政大陳明吉從「行為經濟學」分析房價波動：台灣的高房價已超出經濟理性的範疇
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到底是甚麼造成高房價？這個問題一直縈繞在每個80年代後出生的年輕人心中。「生不逢時」的這一代，沒有辦法如同父母輩靠著10幾、20年的縮衣節食換取一套房；同時看著不斷升高的房價所得比，想起大學的經濟學理論：「不對阿，不是說人都是理性的嗎？」
作者：人文．島嶼 （ 採訪撰稿：陳亭瑋｜編輯：張傑凱｜攝影：陳亭瑋）
曾幾何時，「薪水不漲、房價飛漲」成為大多數人的感慨。
生存開銷的必須項目之中，食衣住行，居住的消費往往是大眾嚴重焦慮的來源。「生不逢時」的年輕人們，聽著老一輩號稱縮衣節食個十來年就能買房的經歷，紅眼羨慕的同時，也只能無奈地從揹了房貸後彷彿永無止盡的「屋奴」，或租屋度日的「無殼蝸牛」，兩種生涯中二選一了。
台灣房價為什麼這麼高，而且還越來越高？國立政治大學財務管理學系陳明吉教授，研究不動產財務與經濟的關係，以非基本面的心理因素去解釋房價也試著分析房價波動造成的影響。
「房價風險量化模型」評估房價風險
採訪現場，陳明吉教授後方的書架，觸手可及之處就是一本《二十一世紀資本論》。這本2014年引發熱議的經濟學著作，闡述了經濟成長之下，人類的資本如何進行累積分配。而資金流動的其中一個重要的走向，即是陳明吉所專研的主題：房地產。
陳明吉收集、比較和分析不動產市場的各種變動，包括房價、交易量、流通天數，以及議價空間。氣象科學家記下每一次氣溫、氣壓、雲量的改變，以此分析並預測天氣；陳明吉也由眾多資料中見微知著，評估有哪些不同的因素會影響房價，甚至進一步建構「房價風險量化模型」。
「房價假如短期產生很大的變化，它會影響到經濟和金融的穩定性。」陳明吉說明，由於房價牽一髮而動經濟體全身，因此監測並瞭解其變化風險極其重要。
房價的變化，在經濟學上是個長時間受矚目的研究課題。陳明吉解釋說：「基本上房價會受到人口密度、所得、貸款條件、營建成本、土地成本等這些因素的影響；但研究到最後就會發現，這些基本面傳統因素只有部分的解釋能力。」
為了解析其他部分，經濟學家逐漸納入行為經濟學的概念，這也是陳明吉近期發表的研究，他發現有一個特別的不理性因子會影響房價，便是「情緒」。
不動產市場情緒指數編制
「由於人類都有情緒，所以行為經濟學所探討的，就是人類因為心理因素所產生的決策偏誤。」陳明吉進一步指出，樂觀或悲觀的情緒都可能造成不理性、容易被動搖心理狀態和行為。
由於情緒指數缺乏既有的量化指標，陳明吉使用各種變數綜合分析，編制「不動產市場情緒指數」。最直接了解情緒的方法，是以問卷調查如營建署《住宅需求動向調查》早年成果的量化評估；間接的方法則綜合參考貨幣、利率、所得等總體資訊，近後期還加入使用文字探勘方法分析新聞報導，觀察用字遣詞等方式，獲得以新聞媒體資訊所產製的情緒指標。
對於情緒指數的研究，主要在決策者作決定的時候，對於市場是偏向樂觀抑或是悲觀：「當人做決策的時候，多多少少都有一些不理性的成分。」陳明吉指出決策者作出不符合市場現況的決定，往往就是由於情緒的介入。
比如說，2020年底新竹房市就謠傳有「炒紅單」的消息，傳有購屋者為了搶買預售屋的預約單（通常為紅色的，因此暱稱紅單），因而拿著板凳去現場徹夜排隊的情況。如此搶購「購屋預約證明單」的搶紅單行為，就是一種對於市場過度樂觀的非理性行為，但也可能只是業者刻意營造買氣火熱的一種假象。
而市面上最常見的情緒來自於「房價只漲不跌」的迷思，這樣的情緒也會讓購屋者傾向早早投入房市，而不會用更多時間進行衡量評估。
