【專訪】動畫短片《夜車》導演謝文明：我害怕時間不夠，創作者的敵人都是自己的上一部作品
我們想讓你知道的是
近年橫掃國際各大獎項的台灣動畫導演，視覺風格強烈，以驚悚的異色奇想出名的謝文明，不諱言動畫短片面對台灣市場的舉步維艱，「在法國，短片非常成功。他們有很專門的製作環境，也有完整的通路。他們不在乎你是短片還是長片，他們在乎藝術，好的藝術。在台灣就現實層面還是需要以長片的市場為第一考量。」
文：張慧慧
攝影：陳佩芸
「阿蛾就是我。」謝文明笑靨燦燦。
阿蛾是謝文明在《肉蛾天》中創造出的苦命女子。這部動畫短片描述了一個人吃人的世界，生在戰亂饑荒時代的阿蛾，一次次地靠賣淫換取死囚的肉身，好讓病重的丈夫與初生的幼嬰溫飽。直到某次她翻山越嶺，珍貴地抱著一條換來的腿，卻迎來丈夫的死訊，且悉心照料的孩子也被偷走，最終，阿蛾沒能撐過她的人生。
這位近年橫掃國際各大獎項的動畫導演，視覺風格強烈，以驚悚的異色奇想出名。而謝文明在碩班畢業前夕揉捏成形的這個角色，帶著他入圍釜山影展、廣島國際動畫影展，標誌他正式踏上動畫創作之路。
謝文明讓纖瘦的阿蛾背負巨大的竹籃，那籃裡放置的不只是她的孩子，更是這名當年將要離開學院保護傘的創作者，內在最深層的焦慮與恐懼，「我那時感覺自己最珍愛的動畫創作就要被結束了，因為迫於現實未來可能無法再創作了。」他把這祕密深埋進這部十二分鐘短片裡，時過境遷，他笑著說：「還好我沒有那麼慘。」
炭筆手稿堆疊、擦抹成肉塊之林
謝文明的創作旅途，就外人看來是陽光晴朗，與「慘」字搭不上邊。
自《肉蛾天》開始，謝文明每六年推出一部動畫短片，每回出手，都收獲許多漂亮、驚人的國內外重要大獎。他將這些肯認與鼓勵的獎座，放在自宅客廳靠窗，曬得著陽光的櫥櫃上，也包含最新創作的《夜車》在這兩年奪得金馬獎最佳動畫短片、全球四大國際動畫影展之一的薩格勒布動畫影展首獎、日舞影展最佳動畫短片。
但他不是那種考高分卻說自己沒讀書的優等生，謝文明是個努力派，欣慰於那些用盡全力搏來的名聲，也不吝嗇表達自己面對創作的一心一意。他相信自己的創作直覺，相信努力會有成果，相信那些國際舞台的掌聲都是戮力而博得的勳章，而時間確實站在他這邊。
「我那時真的很拼！像這個素材，要畫一個禮拜！」謝文明展示畫紙上的一條腿，那是《肉蛾天》中的死囚身體，僅在畫面中出現幾秒，「必須用炭筆把所有物件畫出來。炭筆不像鉛筆，必須花時間把碳粉壓抹在紙上，營造出光影效果跟質感。皮膚、肉塊、肌肉、大腦皺褶等，炭筆都可以描寫得很精細。」他翻閱一張張手稿，像巡視一座王國，為我們細心指路，看每個角色的關節如何拆解，如何重構，如何活動，「很恐怖齁，這些相比鉛筆，要花更多的時間。」
那段時間，謝文明被這個黑暗絕望的故事壓得喘不過氣，吃不進一口肉，「當時都拍到快得憂鬱症了。」每日清晨五、六點他到早市考察肉攤，也細細觀察2004年國立台灣科學教育館「人體奧妙巡迴展」中200件經塑化處理的器官組織、人體切片與完整大體，就為了那出現在片中幾秒的肉身，也為了更走進那絕望的故事裡。
「做每個片子，必須活在那個片子裡，如果沒有那麼進去，你不會做得好。像《霸王別姬》裡程蝶衣的角色，不瘋魔，不成活。」
創作最好玩的，是把我的故事講出來
謝文明親和，話不少，訪問初始，他快樂地將一本一本分門別類、收整得齊整的原稿攤開在我們面前，談起每個心愛的作品眼睛放光，雀躍像個孩子，感染力極強，但觸及自己的生活卻總輕巧地閃過許多細節。
我們所知道的，只有這位動畫導演童年時短暫住過新竹那滿布動物、昆蟲的田野；國中時輕而易舉地保送上美術班，因此租了大量的影碟，花了比同齡人更漫長的暑假看恐怖、驚悚片。他是個不折不扣的電影迷，「高中時我曾想過當電影導演，但由於美術科班出身理所當然念了美術系，其實心中還是非常憧憬電影的。」
