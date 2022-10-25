文：黃照靜（一九八零年代出生於中國重慶，現居北歐）

香江韶華幾經風雨，金庸、倪匡相繼離世，亦舒還在。雖然徐克導演早就到上海吃黃魚面去了，只要施南生女士的腰板一天還是直的，亦舒女郎的大旗就一日不倒。以亦舒女郎現實自強的性格，「總為浮雲能蔽日，長安不見使人愁」這種調調，現在一定會被她們印在擦腳毛巾上面，用出破洞還可以捐給中銀大廈地下室的保安打蟑螂。

我在北歐一度是經常接待亦舒女郎的，雖然她們只有在悔婚或投資失利的時候才會想起我這個面目模糊的故人；來的時候也都不喜梳妝，箱子裡面的衣物和心緒一樣混亂。其實我是很不習慣別人對我這樣坦誠的。別人越要你狼狽，就越要活得瀟灑。所以也來說說亦舒女郎到了北歐可以穿什麼吧。

先說不穿什麼。首先，那些斬釘截鐵地告訴你「北歐人全穿黑，梳蓬鬆丸子頭」這種損友可以直接絕交，他一定是看不得妳綻放第二春的。那種忍者打扮一般是學校畢業出來工作沒幾年的城市雅痞才會有，因為青黃不接、積蓄不夠，黑色可以調和面料的不濟。黑白灰和單色是常態，但絕對不是簡單的全黑。Elle雜誌之類的可以參考，但它的任務就是讓妳買不起。Paul Fussell照著盎格魯撒克遜人寫那些參考書也沒用：在北歐穿藏藍色法蘭絨外套的下場一定是變成一隻落湯烏骨雞。不會有人看妳楚楚可憐就借給你傘，因為北歐人不用傘。

其次，香雲紗睡衣和繡花拖鞋這種恩物請留在家裡，因為這邊的賓館一定不會洗。要帶的是：一、跑鞋（可以是麂皮但必須是跑鞋），牌子不限，最好防水；二、四季可穿的羊毛內衣；三、防風防水且透氣外套。麂皮衣服是有的，但是只是夏天的起風天傍晚才合穿。北歐人夏天喜歡在戶外吃飯，披的不過是餐廳提供的滌綸毯子而已。

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最後，北歐風大水硬、飲食生冷，不太適合熱戀期情人出行。所以就算持有家明也請把他留在家裡。如果他心血來潮，在運河邊掏出一個松石綠色盒子單膝下跪，而里面的內容被大風吹走，沒人會幫妳撈的。第一北歐人不喜歡結婚，結婚也用不著碳元素大石頭；再說這種浪漫，習慣少管閒事的北歐人絕不會圍觀及鼓掌。哥本哈根運河裡的天鵝叫疣鼻天鵝（Cygnus olor），之所以在1984年當選國鳥大概就是因為它話少（英文叫Mute Swan，即「啞巴天鵝」）。

以亦舒女郎的排場，如果住在哥本哈根市中心，大概會選1755年建的著名酒店Hotel D’Angleterre，麥克傑克遜住過，前不久某美國政要也住過。這樣奢侈好像也是不得已的，畢竟要有人呼籲世界和平。門口有個鐵鑄哨兵，當年麥克傑克遜半夜說害怕，非要門衛將鐵人移到門外，自那時起就沒移回去過。

住郊區的話，可以選哥本哈根北郊Gentofte的Bernstorff城堡，同住的都是一些來打高爾夫的美國鄉巴佬，可以避開不必要的搭訕；餐廳在地下室，失戀哭紅眼也沒人看得見。

從Hotel D’Angleterre大門出來右拐，是購物街Strøget的起點。但是先出場的都不是丹麥牌子，有一些法意大牌，也有一些買得起的法國小牌（有一些牌子的控股人也其實也是亞洲土豪）。法國牌子Zadig&Voltaire的破洞羊絨衫算是時髦的，他們的創意總監是個退休瑞典模特。潮人不喜歡撞衫，可能更喜歡去Store Strandstræde上面那些小店，燒完錢還可以坐在街上的網紅餐廳The Union Kitchen看俊男美女。

Strøget購物街上，酒香巷子不深的是一些雜牌皮衣皮具品牌，價格公道，店裡總有一些面目可疑的東歐人轉來轉去。還有一間巧克力專賣店，可以坐在裡面喝熱巧，也可以買各色各樣巧克力當紀念品，其實味道不過爾爾，不過因為開在黃金地段。轉出來啞然失笑，心想，為什麼四川人想不起來開一個花椒專賣店？數巧克力還不如數花椒粒呢。在我童年的重慶，賣川北涼粉的大媽也是可以撐起一里長的店面的。現在？今人不配吃川北涼粉。

北歐女郎常穿皮褲皮裙，騎自行車也沒問題，非常符合北約成員國國民的氣質，實在看不出什麼性暗示，但一般只限於城市裡。住郊區的人穿高檔防水獵裝居多，穿皮衣的不會當妳出來賣的，但是可能被當成送外賣的。

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亦舒女郎鍾愛的麂皮當然有，有些南歐牌子就有平價麂皮襯衣，但是皮質襯衣在北歐好像賣得不好，大概還是因為風雨天氣比較難保養的緣故。就保暖層而言，這邊人寧願穿滌綸的fleece jakke，而外套更要防風防水，很少會用到天然面料。秋冬衣裡面連羽絨服也少見了，很多都是用化纖面料填塞的，叫做termo jakke，幾乎四季都會用到。

貂皮、狐皮都很多人穿，沒人潑漆，沒有政治正確的顧慮。地鐵裡見過很多老奶奶配球鞋穿的，倒沒有紅樓夢裡那種講究分寸。做皮裝的牌子大多兼做皮草生意，幾百塊就可買到一些碎貂皮拼的帽子、手套之類的小配件，可以裝裝門面的。羊絨也有，比如瑞典的Davida Cashmere。丹麥高檔商場Magasin的自有品牌也有羊絨，但穿的年輕人好像真的不多。

那麼亦舒女郎在北歐要穿什麼？畢竟丹麥的時裝工業每年的總營收額是個天文數字。