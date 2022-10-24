【2022電視金鐘獎】主題歌曲獎《良辰吉時》〈I Promise〉遭質疑資格不符，影視局：若違規將撤銷資格
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獲得電視金鐘獎史上第一座主題歌曲獎的歌曲〈I Promise〉，卻遭到外界質疑不符規定，被爆出這首歌曲同時是2021年大甲媽祖遶境活動的開幕主題曲，不符「111年電視金鐘獎獎勵要點」第3點規定，對此，文化部長李永得表示，已經請原提案單位提出疑點說明，並啟動查證，查證後會交由評審委員會審議，預計時程不會超過2週，而倘若〈I Promise〉確定取消獲獎，之後是否有遞補者得獎，也將尊重評審委員會決定。
2022年第57屆電視金鐘獎，由侯孝賢首次擔任總監製，黃熙執導的《良辰吉時》，在迷你劇集獎類別中成為大贏家，《良辰吉時》提名階段就以13項入圍成為領跑者，最終則是獲得最佳迷你劇集、聲音設計、美術設計、造型設計、主題歌曲5項大獎，也成為此類別的最大贏家。
然而，獲得電視金鐘獎史上第一座主題歌曲獎，《良辰吉時》的歌曲〈I Promise〉，卻遭到外界質疑不符規定，被爆出這首歌曲同時是2021年大甲媽祖遶境活動的開幕主題曲，不符「111年電視金鐘獎獎勵要點」第3點規定，「主題歌曲，係指專為該戲劇、迷你劇集全新創作之主題歌曲，包含詞與曲，且須係首次使用於該作品中。」
對此，根據《中央社》報導指出，文化部影視局表示，將立即啟動查證，若違反規定將撤銷得獎資格。
文化部影視及流行音樂產業局發布聲明表示，〈I Promise〉是由報名單位依據電視金鐘獎獎勵要點規定，確認符合「專為該戲劇、迷你劇集全新創作之主題歌曲，包含詞與曲，且須係首次使用於該作品中」，並簽署切結書。
影視局進一步表示，為了釐清爭議，將依獎勵要點規定要求參賽者說明並提供佐證資料，查證結果將提交原評審委員會審議是否符合獎勵資格規定，將立即啟動查證，並送交評審委員會議進行審議。
影視局最後指出，依獎勵要點第13點規定，參賽者「不得以虛偽不實之文件、資料報名、參賽。」第16點亦明定如有違反此項規定，將撤銷其參賽、入圍、得獎資格。
面對此事，文化部長李永得也說，已經請原提案單位提出疑點說明，並啟動查證，查證後會交由評審委員會審議，預計時程不會超過2週，而倘若〈I Promise〉確定取消獲獎，之後是否有遞補者得獎，也將尊重評審委員會決定。
最後，對於〈I Promise〉的獲獎，今年評審團的評語為：「以電音的基礎製作，但又不失歌詞想要傳達在劇中的意義，值得一聽。」得獎者許常德則在致詞時表示：「到底先有《良辰吉時》這部戲還是先有曲？我想說，任何註定相遇的兩件事或兩個人，就在很久以前就往這個方向出發了，所以我們命中註定會有這個合作。」
回到《良辰吉時》這部影集，主創團隊基本上是侯孝賢的御用班底，編導黃熙為侯導提拔，而侯孝賢也首度為台劇擔任總監製，藝術指導黃文英與剪輯指導廖慶松，都是侯孝賢的長期合作夥伴。除此之外，演員群李康生、謝欣穎、楊祐寧、薛仕凌、姚以緹、段鈞豪、黃仲崑、周采詩、吳大維、陳妍霏、唐治平、黃遠、顏毓麟、喜翔、洪小鈴、鍾政均、白潤音等人，基本上也是金鐘獎、金馬獎的常勝軍。
評審團認為，《良辰吉時》怪談開頭，生死議題承接，人情難測造成翻轉，故事行進步步都踩在黑色與幽默上。單集的故事挑戰觀眾理解力，但分集串聯後成為互通的文本，加上美術、攝影與演員，是台劇史上橫空出世的作品。
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核稿編輯：翁世航
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文化科技力，將是臺灣成為文化輸出國的關鍵之一！3題測驗速知你對「未來內容」的認識
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文化科技力將是臺灣成為文化輸出國的關鍵，未來內容的發展，誠如擴增宇宙，此刻正在運算、構築中。臺灣在國際合製上有哪些優勢，在今年的「未來內容展」（Exhibition）又可以體驗到哪些精彩作品？讓我們立刻一探究竟。
你能想像嗎？當你最支持的奧運國手英姿可以用4D掃描技術完美擷取，甚至以NFT方式公益收藏？又或是運用VR與即時互動體驗，成為未來傳頌神話故事或重現歷史記憶的最佳形式？其實只要掌握了文化科技力，未來內容便有無限可能。
由文化內容策進院主辦的「創意內容大會Taiwan Creative Content Fest（TCCF）」將在11月3日至13日在松山文創園區登場；其中的重頭戲之一「未來內容展」，今年以「擴增宇宙，運算中」為題，匯聚國內外最具代表性的沉浸式體驗作品，並透過故事力策展打造動人體驗來展現內容價值，是了解文化科技應用趨勢、找尋虛實交融體驗新商機的最佳機會。
極需科技創意與內容設計的沉浸式電影，臺灣已獲獎肯定
