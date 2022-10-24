DC《黑亞當》全球票房衝出破億成績，巨石強森：15年來我致力於製作最好的《黑亞當》，而這天終於來了

由豪梅寇勒特瑟拉（Jaume Collet-Serra）執導，巨石強森（Dwayne Johnson）擔綱主演的DC超級英雄大片《黑亞當》，上週於全球各地上映，在最具指標性意義的北美市場進帳6700萬美元，毫無懸念成為票房冠軍；離開北美，在其餘76個市場中，也共收入7300萬美元，全球總票房為1.4億美元。

《黑亞當》在北美的6700萬美元，是自7月暑期檔的《雷神索爾：愛與雷霆》以來，首部首週末票房超過5000萬美元的電影；也是自7月中旬以來，總票房首次在單一週末超過1億美元的電影。而巨石強森也表示：「15年來我致力於製作出最好的《黑亞當》，而這天終於來了。」

Photo Credit: 華納兄弟提供

根據美國權威娛樂媒體《綜藝報》指出，除了北美以外，在76個地區首映的《黑亞當》幾乎是所有市場的票房冠軍。票房最高的市場是英國的610萬美元，依序是墨西哥的530萬美元、巴西的490萬美元，澳洲的470萬美元以及法國的370萬美元。至於台灣部分，《黑亞當》的全台票房已經突破6100萬新台幣。

事實上， 對於超級英雄起源的故事， 《黑亞當》在北美的6700萬美元也算是不錯的成績，與傑森摩莫亞（Jason Momoa）於2018年主演的《水行俠》的6780萬美元非常接近，與2019年的《沙贊！》的5350萬美元相比，則是高出一截，而倘若市場使用今日的匯率，《黑亞當》的首週末票房比《沙贊》的票房高出27%。

耗資1億美元的《沙贊》，最終在全球市場總共獲得3.66億美元的票房；至於《黑亞當》則是斥資1.95億美元製作，想要回收攤平甚至賺錢，就必須超越《沙贊》。

而與DC之外的另類英雄相比，《黑亞當》的首週成績遠低於2018年的《猛毒》，儘管《猛毒》並不受評論者喜愛，但仍以8000萬美元開盤。

不過，影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）負責人大衛格羅斯（David A. Gross）對於 《黑亞當》的成績 表示， 「作為一部衍生作品，這是個強而有力的開局，《黑亞當》在國際市場表現不錯，並且可以輕鬆盈利。」

《黑亞當》是華納兄弟今年第6部大作，繼《蝙蝠俠》、 《怪獸與鄧不利多的秘密》 、《貓王艾維斯》、《DC超級寵物軍團》和《別擔心親愛的》。外界預期《黑亞當》在漫威影業《黑豹2：瓦干達萬歲》上映之前，還有大約2週的時間能衝刺票房。

《黑亞當》 故事及角色改編自DC漫畫，描述巨石強森飾演的黑亞當，原為凡人奴隸，後來獲得眾神賜予的力量，但他卻將力量用於復仇，因此被封入墳墓中；約5000年後獲得釋放並回到坎達克，試圖找到獨一無二的正義，但這種另類正義將受到正義協會的挑戰。

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核稿編輯：翁世航