陳明吉表示，情緒的感染力還出現在「思想傳染」的情境：「舉例來說，在房市看漲的時候，容易出現一些意見領袖、藝人名嘴大幅鼓吹資產投入，這些媒體風向、口耳相傳的內線消息都會影響消費者決策的過程與認知，也都屬於情緒的一部分。」
又或者行銷策略上時常出現「釣愚」的技巧，建商往往廣告宣稱房屋已經「完銷」，營造出建案搶手的印象。
陳明吉表示，種種行銷廣告的技巧都是因為熟知人類決策帶有不理性成分的弱點：「因為房地產基本上是個資訊不對稱的市場，消費者往往缺乏足夠的資訊、也因此容易被誤導。」
除了情緒指標，陳明吉近期的研究中，還準備加入「關注心理」，透過google trend等搜尋引擎的資訊，了解消費者對於房市的關注程度與房市變化的關聯性。
不動產是一種特別的商業產品
一般來說，物品價格由市場決定，通常不會出現長期只漲不跌的產品──除了不動產市場。陳明吉由經濟學的角度分析，不動產市場有哪些特殊性，讓它在分析與討論上有所不同？
「傳統經濟理論假設人是理性的，資產價格由市場供需機制決定。但不動產市場有許多因素都導致其供需關係與傳統機制不同。」陳明吉說明，首先不動產不可移動，不像其他的產品可以從外地引入、增加供給，每一地區的土地供給總量幾乎都是固定的。
其次，不動產市場有高度的資訊不流通，陳明吉指出：「在政府建立實價登錄制度之前，所有的資料幾乎都掌握在供給者如建商、仲介手上，消費者容易因此吃虧。」雖然現行的實價登錄，對於資訊的透明化有一定的幫助，但陳明吉認為需求者與供給者仍處於資訊不對等的關係。
此外，房地產為「異質」的商品，具有一定的獨占性。陳明吉舉例：「地段的影響很顯著，位處高雄的房地產與台北的房地產無法互相取代，甚至於同一棟公寓不同樓層，都會有不同的價值。」
而且，房地產的買賣具有一定的門檻，雖然說價格是由供需所決定的，很多人「買不起房子」但價格仍然形成，代表消費者需要具備一定的資本才能進入市場。
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原來如此！獸醫師是這樣照顧毛小孩：不讓細菌抗藥性找上門來的正確用藥觀念大公開
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毛孩就跟人一樣，提供清潔的生活環境和保持身體健康，是照護毛孩最好的法寶。即使生病了，也要遵照醫囑正確用藥，才能幫助毛孩迅速康復，又不留下後續問題。
大家一定有帶毛小孩去動物醫院看病的經驗吧，有時因為不小心受傷，出現比較大或嚴重的傷口，為了預防或治療細菌感染，獸醫師通常會開立抗生素給毛孩使用，確保病況不會惡化。
抗生素的確可以非常有效的對抗細菌，但是細菌的生物特性，也可能同時帶來了新的問題——細菌抗藥性（AntimicrobialResistance，AMR）。什麼是細菌抗藥性呢？又會造成什麼影響？這就要從細菌是怎麼一回事說起了。
細菌這種生物，原來如此
細菌是存在地球上古早的生物，也是所有生物中數量最多的一類，基本上我們可以說，只要有生命的地方都有細菌存在的機會。他們可以存在於非常極端的環境中，包括溫泉、海底火山、放射性廢棄物中、甚至在太空梭上也能生長，還有研究人員在深約11公里的馬里亞納海溝中發現了細菌。動物的身體當然也有各種細菌聚集，包括皮膚表面、腸道、口腔、鼻子等等，都可以發現細菌。
雖然細菌是如此頑強、無孔不入的生物，但他們所帶來的影響卻不一定都是壞的——高達80％的細菌對人體無害。例如我們常常聽到能夠幫助新陳代謝的益生菌；生產泡菜、酒、乳酪等美食，都需要細菌來幫助發酵；細菌能降解有機化合物，因此科學家會利用某些細菌來分解三氯乙烯和四氯乙烯污染，這種方法稱為生物修復。
