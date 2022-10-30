【專訪】動畫短片《夜車》導演謝文明：我害怕時間不夠，創作者的敵人都是自己的上一部作品

文：張慧慧

攝影：陳佩芸

「阿蛾就是我。」謝文明笑靨燦燦。

阿蛾是謝文明在《肉蛾天》中創造出的苦命女子。這部動畫短片描述了一個人吃人的世界，生在戰亂饑荒時代的阿蛾，一次次地靠賣淫換取死囚的肉身，好讓病重的丈夫與初生的幼嬰溫飽。直到某次她翻山越嶺，珍貴地抱著一條換來的腿，卻迎來丈夫的死訊，且悉心照料的孩子也被偷走，最終，阿蛾沒能撐過她的人生。

這位近年橫掃國際各大獎項的動畫導演，視覺風格強烈，以驚悚的異色奇想出名。而謝文明在碩班畢業前夕揉捏成形的這個角色，帶著他入圍釜山影展、廣島國際動畫影展，標誌他正式踏上動畫創作之路。

謝文明讓纖瘦的阿蛾背負巨大的竹籃，那籃裡放置的不只是她的孩子，更是這名當年將要離開學院保護傘的創作者，內在最深層的焦慮與恐懼，「我那時感覺自己最珍愛的動畫創作就要被結束了，因為迫於現實未來可能無法再創作了。」他把這祕密深埋進這部十二分鐘短片裡，時過境遷，他笑著說：「還好我沒有那麼慘。」

炭筆手稿堆疊、擦抹成肉塊之林

謝文明的創作旅途，就外人看來是陽光晴朗，與「慘」字搭不上邊。

自《肉蛾天》開始，謝文明每六年推出一部動畫短片，每回出手，都收獲許多漂亮、驚人的國內外重要大獎。他將這些肯認與鼓勵的獎座，放在自宅客廳靠窗，曬得著陽光的櫥櫃上，也包含最新創作的《夜車》在這兩年奪得金馬獎最佳動畫短片、全球四大國際動畫影展之一的薩格勒布動畫影展首獎、日舞影展最佳動畫短片。

但他不是那種考高分卻說自己沒讀書的優等生，謝文明是個努力派，欣慰於那些用盡全力搏來的名聲，也不吝嗇表達自己面對創作的一心一意。他相信自己的創作直覺，相信努力會有成果，相信那些國際舞台的掌聲都是戮力而博得的勳章，而時間確實站在他這邊。

「我那時真的很拼！像這個素材，要畫一個禮拜！」謝文明展示畫紙上的一條腿，那是《肉蛾天》中的死囚身體，僅在畫面中出現幾秒，「必須用炭筆把所有物件畫出來。炭筆不像鉛筆，必須花時間把碳粉壓抹在紙上，營造出光影效果跟質感。皮膚、肉塊、肌肉、大腦皺褶等，炭筆都可以描寫得很精細。」他翻閱一張張手稿，像巡視一座王國，為我們細心指路，看每個角色的關節如何拆解，如何重構，如何活動，「很恐怖齁，這些相比鉛筆，要花更多的時間。」

那段時間，謝文明被這個黑暗絕望的故事壓得喘不過氣，吃不進一口肉，「當時都拍到快得憂鬱症了。」每日清晨五、六點他到早市考察肉攤，也細細觀察2004年國立台灣科學教育館「人體奧妙巡迴展」中200件經塑化處理的器官組織、人體切片與完整大體，就為了那出現在片中幾秒的肉身，也為了更走進那絕望的故事裡。

「做每個片子，必須活在那個片子裡，如果沒有那麼進去，你不會做得好。像《霸王別姬》裡程蝶衣的角色，不瘋魔，不成活。」

Photo Credit: 文策院提供

Photo Credit: 文策院提供

創作最好玩的，是把我的故事講出來

謝文明親和，話不少，訪問初始，他快樂地將一本一本分門別類、收整得齊整的原稿攤開在我們面前，談起每個心愛的作品眼睛放光，雀躍像個孩子，感染力極強，但觸及自己的生活卻總輕巧地閃過許多細節。

我們所知道的，只有這位動畫導演童年時短暫住過新竹那滿布動物、昆蟲的田野；國中時輕而易舉地保送上美術班，因此租了大量的影碟，花了比同齡人更漫長的暑假看恐怖、驚悚片。他是個不折不扣的電影迷，「高中時我曾想過當電影導演，但由於美術科班出身理所當然念了美術系，其實心中還是非常憧憬電影的。」

那是九○年代，世界秩序正在改變，台灣也正處於漫長戒嚴解除的頭幾年，各種思潮、藝術類型百花齊放，但卻也是電影產業最沉寂的時刻。

那十年，我國的電影產量從八○年代每年超過百部，到了九○年代雪崩似地從未超過四十部，拷貝數、映演場所幾近全面解封，讓好萊塢八大電影公司完整占據台灣的版圖，加以輔導金政策，逐漸破壞了台灣電影的商業運作平衡，使整體產業在惡性循環下趨向萎縮，最低點則落在1999年，本國拍攝長片僅有十一部，輔導金影片就占了六部，國片發行與市場「接近於崩盤」。[1]

懷抱著電影夢的少年謝文明在這樣的時代背景下，進了北藝大美術學院，主修油畫，「我好喜歡這所學校，好自由，每天都可以接觸到不同的藝術表演，有劇場、舞蹈、音樂……都能豐富我創作。」他自白：「當時，我還是走可愛搞笑路線的。」

他從客廳隱藏的系統櫃中，神秘兮兮地拎出三幅畫面朝內，靠牆放著的壓克力顏料畫作，「有沒有很可愛！想不到吧！我學生時期畫的！」其中一幅是頂著法國洛可可風格的灰白假髮，頭頂繞著珍珠項鍊，身穿華服的鹿，被兩隻麻雀掀起了裙子，「《鹿夫人》這幅畫講的是性別。他離家出走，從宮廷跑了出來，因為要追求屬於他的自由。」

「我其實很想講電影可以講的故事，繪畫則比較像是一顆鏡頭的神采。」謝文明拿起母親送給他的一台攝影機，自此開啟剪紙動畫之路，也習慣把自己安插在故事裡，那些訪問中輕巧帶過的生命軌跡，全讓他畫進那些動起來的作品裡，「動畫創作最好玩的，就是能自由把自己想講的故事講出來。」

Photo Credit: 文策院提供

蒐集東方臉孔的創作者

他確實擅長說自己的故事，繼《肉蛾天》的阿蛾之後，是《禮物》的孔雀，接著是濱海公路《夜車》上的妻子美蘭。