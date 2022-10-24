2022/10/24,
影劇

【2022電視金鐘獎】戲劇類收視率強壓節目類，謝盈萱與《阮三个3》領獎橋段分別是最高點

【2022電視金鐘獎】戲劇類收視率強壓節目類，謝盈萱與《阮三个3》領獎橋段分別是最高點
謝盈萱｜Photo Credit: 中央社

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收視率部分，21日的節目類，三立電視無線平均收視為1.46（有線平均收視2.46）、而公視節目類平均收視則是0.8；另22日戲劇類無線收視收視2.50（有線平均收視3.51），公視的戲劇類轉播收視則有1.58，綜合比較之下，戲劇類的頒獎典禮討論熱度較高。戲劇類典禮主持人曾寶儀表示：「希望這次金鐘獎，能讓大家更加關注台灣的演藝圈，這裡真的有很多人努力地，一生只為了做好一件事，而沒有觀眾，這一切都是枉然。」

2022年第57屆電視金鐘獎兩場典禮於上週六落幕，本屆電視金鐘獎也首度將「節目類」、「戲劇類」拆成兩天舉行。此外，在「連續劇及迷你劇集」獎項方面，因應分工的多樣性，今年增設「造型設計獎」、「視覺特效獎」、「戲劇配樂獎」及「主題歌曲獎」4大獎項。而為了增加觀眾參與度、提升金鐘活動討論聲量，今年也增設「最具人氣戲劇節目獎」、「最具人氣綜藝節目獎」二項「非正式競賽獎項」並導入觀眾票選機制。

57電視戲劇金鐘-10177
Photo Credit: 三立電視提供

在電視金鐘獎做出突破性改革的一年，典禮收視率也於今（24）日出爐，本屆電視金鐘獎由三立電視與公共電視同步轉播，全國電視及新媒總收視人口數約1784萬，其中電視平台典禮及星光共有約554萬不重覆觀眾收看，較去年成長百萬。

收視率部分，21日的節目類，三立電視無線平均收視為1.46（有線平均收視2.46）、而公視節目類平均收視則是0.8；另22日戲劇類無線收視收視2.50（有線平均收視3.51），公視的戲劇類轉播收視則有1.58，綜合比較之下，戲劇類的頒獎典禮討論熱度較高。

而本屆節目類典禮收視，最高點2.4落在《阮三个3》獲「益智及實境節目主持人獎」，此獎由演員斜槓至主持人的楊貴媚、施名帥、温貞菱、林柏宏獲得。而當時，楊貴媚在台上表示：「沒想到演員的斜槓人生也能為台灣的綜藝節目做出貢獻。」

金鐘57 阮三个3主持群獲獎（3）
Photo Credit: 中央社
楊貴媚（右）、施名帥（左）、温貞菱（右2）、 林柏宏（左2）以《阮三个3》拿下益智及實境節目主持人獎

至於本屆戲劇類典禮收視，最高點3.38則是落在謝盈萱憑藉《四樓的天堂》獲「戲劇節目女主角獎」上台發表感言時，尤其是謝盈萱發生小烏龍，在台上一開始忘記角色，先感謝《俗女養成記2》而非《四樓的天堂》進而爆粗口，也讓頒獎人鍾欣凌在台上大喊「金鐘最高潮」，引起網友一片熱議。

最後，謝盈萱發表感言說道：「我要感謝我的對手，不管是《俗女養成記2》或是《四樓的天堂》，都是女性導演看到我身上不一樣的特質，從來沒有想過人生這麼奇妙。」

謝盈萱奪金鐘57戲劇節目女主角獎（2）
Photo Credit: 中央社
劇類戲劇節目女主角獎由謝盈萱以《四樓的天堂》獲得

本屆電視金鐘獎戲劇類頒獎典禮也廣受好評，尤其是擔任主持人的曾寶儀的表現，而與「九天玄女」阿翰的開場影片也備受肯定，對此曾寶儀強調，她真的很喜歡頒獎典禮，那不只是見證奇蹟的晚上，做為主持的她，何其有幸能站在搖滾區看著一切的發生。希望這次金鐘獎，能讓大家更加關注台灣的演藝圈，這裡真的有很多人努力地，一生只為了做好一件事，而沒有觀眾，這一切都是枉然。

最後，今年典禮和星光新媒直播總觀看量近1230萬次，也超越去年成績，主要新媒平台包括電視金鐘獎官方網站、廣播電視金鐘獎官方YouTube、文化部FB、Vidol、Vidol YouTube、三立新聞網、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV、Yahoo TV等，官方YouTube典禮直播登上發燒榜第一名，精華回顧也持續登上發燒熱榜，特別是曾儀儀與阿翰的開場合作VCR以及謝盈萱的得獎感言。

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核稿編輯：翁世航


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