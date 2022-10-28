【影評】《墜》：原本可以好好談「高處墜落」的驚悚片，被導演強加的反轉劇情搞砸了一切

（涉及劇情討論，請斟酌閱讀）

驚悚片有許多的制式玩法，通常不外乎兇殺、流血、召喚恐懼，近年來最大宗的是走心理路線，無論是童年陰影或是勾心鬥角，總之就是要嚇觀眾一跳，最好是還可以讓觀眾思考一下劇情。但有一個關於肉體驚嚇反應的哏卻沒看到驚悚片有人用，就是懼高症。

透過大銀幕畫面，人意外墜落，或因故墜落，光是從高處俯瞰，或是呈現人驚險地掉在高處然後墜落，都是一個影史百年的常見老哏。

打從1923年《最後安全！》，喜劇大師哈羅德・勞埃德（Harold Lloyd）雙手牢牢捉住鐘樓指針，設法不從鐘樓上跌落，已成為影史無上經典（有被選入AFI百年百大驚悚電影，但這是喜劇片），連成龍都在《A計畫》（動作喜劇）裡向這一幕致敬。

Photo Credit: 《A計畫》劇照

但很奇怪的是，可能從高處墜落屬於短暫驚嚇，所以大多只會在喜劇或是動作片中，用來增添氣氛。無論是《不可能的任務2》湯姆克魯斯的無繩攀岩，或是《摩天大樓》巨石強森在數十層高的大樓外面凌空搏命，抓的都是效果，但卻沒有以此為主題的電影（起碼印象中沒有）。

而名不見經傳的英國導演Scott Mann今年推出的《墜》，就完全是以「人困在高處，無處求援」的故事取勝，電影打從一開始到最後，全都在玩高處墜落的驚險哏，可說是徹底要把這個元素拍成驚悚片。不可謂不是個挑戰。

之所以說是挑戰，是因為要玩高處墜落哏，必須要有合理的故事情節。而編劇Jonathan Frank跟Scott Mann是設法弄出個邏輯一致，不能說是不通的故事，但卻也遭受影評無情的攻擊，因為跟許多B級片一樣有過於牽強之處，只是為了自圓其說。

《墜》，強加的劇情搞砸了一切