今日本土新增2萬6336例、死亡62例：上週邊境檢出3例BQ變異株、確診者仍需隔離不能投票

中央流行疫情指揮中心今（24）日公布國內新增2萬6357例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為2萬6336例本土個案及21例境外移入；另確診個案中新增62例死亡。今日新增之本土病例為1萬2359例男性、1萬3962例女性、15例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。

今日新增62例本土病例死亡個案，為35例男性、27例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、60例具慢性病史、42例未接種3劑以上COVID-19疫苗。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，最年輕的死亡個案30多歲，本身有神經系統疾病、長期臥床，沒有接種過任何1劑疫苗。10月18日在家裡面有一些症狀後快篩陽性，也就近在診所遠端視訊看診，確診後開立口服抗病毒藥物，10月21日發現在家中昏迷、沒有呼吸心跳，經過衛生所醫師相驗確認死亡。主要死因就是新冠病毒感染，其他因素有提及慢性神經疾病。

歐美BQ家族變異株、亞洲XBB變異株需關注

羅一鈞表示，上週完成104例本土個案定序、50例境外移入定序，本土有92％檢出都還是BA.5，BA.2只佔8％。羅一鈞認為，高原期逐漸脫離的趨勢下，BA.5佔絕大多數的情形還會維持數週，後續就看有沒有新變異株造成國內本土的流行。境外移入的部分，除了BA.5還佔七成以外，BA.75排名第二、佔14％，其他的還有BA.2佔8％。羅一鈞指出，上週有檢出3例的BQ家族，包含BQ.1跟BQ.1.1，另外也有一般的BA.4，倒是沒有檢出國際上另外關注的XBB、BF.7。

Photo Credit：指揮中心

羅一鈞說明，上週檢出的新興變異株都是屬於BQ家族，BQ家族是在10月20日正式被歐盟CDC指定為重點的變異株，需要特別留意。歐洲有做過風險評估，雖然BQ家族的定序佔比目前約是一成到兩成左右，不過他們的模型預估，BQ家族在歐洲大概在11月中到明（2023）年初，可能會到80％以上，並成為秋冬主要流行的病毒株。

目前我國檢出的5例BQ家族變異株都來自歐美，羅一鈞表示，國際上除了西方國家關注的BQ家族，東南亞、亞洲的部分比較關注XBB變異株，現在在新加坡已經佔最多的檢出，預估在11月中或上旬會達到最高峰，且印度、孟加拉、尼泊爾、菲律賓、馬來西亞都陸續有檢出。所以，在亞洲可能不會像歐美一樣，由BQ家族取代BA.5，但台灣下一波的病毒株目前還很難預料。

指揮中心：確診者仍需隔離

社會關心確診者不能投票的問題，指揮官王必勝回應，10月13日以後沒有居家檢疫、11月7日以後沒有居家隔離，現在大概只剩下確診者有隔離的問題。中央選委會的說法是沒有剝奪大家的投票權，可以出門就可以投票，指揮中心則認為，確診者還是有隔離的必要，全世界大部分國家都是這樣，目前不管是建議或強制，都還是建議確診者要做隔離。

王必勝表示，投票權很重要、人民的健康權也很重要，確診者沒有隔離會造成其他人的傳染，目前還是有隔離的必要。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航