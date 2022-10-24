虛實整合打造最「Simple」的零售模式，下載美廉社Simple Mart App智能物流一鍵開團！

經濟部辦理「2022年數位綠色雙轉型聯合成果展」於111年10月22日起在松山文創園區展出，民眾可至【數位雲-商業服務區】現場體驗美廉社便利架，並同時體驗其他像是「零售、餐飲、休憩及生活服務」等業者之服務應用情境，不僅可現場互動也可同時借鏡成功的商業案例經驗分享，翻轉思維、提升企業對數位轉型之認知與行動力、激發企業營運創新思考力，現場也提供闖關活動，歡迎民眾親身體驗。

下載美廉社Simple Mart App 智能物流一鍵開團購！

後疫情時代來臨，三商家購(美廉社)受經濟部商業司「建構零售暨服務業數據共享創新服務計畫」補助，其計畫內容整合旗下品牌啟動微型OMO（Online merge Offline）零售模式，透過系統效率整合，打造新款應用程式「美廉社Simple Mart」APP不僅強化線上消費體驗，更將預購、團購服務數據化，導入商品智能物流系統，突破實體門市在地的服務距離，服務多元化，為消費者帶來更Simple、更便利的購物新體驗！

三商家購(美廉社)全台實體門市來到800間，透過每間門市與在地居民緊密的「Line+1生活圈」，消費者能夠隨時掌握新品優惠、線上預購、團購等資訊，搭配智能物流系統彙整數據，線上直接下單，時刻掌握商品貨況，不僅門市端可透過App向鄰里社區傳送開團資訊，上班族也可以使用「辦公室開團」功能，點選期間團購活動，親朋好友一起揪團買，下載美廉社Simple Mart App更好買、更划算。

免安裝費！「美廉便利架」成為辦公室微型商店提供上班族解饞小零食

辦公室的微型商店「美廉便利架」，美廉社Simple Mart App優化使用者操作介面，擁抱多元支付，服務體驗更流暢，一掃QRCODE立即結帳，省下實體門市購物等待時間，上班族在辦公室內就能買到實體門市的熱銷零食，一解下午嘴饞時光。免安裝費的「美廉便利架」已成功進駐遠傳電信、和雲(iRent)、第一金、日商三菱日聯銀行、宏遠證券、勵馨基金會、高雄育成中心、南港育成中心、中華民國資訊軟體協會、露天市集、環球購物中心、奇美醫院等公司企業，全台逾百間據點，未來將為更多上班族提供便利服務。

點點成金！會員點數虛實整合、線上線下皆可累點

透過App數位整合系統服務後，消費者的需求輕鬆滿足，且消費的每一塊錢都是點數，累點滿額即可折抵購物，美廉社Simple Mart App統整三商家購旗下零售通路包含線上購物平台「Go美廉」、「美廉便利架」等，消費者不管是在線上或是線下購物，凡綁定App會員即可開始累點，每一塊錢都不浪費，每一個點數都幫您累積起來，下載美廉社Simple Mart App開始累積會員點數，為下一次的消費累積折抵購物金。