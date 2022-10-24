柬埔寨中央政府親征西港掃蕩詐騙園區，獲釋台灣人淘金夢醒
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柬埔寨無疑是風險家的國度，位於柬國海岸線中段的西港，由東南亞度假勝地搖身變為「經濟特區」，但實為「詐騙園區」。講華語的各國年輕人在疫情期間遭高薪誘騙投入，卻換來死亡威脅的噩夢一場。中央社記者前往西港，一探柬埔寨淘金夢背後的殘酷真相。
（中央社）柬埔寨打工陷阱醜聞引發國際關注，中央打擊力量9月中旬親征西港展開5天掃蕩，藏身園區的詐騙分子設法遷移、藏匿，數十名受困台灣人陸續趁隙逃脫，站在西港大街上呼救。
Ochheuteal街是位於施亞努港（Sihanoukville，西港）市區的一條美食大道，由於緊鄰海岸氣氛佳，當地人與中國人都喜歡來此用餐。只是同條街上的餐廳也分等級，近海灘的木屋價位親民，一街之隔的餐廳吃一頓動輒上百美元。
西港在2017年以前是個靜謐的度假天堂，每逢旺季來long stay的外國人動輒6000、7000人，又以法國人最多，有些人退休後選擇來西港開麵包店、餐廳度過餘生。但2017年後，大量中國人湧入，到2019年一度上看20萬人。
有中國人的地方就有熱錢滾滾來，自此，西港景致劇變，淨空的海岸線轉而賭場、飯店、高樓林立。此外還有許多以「高科技園區」為名實則從事網路賭博、詐騙的機房拔地而起，背後的金主幾乎都來自中國。
西港究竟有多少園區很難具體說清，但柬國官方統計，在西港從事網路賭博的人口少說有10萬，園區若非藏身西港市區，就是蓋在半山腰上，當地人半開玩笑地說：「西港不管是抬頭、低頭都看得到園區」。
今年8月關於柬埔寨打工陷阱的新聞開始透過社群媒體傳播，隨後再被平面、電子媒體大作，由於這些當事人來自多個國家，相關議題躍上國際使得柬國當局無法再坐視，必須對外祭出宣示動作。
柬埔寨副總理、內政部長兼國家反人口販運委員會主席蘇慶（Sar Kheng）率先下令，自8月18日起展開大規模行動，喊話要將這些詐騙園區徹底趕出柬國並救出被害人。近月後，中央的打擊力量首度抵達西港。
9月17日，5名園區公司老闆與幹部傍晚相約在Ochheuteal的一家音樂餐廳用餐，菜單上有柬式料理、中國菜、泰國料理、馬來菜，可看出消費客群的地域性。據了解，餐廳老闆是中國人，看好西港的發展2019年來此投資。
用餐期間，眾人叫了10多道菜卻無心品嘗，眼睛直盯著被暱稱為「飛機」的Telegram傳來一則又一則訊息。園區公司幹部阿吉瞥了手機一眼以語音回訊：「收到，稍晚去處理」；對方回答：「別太擔心，之前也不是沒遇過。」
坐在阿吉旁邊的園區老闆來自廣東，是名年約30出頭的女性。當被問到西港近來的紛擾，她主動拋出那些駭人聽聞的暴力事件，然而在她眼裡這些都是「極端個案」，她站在金主的角度來看：「西港沒有那麼可怕」。
「西港園區大大小小近百個，會打人的真是少數。這麼說吧，10個園區就一個會打人，會打人的園區當中每10個人就那麼1個人被打，妳（記者）這次人都來了西港，就看看我說的是不是真的。」
菜上了一小時後，餐廳服務生前來詢問是否還要加點，這時桌上的鳳梨炒飯、烤牛肉、泰式酸辣湯、五更腸旺與吳哥啤酒幾乎原封不動，眾人揮一揮手示意服務生「夠了」便趕著離去，「公司有點事得處理，今晚就不多陪了。」
當晚10時，大批警力直衝園區的影片在抖音上流傳。成千上百人員在西港各園區外排隊等待公司發落，有身分證件的人不怕查緝，60人擠進40人大巴撤離；沒有身分證件則須掩人耳目，10人以下一組乘坐小客車離開。
一陣騷動後，西港大街上18日一早湧現與當地人相較五官相對平板的台灣人，他們腳踩拖鞋、運動鞋，全身家當都裝在一個塑膠袋中，身上手機若非「公發」，就是從園區散落一地的手機中隨便撿拾一支以對外求援。
18日晚間獲救的阿文向中央社表示，園區這幾天為了躲避查緝帶他們四處逃，他已經整整4天沒有闔眼，「我到現在還在怕」。即使4天沒睡，阿文受訪時還相當有精神，但一吃完海鮮炒麵就桌上趴著睡著，當時還不到晚上9時。
與阿文一起逃出來的另外5名台灣人說，公司一開始對於柬國的掃蕩決心半信半疑，最初只就近安排他們到附近飯店投宿，後來才決定遷往泰柬邊界。他們趁著團隊再次遷移時抓著行李就從車上跑下來。
阿輝則是被老闆放出來的，他指出，17日晚間老闆說園區可能要被抄不能再做了，讓大家自己選擇要走還是要留，「我在這邊被轉賣5、6次了，業績也不好」。阿輝表示，但另一名來自台灣的「同事」就選擇跟老闆走。
