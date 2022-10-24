連日大雨沖刷，汐止工建路路面下陷，3公車路線改道、部分路段交管中

日前颱風加上東北季風連日大雨，新北市汐止區工建路路面下陷，研判與污水特四幹線多年前遭打破有關。有關單位馬上搶修路面，但仍有部分路段進行交通管制、3條公車路線改道，新北市交通警察大隊呼籲用路人提前改道行駛。

新北市政府水利局指出，汐止工建路因為連日大雨沖刷，路面下方有土石流失，造成路面下陷，因此馬上進駐進行路面搶修。目前先採低壓灌漿穩定地盤，希望能在最短時間內修復路面。

根據《民視》報導，10月21日大雨之後，工建路路面出現裂痕，路面塌陷的高度大概只有20到30公分，面積約300平方公尺，相關人員評估後認為有危險性，因此圍起來開挖搶修，結果過沒幾天同一個地方又下陷、坍塌的更嚴重。

Photo Credit: 中央社

水利局指出，工建路下方設有污水特四幹線，收集汐止地區的污水，但在2014年間曾經被建商基樁打破，須設置替代管線才能進行修復，因此當時台北市衛工處先在管線上方灌漿補強，再進行新設繞流管建置工程。

目前原本的特四幹線正在修繕，計畫新設繞流管導水後，再辦理原本的特四幹線管線修復。汐止區區長陳健民表示，22日早上接獲民眾通報又有塌陷後，也先進場作搶修，但是還要再了解狀況。3個禮拜之後，「等到新的污水管繞流的工程完成，把污水導過去，這邊的污水就可以做後續處理。」

水利局指出，本次工建路下陷位置就臨近特四幹線被打破的地方，初步研判可能與此相關。

受影響公車路線、交管路段總整理

這次的工建路搶修工作，會暫時封閉同興路與樟樹二路進入工建路路口，新北市交通局指出，市區公車藍39、677（含副線）及新巴士F915路線均配合改道。

新北市交通局運輸管理科長林詩欽表示，受影響公車路線及站位如下： 藍39 ：不停靠「水都社區」、「工建路」、「中興路」（往程）、「樟樹灣（中興路）」站位，並臨時性新增「忠孝里活動中心」 、「樟樹灣」站位替代。

：不停靠「水都社區」、「工建路」、「中興路」（往程）、「樟樹灣（中興路）」站位，並臨時性新增「忠孝里活動中心」 、「樟樹灣」站位替代。 677（含副線） ：不停靠「水都社區」、「工建路」站位，並臨時性新增「忠孝里活動中心」、「樟樹灣」、「樟樹灣（中興路）」站位替代。

：不停靠「水都社區」、「工建路」站位，並臨時性新增「忠孝里活動中心」、「樟樹灣」、「樟樹灣（中興路）」站位替代。 F915：不停靠「樟樹二路口」、「忠孝里活動中心」、「水都社區」站位，請至前後站「樟樹灣」、「工建路」搭乘。 另配合裁撤站位新增5處臨時站「忠孝里活動中心」 、「樟樹灣」、「樟樹灣（中興路）」。

根據《聯合報》報導，新北市交通警察大隊表示，已經在工建路同興路、工建路樟樹兩處路口設置交通管制點，僅供當地居民進出。另外規劃勤務在周邊道路做路況查報，如果遇上交通壅塞，會加強疏導工作，同時呼籲平日行駛工建路通勤路線的用路人，提前改道行駛。

《自由時報》報導指出，汐止警分局表示，從今（24）日開始，平日6時30分到9時，樟樹二路（工建路至大同路二段口）原雙向車道改成單行道（往大同路方向，只出不進），禁止大同路左轉樟樹二路，請用路人改道至下一路口，左轉樟樹一路進入汐止樟樹地區，大同路（往北市方向）該時段亦不能右轉進入樟樹二路。

分局長林詮峰呼籲，尖峰時段可改成台鐵、公車等大眾運輸工具，或勁量避免車多時段及路段。汐止區樟樹二路從今日開始，平日6時30起至9時，實施調撥車道，並視維修情形及車流狀況滾動調整。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航