萬聖節特輯：歷史上曾被稱為「吸血鬼」的三個真實人物
我們想讓你知道的是
理查德．傑斯於1950年出生，從小因受家暴等等因此有嚴重心理問題，開始會傷害小動物、出現縱火等行為。從高中開始，他覺得自己肺動脈被偷走，心臟會停止跳動，因此會去森林裡殺小動物喝血。而越長大後就越變本加厲，嗜血的他似乎都不能被滿足...
文：JUMI觀察室
歷史上被稱為吸血鬼的人
1. 德古拉：穿刺公爵．弗拉德三世（Vlad III Dracula The Impaler）
弗拉德三世．德拉庫拉．采佩什（1431－1476）生於特蘭西瓦尼亞，采佩什有穿刺的意思，因此才會叫做穿刺公爵。曾經跟弟弟一同當鄂圖曼帝國的人質，父親死後接管瓦拉幾亞公爵，幸虧匈牙利王國支持他才免於被鄂圖曼搶走。
而采佩什是個勇猛無敵的人，以執法嚴峻著稱甚至到瘋狂的地步，對土耳其俘虜甚至自國的貴族及百姓都會做穿刺之刑，將人釘在木樁上。其實資料上說並非跟吸血鬼有太大連結，是被小說家渲染以他為原型創造出德古拉伯爵這角色。我倒覺得下一位真的很像吸血鬼。
2. 匈牙利吸血女伯爵：伊莉莎白巴托莉（Elizabeth Báthory）
巴托里伯爵夫人（1560－1614）生於奧地利哈布斯堡的匈牙利皇室的家族官邸，不但有錢且每一位成員都有顯赫的成績。她從小就很聰明又漂亮，精通很多語言也熱愛科學，被稱為匈牙利第一美女。她擁有一頭紅棕色頭髮以及琥珀色眼睛，之後嫁給納達斯迪．費倫茨，先生是將軍長期不在，最後戰死在場上。
據傳言，生下孩子的巴托里伯爵夫人看到鏡子中的自己，覺得容顏不在，再加上年紀也將近40歲，所以皺紋及斑點都長出來了，因而厭惡鏡子中的自己。聽說將少女放血，把自己浸泡在浴缸裡或是喝掉，就可以保持青春美麗。她就開始以四個巫師虐待少女，各種恐怖的方法都用上，從農家女到下級貴族少女等等，可能有幾百人被害死。
而巴托里伯爵夫人因為身世的關係，所以不會被判死刑，但被關在恰赫季采城堡一輩子到死去。由於此行為有飲血與吸血鬼相似，因此被定義為吸血女伯爵，也是德古拉的女版。
3. 美國連環殺手：薩克拉們托吸血鬼──理查德．傑斯（Richard Chase）
理查德．傑斯於1950年出生，從小因受家暴等等因此有嚴重心理問題，開始會傷害小動物、出現縱火等行為。從高中開始，他覺得自己肺動脈被偷走，心臟會停止跳動，因此會去森林裡殺小動物喝血。而越長大後就越變本加厲，產生思覺失調症。嗜血的他似乎都不能被滿足，所以就開始殺人了。最後當然被伏法，不過這行為真的有點像吸血鬼，會變成想喝血的慾望。上一個是因為想維持容貌而這次是渴望。
之後我所查到的，要嘛就是妄想症，又或是因為看電影而想成為吸血鬼的奇葩事件，所以我只介紹我認為比較像吸血鬼的三位就好。不過說真的我個人覺得目前並沒有一件事情是導向真的有吸血鬼這種族，很多都是因為某些相似所以才被歸類的，我想就如同我第一篇所說的，大家希望能夠永生因此去幻想一個人出來。
只是有分善與惡的不同，在恐懼之下誕生的形象就會比較可怕，也比較像人類的陰暗面，像穿刺公爵這樣行為是真的，而喝血這件事情也是真的有發生，將人性陰暗面以及慾望（永生）結合在一起後，誕生了不同的黑暗角色。
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
【馬力歐陪你喝一杯】結合科技的健保改革「SDK健康服務」：李伯璋署長親自說給你聽
我們想讓你知道的是
李伯璋被譽為「對醫界最友善的健保署長」，在任期內推動多項健保改革，讓健保資源被更妥善地運用；目前正在推進的SDK健康服務又有哪些創新服務呢？聽完節目你就知道。
收聽管道如下：
● Apple Podcast｜https://apple.co/3SxTLSc
● Spotify｜https://spoti.fi/3stpxVS
● KKBOX｜https://bit.ly/3DuDdGL
● Castbox｜https://bit.ly/3TQbfdQ
