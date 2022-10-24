今日本土新增2萬6336例、死亡62例：上週邊境檢出3例BQ變異株、確診者仍需隔離不能投票
我們想讓你知道的是
羅一鈞認為，高原期逐漸脫離的趨勢下，BA.5變異株佔絕大多數的情形還會維持數週，後續就看有沒有新變異株造成國內本土的流行。
中央流行疫情指揮中心今（24）日公布國內新增2萬6357例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為2萬6336例本土個案及21例境外移入；另確診個案中新增62例死亡。今日新增之本土病例為1萬2359例男性、1萬3962例女性、15例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。
今日新增62例本土病例死亡個案，為35例男性、27例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、60例具慢性病史、42例未接種3劑以上COVID-19疫苗。
醫療應變組副組長羅一鈞表示，最年輕的死亡個案30多歲，本身有神經系統疾病、長期臥床，沒有接種過任何1劑疫苗。10月18日在家裡面有一些症狀後快篩陽性，也就近在診所遠端視訊看診，確診後開立口服抗病毒藥物，10月21日發現在家中昏迷、沒有呼吸心跳，經過衛生所醫師相驗確認死亡。主要死因就是新冠病毒感染，其他因素有提及慢性神經疾病。
歐美BQ家族變異株、亞洲XBB變異株需關注
羅一鈞表示，上週完成104例本土個案定序、50例境外移入定序，本土有92％檢出都還是BA.5，BA.2只佔8％。羅一鈞認為，高原期逐漸脫離的趨勢下，BA.5佔絕大多數的情形還會維持數週，後續就看有沒有新變異株造成國內本土的流行。境外移入的部分，除了BA.5還佔七成以外，BA.75排名第二、佔14％，其他的還有BA.2佔8％。羅一鈞指出，上週有檢出3例的BQ家族，包含BQ.1跟BQ.1.1，另外也有一般的BA.4，倒是沒有檢出國際上另外關注的XBB、BF.7。
羅一鈞說明，上週檢出的新興變異株都是屬於BQ家族，BQ家族是在10月20日正式被歐盟CDC指定為重點的變異株，需要特別留意。歐洲有做過風險評估，雖然BQ家族的定序佔比目前約是一成到兩成左右，不過他們的模型預估，BQ家族在歐洲大概在11月中到明（2023）年初，可能會到80％以上，並成為秋冬主要流行的病毒株。
目前我國檢出的5例BQ家族變異株都來自歐美，羅一鈞表示，國際上除了西方國家關注的BQ家族，東南亞、亞洲的部分比較關注XBB變異株，現在在新加坡已經佔最多的檢出，預估在11月中或上旬會達到最高峰，且印度、孟加拉、尼泊爾、菲律賓、馬來西亞都陸續有檢出。所以，在亞洲可能不會像歐美一樣，由BQ家族取代BA.5，但台灣下一波的病毒株目前還很難預料。
指揮中心：確診者仍需隔離
社會關心確診者不能投票的問題，指揮官王必勝回應，10月13日以後沒有居家檢疫、11月7日以後沒有居家隔離，現在大概只剩下確診者有隔離的問題。中央選委會的說法是沒有剝奪大家的投票權，可以出門就可以投票，指揮中心則認為，確診者還是有隔離的必要，全世界大部分國家都是這樣，目前不管是建議或強制，都還是建議確診者要做隔離。
王必勝表示，投票權很重要、人民的健康權也很重要，確診者沒有隔離會造成其他人的傳染，目前還是有隔離的必要。
延伸閱讀
- 公衛專家陳秀熙：前三劑疫苗防中重症能力已逐漸「歸零」，應盡快提升次世代疫苗覆蓋率
- 台灣開放邊境管制已算晚，民眾須認知「感染是必然，重症死亡是偶然」
- Omicron新亞型變異株BQ.1疫情快速升溫，已占美國新確診病例10％以上
- 港大研究：大廈強制病毒檢測，成本效益低應取消
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航
Tags：
AWS發佈《多媒體與娛樂產業白皮書》，免費限時開放下載，部署雲端搶占市場先機！
我們想讓你知道的是
在數位媒體、網際網路蓬勃發展的時代，D2C、OTT影音等新興商業模式崛起，多媒體與娛樂產業迎來一次又一次的時代巨浪，企業該如何掌握趨勢脈絡，藉機推進產業商業模式及營運方法，創造更多價值及商機？AWS發布的《多媒體與娛樂產業白皮書》為此提供了詳盡的解答。
過去十多年來電腦、手機等消費性電子產品崛起，數位科技漸漸成為人類生活中不可或缺的一部分，內容娛樂及線上體驗也幾乎成為現代人的生活必需品；再加上突如其來的新冠病毒，傳統的社會互動形式被徹底顛覆，大眾消費媒體的方式也因此受到影響，產生了不可逆的改變。
面對如今「更多、更好、更快」的挑戰，多媒體與娛樂產業究竟該如何轉型，解決當下面臨的困境？AWS透過深入研究提出《多媒體與娛樂產業白皮書》，您將從白皮書中了解上述挑戰的解決方案，以及AWS和AWS合作夥伴（如Disney+、NETFLEX等產業先驅）如何運用雲端技術進行試驗、創新服務，有效擴大受眾、打造全新商機。
急速拔升成長曲線之下，潛藏多媒體與娛樂產業的未來隱憂