那是九○年代，世界秩序正在改變，台灣也正處於漫長戒嚴解除的頭幾年，各種思潮、藝術類型百花齊放，但卻也是電影產業最沉寂的時刻。
那十年，我國的電影產量從八○年代每年超過百部，到了九○年代雪崩似地從未超過四十部，拷貝數、映演場所幾近全面解封，讓好萊塢八大電影公司完整占據台灣的版圖，加以輔導金政策，逐漸破壞了台灣電影的商業運作平衡，使整體產業在惡性循環下趨向萎縮，最低點則落在1999年，本國拍攝長片僅有十一部，輔導金影片就占了六部，國片發行與市場「接近於崩盤」。[1]
懷抱著電影夢的少年謝文明在這樣的時代背景下，進了北藝大美術學院，主修油畫，「我好喜歡這所學校，好自由，每天都可以接觸到不同的藝術表演，有劇場、舞蹈、音樂……都能豐富我創作。」他自白：「當時，我還是走可愛搞笑路線的。」
他從客廳隱藏的系統櫃中，神秘兮兮地拎出三幅畫面朝內，靠牆放著的壓克力顏料畫作，「有沒有很可愛！想不到吧！我學生時期畫的！」其中一幅是頂著法國洛可可風格的灰白假髮，頭頂繞著珍珠項鍊，身穿華服的鹿，被兩隻麻雀掀起了裙子，「《鹿夫人》這幅畫講的是性別。他離家出走，從宮廷跑了出來，因為要追求屬於他的自由。」
「我其實很想講電影可以講的故事，繪畫則比較像是一顆鏡頭的神采。」謝文明拿起母親送給他的一台攝影機，自此開啟剪紙動畫之路，也習慣把自己安插在故事裡，那些訪問中輕巧帶過的生命軌跡，全讓他畫進那些動起來的作品裡，「動畫創作最好玩的，就是能自由把自己想講的故事講出來。」
蒐集東方臉孔的創作者
他確實擅長說自己的故事，繼《肉蛾天》的阿蛾之後，是《禮物》的孔雀，接著是濱海公路《夜車》上的妻子美蘭。
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外出上班也能遠端開啟除濕清淨機，台灣大哥大智慧家庭攜手台灣三洋展現跨品牌實力
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台灣大哥大攜手台灣三洋，推出台灣第一台跨品牌支援智能除濕清淨機，不只擁有負離子淨化、甲殼素抗菌濾網除塵抗菌雙淨化功能，還支援台灣大哥大智慧家庭Smarter Home APP，能與多種裝置串聯使用。讓家庭使用情境更多元化，輕鬆打造智慧家庭。
台灣氣候潮濕悶熱各地月平均濕度都在75%以上，幾乎家家戶戶都有潮濕、黴菌滋生之類的問題，尤其碰到返潮、梅雨季節更是嚴重，輕者讓你生活不太舒服，重者可能會影響你或寵物健康，也可能因為過於潮濕導致建築牆壁壁癌、發霉等狀況。
傳統除濕機使用痛點多，期待智能化有更佳使用體驗
面對潮濕問題，於家中放置一台除濕機是許多人會選擇的解決方法。根據調查指出，在台灣有六成家庭皆有購置除濕機，但在使用傳統除濕機上有較多不便，像是無法定時或同時清淨空氣、運作噪音較大、水箱太小常常滿水就停機、擔心因潮濕或滿水導致短路等問題，上述問題皆顯示了用戶對於除濕機使用，仍有許多痛點尚未解決。
在另一份調查指出有高達7成的用戶，期待可以透過除濕機智能化，解決傳統除濕機上的使用痛點─像是能夠結合空氣清淨、APP遠端操控與確認除濕狀況、滿水及故障警示通知、與其他智慧家電連動等功能，希望能更節能省電、提升生活品質，操作上也可以更加便利。
那麼該如何選購除濕機呢？傳統除濕機操作不是這麼聰明，需要手動開啟關閉，而智能除濕機雖能解決這些問題，但該如何挑選購買？又有哪些是購買時的關鍵點？
台灣大哥大智慧家庭攜手台灣三洋，推出台灣第一台跨品牌支援智能除濕清淨機
