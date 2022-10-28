韓國連續性侵犯金根植即將刑滿出獄，檢警以新事證「再收押」能化解社會恐慌嗎？
我們想讓你知道的是
說到金根植，雖然結束社會法律對他的制裁，理當他償還過往他所犯下的罪刑，但為何他的出獄又會再度引起民眾擔憂，甚則其擔心程度，還不亞於前幾年的趙斗淳出獄新聞，主要在於金男所犯下的罪刑「數量」，更是高於趙斗淳。
2020年12月出獄的韓國性侵犯者趙斗淳，引起社會喧然，而我也曾撰文介紹發生於2008年，轟動韓國社會的「趙斗淳事件」（조두순 사건），同時喜愛韓劇的朋友，一定會對2013年上映的《希望：為愛而生》（소원）印象深刻，因為這部電影扣人心弦，電影中年僅八歲小女孩所受到的遭遇（遇害時，下半身陰部與肛門處高達80%處撞裂撕損，事後儘管這位小女孩撿回一條性命，但終生得依賴著人工肛門與尿袋過活），多惹人不捨，而此片乃是改編此真實事件而來。
然而，近日來韓國社會又掀起了一陣熱議，因為又有一位曾經犯了過錯，且性侵前科更勝於趙斗淳的性侵犯者金根植（김근식，1968-）即將出獄。
金根植原預計10月17日出獄，現年54歲，雖是年歲過百的中年男子，且他為了他過往的罪刑，接受制裁，於大田監獄服刑15年，但外人擔憂的是，金男若是跟先前出獄已近70餘歲的趙斗淳相比，金男的年紀與體力，恐怕更勝於趙男，故讓當地警調單位擔心，金男出獄後其再犯機率更高。
而說到金根植，雖然結束社會法律對他的制裁，理當他償還過往他所犯下的罪刑，但為何他的出獄又會再度引起民眾擔憂，甚則其擔心程度，還不亞於前幾年的趙斗淳出獄新聞，主要在於金男所犯下的罪刑「數量」，更是高於趙斗淳。
據金根植犯案記載，金男主犯案時間為兩個時段，分別為：2000年、2006年5月24日至9月11日期間，接連在仁川廣域市與京畿道等地，累積犯下12件性侵案件。而受害者年紀小至9歲，大至17歲未成年少女，就犯罪手法來看，為標準尋找弱勢少女下手的性侵犯者。
但令人瞠目結舌的是，金男於2000年犯下性侵案件後，被判處5年6個月徒刑，於2006年刑滿出獄後金男沒有改邪歸正，再度於短短16天內，又犯下相同的性侵案件，人神共憤。
而我之所謂金男為標準尋找弱勢少女下手性侵者主因，這也可從他犯案過程與手段可見端倪。金男犯罪手法極為單純，儘管犯案時間多屬不規則，如金男2006年出獄首次犯案時間，為早上清晨7點55分（案件1）左右，而晚至半夜12點01分（案件5）也有，試圖混淆警方辦案線索，但因他的對象多鎖定未成年少女，加上一再重複犯案手法，終讓警方很快地鎖定嫌疑者金男。
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一圖看懂：最彈中底科技再加厚！國民跑鞋新裝登場—MIZUNO WAVE RIDER 26
我們想讓你知道的是
乘載25年的科技基礎，MIZUNO WAVE RIDER以「平穩推進、流暢前行」為主打，正式迎來新作26代。
隨著疫情漸緩、解封在前，延宕的馬拉松賽事也在近期逐漸回歸。「嘿，這陣子都在哪跑？」、「最近有報比賽嗎？」、「該約一波團練了吧！」，雨後春筍般，跑友群裡捎來各種久違問候。
無論日常跑場，始終如一地伴你穩健向前
正所謂「沒穿過、也聽過」，這麼一雙「老朋友」相信大家都不陌生。源自1997年，MIZUNO WAVE RIDER系列轉眼將邁入第26個年頭。風行超過四分之一個世紀的經典鞋款，向來不以譁眾取寵的設計為主打，以最實在的舒適感受，擄獲跑友芳心，為其冠上「國民跑鞋」美名。
乘載25年的科技基礎，WAVE RIDER正式迎來新作26代，以「平穩推進、流暢前行」為主打，WAVE RIDER 26定位為馬拉松4.5小時左右完賽的鞋款。至於此代又有什麼革新之處呢？
最彈中底科技厚磅加持，熟悉的RIDER最對味
MIZUNO WAVE RIDER 26最明顯的就是肉眼可見的增量中底體積。延續前作設定，WAVE RIDER 26仍採全掌式上下層ENERZY素材，掌跟差部分雖維持在12mm，但因鞋底高度增加2mm， 視覺上整體比上一代加厚不少，實際上腳的感受也較以往厚實許多，「類厚底跑鞋」的厚磅腳感，讓人未跑就先對其緩震性能增添不少信心。重點是，延續「國民跑鞋」一貫的親民特性，初學者不用擔心不能駕馭。
而灰白色網布鞋面與銀灰線條的搭配，加上中底漸層外觀的類波浪造型，以及藍、紅配色橡膠顆粒相間的鞋底，在鞋型、LOGO位置沒有太大變動的情況下，細節設計讓WAVE RIDER 26更顯簡潔、俐落，對比過去略顯樸素、笨重的外觀，多了流線速度感，簡單說：這雙主打配色就是「好看」。
除了透氣度在水準之上，與歷代設定相同，針對腳板較寬的跑者，WAVE RIDER 26亦有寬楦版本可以選擇。就穿著感受而言，體感在重量上基本與前代無異，無車縫一體式鞋舌與後跟穩定塑料的結合，其包覆與支撐度都較前代更有感，尤其遇到過彎或不平路面時，雙腳與跑鞋的緊密貼合，都讓人可以更無憂地邁開步伐。
至於常被跑友笑稱「穿不壞宛如做慈善般」的招牌X10大底，在此作中也沒有缺席。連接大底前掌的橡膠設計不只讓推進效果加乘，優越的抓地力與耐磨性，遇到溼滑路面也能穩住腳步，面對高跑量、長距離訓練更是好擋、耐操。
說了這麼多，相信「跑感」還是大家最關注的話題。無論是初跑新手，或是習慣輕鬆跑、長距離穩定輸出，甚至是具強烈緩震、穩定需求類型的跑者， WAVE RIDER 26絕對會是你相當萬用的好戰友。
若要用一個字總結WAVE RIDER 26，就是一個「穩」字。中底上下層ENERZY材質之間的WAVE PLATE在雙腳落地時瞬間「擠壓、回彈」的效果，充分展現最彈中底科技的柔軟性與緩震性能。雖然外底紋路從橫向切割改為一體式，致使前掌活動角度有些牽制，但整體與前掌 SMOOTH RIDE大底的彎曲溝槽設計搭配，仍創造出每一步都是平順安穩的流暢感。
升級有感的超經典，不會被停止不停地「RUN」
為平穩推進、流暢前行而生的WAVE RIDER 26，雖在科技運用上承襲前代所長，不免會引來與前作似乎沒有太大差異的聲音，但對這樣具一定年代歷史的跑鞋來說，所謂的革新，並非得要全盤打掉重練，細節之處的升級，以及能夠堅守特色並持續演進超過四分之一個世紀，若這不是經典什麼才是呢！