隨著觀眾偏好轉向直面消費者（D2C）和影片點播（VOD）的串流平台，無論互動方式、使用時間、對內容品質的要求，甚至是對於訂閱觀看的期望，供需關係中的需求曲線正不斷上揚。根據PwC的臺灣娛樂暨媒體業展望報告指出，臺灣OTT影音市場（Ｏver-the-top，OTT）經歷數年強勁成長，營收終於在2021年跨越10億美元的里程碑，一直到2026年還可能以7.3%的年複合成長率持續成長，達到15億美元規模。而其他部分的媒體市場，包括電影、電子遊戲、網路和戶外（OOH）廣告、音樂和廣播以及電子書等都會以5%以上的年複合成長率持續成長。
當媒體與娛樂（Media & Entertainment；M&E）產業規模以驚人的速度持續成長，伴隨而來的便是產業究竟該如何持續滿足消費者對娛樂內容的高度期望。這不僅衝擊內容生產與提供服務的相關企業，也讓產業面臨服務優化、工作程序簡化等挑戰。
從內容開發到商業模式，盤點多媒體與娛樂產業的四大挑戰
如今無論是打造原創的影劇內容，還是發行庫藏的經典老片，都是當代內容娛樂不可或缺的環節。而豐富的娛樂內容，也誘導出消費者隨時隨地、透過任何螢幕獲得無窮盡可選內容的期望，促使企業更迫切地找尋經濟實惠的內容提供方式，持續創造讓消費者驚喜的體驗。這項轉變無疑增加更多多媒體與娛樂產業在商業模式及組織營運上的挑戰。
一、靈活效率的內容開發製程
產業對於無止盡的內容需求，也拉升多媒體與娛樂產業對於內容開發的效率需求。製作人如何以最小開支打造無線規模的創意工作室，讓內容創作不受地域、時間限制，準時交付高品質的內容產品。
二、優化內部流程
若想要提供更優質的媒體服務，企業則需面臨更多瑣碎的內容編輯工作。例如將影片分解成更小的片段、編制影片索引、影片標記、字幕製作、資料擷取等，這些流程既昂貴又緩慢，也難以跟上飛速擴展的內容數量。
三、不斷革新消費者體驗
當消費者越來越期待全新的媒體形式、內容互動方式以及消費內容的模式，企業需要週期性的面臨大規模的快速創新。這使得個人化內容成為發展趨勢，藉由海量內容的個人化推薦，提升消費者參與度以及消費機會。
四、維繫持續創新的商業模式
當訂閱制服務及一次性內容購買的消費行為持續轉變，任何一種制式化的商業運作模式都難以維持，此時，企業需要思考一種截然不同的方式，推動D2C的方式尋求營收擴增。
企業轉型的必要性？細究傳統基礎設施面臨的困境
若想解決上述四點營運挑戰，滿足現今觀眾快速變化的需求，企業將面臨一連串傳統基礎設施的問題。首先，傳統的產業工作流程需要花費大量前期資金、技術進行整合，而對內容需求的激增也導致企業在這方面更頻繁的支出；第二，無論是直播還是VOD發佈，相關業務都需要資料中心高規格的硬體支撐，若硬體更新跟不上服務創新的腳步，很可能造成服務難以實施；第三，資料中心的管理與維護都將增加企業總體的營運成本，導致成本明顯增加；最後，當終端使用者裝置隨著時間迭代進化（例如影片製作標準從HD提升至4K UHD），相關工作流程也隨之複雜化，造成企業端難以適應、以及媒體資產的管理困難。
面對傳統基礎設施的硬性限制，以雲端為基礎的技術基礎設施部署能夠展現出更多的彈性及解套方案。以AWS建置的基礎設施擁有極高的靈活性及可擴展性，透過客製化的方式架構工作流程及部署模型，滿足內容供應商的各種需求。而廣播等級的功能與品質也能為用戶呈現細緻的視覺效果，並且省下龐大的硬體建置及維運成本。
尋求打破僵局的解決方案： AWS利用雲端部署、機器學習重塑媒體供應鏈
針對當代多媒體與娛樂產業的其他挑戰，企業還有哪些可能的解決方案？或許機器學習可能成為未來革新體驗、優化內部流程的解決方案。例如Discovery利用Amazon Personalize為Discovery+串流平台用戶打造個人化建議，從超過50,000個節目、劇集裡找到符合客戶興趣的精選內容，強化使用者體驗。除此之外，機器學習還能幫助企業簡化內部程序，透過自動化建立中繼資料索引，幫助企業降低管理成本、將資源及注意力更專注於客戶服務及增加生產力，解放內容服務真正的價值。
至於內容開發流程的障礙，也可以從雲端部署過程找到解決方案。AWS提供適用於資產儲存及管理的雲端基礎設施，不只能夠提供近乎無限的儲存容量、還擁有靈活便利雲端管理功能，讓企業花費更少時間管理硬體及伺服器陣列，投注更多時間於創意開發及彼此合作。
最後，對於OTT服務品質及效率起到關鍵性影響的媒體供應鏈，AWS也提出應用於資料中心及資料封存的解決方案，其中包含建立內容湖、保持控制權、制定統一資料策略……等5項最佳化媒體供應鏈的秘訣。透過開通AWS的專用方案，企業能輕易的整合數位資產儲存庫、部署全雲端或混合雲端環境以執行亞馬遜簡易儲存服務（Amazon S3），獲得簡化資訊傳輸、降低成本、優化品質、工作流程整合等變革性成果。
內容、體驗持續增加的需求反應出數位媒體市場尚有大片藍海等待開發，創造無死角的服務體驗不只是企業的全新挑戰，也是企業樹立品牌、累積品牌忠誠度、創造營收的最佳機會。臺灣雲端服務品牌龍頭AWS在《多媒體與娛樂產業白皮書》中提供諸多產業解決方案，現在只要填單下載電子書，就有機會免費獲得「AWS多功能電腦支架」。
歡迎點此下載《多媒體與娛樂產業白皮書》，了解更多AWS提供的優質雲端服務，幫助企業發揮娛樂內容120%的價值。