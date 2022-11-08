為什麼習近平要扭轉過去30幾年來，讓中國快速崛起的改革開放路線？

文：王臻明

中國共產黨的二十大已閉幕，習近平可謂大獲全勝。不只李克強、汪洋等人落馬，擠進中國政治權力中心擔任常委的人，全是習近平的親信，連過去的經濟班底也全部更新。就目前的情況來看，遵循過去鄭小平改革開放政策的人，已全部離開了重要的位置，取而代之的，是政治正確壓倒經濟發展的新路線。

那為什麼習近平要扭轉過去30幾年來，讓中國快速崛起的改革開放路線？這背後的思考邏輯，就目前來看，可能包含了幾個內外的關鍵因素。

首先，當然是美中對抗的問題，美國正在全力圍堵中國，以避免中國未來能挑戰美國的世界霸主地位。不只在地緣政治上積極尋求抗中聯盟，在經濟上也以各種方式，試圖削弱中國的經濟實力。

包括對中國指標企業、重要組織與學校的一連串制裁；封鎖晶片等關鍵科技進入中國；利用關稅戰逼使製造業離開中國；以補貼的方式，要求國外的科技公司選邊站；全力扶植美國自己的生技產業等。企圖讓美中兩國的經濟脫勾，減少對中國廉價勞力與市場的依賴。

美國這樣的做法，無疑會傷害到中國的經濟，影響中國的改革開放路線。歷史上許多國家都曾跟美國爆發貿易爭端，包括美國的重要盟友日本等，在美國的壓力下，被迫開放市場、採購更多美國商品、平衡貿易逆差、甚至修改國內法律，以保障外資的權益。但這些與美國打過貿易仗的國家，都儘量將問題限縮在經濟層面來處理，避免把問題複雜化。

只是中國完全不一樣。一來共產黨政府非常仰賴激進的民族主義來維持支持度，早就將美國形塑成頭號敵人，現在對美國讓步的話，會被視為是軟弱，遭到民意反彈。其二中國的經濟已經在走下坡，許多開放市場與解決貿易逆差的辦法，都會讓情況雪上加霜，因此不能妥協。

在這樣的情況下，可以想見美中的貿易爭端將不會在短時間內獲得解決，甚至可能進一步蔓延到各個層面，從高科技領域與未來的關鍵產業，逐漸擴及到傳統的製造業或金融業等。過去認為美中的競爭會控制在一定範圍的人，看到二十大這一幕，也該覺醒了。

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習近平開始採取閉關自守，強調內循環的經濟，其實是要因應未來更激烈的貿易戰。這在某種程度上沒有錯，但是問題在於這個世界並不只有美國，持續改革開放的路線，中國還是能繼續從歐洲與東南亞獲得養份。一旦中國全面揚棄改革開放，將讓歐洲與東南亞國家徹底失去對中國的信心，美國就能經易地把這些國家拉入反中陣營。

對內而言，中國的改革開放在短短時間內，將中國這個社會主義國家，打造成了一個最奉行資本主義的世界。快速發展的負面效應是貧富差距急遽拉大，官員貪污腐敗，資源分配不公，許多大企業趁著制度還不完備之時，快速壯大，形成了壟斷的現象。這都是中國進行改革開放多年後，所造成的問題，已經形成了一股民怨，必需要儘快解決。

一般正常國家的做法，是利用稅賦機制來平衡社會的貧富差距，以累進稅率來對富人課以較重的稅，再將這些稅收以社會福利的方式分配給社會底層的百姓。並以新聞自由與司法改革來控制貪污，以反壟斷法來阻止大企業變成大財閥。

但中國對內一樣無法仿效正常國家的作法，原因在於中國的富人們，很多都是紅二代，或是官員的白手套與家屬，無法進行嚴格的稅務查核，這會動搖到對共產黨政權的支持，再加上層層勾結的政商結構，在技術上也無法執行。

而中國的社會福利系統又繼承自過去的共產制度，本來就有很多的問題，再加上近年來的地域保護主義，造成有錢的一線城市拿走了大部份的社會福利資源，給予城市居民較多的照顧；反而是真正需要幫助的鄉村貧困地區，更不受重視。習近平雖然看到了這個問題，積極想要扶貧，並提倡均富政策，卻無法扭轉這個結構。

更糟的是，習近平不願意放寬新聞自由，來做為控制貪污問題辦法，反而將反貪腐變成打擊政敵的手段，自認為這是聰明的一石兩鳥之計，既能打擊政敵，也希望平息民怨，塑造自己積極肅貪的形象，為打破制度連任來鋪路。但問題是這樣的做法，其實進一步傷害了司法系統的公信力。當肅貪變成私刑時，並不能贏得社會信任，反而出現了寒蟬效應，多數人開始選擇沉默。

再加上習近平有計畫地緊縮網路言論空間，更讓言路堵塞。為了扼止大企業的壟斷，採用野蠻的手段來逼迫這些企業的創辦人交出公司控制權，更令外資感到心寒，擔心自己成為下一個對象，紛紛尋求分散風險的辦法，將部份的投資撤離中國。

本來這些內內外外的問題，已經讓習近平放緩改革開放的腳步，最後疫情的大爆發，更直接讓鎖國變成合理的政策措施。相較於別的國家，選擇在疫情進入尾聲後，開放國門，希望恢復正常商業往來與日常生活，中國卻仍然堅持清零封控。

這唯一合理的解釋，除了中國使用國產疫苗，導致群體免疫力較弱，擔心直接開放造成醫療量能崩潰外，另外就是習近平認為逐步封鎖國門，有助於解決這些問題，對外能抵抗美國的壓力，對內能利用防疫而發展出來的封控手段，避免國內的動盪，蔓延成全國性的反政府運動。

歷史上有許多國家都曾經有過鎖國的時期，包括中國、日本、朝鮮王朝都在面臨外敵叩關時，採取了鎖國的策略，想要避免外敵的壓力，引發內部所積壓的長期民怨。這些策略在當時，看起來都非常的聰明有效，在一定程度上延緩了政權的崩解。只是長期來說，鎖國政策都讓這些國家陷入了更深的困境，付出了極大的代價。可惜專制政權的問題，就是沒有人可以阻止獨裁者，將國家拖入萬劫不復的深淵。