜（Charlie Robertson）所創下。當年只是他大聯盟投手職涯第4次的先發，卻在作客底特律老虎隊（Detroit Tigers）時成為了第一位在客場投出完全比賽的不朽投手。
西元1956年的「地鐵大戰」，最後在沒有太多意外之下，洋基隊以4勝3敗的佳績順利登上總冠軍寶座，拿下了隊史上第17個世界大賽冠軍。當然，在第五戰投出完全比賽的拉森，當仁不讓，獲選為當屆的世界大賽最有價值球員（MVP），與貝比魯斯獎（Babe Ruth Award）。
看棒球就像上教堂：許多人進來參加，但很少有人可以理解。
——維斯特魯姆（Wes Westrum），棒球明星，兩度入選美國職棒大聯盟明星賽。
故事還沒結束，因為棒球是圓的，youneverknow，有時候圓到非常地神奇……。
就在西元1999年的7月18日，當天剛好是洋基球場的「貝拉日」……貝拉（Yogi Berra，1925－2015）正是當年拉森投出完全比賽時的搭擋補手，同時更是洋基隊史的傳奇風雲人物之一。所以當時已高掛球鞋、退役多年的拉森，受到了球團高層的邀請，前往洋基球場擔任賽前的開球嘉賓，
結果沒想到，就在同一天，同一個球場上，洋基陣中的王牌投手孔恩（David Cone），居然就在蒙恩祝福的氛圍或強大氣場中（！），投出了洋基球場史上的——第二場完全比賽。
孔恩，全場以88個用球數，外加10張老K（三振）的成績，6比0，完美終結了來訪的蒙特婁博覽會隊（Montreal Expos）。當然，隔天這則新聞也火速登上了全美報紙的頭版。
據說拉森在比賽結束之後，親自來到休息區跟孔恩祝賀，還特別說道：
這可是從我由洋基球場退休以後，第一場完整的從第一局坐到第九局全部看完的比賽哩。
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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沉浸式場域崛起！示範多元商模、打造規模化體驗經濟，迎向新型態展演變現的最後一哩路
我們想讓你知道的是
沉浸式體驗橫掃全球，它們不僅帶來展演型態的多元可能，更身兼內容研發角色，成為孵化未來作品的關鍵基地。在2022 TCCF 創意內容大會一未來內容展的主題沙龍中，也針對這個發展趨勢邀請到台灣經營沉浸式場域的重要推手分享他們如何在協助科技內容創作者完善新媒體創作生態的同時，不斷摸索新的可能性，打造多元的永續商業模式。
從日本數位媒體藝術團隊teamLab在福岡城跡以沉浸式體驗創作出光影藝術夢境，法國文化空間（Culturespaces）在巴黎光之博物館推出的梵谷展、莫內展，到美國拉斯維加斯大量運用沉浸式複合技術打造多元型態的複合體驗，無論是文化、藝術、娛樂⋯⋯全世界不同產業都因沉浸式互動科技而有了不同的面貌，甚至催生出全新的產業。而台灣的沉浸式內容創作過去也在國際上獲獎無數，隨著近幾年沉浸式場館陸續成立，更開始為台灣的沉浸式內容創作摸索出更多元的商業模式。
在2022 TCCF 創意內容大會一未來內容展的主題沙龍中，特別邀請到在台灣經營沉浸式場域的重要推手——「双融域」總經理周琍敏、「夢境現實」創辦人林家齊，與紅然股份有限公司創意總監黃維韶齊聚一堂，以【產業熱點｜世界級的製作！未來作品孵化與外銷養成術】為主題，共同討論台灣沉浸式內容與空間的未來。
沉浸式空間當平台，助力「體驗經濟」規模化
科技潮流的推動，帶來更多的創新可能與商機，沉浸式科技市場規模據推估在2025年就將達到303.7億美元；更重要的是，這將改變人們創作與體驗的模式，傳統的線性敘事模式被改寫，從單純的講述故事進化到創造體驗；觀眾也不再是完全獨立的旁觀者，而能夠體驗角色經歷，甚至與投影或成像出的故事角色互動，「活進」故事之中。
双融域總經理周琍敏過去曾在松山文創園區擔任總監長達9年，「從文化資產空間營運者的視角，我在大量的展覽中發現文化內容結合科技已經成為展覽的新趨勢，沉浸式娛樂體驗也勢必將成為展演重要的主流，擁抱科技的時機點已經到來。」看到科技未來的無限可能後，周琍敏加入由宏碁施振榮董事長和法藍瓷總裁陳立恒成立的科文双融，負責2021年底設立於101大樓的全沉浸數位展演平台「双融域」的營運。
「很多實驗性的樣態，如果沒有達到一定的經濟規模，就無法為團隊帶來真正的營收效益。透過沉浸式空間的營運，我們希望能夠創造體驗經濟的規模。」周琍敏說。高昂的硬體成本和商業模式如何落地，是在發展沉浸式體驗時最大的挑戰。
