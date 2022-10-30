TNL+ 2022/10/30,
影劇

【影評】《微笑》：笑容是世界共通語言，一旦成為恐怖象徵，那可玩的東西就多了

【影評】《微笑》：笑容是世界共通語言，一旦成為恐怖象徵，那可玩的東西就多了
Photo Credit: 《微笑》劇照

我們想讓你知道的是

《微笑》因為戲外精彩的公關操作而擠進近期一線熱門片的行列，同時，這部恐怖片的劇情也不含糊，透過對「微笑」這種再日常不過的元素處理，將更深層的恐懼勾引出來。

（內容涉及劇情討論，請斟酌閱讀）

恐怖片單論套路，影史百年來已可說無可翻新之處。類似《絕命終結站》以形式創新的做法，很少見。新時代令人印象深刻的恐怖片，多是創造恐怖角色，只要特點打中觀眾，隨即就可發展成系列片。

創意當然是最重要的一環，其次是氣氛的營造，大多數恐怖片因為只能反轉老哏，想不出特別的角色設定，所以大多從氣氛著手，只要達到效果即可。

而帕克・菲恩（Parker Finn）翻拍自己的短片《微笑》，將它變成長片的規模，意外的可說創造了新的特點，未來可能會被視為經典的恐怖片。

《微笑》故事並不複雜，描述女主角蘿絲目睹一名病人詭異的創傷經驗後，開始經歷一連串的恐怖事件。當她回顧自己的過去，才意識到真正恐怖的根源是什麼。

如果單就這個套路，跟其他恐怖片也沒什麼太大差異。但編導巧妙的設計了「微笑」的哏，就成功賦予了他人未有的獨特性。

「微笑」，善意的背後

只要是人類，笑容總代表善意與和平，是世界共通語言。當笑容一旦成為恐怖象徵，那可玩的東西就多了。

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