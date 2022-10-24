指揮中心：11/7起鬆綁4項措施，「居家隔離」走入歷史，宗教活動、健身房、八大行業解除「3劑令」

指揮中心今（24）日宣布從11月7日開始實施4項措施，提供民眾2個禮拜的準備期。包含同住接觸者一率實施「0+7」、居家隔離走入歷史，還有確診者後7天快篩陰性即可解除自主健康管理，再來是解除宗教活動、八大行業等活動場所的「3劑令」，最後是解除營業場所、公共場域量體溫的強制性規範。

1. 同住接觸者全面實施0+7

指揮官王必勝表示，確診者的同住接觸者本來是實施兩軌制，可以選擇需居家隔離的「3+4」或是完全自主防疫的「0+7」方案，11月7日改成單軌、一律實施0+7，不論接觸者是否有完成疫苗追加劑都適用。

同住接觸者最後的接觸日是第0天，隔日是自主防疫的第1天，與入境的0+7一致。衛生單位也會提供2歲以上的接觸者4劑家用快篩，匡列為接觸者的當日快篩1次，自主防疫期間如果有症狀或要外出的話，需2日內快篩陰性的結果。衛生單位不會追蹤檢測結果、採自主管理，如果快篩陽性就依照確診去處理，相關自主防疫規定都和9月29日規定的0+7一致。

至於為什麼在這個時間做出改變？王必勝解釋，因為有發現在實施3+4、0+7同住接觸者居家隔離時，統計出來兩者陽轉、變成確診的比例沒有什麼差別。未來如果照著以篩代隔的政策實施的話，11月7日起居家隔離就走入歷史。

Photo Credit：指揮中心

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2. 確診者隔離滿7日，快篩陰解除自主健康管理

王必勝接著指出，確診者現在都採用7+7（7天居家隔離、7天自主健康管理），11月7日起，隔離滿7天後，只要快篩陰性就可解除自主健康管理，也就是說，「後面這幾天當中，任何一天只要驗出陰性，就不用再做自主健康管理。」

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3. 宗教活動、八大行業解除「3劑令」

第3個改變是解除「3劑令」，11月7日起取消民眾參與活動須完成3劑接種或快篩的限制，包括參加宗教活動、遶境、進香團、團體旅遊、健身房、八大行業，民眾參加這些活動、去到這些場所，都不需要施打3劑疫苗，也不需要快篩。

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4. 公共、營業場所不強制量體溫

最後，11月7日起將移除營業場所及公共場域體溫量測的強制性規範，王必勝說明，最主要是因為COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）用體溫量測、監測的效用並不大，有的時候也會造成人力上的損耗。

但是各場所可以視其營業或服務性質的需要，自行決定是不是要繼續量體溫，像是醫院、住宿型長照機構都可以去考量，也請中央各目的事業的主管機關，如果有規範要設置體溫量測的，要進行評估修正。

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有媒體詢問，既然目前放寬確診者7天自主健康管理，那何時會針對前面幾天的居家隔離放寬，例如改成5天？王必勝表示，已經有請專家小組開會討論，要不要放寬、或用什麼方式。但確診者本身已經確診，隔離天數縮短會不會造成疫情蔓延或增高疫情，這些影響將會比較直接、比較巨大。

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核稿編輯：翁世航