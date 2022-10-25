亦舒女郎的北歐衣櫥
我們想讓你知道的是
亦舒女郎在北歐要穿什麼？北歐人最忌諱用力過猛，從社交到打扮均是如此。總的審美原則就是一種處心積慮的隨意。中國女性的國服是旗袍，東南亞婦女喜歡穿kebaya和kain，都強調身材曲線；到了波羅的海國家、英聯邦國家、南歐時尚產業大國，也都可以看到時髦女郎身著剪裁精準、女性化線條十足的西服外套。
文：黃照靜（一九八零年代出生於中國重慶，現居北歐）
香江韶華幾經風雨，金庸、倪匡相繼離世，亦舒還在。雖然徐克導演早就到上海吃黃魚面去了，只要施南生女士的腰板一天還是直的，亦舒女郎的大旗就一日不倒。以亦舒女郎現實自強的性格，「總為浮雲能蔽日，長安不見使人愁」這種調調，現在一定會被她們印在擦腳毛巾上面，用出破洞還可以捐給中銀大廈地下室的保安打蟑螂。
我在北歐一度是經常接待亦舒女郎的，雖然她們只有在悔婚或投資失利的時候才會想起我這個面目模糊的故人；來的時候也都不喜梳妝，箱子裡面的衣物和心緒一樣混亂。其實我是很不習慣別人對我這樣坦誠的。別人越要你狼狽，就越要活得瀟灑。所以也來說說亦舒女郎到了北歐可以穿什麼吧。
先說不穿什麼。首先，那些斬釘截鐵地告訴你「北歐人全穿黑，梳蓬鬆丸子頭」這種損友可以直接絕交，他一定是看不得妳綻放第二春的。那種忍者打扮一般是學校畢業出來工作沒幾年的城市雅痞才會有，因為青黃不接、積蓄不夠，黑色可以調和面料的不濟。黑白灰和單色是常態，但絕對不是簡單的全黑。Elle雜誌之類的可以參考，但它的任務就是讓妳買不起。Paul Fussell照著盎格魯撒克遜人寫那些參考書也沒用：在北歐穿藏藍色法蘭絨外套的下場一定是變成一隻落湯烏骨雞。不會有人看妳楚楚可憐就借給你傘，因為北歐人不用傘。
其次，香雲紗睡衣和繡花拖鞋這種恩物請留在家裡，因為這邊的賓館一定不會洗。要帶的是：一、跑鞋（可以是麂皮但必須是跑鞋），牌子不限，最好防水；二、四季可穿的羊毛內衣；三、防風防水且透氣外套。麂皮衣服是有的，但是只是夏天的起風天傍晚才合穿。北歐人夏天喜歡在戶外吃飯，披的不過是餐廳提供的滌綸毯子而已。
最後，北歐風大水硬、飲食生冷，不太適合熱戀期情人出行。所以就算持有家明也請把他留在家裡。如果他心血來潮，在運河邊掏出一個松石綠色盒子單膝下跪，而里面的內容被大風吹走，沒人會幫妳撈的。第一北歐人不喜歡結婚，結婚也用不著碳元素大石頭；再說這種浪漫，習慣少管閒事的北歐人絕不會圍觀及鼓掌。哥本哈根運河裡的天鵝叫疣鼻天鵝（Cygnus olor），之所以在1984年當選國鳥大概就是因為它話少（英文叫Mute Swan，即「啞巴天鵝」）。
以亦舒女郎的排場，如果住在哥本哈根市中心，大概會選1755年建的著名酒店Hotel D’Angleterre，麥克傑克遜住過，前不久某美國政要也住過。這樣奢侈好像也是不得已的，畢竟要有人呼籲世界和平。門口有個鐵鑄哨兵，當年麥克傑克遜半夜說害怕，非要門衛將鐵人移到門外，自那時起就沒移回去過。
住郊區的話，可以選哥本哈根北郊Gentofte的Bernstorff城堡，同住的都是一些來打高爾夫的美國鄉巴佬，可以避開不必要的搭訕；餐廳在地下室，失戀哭紅眼也沒人看得見。
從Hotel D’Angleterre大門出來右拐，是購物街Strøget的起點。但是先出場的都不是丹麥牌子，有一些法意大牌，也有一些買得起的法國小牌（有一些牌子的控股人也其實也是亞洲土豪）。法國牌子Zadig&Voltaire的破洞羊絨衫算是時髦的，他們的創意總監是個退休瑞典模特。潮人不喜歡撞衫，可能更喜歡去Store Strandstræde上面那些小店，燒完錢還可以坐在街上的網紅餐廳The Union Kitchen看俊男美女。
