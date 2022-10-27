特拉斯戲劇性的墜毀，恰恰見證了英國內閣制度的「正常運作」

英國首相特拉斯（Liz Truss）在財經政策暴衝下，被迫黯然辭職，成為英國史上最短命的首相；連在八個時區外的台灣，新聞也多有報導，尤其是「保鮮期輸給萵苣」的哏，更是成為國際笑談（在她辭職前一週，政治風暴正熾，英國某媒體開啟直播，拿出了一顆萵苣，比較誰可以撐比較久，結果特拉斯真的輸給了萵苣）。

不過，面對特拉斯這樣的「反常特例」，人們經常以為這代表制度失靈，一個比較少人看到的面向，反而是這當中英國政治制度的「正常運轉」。但這其實是個相當重要的面向：「制度」的意思，從來就不是「沒有人會違反規則」，人們畢竟不是遵守指令的機器人，但是，制度意味著「違背規則會有後果」，以及「制度會決定誰制得了你」——而特拉斯戲劇性的墜毀，恰恰見證了制度的作用。

在這個事件中，我們可以看到三個制度的運作：獨立監管，公務體系，以及議會民主制下的監督制衡。

「挑戰正統」：獨立監管與公務體系的「逆襲」

關注國際新聞的讀者可能都有注意到，特拉斯甫上任就推出的財經政策，大幅減稅、不惜增債，引發政壇和市場的動盪：在市場上，投資人與經濟學家普遍認為這是錯誤政策，增加英國的不穩定性，不僅導致英鎊暴跌，公債與房貸市場也陷入混亂；而在政壇，這不但引發黨內的批評，也讓反對黨找到更大「借力使力」批評政府的機會，此外，特拉斯的民調，以及對保守黨掌管經濟的信任程度也應聲暴跌。

但是，一些財經與政治評論家也指出，增債減稅的政策本身，固然是市場與政壇動盪的主因，但是，減稅的政策在特拉斯競選期間就已經提出，市場和政壇之所以有這麼大規模的反應，也肇因於特拉斯政府在推出政策同時所釋放出的「訊息」，而兩則最常被提到的訊息，就是特拉斯政府試圖規避與挑戰的制度。

特拉斯政府試圖規避的制度，是英國政府原有的獨立財政紀律監管。2010年，在保守黨政府剛上台時，英國政府就成立了「預算責任辦公室」（Office for Budget Responsibility，通常簡稱OBR），法定職責是在政府每一次預算案發布時，進行獨立評估，預測政府財政方向的中短期影響，並且監督政府宣稱的政策「價碼」是否合理等。

但特拉斯政府或許是自知減稅的影響相當可觀，不希望公開自己的財政計畫「價碼」，對外宣稱因為事出緊急，來不及交給預算責任辦公室評估（雖然辦公室回覆國會議員詢問的信件，明確指出他們有能力快速評估）；為了規避法律上必須要有的監管，甚至玩起文字遊戲，宣稱他們的財政計畫不算是「預算案」（budget），而只是一個「財政事件」（fiscal event）。