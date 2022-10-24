環保團體接連朝梵谷、莫內名畫潑灑食物抗議化石燃料，畫作皆有玻璃保護無毀損
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10天內2起環保組織朝名畫潑灑食物表達抗議事件，先是Just Stop Oil於10月14日向梵谷《向日葵》潑灑番茄汁，接著是今日Last Generation向莫內《乾草堆》潑灑馬鈴薯泥，所幸畫作皆有玻璃保護，僅畫框輕微受損，相關罪名正在調查、訴訟中。
（中央社）環保人士今（24）日在德國一座博物館內，對一幅價值1億1100萬美元的莫內名畫潑灑馬鈴薯泥，而數天前才發生環保團體抗議人士朝荷蘭名畫家梵谷畫作「向日葵」扔擲番茄汁。
德國環保抗議組織Last Generation朝莫內《乾草堆》潑灑馬鈴薯泥
法新社報導，環保抗議組織「最後一代」（Last Generation）在推特（Twitter）發布影片並寫道：「如果朝畫作潑灑馬鈴薯泥或番茄汁，才能讓社會記住化石燃料正在殺死我們所有人：你們將如願以償！」
莫內（Claude Monet）的代表作之一《乾草堆》（Les Meules）在波茨坦（Potsdam）的巴貝里尼博物館（Museum Barberini）展出，是億萬富翁普萊特納（Hasso Plattner）收藏的一部分，永久出借給博物館。
這幅畫在2019年一次拍賣中以1億1100萬美元（新台幣35億元）的價格售出，創下莫內畫作拍賣價格的最高紀錄。
兩名抗議人士身穿黑色上衣和橘色背心，朝畫作潑灑馬鈴薯泥，然後蹲在畫前，將各自的一隻手黏在牆上。
其中一名抗議人士說：「畫作沾上馬鈴薯泥你們才願意聽我們的訴求嗎？如果我們不得不以食物而戰，這幅畫將一文不值。」
警方表示，兩人均已被拘留，並以財產損壞和非法侵入罪名正在接受調查。
館方表示，這幅畫受到玻璃保護，且專家評估它沒有受到任何損壞，將於26日重新展出。
英國環保抗議組織Just Stop Oil朝梵谷《向日葵》潑灑番茄汁
（中央社）根據社群媒體推特流傳的一段影片顯示，環保人士14日在英國國家美術館進行抗議活動時，把裝在罐頭裡的番茄汁潑向荷蘭名畫家梵谷的作品「向日葵」。由於該畫有玻璃覆蓋，並未受損。
法新社報導，倫敦都會區警察局表示，2名來自環保團體「攔住石油」（Just Stop Oil）的抗議人士，在位於英國首都倫敦市中心特拉法加廣場（Trafalgar Square）的國家美術館（National Gallery）「把一種物質扔擲到一幅畫上」，兩人隨後遭到倫敦都會區員警逮捕。
根據英國《衛報》（The Guardian）環境記者蓋爾（Damien Gayle）在推特（Twitter）發布的一支影片，2名女子身穿寫著Just Stop Oil標語的T恤，將罐頭打開後把番茄汁潑向梵谷（Vincent van Gogh）代表畫之一《向日葵》（Sunflowers）。「攔住石油」也轉推這部影片。
《路透社》報導，這幅被亨氏（Heinz）番茄汁罐頭砸向的《向日葵》，是世界各博物館和美術館展出的梵谷大作「向日葵」5個版本其中之一，倫敦國家美術館稱此為世界上最偉大的繪畫收藏之一， 1888年的《向日葵》是最受歡迎的作品。
影片顯示，兩名女子隨後用膠水將自己的手黏在牆上，其中一人大吼：「藝術或生命哪個更值錢？你們比較關切一幅畫的保護，還是保護我們的地球與人類？」
片段中當番茄汁擊中畫作時，可聽見有人大叫「我的天哪」。一些番茄汁還從畫框滴到地面，這時可聽見另一人呼喊警衛。
「攔住石油」發布聲明表示，他們的運動人士在倫敦時間今天上午11時將2罐亨氏（Heinz）罐頭番茄汁砸向《向日葵》，以要求英國政府停止一切新的石油和天然氣開採計畫。
「攔住石油」還說，這幅畫的價值估計有8420萬美元（約新台幣26億8600萬元）。
英國媒體報導，《向日葵》被一層玻璃所覆蓋，倫敦國家美術館發布聲明稱，畫框受到一些輕微的損害，但這幅畫安然無恙。
《中央社》報導，「攔住石油」（Just Stop Oil）抗議者、現年21歲和20歲的女子遭指控毀損罪，他們將在倫敦西敏區治安法庭（Westminster Magistrates'Court）出庭，罪名是「刑事毀損梵谷畫作向日葵的畫框」。
