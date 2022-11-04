《海盜解剖超圖鑑》：經過「國家認證」的海盜，還是海盜嗎？肆無忌憚的「私掠者」
我們想讓你知道的是
看到西班牙的行為後，法國、英國和荷蘭等歐洲諸國絕對不會坐視不管。於是歐洲諸國發給海盜「私掠許可證」，允許他們去掠奪敵對國家的船隻，但作為交換的條件是，必須把到手的一部分財富上繳給政府才行。從此之後，各國的私掠者開始在海上作威作福。
文：山田吉彥
肆無忌憚進行掠奪的海盜，竟然還能獲得「騎士」的稱號
進入16世紀後，大西洋上出現名為「私掠者」（Privateer）的海盜。他們經過「國家認證」，其興起可以追溯到始於15世紀中葉的大航海時代，伴隨著西班牙對美洲的開拓而躍上歷史舞台。當時，美洲還是一塊未經開發的大陸，金礦、銀礦和寶石等財富俯拾即是。西班牙就是看準了這一點，想要獨占整個從美洲大陸撈到的好處。
當然，看到西班牙的行為後，法國、英國和荷蘭等歐洲諸國絕對不會坐視不管。於是歐洲諸國發給海盜「私掠許可證」（Letter of Marque and Reprisal），允許他們去掠奪敵對國家的船隻，但作為交換的條件是，必須把到手的一部分財富上繳給政府才行。從此之後，各國的私掠者開始在海上作威作福。
按照規定，私掠者只得允許襲擊敵對勢力的船隻，但這項規定其實毫無約束力。私掠者進行劫掠的對象根本不分國籍，有過半的受害者壓根不是敵對勢力。初期的私掠者所使用的是只能乘坐40至50人的小型船隻，但到了1588年左右，就改為使用重達100至300噸的大型商船了。原因可能是：若搶奪了一整艘船，也得需要備有能夠駕駛船隻的人員才行。
英國的法蘭西斯．德雷克是著名的私掠者，他在進行全球航行等冒險的過程中，靠著劫掠取得了巨額的財富。德雷克甚至還因為向當時的英國女王伊莉莎白一世，獻上一筆足以還清王室債務的巨款，進而獲得了騎士的稱號。
從16世紀到18世紀，大西洋上有來自世界各國的私掠者，他們透過劫掠搶奪船上的財物和貨品。不過，有時這樣的劫掠行為也會升級為國與國之間的外交問題，甚至成為引發戰爭的導火線。由於私掠者背後有國家為其撐腰，因此可稱得上是一群最胡作非為的海盜了。
有國家認證的海盜還是海盜嗎？
有些國家為了獲得來自新大陸的金銀財寶，允許某些海盜向敵國的船隻發動攻擊。
向敵對國家的船隻發動攻擊的私掠者：襲擊西班牙船隻的法國私掠者不只對金礦、銀礦和寶石等東西感興趣，華麗的衣服和裝飾，也深受他們喜愛。據說，有的船上還載有活生生的美洲豹。
私掠許可證：私掠者手上，擁有可以向敵對國家的船隻發動攻擊的許可證。這張許可證可以透過非法的方式買到，而且擁有許可證的海盜可是連一般的商船也不放過。
私掠者稱得上是國家的第二支海軍：初期的私掠者大多使用易於行動的小型船隻，這樣就能達到迅速襲擊對方的目的。
私掠船：初期的私掠者因為沒有贊助者，因此通常使用小型的船隻。
在命令對方停船後，有時可以靠談判來勸降：私掠船的船長在發現有船隻往自己這邊移動之後，會先用望遠鏡來確認對方船隻的國籍。然後等兩邊靠近後，再用喊話器來傳達要對方把船停下來的命令。有時，私掠者會用談判的方式勸降對方，而不動用武力。
為行動成功乾杯：18世紀時，私掠船的船長在出發之前，會舉辦為行動成功祈福的乾杯儀式。有的酒杯上甚至刻有「私掠者，為康瓦爾公爵的成功乾杯」的文字。
法國、英國和荷蘭的私掠者：不同的國家，都會有以加勒比海為據點，去襲擊商船的私掠者。
和原住民做生意的法國：法國的私掠者，會和加勒比海小島上的原住民做交流，他們所從事的運送物資的貿易，受到原住民對他們的歡迎。