而那些有害的細菌，則是透過接觸或經口的方式造成各種疾病，包括破傷風、食物中毒、霍亂等等。現代醫學解決這些細菌感染問題的有效工具，就是抗生素。
抗生素真的好好用，更該好好用抗生素
抗生素的發明可以追溯至1928年。微生物學家亞歷山大·弗萊明（Alexander Fleming），偶然觀察到被黴菌汙染的葡萄球菌培養皿中，在黴菌附近的細菌都無法生長，因此推測黴菌中可能有對抗細菌的物質，這就是抗生素「盤尼西林」（Penicillin）被發現的由來。在盤尼西林之後，針對不同細菌所研發的抗生素就漸漸出現，依照這些抗生素對抗細菌的作用方式、範圍和效力，在醫學上被分為第一線抗生素、第二線抗生素、第三線抗生素、第四線抗生素等。在處理因為細菌而產生的疾病時，會優先使用第一線抗生素，如果細菌有抗藥性，造成抗生素效果不佳，就會使用往後一線的抗生素，以此類推。當使用到第四線抗生素，細菌依然因為抗藥性而無法有效治療，便面臨無藥可用的困境。
細菌抗藥性發生的原因不一而足，但最主要的原因有二。第一個是在使用抗生素治療疾病時，由於藥物濃度不足，或者細菌並未被全數消滅就停止用藥，造成殘存的細菌生成具有抵抗此種藥物的能力。第二個則是長期用藥，造成雖然藥物劑量相同，但是卻不再擁有同樣的效果，這也是因為細菌產生了抗藥性的緣故。
擺脫細菌抗藥性，一起這麼做
近年來，越來越多國人飼養寵物，將其視為家庭一員，對待寵物就像自己的孩子一樣不離不棄的呵護。當然，毛孩跟人一樣都會有生病的時候，飼主們負起照護的責任之際，就會需要面對細菌抗藥性的問題。對此，中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫特別提醒，如果在毛孩身上使用抗生素，飼主千萬切記要遵照醫囑，將療程走完。「任意停藥會造成細菌反覆感染，甚至造成細菌變異，使細菌產生抗藥性，甚至變成超級細菌」。所謂的超級細菌，就會造成之前所說的，連較後線的抗生素都無法產生治療效果，危及寵物性命，也會成為環境隱憂。
「而且其實毛孩就跟人一樣，身上都是有好菌和壞菌共存，使用後線的抗生素的問題就是，這些好菌和壞菌都會一併被抗生素殺死，後續對身體造成的問題可能更多，像是肥胖、消化不良等等，更嚴重的也有可能誘發腫瘤。」譚醫師又提到，由於抗生素是很有效的藥物，過去只要遇到細菌感染方面的問題，就直接使用抗生素壓制，造成現在毛孩身上出現細菌抗藥性的案例越來越多，這十年來甚至還有用到第二線藥物，依然無法有效緩解疾病的例子。
「獸醫師們意識到細菌抗藥性的問題之後，依據細菌種類或抗生素敏感性試驗結果給予用藥，更謹慎使用抗生素，也教育飼主要重視寵物保健和居家環境衛生。」譚醫師表示。的確，細菌並不是吃了無敵星星的超級瑪利歐，不只抗生素可以對抗細菌，毛孩自有的免疫力也可以。如果身體原本的狀態就足夠強大，只要進行症狀治療，讓免疫力來對抗細菌就很足夠了。除此之外，維持環境的衛生也是一種很好的預防措施。雖然細菌無所不在，但是正確的清潔方法，對於減少環境表面的細菌量是非常有效果的，這樣一來細菌要影響毛孩健康的機會就能大幅下降。
再次提醒大家，毛孩就跟人一樣，提供清潔的生活環境和保持健康強壯的身體，是照護毛孩最好的法寶。即使生病了，也要遵照醫囑正確用藥，才能幫助毛孩迅速康復，又不留下後續問題喔！
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