2022/10/29,
歷史

萬聖節特輯：歷史上曾被稱為「吸血鬼」的三個真實人物

萬聖節特輯：歷史上曾被稱為「吸血鬼」的三個真實人物
Photo Credit: Depositphotos

我們想讓你知道的是

理查德．傑斯於1950年出生，從小因受家暴等等因此有嚴重心理問題，開始會傷害小動物、出現縱火等行為。從高中開始，他覺得自己肺動脈被偷走，心臟會停止跳動，因此會去森林裡殺小動物喝血。而越長大後就越變本加厲，嗜血的他似乎都不能被滿足...

文：JUMI觀察室

歷史上被稱為吸血鬼的人

1. 德古拉：穿刺公爵．弗拉德三世（Vlad III Dracula The Impaler）

未命名
Photo Credit：JUMI觀察室

弗拉德三世．德拉庫拉．采佩什（1431－1476）生於特蘭西瓦尼亞，采佩什有穿刺的意思，因此才會叫做穿刺公爵。曾經跟弟弟一同當鄂圖曼帝國的人質，父親死後接管瓦拉幾亞公爵，幸虧匈牙利王國支持他才免於被鄂圖曼搶走。

而采佩什是個勇猛無敵的人，以執法嚴峻著稱甚至到瘋狂的地步，對土耳其俘虜甚至自國的貴族及百姓都會做穿刺之刑，將人釘在木樁上。其實資料上說並非跟吸血鬼有太大連結，是被小說家渲染以他為原型創造出德古拉伯爵這角色。我倒覺得下一位真的很像吸血鬼。

2. 匈牙利吸血女伯爵：伊莉莎白巴托莉（Elizabeth Báthory）

未命名
Photo Credit：JUMI觀察室

巴托里伯爵夫人（1560－1614）生於奧地利哈布斯堡的匈牙利皇室的家族官邸，不但有錢且每一位成員都有顯赫的成績。她從小就很聰明又漂亮，精通很多語言也熱愛科學，被稱為匈牙利第一美女。她擁有一頭紅棕色頭髮以及琥珀色眼睛，之後嫁給納達斯迪．費倫茨，先生是將軍長期不在，最後戰死在場上。

據傳言，生下孩子的巴托里伯爵夫人看到鏡子中的自己，覺得容顏不在，再加上年紀也將近40歲，所以皺紋及斑點都長出來了，因而厭惡鏡子中的自己。聽說將少女放血，把自己浸泡在浴缸裡或是喝掉，就可以保持青春美麗。她就開始以四個巫師虐待少女，各種恐怖的方法都用上，從農家女到下級貴族少女等等，可能有幾百人被害死。

而巴托里伯爵夫人因為身世的關係，所以不會被判死刑，但被關在恰赫季采城堡一輩子到死去。由於此行為有飲血與吸血鬼相似，因此被定義為吸血女伯爵，也是德古拉的女版。

3. 美國連環殺手：薩克拉們托吸血鬼──理查德．傑斯（Richard Chase）

未命名
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理查德．傑斯於1950年出生，從小因受家暴等等因此有嚴重心理問題，開始會傷害小動物、出現縱火等行為。從高中開始，他覺得自己肺動脈被偷走，心臟會停止跳動，因此會去森林裡殺小動物喝血。而越長大後就越變本加厲，產生思覺失調症。嗜血的他似乎都不能被滿足，所以就開始殺人了。最後當然被伏法，不過這行為真的有點像吸血鬼，會變成想喝血的慾望。上一個是因為想維持容貌而這次是渴望。

之後我所查到的，要嘛就是妄想症，又或是因為看電影而想成為吸血鬼的奇葩事件，所以我只介紹我認為比較像吸血鬼的三位就好。不過說真的我個人覺得目前並沒有一件事情是導向真的有吸血鬼這種族，很多都是因為某些相似所以才被歸類的，我想就如同我第一篇所說的，大家希望能夠永生因此去幻想一個人出來。

只是有分善與惡的不同，在恐懼之下誕生的形象就會比較可怕，也比較像人類的陰暗面，像穿刺公爵這樣行為是真的，而喝血這件事情也是真的有發生，將人性陰暗面以及慾望（永生）結合在一起後，誕生了不同的黑暗角色。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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