【2022電視金鐘獎】主題歌曲獎《良辰吉時》〈I Promise〉遭質疑資格不符，影視局：若違規將撤銷資格

2022年第57屆電視金鐘獎，由侯孝賢首次擔任總監製，黃熙執導的《良辰吉時》，在迷你劇集獎類別中成為大贏家，《良辰吉時》提名階段就以13項入圍成為領跑者，最終則是獲得最佳迷你劇集、聲音設計、美術設計、造型設計、主題歌曲5項大獎，也成為此類別的最大贏家。

然而，獲得電視金鐘獎史上第一座主題歌曲獎，《良辰吉時》的歌曲〈I Promise〉，卻遭到外界質疑不符規定，被爆出這首歌曲同時是2021年大甲媽祖遶境活動的開幕主題曲，不符「111年電視金鐘獎獎勵要點」第3點規定，「主題歌曲，係指專為該戲劇、迷你劇集全新創作之主題歌曲，包含詞與曲，且須係首次使用於該作品中。」

對此，根據《中央社》報導指出，文化部影視局表示，將立即啟動查證，若違反規定將撤銷得獎資格。

Photo Credit: 中央社 主題歌曲獎由范曉萱、許常德（前） 以《良辰吉時》主題曲〈I Promise〉獲獎

文化部影視及流行音樂產業局發布聲明表示，〈I Promise〉是由報名單位依據電視金鐘獎獎勵要點規定，確認符合「專為該戲劇、迷你劇集全新創作之主題歌曲，包含詞與曲，且須係首次使用於該作品中」，並簽署切結書。

影視局進一步表示，為了釐清爭議，將依獎勵要點規定要求參賽者說明並提供佐證資料，查證結果將提交原評審委員會審議是否符合獎勵資格規定，將立即啟動查證，並送交評審委員會議進行審議。

影視局最後指出，依獎勵要點第13點規定，參賽者「不得以虛偽不實之文件、資料報名、參賽。」第16點亦明定如有違反此項規定，將撤銷其參賽、入圍、得獎資格。

面對此事，文化部長李永得也說，已經請原提案單位提出疑點說明，並啟動查證，查證後會交由評審委員會審議，預計時程不會超過2週，而倘若〈I Promise〉確定取消獲獎，之後是否有遞補者得獎，也將尊重評審委員會決定。

最後，對於〈I Promise〉的獲獎，今年評審團的評語為：「以電音的基礎製作，但又不失歌詞想要傳達在劇中的意義，值得一聽。」得獎者許常德則在致詞時表示：「到底先有《良辰吉時》這部戲還是先有曲？我想說，任何註定相遇的兩件事或兩個人，就在很久以前就往這個方向出發了，所以我們命中註定會有這個合作。」

回到《良辰吉時》這部影集，主創團隊基本上是侯孝賢的御用班底，編導黃熙為侯導提拔，而侯孝賢也首度為台劇擔任總監製，藝術指導黃文英與剪輯指導廖慶松，都是侯孝賢的長期合作夥伴。除此之外，演員群李康生、謝欣穎、楊祐寧、薛仕凌、姚以緹、段鈞豪、黃仲崑、周采詩、吳大維、陳妍霏、唐治平、黃遠、顏毓麟、喜翔、洪小鈴、鍾政均、白潤音等人，基本上也是金鐘獎、金馬獎的常勝軍。

評審團認為，《良辰吉時》怪談開頭，生死議題承接，人情難測造成翻轉，故事行進步步都踩在黑色與幽默上。單集的故事挑戰觀眾理解力，但分集串聯後成為互通的文本，加上美術、攝影與演員，是台劇史上橫空出世的作品。

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核稿編輯：翁世航