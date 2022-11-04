《海盜解剖超圖鑑》：經過「國家認證」的海盜，還是海盜嗎？肆無忌憚的「私掠者」

文：山田吉彥

肆無忌憚進行掠奪的海盜，竟然還能獲得「騎士」的稱號

進入16世紀後，大西洋上出現名為「私掠者」（Privateer）的海盜。他們經過「國家認證」，其興起可以追溯到始於15世紀中葉的大航海時代，伴隨著西班牙對美洲的開拓而躍上歷史舞台。當時，美洲還是一塊未經開發的大陸，金礦、銀礦和寶石等財富俯拾即是。西班牙就是看準了這一點，想要獨占整個從美洲大陸撈到的好處。

當然，看到西班牙的行為後，法國、英國和荷蘭等歐洲諸國絕對不會坐視不管。於是歐洲諸國發給海盜「私掠許可證」（Letter of Marque and Reprisal），允許他們去掠奪敵對國家的船隻，但作為交換的條件是，必須把到手的一部分財富上繳給政府才行。從此之後，各國的私掠者開始在海上作威作福。

按照規定，私掠者只得允許襲擊敵對勢力的船隻，但這項規定其實毫無約束力。私掠者進行劫掠的對象根本不分國籍，有過半的受害者壓根不是敵對勢力。初期的私掠者所使用的是只能乘坐40至50人的小型船隻，但到了1588年左右，就改為使用重達100至300噸的大型商船了。原因可能是：若搶奪了一整艘船，也得需要備有能夠駕駛船隻的人員才行。

英國的法蘭西斯．德雷克是著名的私掠者，他在進行全球航行等冒險的過程中，靠著劫掠取得了巨額的財富。德雷克甚至還因為向當時的英國女王伊莉莎白一世，獻上一筆足以還清王室債務的巨款，進而獲得了騎士的稱號。

從16世紀到18世紀，大西洋上有來自世界各國的私掠者，他們透過劫掠搶奪船上的財物和貨品。不過，有時這樣的劫掠行為也會升級為國與國之間的外交問題，甚至成為引發戰爭的導火線。由於私掠者背後有國家為其撐腰，因此可稱得上是一群最胡作非為的海盜了。

有國家認證的海盜還是海盜嗎？

有些國家為了獲得來自新大陸的金銀財寶，允許某些海盜向敵國的船隻發動攻擊。

向敵對國家的船隻發動攻擊的私掠者：襲擊西班牙船隻的法國私掠者不只對金礦、銀礦和寶石等東西感興趣，華麗的衣服和裝飾，也深受他們喜愛。據說，有的船上還載有活生生的美洲豹。

私掠許可證：私掠者手上，擁有可以向敵對國家的船隻發動攻擊的許可證。這張許可證可以透過非法的方式買到，而且擁有許可證的海盜可是連一般的商船也不放過。

Photo Credit：創意市集

私掠者稱得上是國家的第二支海軍：初期的私掠者大多使用易於行動的小型船隻，這樣就能達到迅速襲擊對方的目的。

私掠船：初期的私掠者因為沒有贊助者，因此通常使用小型的船隻。

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在命令對方停船後，有時可以靠談判來勸降：私掠船的船長在發現有船隻往自己這邊移動之後，會先用望遠鏡來確認對方船隻的國籍。然後等兩邊靠近後，再用喊話器來傳達要對方把船停下來的命令。有時，私掠者會用談判的方式勸降對方，而不動用武力。

為行動成功乾杯：18世紀時，私掠船的船長在出發之前，會舉辦為行動成功祈福的乾杯儀式。有的酒杯上甚至刻有「私掠者，為康瓦爾公爵的成功乾杯」的文字。

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法國、英國和荷蘭的私掠者：不同的國家，都會有以加勒比海為據點，去襲擊商船的私掠者。

和原住民做生意的法國：法國的私掠者，會和加勒比海小島上的原住民做交流，他們所從事的運送物資的貿易，受到原住民對他們的歡迎。

海盜名人輩出的英國：在法國陷入內戰、國力衰退之時，英國的私掠者開始嶄露頭角，其中又以法蘭西斯．德雷克和約翰．霍金斯兩名船長最有名。

既和西班牙做生意又搞襲擊的荷蘭：繼英國之後，荷蘭的私掠者也把西班牙載滿財寶的船隻當成攻擊的目標。荷蘭人不但會在西班牙的占領地上從事菸草和珍珠的買賣，也會劫掠西班牙的商船，最後甚至引發兩國之間的戰爭。

私掠者們襲擊過的地方：各國的私掠者，一般以美洲大陸沿岸地區為主要的活動地區。遭私掠者鎖定的船隻，通常是剛從維拉克斯（Veracruz）等港口駛出的「財寶船」。

Photo Credit：創意市集

書籍介紹

本文摘錄自《海盜解剖超圖鑑：是冒險英雄，還是劫掠盜賊？骷髏旗下的生存法則大探索》，創意市集出版

作者：山田吉彥

譯者：林巍翰

究竟，海盜是壞蛋還是英雄？上船得嚴守紀律，下船就燈紅酒綠；具膽識又有謀略，但卻愛吃喝嫖賭！

《神鬼奇航》是改變了海盜電影歷史的傑作；《ONE PIECE航海王》則是獲得金氏世界記錄認證的全球最暢銷漫畫。但那些開啟大航海時代、立志成為航海王的人們，真實的海上生活是…？

沒水就喝酒，沒肉就吃海龜；打劫，只是海上生活正常發揮。相信海怪、人魚和幽靈，認為上船時先踏右腳才能招來好運。船醫和樂手地位竟比船員還高；做錯事，就丟進大海餵鯊魚。船會晃，所以刀比槍好用；大砲其實沒有火藥，只是顆鐵球……

【內容介紹】

維京人、私掠者、倭寇都是海盜的稱呼，隨著時代和區域形象也不同；所作所為都是惡行，但高喊自由、冒險、寶藏等口號，卻是魅力所在。

真實呈現從古至今的海盜生活

本書以圖鑑方式，全面剖析５１個有趣的海盜文化、海上生活等背景知識，講述影視、小說中重塑的海盜正反形象，說明他們壞壞惹人愛的歷史定位。

Photo Credit：創意市集

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航