新聞來源
- 抗議人士宣揚環保 莫內名畫乾草堆遭潑馬鈴薯泥[影]（中央社）
- 環保人士潑番茄汁抗議 梵谷名畫向日葵有驚無險[影]（中央社）
- 朝梵谷名畫潑番茄汁 2環保人士被控刑事毀損罪（中央社）
- UK climate change protesters throw soup at van Gogh's 'Sunflowers'（Reuters）
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責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：翁世航
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一圖看懂：最彈中底科技再加厚！國民跑鞋新裝登場—MIZUNO WAVE RIDER 26
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乘載25年的科技基礎，MIZUNO WAVE RIDER以「平穩推進、流暢前行」為主打，正式迎來新作26代。
隨著疫情漸緩、解封在前，延宕的馬拉松賽事也在近期逐漸回歸。「嘿，這陣子都在哪跑？」、「最近有報比賽嗎？」、「該約一波團練了吧！」，雨後春筍般，跑友群裡捎來各種久違問候。
無論日常跑場，始終如一地伴你穩健向前
正所謂「沒穿過、也聽過」，這麼一雙「老朋友」相信大家都不陌生。源自1997年，MIZUNO WAVE RIDER系列轉眼將邁入第26個年頭。風行超過四分之一個世紀的經典鞋款，向來不以譁眾取寵的設計為主打，以最實在的舒適感受，擄獲跑友芳心，為其冠上「國民跑鞋」美名。
乘載25年的科技基礎，WAVE RIDER正式迎來新作26代，以「平穩推進、流暢前行」為主打，WAVE RIDER 26定位為馬拉松4.5小時左右完賽的鞋款。至於此代又有什麼革新之處呢？
最彈中底科技厚磅加持，熟悉的RIDER最對味
MIZUNO WAVE RIDER 26最明顯的就是肉眼可見的增量中底體積。延續前作設定，WAVE RIDER 26仍採全掌式上下層ENERZY素材，掌跟差部分雖維持在12mm，但因鞋底高度增加2mm， 視覺上整體比上一代加厚不少，實際上腳的感受也較以往厚實許多，「類厚底跑鞋」的厚磅腳感，讓人未跑就先對其緩震性能增添不少信心。重點是，延續「國民跑鞋」一貫的親民特性，初學者不用擔心不能駕馭。
而灰白色網布鞋面與銀灰線條的搭配，加上中底漸層外觀的類波浪造型，以及藍、紅配色橡膠顆粒相間的鞋底，在鞋型、LOGO位置沒有太大變動的情況下，細節設計讓WAVE RIDER 26更顯簡潔、俐落，對比過去略顯樸素、笨重的外觀，多了流線速度感，簡單說：這雙主打配色就是「好看」。
除了透氣度在水準之上，與歷代設定相同，針對腳板較寬的跑者，WAVE RIDER 26亦有寬楦版本可以選擇。就穿著感受而言，體感在重量上基本與前代無異，無車縫一體式鞋舌與後跟穩定塑料的結合，其包覆與支撐度都較前代更有感，尤其遇到過彎或不平路面時，雙腳與跑鞋的緊密貼合，都讓人可以更無憂地邁開步伐。
至於常被跑友笑稱「穿不壞宛如做慈善般」的招牌X10大底，在此作中也沒有缺席。連接大底前掌的橡膠設計不只讓推進效果加乘，優越的抓地力與耐磨性，遇到溼滑路面也能穩住腳步，面對高跑量、長距離訓練更是好擋、耐操。
說了這麼多，相信「跑感」還是大家最關注的話題。無論是初跑新手，或是習慣輕鬆跑、長距離穩定輸出，甚至是具強烈緩震、穩定需求類型的跑者， WAVE RIDER 26絕對會是你相當萬用的好戰友。
若要用一個字總結WAVE RIDER 26，就是一個「穩」字。中底上下層ENERZY材質之間的WAVE PLATE在雙腳落地時瞬間「擠壓、回彈」的效果，充分展現最彈中底科技的柔軟性與緩震性能。雖然外底紋路從橫向切割改為一體式，致使前掌活動角度有些牽制，但整體與前掌 SMOOTH RIDE大底的彎曲溝槽設計搭配，仍創造出每一步都是平順安穩的流暢感。
升級有感的超經典，不會被停止不停地「RUN」
為平穩推進、流暢前行而生的WAVE RIDER 26，雖在科技運用上承襲前代所長，不免會引來與前作似乎沒有太大差異的聲音，但對這樣具一定年代歷史的跑鞋來說，所謂的革新，並非得要全盤打掉重練，細節之處的升級，以及能夠堅守特色並持續演進超過四分之一個世紀，若這不是經典什麼才是呢！