● Stitcher｜https://bit.ly/3SCIKiC
● Omny｜https://bit.ly/3f31bzo
本集節目訪問到健保署署長李伯璋，從醫療體系（醫師）轉到公務單位（健保署長），在第一線的醫療照護與政策決斷之間、推廣健保快易通APP、健保各項科技改革以及未來的醫療空間改進，署長有什麼想法？
從外科醫師到健保署長：單純理念，務實行動，直面問題
（02:58）署長原本是專業的外科醫生，做器官移植已有四十幾年的經驗。談到轉任管理職的原因，一方面除了來自長官們的推薦，最主要還是因為一個單純的理念：「想改變台灣的醫療環境，讓台灣民眾與醫療人員都能得到最好的健康照顧。」
李伯璋署長也提到，過去身為外科醫師的經驗，讓他能用公衛的角度看醫療生態體系，與同仁一起努力。健保署近期推出了書籍《走向雲端 病醫雙贏 健保改革日記3.0》，內容就是由同仁們根據管理思維合力撰寫完成，也是希望透過這個方式，讓人感受到每個政策都具備同理心，讓管理能回歸到互相的尊重與信任。
（07:19）「醫療人員其實是非常有理念的，他們需要長時間耐心照顧病人，是很不容易的一份工作。」署長在當醫生時知道醫療人員的辛苦，所以轉換管理職身份後，時常鼓勵同仁政策的同理心，務必尊重每個職位的不同思維與專業、制定合理化的規定，因為健保署是一個平台，讓大家好做事的平台。
把錢花在刀口上：讓需要的人獲得照顧
（14:30）馬力歐接著代聽眾發問，如果遇到資源分配與理想有差距時，署長會怎麼處理這樣的衝突呢？署長回答，健保是有總額的，也就是國家一年安排多少預算照顧健保體系，署長表示「我無法決定開源，但我可以節流，把錢花在刀口上」。
身為署長，即是要考量如何將健保資源做最好的利用，才會有「使用者付費：部分負擔調整」的政策。我們能把不必要的藥品與檢查省下來，再將多出來的資源重新分配，提供給更多有需要的病人。
科技與健保的結合：分級醫療、健保快易通APP
（20:00）隨著技術發達，科技的運用變得越來越重要。要怎麼樣結合科技讓健保變得更好，在這六年的發展過程裡變得尤為重要。過去大家都會「直接衝」，不論大病小病，都直接奔向大醫院。為了讓基礎醫療體系也能發揮效用，首要解決「資訊流通」的問題，並推動「分級醫療」制度。署長表示，「診所的醫師專業能力都沒有問題，唯一只差在診所沒有大醫院的設備。」
為了讓病人檢查的各項資訊在基層診所也能看得到，由健保署推動資訊同步化的網路建置，讓診所醫師也能查到病人所有的檢查結果，不只病人安心，更為分級醫療打下基礎。這個措施也在疫情期間發揮極大作用，當醫師能看到病人的病史與旅遊史，就能做更準確的判斷。
（24:10）疫情帶來的變化也加速了健保快易通APP的使用，下載數從最一開始的23萬突破至1000萬人。署長直言，與五大電信公司合作後，讓手機認證更加快速方便。健保快易通不僅能查閱過去三年就醫的資料，下載健康存摺的功能也能幫助了解家中長輩的病症、照顧健康。
SDK健康服務的概念：讓健康存摺的資料運用最大化
（26:59）健康存摺是醫療院所上傳給健保署，健保署再將資料回歸於民眾。署長表示，「台灣有許多關於醫療的新興科技，當生技公司取得民眾的同意獲取資料，便能進一步提供相關服務給民眾。」
藉由健康存摺SDK，產業端能夠運用資料開發更多健康照護服務，回饋到讓民眾有感的生活及健康改善，並強化慢性病危險因子的控制與管理，達到健康促進、預防疾病，減少醫療資源使用，維護健保永續經營。
在推動SDK健康服務連結時，最重要的即是個資的保護。在資料授權過程中，即使透過SDK介接第三方APP服務，民眾對於自身健康資料，依然保有高度的自主權。
（37:51）曾被譽為「對醫界最友好的署長」，在節目的最後李伯璋署長也直言：「現在是關鍵時刻，核心的理念就是要做好分級醫療。」署長相信，重點不是把壓力都放在醫院與醫療人員身上，落實分級醫療與使用者付費的部分負擔，是當前最重要的政策。在尊重醫療專業的前提下，減少不必要的醫療浪費，並將醫療資源妥善分配，才是全民之福。