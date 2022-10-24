2022/10/24,
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柬埔寨詐騙頻傳，中央政府親征西港掃蕩園區，受困台灣人奔至大街呼救

柬埔寨詐騙頻傳，中央政府親征西港掃蕩園區，受困台灣人奔至大街呼救
圖為在柬埔寨詐騙科技園區內工作的民眾收拾行囊準備轉往柬泰邊界。Photo Credit：中央社

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喊話要將這些詐騙園區徹底趕出柬國並救出被害人，柬埔寨中央的打擊力量9月起抵達西港，雖然每週至少一篇「績效」報導，但藏身園區的詐騙份子仍設法遷移、藏匿，甚至主動釋放可能讓他們行跡敗露的「拖油瓶」，要將犯罪斬草除根似乎還很遙遠。

（中央社）柬埔寨打工陷阱醜聞引發國際關注，中央打擊力量9月中旬親征西港展開5天掃蕩，藏身園區的詐騙分子設法遷移、藏匿，數十名受困台灣人陸續趁隙逃脫，站在西港大街上呼救。

Ochheuteal街是位於施亞努港（Sihanoukville，西港）市區的一條美食大道，由於緊鄰海岸氣氛佳，當地人與中國人都喜歡來此用餐。只是同條街上的餐廳也分等級，近海灘的木屋價位親民，一街之隔的餐廳吃一頓動輒上百美元。

西港在2017年以前是個靜謐的度假天堂，每逢旺季來long stay的外國人動輒6000、7000人，又以法國人最多，有些人退休後選擇來西港開麵包店、餐廳度過餘生。但2017年後，大量中國人湧入，到2019年一度上看20萬人。

有中國人的地方就有熱錢滾滾來，自此，西港景致劇變，淨空的海岸線轉而賭場、飯店、高樓林立。此外還有許多以「高科技園區」為名實則從事網路賭博、詐騙的機房拔地而起，背後的金主幾乎都來自中國。

西港究竟有多少園區很難具體說清，但柬國官方統計，在西港從事網路賭博的人口少說有10萬，園區若非藏身西港市區，就是蓋在半山腰上，當地人半開玩笑地說：「西港不管是抬頭、低頭都看得到園區」。

今年8月關於柬埔寨打工陷阱的新聞開始透過社群媒體傳播，隨後再被平面、電子媒體大作，由於這些當事人來自多個國家，相關議題躍上國際使得柬國當局無法再坐視，必須對外祭出宣示動作。

柬埔寨副總理、內政部長兼國家反人口販運委員會主席蘇慶（Sar Kheng）率先下令，自8月18日起展開大規模行動，喊話要將這些詐騙園區徹底趕出柬國並救出被害人。近月後，中央的打擊力量首度抵達西港。

9月17日，5名園區公司老闆與幹部傍晚相約在Ochheuteal的一家音樂餐廳用餐，菜單上有柬式料理、中國菜、泰國料理、馬來菜，可看出消費客群的地域性。據了解，餐廳老闆是中國人，看好西港的發展2019年來此投資。

用餐期間，眾人叫了10多道菜卻無心品嘗，眼睛直盯著被暱稱為「飛機」的Telegram傳來一則又一則訊息。園區公司幹部阿吉瞥了手機一眼以語音回訊：「收到，稍晚去處理」；對方回答：「別太擔心，之前也不是沒遇過。」

坐在阿吉旁邊的園區老闆來自廣東，是名年約30出頭的女性。當被問到西港近來的紛擾，他主動拋出那些駭人聽聞的暴力事件，然而在他眼裡這些都是「極端個案」，他站在金主的角度來看：「西港沒有那麼可怕」。

「西港園區大大小小近百個，會打人的真是少數。這麼說吧，10個園區就一個會打人，會打人的園區當中每10個人就那麼1個人被打，你（記者）這次人都來了西港，就看看我說的是不是真的。」

菜上了一小時後，餐廳服務生前來詢問是否還要加點，這時桌上的鳳梨炒飯、烤牛肉、泰式酸辣湯、五更腸旺與吳哥啤酒幾乎原封不動，眾人揮一揮手示意服務生「夠了」便趕著離去，「公司有點事得處理，今晚就不多陪了。」

當晚10時，大批警力直衝園區的影片在抖音上流傳。成千上百人員在西港各園區外排隊等待公司發落，有身分證件的人不怕查緝，60人擠進40人大巴撤離；沒有身分證件則須掩人耳目，10人以下一組乘坐小客車離開。

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Photo Credit: 中央社
柬埔寨打工陷阱醜聞鬧上國際，為了對外宣示打擊決心，柬國中央9月中旬親征西港，連續5天對詐騙園區進行掃蕩，期間不時可看到警車停在西港的飯店、園區外。攝於9月17日中央社記者陳家倫施亞努港攝

一陣騷動後，西港大街上18日一早湧現與當地人相較五官相對平板的台灣人，他們腳踩拖鞋、運動鞋，全身家當都裝在一個塑膠袋中，身上手機若非「公發」，就是從園區散落一地的手機中隨便撿拾一支以對外求援。

18日晚間獲救的阿文向《中央社》表示，園區這幾天為了躲避查緝帶他們四處逃，他已經整整4天沒有闔眼，「我到現在還在怕」。即使4天沒睡，阿文受訪時還相當有精神，但一吃完海鮮炒麵就桌上趴著睡著，當時還不到晚上9時。

與阿文一起逃出來的另外5名台灣人說，公司一開始對於柬國的掃蕩決心半信半疑，最初只就近安排他們到附近飯店投宿，後來才決定遷往泰柬邊界。他們趁著團隊再次遷移時抓著行李就從車上跑下來。

阿輝則是被老闆放出來的，他指出，17日晚間老闆說園區可能要被抄不能再做了，讓大家自己選擇要走還是要留，「我在這邊被轉賣5、6次了，業績也不好」。阿輝表示，但另一名來自台灣的「同事」就選擇跟老闆走。

阿丸與小葉則是在掃蕩前幾天就被老闆「無條件釋放」。阿丸表示，老闆認為台灣「員工」的家屬一直報案會讓他們被盯上，不想在逃跑的過程中還帶著這些可能讓他們行跡敗露的「拖油瓶」，於是將他們丟在園區門口。

西港省政府9月20日一早透過官媒公布首波掃蕩成果，由中央治安局親自帶領的執法部門9月13日至17日展開大規模執法行動，共計逮捕495名外國人，其中有51名女性。

接下來一個月，類似「績效」報導每週至少一篇，針對西港園區的大掃蕩如火如荼進行，然而有人給園區撐腰、向獲救當事人索賄的消息也一邊傳出，而後沉寂數天的園區入夜後再度亮起燈，將犯罪斬草除根似乎仍很遙遠。

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責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：翁世航


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