第11屆「世界民主運動大會」台北登場，蔡英文：極權之下沒有規則，台灣民主不受動搖

由台灣民主基金會與美國國家民主基金會（NED）共同舉辦，第11屆「世界民主運動」（World Movement for Democracy, WMD）全球大會今（25）日於台北登場，包括2021年諾貝爾和平獎得主瑞薩（Maria Ressa）、香港民運份子羅冠聰、伊朗裔記者巴哈里（Maziar Bahari）等多人與會，總統蔡英文、立法院院長游錫堃也到場致詞。

世界民主運動於1999年成立，是全球民主倡議者的網絡，秘書處位於美國華盛頓特區的美國國家民主基金會，今年大會首度移師台灣舉辦，主題為「宣告民主未來 新前線的團結之聲」，全球70國、200多位民主人士與會。

總統蔡英文表示，台灣非常榮幸能舉辦世界民主運動全球大會，特別歡迎去（2021）年諾貝爾和平獎得主瑞薩，瑞薩對於媒體自由的勇氣啟發了無數的人，如今她是世界民主運動指導委員會主席，相信在她的指導，能讓全球民主運動復甦。

蔡英文指出，這是一個適合召開全球民主運動大會的時刻，民主運動和全球秩序正遭受冷戰後最大的挑戰。COVID-19影響了過去的生活和習慣，但同時也有越來越多專制政權影響了我們公民社會。

蔡英文指出，俄羅斯入侵烏克蘭，再一次讓我們看到極權主義之下沒有規則可言；而在台灣，我們也遭受來自中共各式各樣的文攻武嚇，目的就是動搖台灣的民主，然而這麼多恐嚇的行為，都無法動搖台灣人，因為我們非常珍惜我們的民主制度，台灣人民仍然相信和平，會繼續對抗任何動搖民主的勢力。

蔡英文說，在台灣，民主是一個大家信奉的基本價值，也是我們面對各種挑戰所依賴的原則；透過民主，我們知道人人都對國家的未來有參與權。台灣的公民社會對於政府的影響，在亞太地區是率領先地位，沒有能與台灣相比的。年輕人在這樣的氛圍下，可以積極貢獻他們的真知灼見，台灣正在修法把年齡下調，希望有更多的年輕人可以投票。

蔡英文說，看到俄羅斯入侵烏克蘭，台灣義不容辭要支持烏克蘭人民捍衛他們的國土，在遇到這種威權體制的時候，只有團結起來才能因應這個龐大的挑戰，而要做到這點，必須清楚知道威權體制是如何運作的，才知道如何因應，世界民主陣營的聯盟關係也要強化，在國際社會上要能團結一心，希望透過這屆世界民主運動大會重申民主的重要，全球各國民主鬥士與台灣的關係能更深化。

Photo Credit: 中央社 總統蔡英文於第十一屆世界民主運動大會致詞。

台灣民主基金會董事長、立法院院長游錫堃致詞時表示，大會的舉辦，是回應今年年初美國總統拜登（Joe Biden）在民主峰會提的62項具體承諾，也證明台灣是一個可以讓國際信賴的夥伴。

游錫堃說，沒有任何國家比台灣更適合舉辦世界民主運動大會，台灣正面臨捍衛民主生活方式的最前線今年初經濟學人公布的「2021民主指數報告」台灣名列全球第8、亞洲第1，自由之家「2022全球自由報告」台灣高居全球17、亞洲第2，台灣珍惜民主自由的生活方式已被國際看見，但同時台灣也是俄烏戰爭後全球的重點，台灣在一個威權國家旁邊，這個威權國家非常可能一意孤行，因為他們缺乏民主的權力制衡機制。

前諾貝爾和平獎得主瑞薩：世界處於民主倒數的最後2分鐘

2021年諾貝爾和平獎得主暨世界民主運動指導委員會主席瑞薩（Maria Ressa）致詞時表示，過去這幾年我們好像沙包一樣，做什麼好像都行不通。謊言在社群媒體上比事實散播還快六倍，說謊多了就會變成事實，而沒有事實就沒有真理，沒有真理就沒有信任，沒有事實、真理、信任，所知的民主就會凋亡，我們沒辦法解決存在的威脅。瑞薩指出，社群媒體已經成為資訊戰的平台，我們可以透過社群媒體連結，但現在卻反過來被社群媒體操弄，改變在社群媒體上每一個人的行為，也改變全球人類的行為，人類最糟糕的一面會被展現出來。

瑞薩呼籲，如果民主運動是24小時，我們就是在最後的2分鐘，緊接著在2024年將有印度（最大的民主國家）、印尼（最多回教人口的國家）、美國舉行總統大選，如果沒有保障對事實的完整性，選舉就很容易出現舞弊，如果接下來這兩年沒有大幅進步改善，全球會有更多由民主方式選出來非自由的領袖，民主會變成法西斯主義。

瑞薩說，在台灣舉行世界民主運動大會，是小蝦米對抗大鯨魚的具體展現，「我們得捫心自問，為了真理我們願意犧牲多少？」她說這個問題台灣人非常清楚，許多為民權奮鬥的人也非常清楚。

Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝 2021年諾貝爾和平獎得主、菲律賓新聞網站拉普勒新聞網（Rappler）創辦人瑞薩出席2022世界民主運動大會。

普立茲獎得主艾普勒波姆：21世紀威權國家全球結盟，民主衰退是事實

美國《大西洋月刊》特約撰稿人、普立茲獎得主艾普勒波姆（Anne Applebaum）也在會中發表專題演說「在新時代為民主奮戰」，她提到今天坐在這裡，烏克蘭正發生非常殘忍的戰爭，不只是在戰場上有俄國士兵毆打平民送到集中營，當烏克蘭人民解放國土時發現，自己的國家出現很多監獄、墓地、集中營。

於此同時，伊朗政權也正在破壞當地的和平，年輕女性和女學生上街抗議強制配戴頭巾，希望能自由工作、決定自己未來的權力也遭到鎮壓，被無情地殺害。中國二十大剛完成五年一次大會，習近平成為一人統治世界最大國家的獨裁者，借打擊貪腐之名，對人民實行新的監控，也鎮壓香港的民主運動。艾普勒波姆說，俄羅斯和中國、伊朗各自發生的事件不是巧合，他們是彼此相關的。