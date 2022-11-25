2022/11/25,
科學

為什麼有些「老菸槍」抽到死都沒得肺癌？科學家發現可能原因

為什麼有些「老菸槍」抽到死都沒得肺癌？科學家發現可能原因
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我們想讓你知道的是

在那些抽菸但從來沒罹患肺癌的人當中，研究人員找到了內在的優勢。排列在他們肺部的細胞隨著時間而突變的機率似乎較低。這發現認為，在某些個體中DNA修復基因更加活躍，即便這些人規律地在抽菸，仍能夠保護身體避免癌症發生。

文：Сергей Хуан

為什麼許多人規律抽菸，卻不見其罹患肺癌？

抽菸是罹患肺癌風險因子的第一名。在美國，多達90％死於肺癌的人，成因與香煙產品有關。

若想保護自己免於肺癌，無庸置疑、最安全的方法就是避免抽菸。但同時，也不是所有終生都在抽菸的人，就注定會罹患癌症。事實上，很大一部分的人都不會。科學家們長久以來都在納悶為什麼，而新研究進一步證明，遺傳學在這當中扮演了角色。

在那些抽菸但從來沒罹患肺癌的人當中，研究人員找到了內在的優勢。排列在他們肺部的細胞隨著時間而突變的機率似乎較低。這發現認為，在某些個體中DNA修復基因更加活躍，即便這些人規律地在抽菸，仍能夠保護身體避免癌症發生。

重度抽菸者並沒有最高的突變負擔

這項刊登在《自然-遺傳學》的研究使用了來自14 位從不抽菸者、以及19位輕度、中度、重度抽菸者的支氣管遺傳圖譜。研究人員對從這些受試者的肺部所收集到的表皮細胞個別進行定序，來測量他們基因組中的突變。

美國阿爾伯特．愛因斯坦醫學院（Albert Einstein College of Medicine）的流行病學家及胸腔科醫師賽門．史匹伯克教授（Simon Spivack）解釋：「這些肺部細胞存活多年，甚至數十年，所以可能隨年紀與抽菸而累積突變。在所有肺的細胞類型當中，這些（表皮細胞）最有可能變成癌症細胞。」

根據研究作者，這些發現「明確展示」人類肺部中的突變會隨著自然老化而增加。而在抽菸者當中，DNA的損壞情形更加顯著。

長久以來，香菸的煙與造成肺部中DNA損壞有關，但是新研究發現，並非所有抽菸者都處境相同。雖然某人抽菸的量與細胞突變速率的增加有關，但是經過大約23年、每天抽一包的量之後，這個風險就維持穩定了。

史匹伯克教授說：「最重度的抽菸者並沒有最高的突變負擔。我們的數據顯示，儘管這些人重度抽菸，但是因為他們身體試著抑制突變進一步累積，因此他們能夠存活如此久。讓突變趨於穩定的能力，可能是源自這些人的身體具有很熟練的系統，來修復DNA損傷或解毒香菸煙霧。」

這項發現可能可以幫忙解釋為何高達80－90％的終生抽菸者，從來沒有罹患肺癌。反過來說，它可能也可以幫忙解釋為何有些從不抽菸的人卻長出腫瘤。

雖然有毒的香菸煙霧似乎會引起肺部中額外的細胞突變，但是這些突變是否會演變為腫瘤，取決於身體修復DNA或減少DNA損壞的能力有多好。

與DNA修復有關的基因可能是固有或獲得的，而在過去的研究中，修復基因的靜默（註）與腫瘤的發展有關。基因也不是影響一個人罹癌風險的唯一因素，像是飲食之類的環境因子，也可能影響身體中造成癌症發展的養分。

​​註釋：基因靜默（Gene silencing）泛指生物細胞藉由不同方式（如DNA甲基化、RNA干擾），讓該段基因的表現受到抑制。

是什麼因素影響，讓一個人身體的DNA 修復能力更佳還有待爭論，且背後機制可能很複雜。但是，這個新發現認為，這個過程與肺癌發展緊密關連。

遺傳學家揚．維格教授（Jan Vijg）說：「我們現在希望研發新的檢測方法，能夠測量某人修復 DNA 或是解毒的能力，這可以提供新方法來評估一個人罹患肺癌的風險。」

參考資料

  • Cassella, C., (2022, May 26). The Mystery of Why So Many Lifelong Smokers Never Get Lung Cancer May Be Solved. ScienceAlert
  • Huang, Z. et al., (2022, April 11). Single-cell analysis of somatic mutations in human bronchial epithelial cells in relation to aging and smoking. Nature Genetics. doi.org/10.1038/s41588-022-01035-w

本文經明日科學授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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