海盜名人輩出的英國：在法國陷入內戰、國力衰退之時，英國的私掠者開始嶄露頭角，其中又以法蘭西斯．德雷克和約翰．霍金斯兩名船長最有名。
既和西班牙做生意又搞襲擊的荷蘭：繼英國之後，荷蘭的私掠者也把西班牙載滿財寶的船隻當成攻擊的目標。荷蘭人不但會在西班牙的占領地上從事菸草和珍珠的買賣，也會劫掠西班牙的商船，最後甚至引發兩國之間的戰爭。
私掠者們襲擊過的地方：各國的私掠者，一般以美洲大陸沿岸地區為主要的活動地區。遭私掠者鎖定的船隻，通常是剛從維拉克斯（Veracruz）等港口駛出的「財寶船」。
書籍介紹
本文摘錄自《海盜解剖超圖鑑：是冒險英雄，還是劫掠盜賊？骷髏旗下的生存法則大探索》，創意市集出版
作者：山田吉彥
譯者：林巍翰
究竟，海盜是壞蛋還是英雄？上船得嚴守紀律，下船就燈紅酒綠；具膽識又有謀略，但卻愛吃喝嫖賭！
《神鬼奇航》是改變了海盜電影歷史的傑作；《ONE PIECE航海王》則是獲得金氏世界記錄認證的全球最暢銷漫畫。但那些開啟大航海時代、立志成為航海王的人們，真實的海上生活是…？
沒水就喝酒，沒肉就吃海龜；打劫，只是海上生活正常發揮。相信海怪、人魚和幽靈，認為上船時先踏右腳才能招來好運。船醫和樂手地位竟比船員還高；做錯事，就丟進大海餵鯊魚。船會晃，所以刀比槍好用；大砲其實沒有火藥，只是顆鐵球……
【內容介紹】
維京人、私掠者、倭寇都是海盜的稱呼，隨著時代和區域形象也不同；所作所為都是惡行，但高喊自由、冒險、寶藏等口號，卻是魅力所在。
真實呈現從古至今的海盜生活
本書以圖鑑方式，全面剖析５１個有趣的海盜文化、海上生活等背景知識，講述影視、小說中重塑的海盜正反形象，說明他們壞壞惹人愛的歷史定位。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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「2022 TCCF 創意內容大會-未來內容展」開幕 國內外19件跨域節目 引領臺灣文化科技產業先機
我們想讓你知道的是
「2022 TCCF 創意內容大會-未來內容展」開展儀式於今（3）日稍早結束，今年未來內容展以「擴增宇宙運算中」為主軸，集結XR、互動投影、NFT等 19 項國內外沉浸式節目，匯聚文化科技應用最新趨勢，透過故事力策展打造軟性體驗，展現「未來內容」跨域應用價值。
為激發更多文化內容與科技產業跨域共創，一同探索市場發展先機，「2022 TCCF 創意內容大會」中的「未來內容展」，於今（3）日開展。文化內容策進院（文策院）今年以「擴增宇宙運算中」為主軸，集結XR、互動投影、NFT等 19 項國內外沉浸式節目，匯聚文化科技應用最新趨勢，透過故事力策展打造軟性體驗，展現「未來內容」跨域應用價值；並舉辦近 40 場次「主題沙龍」，探討未來內容產業的發展與潛力。
開展儀式中分享了「未來內容展」文化與科技結合展現的跨領域趨勢，以及國際夥伴參與等亮點。文化部次長蕭宗煌、文策院董事長彭俊亨、文策院院長李明哲、數位發展部次長李懷仁、經濟部工業局副局長陳佩利、國家科學及技術委員會科技辦公室執行秘書葉哲良，以及產業代表包括中華電信個人家庭分公司總經理蘇添財、0x0 Metaverse共同創辦人林以潔、邦鼎科技總經理吳雲中、FAB DAO 創辦人黃彥霖（黃豆泥）、煙花宇宙共同創辦人周玥、《無法離開的人》導演陳芯宜、高雄市電影館 VR Film Lab 計畫總籌洪珷等，出席共襄盛舉，期許展會順利、祝福臺灣文化科技產業持續引領國際潮流。開幕式後，大家在策展人導覽下，體驗「未來內容展」文化內容與科技產業跨域共創的節目。