阿丸與小葉則是在掃蕩前幾天就被老闆「無條件釋放」。阿丸表示，老闆認為台灣「員工」的家屬一直報案會讓他們被盯上，不想在逃跑的過程中還帶著這些可能讓他們行跡敗露的「拖油瓶」，於是將他們丟在園區門口。
西港省政府9月20日一早透過官媒公布首波掃蕩成果，由中央治安局親自帶領的執法部門9月13日至17日展開大規模執法行動，共計逮捕495名外國人，其中有51名女性。
接下來一個月，類似「績效」報導每週至少一篇，針對西港園區的大掃蕩如火如荼進行，然而有人給園區撐腰、向獲救當事人索賄的消息也一邊傳出，而後沉寂數天的園區入夜後再度亮起燈，將犯罪斬草除根似乎仍很遙遠。
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
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誰能告訴你真相？是臉書上的KoL還是你自己？
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在媒體與社群工具大行其道的時代，每個人都握有發言權。然而來自不同角度、未經證實或政治正確的言論，常常會讓事件更加曖昧不清。而原本想尋求真相的閱聽者，在有心人士操弄帶風向之下，更可能不明就裡淪為打手。
日前剛播畢的韓劇《小女子》在這兩個月創造出討論熱度，三姊妹中擔任記者的老二在一連串謀殺案裡堅持查清真相、揭發陰謀，成為本劇破案關鍵。事實上這些年關於驚悚、犯罪的影視題材擄獲不少觀眾的心，其中記者角色的安排常是主要亮點。例如台劇《鏡子森林》中飾演社會記者的姚淳耀表現精湛，甚至一舉奪得金鐘獎戲劇節目男主角獎；還有之前轟動一時的《我們與惡的距離》更是以電視台作為故事背景來探討。
在這些精采的作品中常可以看到記者們為了各自目的，冒險在社會各個角落揭發不得見光的人事物，除了希望真相大白，更有一個主因是希望提高點閱率、收視率，記者及上司免不了為了這些目標，做出挑戰新聞界線、未經證實誇大報導，甚至對事件相關人施加壓力、與公部門掛勾報導錯誤內容、控制輿論等。美其名是讓媒體得以生存、員工有飯吃，卻悖離擔任這份職務的初衷。
社群平台上你也可能成為政治正確的殺手
不過，以前可以把闖出這些問題的責任推給媒體，但現在更大的勢力是人人握有的社群媒體帳號！每個人隨時可以藉由這些帳號發聲，在對事件一知半解的情況下發表憤怒評論，甚至肉搜對方做出人身攻擊的言論與行為，當下自以為是正義鍵盤手，實則卻容易被想帶風向的幕後藏鏡人利用。
這些現象每分每秒都在發生，人人在不同新聞事件還有關於政黨、種族、性別、性向、冤獄、死刑存廢等議題中找出自己「政治正確」的凳子，然後坐在手機螢幕前一邊看好戲一邊鼓譟說風涼話當鍵盤法官、取笑霸凌……殊不知眼前上演的腥風血雨可能下一秒就創造出更多悲劇與死亡，上述提到的戲劇也都點出了這些社會中顯而易見的危機。
張孝全化身記者攜手越獄者挖掘真相
十月底即將上映的台灣電影《罪後真相 The Post-Truth World》也是一部以記者穿針引線找出真正兇手的犯罪懸疑作品，還請到男神張孝全飾演記者、以《刻在你心底的名字》入圍金馬獎最佳新演員獎的陳昊森飾演因情殺案被關的男子。電影中兩人驚險、精彩的對手戲看了讓人直呼過癮，而飾演張孝全女兒的方郁婷，也展現出《美國女孩》另一面活潑靈巧的樣貌。
整齣電影的精髓在於張孝全企圖與飾演越獄者的陳昊森合作找出真兇，進而創造更高的追縱人數，我們一樣可以看到追查過程即使警方、記者跟民眾如墮五里霧中，但人們的言論與行為卻未審先判。這部電影最令人回味的地方在於劇情反轉又反轉，每次都以為找到真相了，又冷不防給你一記回馬槍！兩個小時劇情無冷場，讓人不斷跟著故事軸線往下探索，直到最後一秒還沒有結束，觀眾在播放演職員字幕時依然黏著座椅，不斷回想最後那幾幕代表什麼……又為什麼？如同這部電影的英文片名《The Post-Truth World》，反映了這個「後真相」的時代，當你以為自信掌握了真相，其實並不然。
真相之前你有緘默的權利
劇中人常說：「真相，你相信嗎？」、「真相是什麼？」、「新聞很重要、真相更重要」真相是如此不易取得，因為每個人都有自己的目的、有想要掩飾的部分、也有自己想保護的對象，若再加上不相關的人隨著己意想像指控、論斷，影響社會輿論、媒體、警察甚至法官的判斷，都可能讓我們離真相越來越遠。
未來，當我們想知道真相時，或許應先提醒自己要獨立思考、勿隨他人起舞，避免自己成為別人帶風向的棋子，更不會成為誤傷他人的鍵盤劊子手！