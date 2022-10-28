TNL+ 2022/10/28,
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韓國連續性侵犯金根植即將刑滿出獄，檢警以新事證「再收押」能化解社會恐慌嗎？

韓國連續性侵犯金根植即將刑滿出獄，檢警以新事證「再收押」能化解社會恐慌嗎？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

說到金根植，雖然結束社會法律對他的制裁，理當他償還過往他所犯下的罪刑，但為何他的出獄又會再度引起民眾擔憂，甚則其擔心程度，還不亞於前幾年的趙斗淳出獄新聞，主要在於金男所犯下的罪刑「數量」，更是高於趙斗淳。

2020年12月出獄的韓國性侵犯者趙斗淳，引起社會喧然，而我也曾撰文介紹發生於2008年，轟動韓國社會的「趙斗淳事件」（조두순 사건），同時喜愛韓劇的朋友，一定會對2013年上映的《希望：為愛而生》（소원）印象深刻，因為這部電影扣人心弦，電影中年僅八歲小女孩所受到的遭遇（遇害時，下半身陰部與肛門處高達80%處撞裂撕損，事後儘管這位小女孩撿回一條性命，但終生得依賴著人工肛門與尿袋過活），多惹人不捨，而此片乃是改編此真實事件而來。

然而，近日來韓國社會又掀起了一陣熱議，因為又有一位曾經犯了過錯，且性侵前科更勝於趙斗淳的性侵犯者金根植（김근식，1968-）即將出獄。

金根植原預計10月17日出獄，現年54歲，雖是年歲過百的中年男子，且他為了他過往的罪刑，接受制裁，於大田監獄服刑15年，但外人擔憂的是，金男若是跟先前出獄已近70餘歲的趙斗淳相比，金男的年紀與體力，恐怕更勝於趙男，故讓當地警調單位擔心，金男出獄後其再犯機率更高。

而說到金根植，雖然結束社會法律對他的制裁，理當他償還過往他所犯下的罪刑，但為何他的出獄又會再度引起民眾擔憂，甚則其擔心程度，還不亞於前幾年的趙斗淳出獄新聞，主要在於金男所犯下的罪刑「數量」，更是高於趙斗淳。

據金根植犯案記載，金男主犯案時間為兩個時段，分別為：2000年、2006年5月24日至9月11日期間，接連在仁川廣域市與京畿道等地，累積犯下12件性侵案件。而受害者年紀小至9歲，大至17歲未成年少女，就犯罪手法來看，為標準尋找弱勢少女下手的性侵犯者。

但令人瞠目結舌的是，金男於2000年犯下性侵案件後，被判處5年6個月徒刑，於2006年刑滿出獄後金男沒有改邪歸正，再度於短短16天內，又犯下相同的性侵案件，人神共憤。

而我之所謂金男為標準尋找弱勢少女下手性侵者主因，這也可從他犯案過程與手段可見端倪。金男犯罪手法極為單純，儘管犯案時間多屬不規則，如金男2006年出獄首次犯案時間，為早上清晨7點55分（案件1）左右，而晚至半夜12點01分（案件5）也有，試圖混淆警方辦案線索，但因他的對象多鎖定未成年少女，加上一再重複犯案手法，終讓警方很快地鎖定嫌疑者金男。

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