Strøget購物街上，酒香巷子不深的是一些雜牌皮衣皮具品牌，價格公道，店裡總有一些面目可疑的東歐人轉來轉去。還有一間巧克力專賣店，可以坐在裡面喝熱巧，也可以買各色各樣巧克力當紀念品，其實味道不過爾爾，不過因為開在黃金地段。轉出來啞然失笑，心想，為什麼四川人想不起來開一個花椒專賣店？數巧克力還不如數花椒粒呢。在我童年的重慶，賣川北涼粉的大媽也是可以撐起一里長的店面的。現在？今人不配吃川北涼粉。
北歐女郎常穿皮褲皮裙，騎自行車也沒問題，非常符合北約成員國國民的氣質，實在看不出什麼性暗示，但一般只限於城市裡。住郊區的人穿高檔防水獵裝居多，穿皮衣的不會當妳出來賣的，但是可能被當成送外賣的。
亦舒女郎鍾愛的麂皮當然有，有些南歐牌子就有平價麂皮襯衣，但是皮質襯衣在北歐好像賣得不好，大概還是因為風雨天氣比較難保養的緣故。就保暖層而言，這邊人寧願穿滌綸的fleece jakke，而外套更要防風防水，很少會用到天然面料。秋冬衣裡面連羽絨服也少見了，很多都是用化纖面料填塞的，叫做termo jakke，幾乎四季都會用到。
貂皮、狐皮都很多人穿，沒人潑漆，沒有政治正確的顧慮。地鐵裡見過很多老奶奶配球鞋穿的，倒沒有紅樓夢裡那種講究分寸。做皮裝的牌子大多兼做皮草生意，幾百塊就可買到一些碎貂皮拼的帽子、手套之類的小配件，可以裝裝門面的。羊絨也有，比如瑞典的Davida Cashmere。丹麥高檔商場Magasin的自有品牌也有羊絨，但穿的年輕人好像真的不多。
那麼亦舒女郎在北歐要穿什麼？畢竟丹麥的時裝工業每年的總營收額是個天文數字。
Tags：
從科技島領先全世界：解密台灣「淨零減碳」轉型術，科技與環境可以達成雙贏
我們想讓你知道的是
「永續經營」在過去是國家治理、企業運作「Nice to Have(可有可無)」的元素；如今在淨零減碳、倡議ESG的推波助瀾，永續議題儼然成為「Must Do(必須要做)」的必考題。
隨著國家發展委員會公布「台灣2050淨零排放路徑」，加上金管會訂定上市櫃公司溫室氣體盤查資訊揭露時程，「淨零入法」勢在必行。那麼首當其衝的台灣企業該如何回應？怎麼擬訂具體行動策略？以及廣大的消費者，從日常生活中，又可以透過哪些方式響應減碳？
我們本次邀請行政院能源及減碳辦公室林子倫副執行長、中鋼公司、以及臺灣唯一專注頭皮養護髮品的B型企業美科實業，分別以政府角色、大型企業、以及中小企業代表，從企業治理、民眾消費角度，探討台灣的永續轉型術，如何走出與他國不一樣的道路。
產業供應鏈首當其衝，企業永續轉型不轉不行
歐盟公告最快2023年試行徵收全球首要碳邊境調整機制，也就是俗稱的碳關稅，讓一票過去長期仰賴進出口貿易的台灣企業引發「碳焦慮」。不過也有企業認為眼前的減碳星火，還「燒不到自己」，但真的是這樣嗎？
林子倫就指出，「現在有一句玩笑話，如果企業不走淨零，你的訂單可能就被清零。」因為供應鏈層層分工，終端大品牌例如Apple、Google、Microsoft開始要求他們的供應商，必須每年要通過減碳評比，如果不能達標，很可能隔年就被踢出名單。因此林子倫強調，「如果企業現在不做改變，在未來可能面臨更大的挑戰，永續轉型這一題的布局，不只是爲了減碳，而是為了競爭力，非轉不行。」
身為高碳排行業的中鋼，面對淨零就深有所感。中鋼生產部門生產副總陳守道回應，「碳中和的壓力鋪天蓋地而來，以前只要遵循國家法規要求，現在還要面對投資機構、客戶、外國政府、國際倡議的要求。」中鋼研發部門技術副總鄭際昭則呼應林子倫所言，他說：「企業如果沒有足夠的減碳作為，未來外銷產品被課徵碳稅，就會造成產品競爭力下降，現在更要把握轉型升級的機會。」
除了環境壓力、市場競爭力，難道企業投入減碳沒有其他誘因？美科實業展示另一種思維。美科總經理陳俊偉就提到，他們思考每年賣到市場的洗髮精，100萬支、200萬支空瓶最後跑去哪？為了對環境負責，陳俊偉認為企業投入減碳的第一件事就是確立「信念」。他說，「因為我們認為綠色産品是一門好生意，值得我們去投資，所以盤點自身優勢，順勢達成淨零目標。」
