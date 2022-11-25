為什麼有些「老菸槍」抽到死都沒得肺癌？科學家發現可能原因

文：Сергей Хуан

為什麼許多人規律抽菸，卻不見其罹患肺癌？

抽菸是罹患肺癌風險因子的第一名。在美國，多達90％死於肺癌的人，成因與香煙產品有關。

若想保護自己免於肺癌，無庸置疑、最安全的方法就是避免抽菸。但同時，也不是所有終生都在抽菸的人，就注定會罹患癌症。事實上，很大一部分的人都不會。科學家們長久以來都在納悶為什麼，而新研究進一步證明，遺傳學在這當中扮演了角色。

在那些抽菸但從來沒罹患肺癌的人當中，研究人員找到了內在的優勢。排列在他們肺部的細胞隨著時間而突變的機率似乎較低。這發現認為，在某些個體中DNA修復基因更加活躍，即便這些人規律地在抽菸，仍能夠保護身體避免癌症發生。

重度抽菸者並沒有最高的突變負擔

這項刊登在《自然-遺傳學》的研究使用了來自14 位從不抽菸者、以及19位輕度、中度、重度抽菸者的支氣管遺傳圖譜。研究人員對從這些受試者的肺部所收集到的表皮細胞個別進行定序，來測量他們基因組中的突變。

美國阿爾伯特．愛因斯坦醫學院（Albert Einstein College of Medicine）的流行病學家及胸腔科醫師賽門．史匹伯克教授（Simon Spivack）解釋：「這些肺部細胞存活多年，甚至數十年，所以可能隨年紀與抽菸而累積突變。在所有肺的細胞類型當中，這些（表皮細胞）最有可能變成癌症細胞。」

根據研究作者，這些發現「明確展示」人類肺部中的突變會隨著自然老化而增加。而在抽菸者當中，DNA的損壞情形更加顯著。

長久以來，香菸的煙與造成肺部中DNA損壞有關，但是新研究發現，並非所有抽菸者都處境相同。雖然某人抽菸的量與細胞突變速率的增加有關，但是經過大約23年、每天抽一包的量之後，這個風險就維持穩定了。

史匹伯克教授說：「最重度的抽菸者並沒有最高的突變負擔。我們的數據顯示，儘管這些人重度抽菸，但是因為他們身體試著抑制突變進一步累積，因此他們能夠存活如此久。讓突變趨於穩定的能力，可能是源自這些人的身體具有很熟練的系統，來修復DNA損傷或解毒香菸煙霧。」

這項發現可能可以幫忙解釋為何高達80－90％的終生抽菸者，從來沒有罹患肺癌。反過來說，它可能也可以幫忙解釋為何有些從不抽菸的人卻長出腫瘤。

雖然有毒的香菸煙霧似乎會引起肺部中額外的細胞突變，但是這些突變是否會演變為腫瘤，取決於身體修復DNA或減少DNA損壞的能力有多好。

與DNA修復有關的基因可能是固有或獲得的，而在過去的研究中，修復基因的靜默（註）與腫瘤的發展有關。基因也不是影響一個人罹癌風險的唯一因素，像是飲食之類的環境因子，也可能影響身體中造成癌症發展的養分。

​​註釋：基因靜默（Gene silencing）泛指生物細胞藉由不同方式（如DNA甲基化、RNA干擾），讓該段基因的表現受到抑制。

是什麼因素影響，讓一個人身體的DNA 修復能力更佳還有待爭論，且背後機制可能很複雜。但是，這個新發現認為，這個過程與肺癌發展緊密關連。

遺傳學家揚．維格教授（Jan Vijg）說：「我們現在希望研發新的檢測方法，能夠測量某人修復 DNA 或是解毒的能力，這可以提供新方法來評估一個人罹患肺癌的風險。」

參考資料

Cassella, C., (2022, May 26). The Mystery of Why So Many Lifelong Smokers Never Get Lung Cancer May Be Solved. ScienceAlert

Huang, Z. et al., (2022, April 11). Single-cell analysis of somatic mutations in human bronchial epithelial cells in relation to aging and smoking. Nature Genetics. doi.org/10.1038/s41588-022-01035-w

本文經明日科學授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航