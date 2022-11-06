蘇聯轟炸台北！你也許不知道但歷史上確實有這麼一天

文：私の部屋：世界、歷史、人生的万華鏡

Пожар！（Fire）

距今84年前，也就是西元1938年2月23日，為慶祝「紅軍節」（祖國保衛紀念日）的到來，蘇聯高層經由《中蘇互不侵犯條約》的合作，並在當時已遷都武漢的中華民國空軍司令部提供最高機密的軍事情報之下，蘇方派出了航空志願隊（Советские добровольцы в Китае / Soviet Volunteer Group）來華助戰。

更以28架「圖波列夫」（Tupolev）製「快速」（SB）轟炸機，用漆上中方空軍青天白日國徽的方式，從約莫接近中午的11點5分開始，直至下午3點42分為止，自漢口機場起飛，展開了一場前所未有，中、蘇協同，對台北松山飛行場的空中攻擊行動。

是的，台北松山飛行場，當時是日本政府的領土，亦屬於日本海軍航空隊所管轄。其基地幅員遼闊、後勤物資充沛之外，工程技師更已著手組裝由義大利運抵的轟炸機「Fiat BR.20 Cicogna」（由飛雅特生產），日方目標正是劍指武漢，以求奪下中國，制霸東亞。

而直線飛行距離將近1000公里之遙的松山飛行場空襲，除了是中華民國空軍對台灣本土所進行的首次空襲行動，也是二戰期間日本帝國所面臨到的頭一次領土轟炸事件。

由於護航里程過遠，戰鬥機無法待命隨側保護，同時又避免燃料過度耗損，蘇聯當局更指示所有轟炸機必須在5500公尺的高空，接近缺氧的低溫環境裡飛行，藉以避開日軍雷達的警戒。此舉雖然大膽又帶些不人道，可也順利讓地面上的日軍戰機無法即時升空攔截。

長驅直入，猶如踏進無人之境，在蘇聯王牌飛行員，指揮官雷洽哥夫（Pavel Rychagov）的策劃下，四個多小時的不間斷攻擊，全身而退的蘇聯空軍，先是在福州機場補充油料後，再平安返抵漢口。據回報蘇聯空軍共投彈280枚，成功炸毀日機40餘架、兵營10座、機庫三座，更擊沉船隻多艘。整個松山飛行場周邊，可說完全陷入了癱瘓而無法運作的局面。

Photo Credit: Wikimedia Commons @ public domain 蘇聯王牌飛行員，航空志願隊指揮官雷洽哥夫

雖說此次空襲行動對大台北市區整體傷害不大，中、蘇兩方純粹是以警告、威嚇為主。目的乃在提醒日軍，中華民國在蘇聯紅軍的奧援下，已具備跨海（台灣海峽）轟炸日本領土的作戰能力。

而灰頭土臉，連敵機在哪都看不清楚的飛行場指揮官，據說在事件之後紛紛遭到了撤職或降級的處分。時任台灣總督小林躋造（1877－1962）治台三原則中的「工業化」跟「南進基地化」也受到了嚴重的挑戰，但隨著台灣進入更高層級的警備狀態，日軍也不斷加強對台各地的防空戒備管制。

如果您以為松山飛行場的轟炸只是一件單純的歷史故事，呵呵，那就錯了⋯⋯

「弔詭」的事還在後頭。

第二次世界大戰落幕後，由於中（華民）國跟蘇聯因共產黨、毛澤東等的崛起，還有美、蘇冷戰對峙時的分道揚鑣而宣告決裂，再加上中華人民共和國建國之後，國民黨所稱的中（華民）國政權偏安台灣。故這起「中蘇」軍事合作，青天白日融入紅軍航空菁英的空中打擊事件，和作為助拳的蘇聯航空志願隊，就在「政治正確」的前提與氛圍下，被多數官方史料（包含台灣、中國與俄羅斯）刻意忽略，乃至於淡忘了。

又值得注意的是，此時此刻的蘇聯政府，尚未對日本帝國正式宣戰（蘇方宣戰是直到西元1945年8月8日），為避免不必要的外交紛爭，故志願隊成員抵達中國時，其實都使用了化名（咦？）。而蘇方的刻意做作，也使得志願隊的資料匱乏，存世不多，只知道這項行動被蘇聯內部稱之為「Z（Zet）作戰」。

同時，看見中方所使用的航空機械過於老舊、整體士氣不佳，故在軍事人員（飛官）、維修技師外，共產黨黨務人員也一同被派遣來華，用以監視國民黨的動向與國際立場。而為掩蓋這些政工的身分，蘇方不只下達禁用「同志」的稱呼，甚至採用「首席領航員」等多種莫名其妙的頭銜，進一步將其在蘇聯軍中的真實身份、軍階和職務，對中華民國全面保密。

哼哼，全盛時期高達3600多人的蘇聯應援團，居然當時無人公開真實身分，夠「鳥」吧？

對，沒錯，如同某志願隊成員晚年在回憶錄《莫斯科—漢口》中所提到的：

我們在中國打仗時都是用假姓登記，例如機組人員均以鳥類來取名，如cорока、ласточка或коршун等，他們（中國）聽起來沒有異狀，但在俄語中的意思，這分別代表著喜鵲、燕子和老鷹。

歷史上確實有這麼一天，西元1938年2月23日，講著俄語один，два，три的飛官，把炸彈狠狠扔向台北松山。

尾聲

圖波列夫SB轟炸機是單翼雙引擎三座轟炸機，不只擁有前衛的設計概念，也是蘇聯空軍當時最主要的對地攻擊機種。且作為蘇聯軍史上第一款全金屬機身、硬鋁蒙皮受力承載的飛機，時速最高可達420公里，論性能實力遠遠超越同級對手。

西元1936年7月之後，有210架SB轟炸機投身「西班牙內戰」，支援共和軍對抗佛朗哥將軍率領的國民軍。由於SB轟炸機的高速飛行常常讓戰鬥機來不及反應截擊，故在西班牙戰場上的SB轟炸機，被好事者命名為當時歐洲相當流行的俄文名字：「喀秋莎」（Katyusha / Катюша）。

《喀秋莎》，也正好是一首二戰之前就廣泛流傳於蘇聯的歌曲，更被視為是替蘇聯士兵送行的愛情歌曲。

在日本電視動畫《少女與戰車》（ガールズ&パンツァー / GIRLS und PANZER），以及經典的任天堂紅白機名作《熱血高校》（熱血高校ドッジボール部）蘇聯關卡中，更能聽到本曲令人為之驚豔的重新詮釋。