減碳行動成功心法，中鋼、美科的永續策略如何殊途同歸
既然美科實業深信「轉綠」是有利可圖，那麼像他們這類中小企業，是怎麼系統化規劃減碳路徑？美科放眼2030年達到淨零排放的藍圖之下，從組織、策略兩個方向開始展開行動。前者設有專責永續辦公室，直屬於總經理室並編列獨立預算讓決策有效施行；至於策略面則可分為內部及外部的作為。
內部在盤點碳足跡過程，陳俊偉分享他們將産品製造、企業組織會產生的碳足跡，交由專業團隊去界定範疇，再與內部同仁溝通一起設定減碳目標。外部的減碳，則是號召價值鏈上下游夥伴一起響應，鼓勵合作廠商一起發展低碳産品、淨山養樹，並遵守供應商守則、評鑑制度。
以上種種投入之後，再統整為網站內容及品牌的永續報告書，對外向客戶、供應商、甚至大眾消費者告知，知曉美科所設定的短中長期永續目標共達成哪些成績，不僅獲得消費者認同，也提升品牌價值。
美科實業邁向綠色企業，淨零減碳實績
至於陳俊偉口中碳盤查的專業團隊合作，該如何找尋這類對象？林子倫回應，「現在政府端，從經濟部、工業局、環保署有很多類似的輔導方案；或是企業之間透過用大帶小模式，透過供應商夥伴的轉型經驗分享，可以幫助相對較缺乏資源的中小企業來擬定相關策略。」
那麼對大型企業如中鋼有著龐大組織規模，在淨零減碳有什麼實際作為？鄭際昭回應，中鋼在2021年成立「節能減碳及碳中和推動小組」，由董事長親自擔任負責人，訂定明確的中、短、長計畫，並每三個月做一次會報，採取「先低碳、再零碳」的方針著手，最後目標2050要達成碳中和。
中鋼投入淨零減碳擬訂短、中、長程具體目標
尤其在生產環節，為了盡可能減碳，還可以運用前瞻技術找到新解方。例如中鋼與成功大學合作成立「負碳科技氫能冶金共研中心」，鑽研「以氫代碳」技術；或是和工研院合作發展鋼化聯產技術，期望造就台灣第一個在工業界實施氫能結合二氧化碳捕捉及再利用（Carbon Capture and Utilization, CCU）的示範案例，展現中鋼有產製高級鋼的技術實力。
除了在能耗端節約，中鋼也積極布局拓展再生能源來源。陳守道分享，中鋼投資中鋼光能公司，在中鋼集團設置太陽光電系統，累計發電量已達約3.3億度，未來每年約可貢獻1.02億度綠電、減少5.1萬公噸碳排量。此外，中鋼也透過投資公司，帶動本土離岸風電產業發展，協助政府落實離岸風電產業在地化政策。
從計算「熱量」到「碳量」，消費者響應企業減碳可以這樣做
上述的討論都還是聚焦在企業對淨零減碳的投入，對一般大眾而言，淨零一事是否仍遙不可及呢？林子倫點出實際情況，因為碳稅有價之後，未來我們的食衣住行，方方面面將要精確計算碳排放，來繳納碳成本。因此我們以前吃一頓飯要看食物的熱量，未來計算碳足跡排量的習慣，將逐漸融合到我們生活的每一個細節，或是日常每一段旅程。
除了計算自身碳足跡，大眾是否也能透過消費行為，響應淨零減碳？其實是有的，例如美科在執行碳盤查就發現，頭皮淨化液的最大碳排放是在「使用」階段，也就是沖洗所需水量、吹乾所需電量。因此美科透過調整配方、成分，讓髮絲更易沖洗、易吹乾，當消費者使用他們的循環低碳產品，也等於在呼應減碳方案。
至於鋼材看似與消費者沒有直接關係，中鋼生產部副總鄭際昭就提到，鋼化聯產技術能應用在產製綠色化學品，舉凡球鞋、瑜珈衣，都屬於低碳製程下的綠色產品。又或是中鋼2007年他們開始與國際電動車大廠合作，針對電動車馬達開發高能效電磁鋼，鋼材重量減輕有助省電或增加續航力。換言之，當消費者有意識選擇這類綠色產品，就是在為地球貢獻一份心力。
不論是美科從髮品研發新配方、瓶裝減碳，又或是中鋼生產綠能鋼片，林子倫認為這兩家企業都是在永續轉型的過程，持續開發出新的產品及技術。因此在淨零減碳的漫長路上，企業更應該積極找出新的商業模式，或培養更強勁的競爭力，證明環保與經濟不再是相生相剋的難題，而是相輔相成的新契機。
國科會科技辦公室 廣告