而沉浸式場館的出現，就扮演著整合科技載體與內容創新的平台，透過平台的建置與專業經營來促成跨域整合的合作，發展出多元的場域應用。
双融域開幕一年至今，已經嘗試過各種各樣的多元內容樣態，包括沉浸式劇場、沉浸式攝影棚、數位藝廊，還有與企業、品牌合作，作為品牌發表、時尚秀、技術發表、會議會展的場域，為活動賦予新的呈現方式。
建立可持續性的展演商模，沉浸式內容的電影院運作模式
台灣最重要、也是全世界目前首創的MR場域「夢境現實」，則將自身明確地定位為「沉浸式電影院」。夢境現實創辦人林家齊同時也是台灣動畫界天團「夢想動畫」的創辦人，成立夢境現實的初衷，則是台灣過去有許多創作者，創作了豐富的沉浸式內容卻沒有地方可供展出，希望提供一個場域，讓大家能在裡面看見創作者們的作品，並藉由可持續性展演的商業模式，讓創作者有機會透過售票分潤，成為後續創作的養分。
在運用科技的策略上，林家齊的首要目標就是要能建立「品牌識別度」，因此他把注意力放到了最新的MR眼鏡，運用沉浸式投影和混合實境結合劇情文本的內容創作，讓民眾在空間中遊走，可以看到作品中角色的立體成像出現在自己身邊，還可以和它們互動，透過雙向互動來推進劇情。
在內容上，夢境現實除了提供沉浸式內容創作者一個展出上映的平台，既有IP的新形態延伸演出也是一大重點，例如電影、歌手MV、霹靂布袋戲，將台灣的原創IP重新轉譯，提供觀賞者全新的感受，也更有利於吸引更多人參與體驗沉浸式演出。
「我們希望做的比較不是沉浸式劇場，而是沉浸式的電影院，也就是說，可以一天24小時播放不同內容，一直有不同的產出。」林家齊說。以此為目標，一個單純、統一的格式就非常關鍵，讓創作者可以用這樣的格式創作，或將既有的作品轉換型態，直接在夢境現實上映。為了達成讓同樣的沉浸式體驗作品可以在各地上映的計畫，除了目前的高雄據點，夢境現實也已經規劃2024年在台北成立第二個劇院。
「場域精神」結合在地屬性，拓展更具商機的內容與共創
同樣由創作者角度出發，紅然股份有限公司則是從科技技術創作跨越到內容策展。紅然過去在全世界創作過許多從娛樂、科技、藝術到文化的跨界作品，目前也剛結束在微風南山的「離線時區」營運，轉移陣地到華山文創園區打造新的「魔術方塊」劇場。不同於双融域和夢境現實從一開始就以「平台」自我定位，紅然則是先從自身創作出發，設定創作主題，例如「離線時區」就以「在繁忙的都市中打造放鬆場域」為創作核心，透過大量的植物意象結合互動科技的運用設計，以「心靈的旅程」為發想進行內容策展。對於參觀者而言，與其說是參觀了一場展覽或演出，更像是體驗過一場心靈的療癒之旅。
接下來轉移到華山之後，紅然在創作內容和營運方式上也將有新的作法。紅然創意總監黃維韶表示：「創作內容時，我們認為『場域精神』是很重要的。」舉例來說，考量到華山觀光客較多，假日也是親子活動的去處，因此「魔術方塊」劇場將為白天時段規劃不同類型的沉浸式體驗展演，夜間則改為沉浸式劇場表演等，同時利用時間、空間的不同變化，最大化場域的坪效。
另一個重要的策略則是「共創」，和不同的創作團隊合作，也和不同產業合作，例如紅然過往已經有過和酒吧、瑜珈業者、表演藝術團隊合作，接下來「魔術方塊」12月將推出的新劇「迷宮書店」則是將文學作品用劇場形式轉譯，透過跨域共生的新模式，帶給觀眾全新的體驗。
透過本場沙龍分享，可看見無論是從內容、科技、或是策展背景出發經營的沉浸式場域，到最後都不約而同地都走向合作共創；且不只是不同創作者的共創，也包含虛實整合帶動跨產業的創新。引領未來的內容服務、開發出更有潛力的創新商業模式，沉浸式場域崛起之勢，令人拭目以待。
Web3.0開啟了數位世界邁向元宇宙的大門，讓現實世界在即時運算下快速擴增「多重宇宙」。2022未來內容展以「擴增宇宙，運算中」為主軸，便是意味蘊釀元宇宙時代的娛樂體驗、展現將內容產業帶往未來的企圖心。從故事力策展出發，結合科技藝術衍擘畫新未來內容藍圖，帶領參展者體驗內容敘事感官疆界與全新媒體科技應用與商機，在文化內容與商業之間搭建起一座黃金之橋。
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫
同場加映「主題沙龍」
未來內容展同場加映精彩沙龍舞台，匯聚內容創作者、科技業者、產業經營者三方共創的產業交流論壇。了解更多內容結合科技的創意製作、產業熱點、策展觀點、國際趨勢及商業案例，不可錯過！免費報名主題沙龍：https://www.tccf.tw/post/salon-free-registration