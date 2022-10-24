2022/10/24,
經濟

「Winter Is Coming」，歐洲燃「煤」之急引發塞港效應，散裝船運價飆漲

「Winter Is Coming」，歐洲燃「煤」之急引發塞港效應，散裝船運價飆漲
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

歐洲地緣政治衝突僵持，引發能源安全危機焦慮。散裝航運業界透露，歐洲的燃「煤」之急，已經引發罕見的塞港效應。

俄烏戰事持續僵持，冬日即將來臨，歐洲能源危機日益嚴峻，煤炭需求節節攀升。台灣散裝航運業內盛傳，歐洲各大能源公司，近日開始拉高煤炭庫存，緊急向亞洲產煤礦大國大量搶購煤炭，再度引發「塞港」效應，散裝船運力緊張。

全球搶煤大戰，散裝運價飆

歐洲能源危機嚴峻，各國為了做好過冬準備，開始搶購煤炭拉高庫存。知名丹麥能源公司Orsted已經下令，重啟3個大型化石燃料設施。他們強調：「它們都使用煤炭作為主要燃料來源，以及備用Kyndby21號機組，則是使用石油作為燃料。」

此一消息引起綠色和平組織等環保組織的批評。對此，Orsted指出：「我們還是認為，作為一個社會，我們必須盡快淘汰天然氣、石油和煤炭的使用，但我們正處於歐洲能源危機之中，我們當然會為盡我們所能確保電力供應。」

不僅是Orsted正在搶囤煤炭，包含德國RWE等大型能源公司，也都加入了這個行列。根據德國研究調查機構Urgewald數據顯示，原本全球有多達1064的使用煤炭作為燃料，但近日卻有490家正在尋找新的煤炭發電廠、煤礦以及煤炭運輸基礎設施。

其中，運煤的散裝船運價開始飆漲，引發罕見的塞港效應。台灣散裝航運業者告訴《工商時報》下半年受到通貨膨脹、中國經濟下滑影響，本來航運市場恢復不如預期，但是受惠本次歐洲向亞洲的燃「煤」之急，散裝航運運價開始拉升。

根據研究機構Clarkson統計，台中印日韓為全球前5大煤炭進口國，2022年煤炭進口估成長近3成，此些均受到歐洲影響。LNG、LNG船日租雙雙起漲，在全球砸錢搶煤炭，不僅亞洲燃料煤價格創下波段新高，同時能源公司也轉向哥倫比亞、澳洲和印尼等地採購，同時拉長船舶週轉天數，散裝船運力開始緊張。

目前波羅的海交易所（Baltic Exchange）的數據顯示，上周LNG船現貨日租觸及45萬美元，已經是年初的6倍，而德州出口至北歐日租一度飆至50萬美元（新台幣160萬元）。

貨櫃航運營運模式改變

事實上，全球貨櫃航運業商業模式也有改變，歷經了疫情洗禮，加速了消費轉向網購的趨勢，它們除了添購許多大船以外，還需要飛機。貨櫃航運商馬士基空運部門的全球負責人Michel Pozas Lucic說：「對於一些關鍵客戶而言，空運是必須的。」

根據《華爾街日報》報導，過去汽車零件供應商、服裝品牌商和科技公司通常都依靠海運來運輸貨物，如今，它們已開始改用空運，擔心疫情造成的港口擁堵，又再度干擾供應鏈，導致錯過購物旺季。

馬士基去（2021）年收購了德國航空貨運代理公司Senator International，使自身航空貨運量提高了1倍，而馬士基也一直在為旗下航空貨運部門購買飛機。像是積極聯合包裹服務公司（UPS）和德國DHL合作，目前運營著15架波音767貨機，此外已經又訂購了3架767和兩架777飛機。

法航集團（Air France-KLM）貨運主管Adriaan den Heijer強調，世界大多數航空公司的董事會會議中不斷強調，貨運的地位已經更加重要。他還說：「這場危機、所有這些供應鏈受阻，給我們的一個教訓是，必須讓供應鏈更加穩固和堅韌。」

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。