文化部次長蕭宗煌致詞時強調，網路科技創新發展快速，5G 技術改變人們的生活方式，拓展五感體驗娛樂新可能，內容產業敘事方式轉變。創作者面對快速發展的時代，如何找到未來內容產業的方向，以及運用數位科技作為創作元素是迫切的議題，也是近年來文化部與文策院致力推動的項目，期盼臺灣文化內容產業持續進步。期待透過今年的「TCCF 創意內容大會-未來內容展」吸引更多創作者、投資人，與產業人士一同參與，捲動更多合作與商機。
文策院董事長彭俊亨表示，臺灣在科技實力及文化內容能量，都具有國際優勢，未來內容極有機會成為臺灣在國際市場搶佔先機的產業；文策院持續透過各項策進機制與支持方案，協助臺灣未來內容的發展，相信有政府跨部會共同合作，能讓臺灣在未來產業領域持續站穩世界領先群。
文策院院長李明哲透過簡報分享，科技的力量可幫助文化內容產業進化，導入多國與多角度資源更可為產業帶來更多合作可能。「未來內容展」即為展示跨域應用價值的平台，透過展出多元內容的科技應用，提供各界對未來發展的嘗試和想像。
「未來內容展」透過七大展區 ：「即刻運算中」、「穿越光廊」、「第二人生運算中」、「未來造夢場運算中」、「全知讀者視角」、「沉浸靈魂之樹」、「未來唱片行」，集結國內外 19 件重量級沉浸式節目，展現疫後在元宇宙發展下，XR、VR、互動投影、WEB AR、 NFT 等多種科技題材。節目結合 IP、運動、時尚、ACG、音樂、表演藝術、文化資產、出版等不同內容領域的的虛實整合發展，包含虛擬分身應用、宇宙場景建造、更豐富型態的 VR 內容、 5G 技術與異地共演、WEB 3.0 的未來娛樂面貌等，同時也為產業創造多變且豐富的經驗，協助跨域合作成為文化內容產業的新常態。展中也舉辦近 40 場次「主題沙龍」，藉由跨界產業人士的深度交流，探討未來內容產業的發展潛力。
本次參展節目匯集國內外具產業突破以及獲得國際大獎之作，包括文策院與林茲電子藝術中心合製計畫支持 FAB DAO 開創的《百岳計畫》、陳芯宜導演拿下 2022 威尼斯影展最佳體驗大獎（Best Experience）的作品《無法離開的人》、入圍2022年威尼斯影展「沉浸式內容競賽」的 《紅尾巴》等。
現場也展示了臺灣在未來內容領域的跨域共創案例。《永恆聖母院》（Eternal Notre-Dame）是由臺灣 HTC VIVE Arts 與法國虛擬實境工作室 Emissive Studio、法國電信商 Orange 聯手推出，開創了可大範圍走動且多人同步遊覽的 VR 技術，並打破時空限制，觀眾可見證聖母院的建造歷程，並以超越現實生活的視角，欣賞聖母院哥德式風格建築的精雕細琢之美（受限於展場空間，本次展出為單人式、小範圍走動的 VR 體驗版）。《無濜》將臺灣插畫家「小油画Little Oil Art」童趣奇幻的風格的作品投影至展演空間中，觀眾可在展演場域與作品互動；11/5（二）到11/8（六）期間則採取異地共演，運用了 5G 技術高速、低延遲等特性，透過即時攝影機拍攝台北101「双融域 AMBI SPACE ONE」與松山文創園區兩處展演場域，疊加在彼此的展演空間中，創造無盡的視覺畫面，使真實與夢幻交錯的場域如鏡中鏡無限延伸，展示了 IP 授權、科技賦能視覺創作的展演新可能。
「2022 TCCF創意內容大會–未來內容展」自 11月 3 日至 13 日，在松山文創園區 2 號及 3 號倉庫展出，歡迎對新型態文化內容有興趣的產業人士及民眾前來做生意、交朋友、看創意、找靈感。詳細節目清單及免費報名體驗請上官方網站：https://www.tccf.tw/innovation/exhibition-2。