環保團體接連朝梵谷、莫內名畫潑灑食物抗議化石燃料，畫作皆有玻璃保護無毀損

（中央社）環保人士今（24）日在德國一座博物館內，對一幅價值1億1100萬美元的莫內名畫潑灑馬鈴薯泥，而數天前才發生環保團體抗議人士朝荷蘭名畫家梵谷畫作「向日葵」扔擲番茄汁。

德國環保抗議組織Last Generation朝莫內《乾草堆》潑灑馬鈴薯泥

法新社報導，環保抗議組織「最後一代」（Last Generation）在推特（Twitter）發布影片並寫道：「如果朝畫作潑灑馬鈴薯泥或番茄汁，才能讓社會記住化石燃料正在殺死我們所有人：你們將如願以償！」

We make this #Monet the stage and the public the audience.



If it takes a painting – with #MashedPotatoes or #TomatoSoup thrown at it – to make society remember that the fossil fuel course is killing us all:



Then we'll give you #MashedPotatoes on a painting! pic.twitter.com/HBeZL69QTZ — Letzte Generation (@AufstandLastGen) October 23, 2022

莫內（Claude Monet）的代表作之一《乾草堆》（Les Meules）在波茨坦（Potsdam）的巴貝里尼博物館（Museum Barberini）展出，是億萬富翁普萊特納（Hasso Plattner）收藏的一部分，永久出借給博物館。

這幅畫在2019年一次拍賣中以1億1100萬美元（新台幣35億元）的價格售出，創下莫內畫作拍賣價格的最高紀錄。

兩名抗議人士身穿黑色上衣和橘色背心，朝畫作潑灑馬鈴薯泥，然後蹲在畫前，將各自的一隻手黏在牆上。

其中一名抗議人士說：「畫作沾上馬鈴薯泥你們才願意聽我們的訴求嗎？如果我們不得不以食物而戰，這幅畫將一文不值。」

警方表示，兩人均已被拘留，並以財產損壞和非法侵入罪名正在接受調查。

館方表示，這幅畫受到玻璃保護，且專家評估它沒有受到任何損壞，將於26日重新展出。

英國環保抗議組織Just Stop Oil朝梵谷《向日葵》潑灑番茄汁

（中央社）根據社群媒體推特流傳的一段影片顯示，環保人士14日在英國國家美術館進行抗議活動時，把裝在罐頭裡的番茄汁潑向荷蘭名畫家梵谷的作品「向日葵」。由於該畫有玻璃覆蓋，並未受損。

法新社報導，倫敦都會區警察局表示，2名來自環保團體「攔住石油」（Just Stop Oil）的抗議人士，在位於英國首都倫敦市中心特拉法加廣場（Trafalgar Square）的國家美術館（National Gallery）「把一種物質扔擲到一幅畫上」，兩人隨後遭到倫敦都會區員警逮捕。

根據英國《衛報》（The Guardian）環境記者蓋爾（Damien Gayle）在推特（Twitter）發布的一支影片，2名女子身穿寫著Just Stop Oil標語的T恤，將罐頭打開後把番茄汁潑向梵谷（Vincent van Gogh）代表畫之一《向日葵》（Sunflowers）。「攔住石油」也轉推這部影片。

《路透社》報導，這幅被亨氏（Heinz）番茄汁罐頭砸向的《向日葵》，是世界各博物館和美術館展出的梵谷大作「向日葵」5個版本其中之一，倫敦國家美術館稱此為世界上最偉大的繪畫收藏之一， 1888年的《向日葵》是最受歡迎的作品。

Activists with @JustStop_Oil have thrown tomato soup on Van Gogh’s Sunflowers at the national Gallery and glued themselves to the wall. pic.twitter.com/M8YP1LPTOU — Damien Gayle (@damiengayle) October 14, 2022

影片顯示，兩名女子隨後用膠水將自己的手黏在牆上，其中一人大吼：「藝術或生命哪個更值錢？你們比較關切一幅畫的保護，還是保護我們的地球與人類？」

片段中當番茄汁擊中畫作時，可聽見有人大叫「我的天哪」。一些番茄汁還從畫框滴到地面，這時可聽見另一人呼喊警衛。

「攔住石油」發布聲明表示，他們的運動人士在倫敦時間今天上午11時將2罐亨氏（Heinz）罐頭番茄汁砸向《向日葵》，以要求英國政府停止一切新的石油和天然氣開採計畫。

「攔住石油」還說，這幅畫的價值估計有8420萬美元（約新台幣26億8600萬元）。

英國媒體報導，《向日葵》被一層玻璃所覆蓋，倫敦國家美術館發布聲明稱，畫框受到一些輕微的損害，但這幅畫安然無恙。

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責任編輯：劉亭妤

核稿編輯：翁世航