近年來，儘管在全球疫情的打擊下，文化產業面臨生存挑戰，臺灣卻未因此停下腳步，文策院與民間合作的投資，反而創下文化部開辦文創事業及文化內容投資計畫10年以來的新高，在2021年累積了臺幣10億629萬元的資金活水。（來源）
隨著科技日新月異，利用5G、VR、XR等技術打造的沉浸式娛樂、元宇宙體驗，更是指日可待的新世界文化。臺灣作為電子產業重鎮國，加上多元的文化底蘊、各界資金支持下，可說是具備了發展「未來內容」的絕佳條件。
而力拚文化內容發展，當然少不了影視影劇。尤其結合新媒體科技的電影，將愈來愈講究沉浸式共感的體驗，將內容渲染力發揮得更加淋漓盡致。像是由國家人權博物館委託陳芯宜執導，全片運用3D 8K高畫質VR360技術拍攝的虛擬實境電影——《無法離開的人》，日前便奪下2022威尼斯國際影展「沉浸式內容競賽（Venice Immersive Competition）」單元最大獎「最佳體驗獎 (Best Experience) 」（來源）
《無法離開的人》這部作品以1950年代白色恐怖為主題，將多位政治受難者的生命經歷，運用沉浸式的VR科技，讓觀賞者深入其中，彷彿身歷其境一般，喚起對白色恐怖歷史的共感。
講到「未來內容」，國際一致公認臺灣為亞洲最佳合製夥伴
除了《無法離開的人》獲得大獎肯定之外，2022 年威尼斯國際影展，臺灣也首度獲邀為威尼斯市場展（Venice Production Bridge）的主題國之一，而在出版改編版權市場（Book Adaptation Rights Market）方面，臺灣也是本屆僅有的亞洲參展國。（來源）
雖然臺灣看似在今年成果豐收，國際資金與團隊在亞洲選擇臺灣作為合製夥伴也漸漸形成趨勢，但這絕非是一蹴可及的成就。以 VR 為例，文策院已連續多年推動「沉浸式內容國際合資合製計畫」，2020 年獲選的作品之一，就是法國導演 Nina Barbier 與臺灣新媒體藝術家黃心健的《星砂》（The Starry Sand Beach）。這部作品由法國 Lucid Reality Labs 與臺灣瑞意創科共同製作，該片改編日本神話，並在 VR 中導入即時互動體驗，帶領觀眾走進美麗的星砂海灘，從澎湖群島的七美島、墾丁的星砂灣延伸至日本最南端的竹富島，透過那些海灘上閃著星光的砂粒，來訴說對宇宙的探索和對地球的歷史記憶，更帶入海洋生態之美。
另一部臺法合製的 VR 作品《大師狂想曲：蔡明亮》（Missing Pictures Episode 2: Tsai Ming-liang），則是文策院國際合資計畫 2021 年的獲選作。《大師狂想曲》系列由法國導演克萊蒙．德諾（Clément Deneux）執導、臺灣綺影映畫與法國 ATLAS V 合製。值得一提的是，系列第二章的主角是蔡明亮導演，曾製作 VR 電影《家在蘭若寺》的他，這次在片中轉變為被攝者，娓娓道來影響他電影生涯的童年往事。
未來內容發展培力，文策院資源支持不遺餘力
除了資金挹注、人才媒合、國際推廣之外，為了讓臺灣能在未來內容產業搶先佔有一席之地，文策院也積極引進最新科技設備，協助創作者降低內容產製的門檻與成本。
例如文策院「IP內容實驗室」以法國4DViews容積擷取系統（Volumetric Capture System），建置亞洲第2座、 全球第6座4D建模的虛擬攝影棚。藉由攝影棚內32臺高畫質攝影機拍攝人的動作與外觀，利用電腦演算法建構出人物的虛擬模型，特別適合VR／AR／MR／XR等沉浸式互動應用。像是在今年的「未來內容展」，就能看到這具設備如何以4DViews技術，製作捕捉臺灣運動國手英姿的高擬真NFT。這些「國家級IP」包括奧運空手道銅牌得主文姿云、舉重精靈方莞靈、臺灣蝶王王冠閎等，他們的4D動態的人物模型都可以自由地翻轉欣賞。
從沉浸式娛樂到元宇宙NFT，未來內容不僅範疇廣大，潛力也無可限量，加上資本端支持，以及創作者端與科技端強強聯手，臺灣絕對具有「文化輸出國」的實力。
對文化創意產業、沉浸體驗、與臺灣原創內容發展有興趣的讀者，千萬別錯過由文化內容策進院舉辦的年度盛事「創意內容大會Taiwan Creative Content Fest （TCCF）」。本屆創意內容大會將於11月3日至13日在松山文創園區登場，包含內容交易市場（Market）、提案大會（Pitching）、國際趨勢論壇（Forum）及創新展演（Innovations）四大區塊。
其中創新展演包含了匯聚國內外全新媒體科技應用作品的「未來內容展」，五感沉浸體驗音樂節目的「跨域舞臺」，以及創意與科技點子激盪的「主題沙龍」，全都對公眾開放自由報名或購票。將臺灣未來內容產業輪廓一次看，探索精彩的沉浸式體驗內容，最新展會消息，敬請關注創意內容大會官方網站。
2022 TCCF 創意內容大會｜未來內容展「擴增宇宙，運算中」
Web3.0開啟了數位世界邁向元宇宙的大門，讓現實世界在即時運算下快速擴增「多重宇宙」。2022未來內容展以「擴增宇宙，運算中」為主軸，便是意味蘊釀元宇宙時代的娛樂體驗、展現將產業帶往未來的企圖心。從故事力策展出發，結合科技藝術擘畫新未來內容藍圖，帶領參展者體驗內容敘事感官疆界與全新媒體科技應用與商機，在文化內容與商業之間搭建起一座黃金之橋。
- TCCF創意內容大會-未來內容展
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