近期台灣大哥大智慧家庭與台灣三洋攜手合作，推出的智能除濕機滿足了台灣用戶所需的功能，具有雙效淨化功能，有著負離子淨化、甲殼素抗菌濾網除塵抗菌，而不只是單一除濕功能。而在智能化設計上，台灣三洋智能除濕機唯一支援台灣大哥大智慧家庭Smarter Home APP，可遠端一鍵開啟或關閉除濕機，當天氣多變化的時候，透過自動化排程或是串接智慧溫濕度計，即可自動偵測環境濕度即時除濕。出門在外，智能除濕機亦會有滿水或是故障的推播通知，使用起來更加安心。
除此之外，台灣三洋智能除濕機更可以透過Google Nest智慧音箱，呼喚「Ok Google」來進行語音操作、切換情境、排程，完全不需要動手操作十分方便。若使用Google最新搭載智慧螢幕的Google Nest Hub（第 2 代） 做為智慧家庭的控制中樞，更可同時支援聲控與螢幕觸控操控除濕機。
Smarter Home APP跨品牌串接多種裝置，自動化使用情境更多元
做為唯一支援台灣三洋智能除濕機的台灣大哥大智慧家庭Smarter Home APP，其最大的優勢是能夠跨品牌支援與整合多種不同智慧家電與裝置，並且彼此之間可互相串接運作，讓組合的情境更多元化─例如台灣三洋智能除濕機搭配奧創溫濕度感應器，就能設定在某個濕度之下，自動開啟除濕機，自動化管控家中濕度，讓環境保持最舒適的狀態。亦可設定用戶喜愛的情境模式，如設定出門模式，便可一鍵關閉啟動多項家電或裝置─像是同時關閉家中智慧燈泡、立扇或空調，並開啟除濕機、掃地機器人等，彷彿智慧管家般打理家中大小事。
台灣大哥大智慧家庭生態系，打造全套智能化使用體驗
智慧家庭近來在台灣逐漸盛行，不像傳統家電一定要守在機器前面才能使用，智慧家電或裝置可透過手機APP或其他智慧家庭控制載具─如智慧音箱、智慧螢幕，即可快速遠端控制或語音聲控，非常便利！而更好的智慧家庭體驗，更必須可支援許多自動化操作，例如自動偵測濕度開啟除濕、偵測有人經過而開啟燈泡等，讓你彷彿感覺有位智慧管家隨時在身旁服務。因此在挑選家電時，是否支援智能操作，也已成為被討論的條件之一，然而選擇智慧家電的同時，挑選背後負責整合的服務平台也很重要，這關係到你所有智慧家庭裝置之間是否能透過單一APP操作，彼此之間是否能互相整合，支援的聲控是哪個體系等。舉例來說，當你智慧音箱與除濕機為可互相支援的話，你就可以用語音指令說「開啟除濕機」，而不是只能使用手機單獨控制，這才是「全套」的智慧家庭。
整體來說，使用跨品牌的智慧家庭生態系平台，就能夠跟其他品牌的智慧家電或裝置進行串接連動設定。就如近期台灣大哥大智慧家庭與台灣三洋攜手推出智能除濕機，便是唯一支援台灣大哥大旗下的開放性智慧家庭生態系平台『台灣大哥大智慧家庭』，因此該台智能除濕機更是台灣品牌第一款能跨品牌串接的智能除濕機，讓消費者可自由挑選喜愛品牌，皆可只用單一APP操作，相當便利。像是一鍵啟動環境清淨模式，即可開啟溫濕度計監控家中環境數據，若濕度過高就自動開啟除濕機，亦可同時開啟掃地機器人，只要認明台灣大哥大智慧家庭生態系標章，以上情境中的裝置用戶都可挑選生態系內自己喜愛的品牌，不被支援性所限制。
同時台灣大哥大為Google Nest系列智慧音箱的電信通路獨家銷售商─像是Google Nest Hub（第 2 代）或Google Nest Mini等產品可供選購，台灣大哥大智慧家庭全生態系產品皆可支援 Ok Google 語音控制，用戶可完整享受動口不動手的智慧聲控。
台灣大哥大智慧家庭，邀你一起成為智慧家庭大師
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