【關鍵眼中盯】游盈隆「修憲通過18歲可以當立委」是謬誤論述，但我更好奇他為何這樣講？

距離2022年九合一選舉只剩大約一個月時間，但至今除了各種論文案後的延伸事件與韓國瑜開始站台外，選戰熱度始終十分低迷。而在此之中，18歲公民權複決雖然在立法院內得到藍綠一致認同，但整體討論和投票熱情卻又更是低迷。

不知道是因為需要965萬同意票的門檻太高（2020總統大選三人票數相加也不過1370萬），還是因為國民黨不反對大家就沒有關心的動力，即便民進黨與多數國民黨參選人都大力支持18歲公民權，許多選民甚至還根本不知道有這張票要蓋。

不過，2018年競選民進黨主席失利後退黨的台灣民意基金會董事長游盈隆上週的一篇發文，竟在這個平靜的大池塘裡，攪起一絲絲漣漪。

貼文中，游盈隆表示自己會對修憲案投下不同意票。他的理由是「修憲公投若通過，以後台灣人凡年滿十八歲就可以參選立委」，認為沒有當過一天公民的人就可以參選國會議員，是企圖巴結、收買年輕選民的草率決定，並呼籲國民黨、民眾黨、時代力量等參與推動的政黨承擔責任。

修憲如果通過，18歲就可以當立委了嗎？

這樣的說法乍聽下十分警世——對耶，我只想支持18歲可以投票，但如果18歲的人就可以選立委或是擔任其他民意代表，好像真的怪怪的。但事實真的是這樣嗎？我們先來看看這次的複決案條文：

中華民國國民年滿十八歲者，有依法選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權。除本憲法及法律別有規定者外，年滿十八歲者，有依法被選舉之權。

沒錯，確實寫到「年滿十八歲者，有依法被選舉之權」，但這個條文的重點其實不是結尾，而是「除本憲法及法律別有規定者外」這句話。

簡單來說，依照現行《憲法》130條「年滿二十三歲者，有依法被選舉之權」，那是不是23歲就可以選總統呢？不是，因為《總統副總統選舉罷免法》有規定「年滿四十歲」才可以申請登記為總統、副總統候選人；另外像縣市長、鄉鎮市長，《公職人員選舉罷免法》也設定下了30歲和26歲的條件。

那麼立委、縣市議員、里長等職位呢？其實《選罷法》24條的第一句話就寫明：

選舉人年滿二十三歲，得於其行使選舉權之選舉區登記為公職人員候選人。

換句話說，雖然新版憲法條文降低了參政門檻，但因為該條文本身就寫明了「除本憲法及法律別有規定者外」，因此最終各個職位的參選年齡，仍然會是以現行規定為主，並不會因為新的憲法條文而牴觸。

在立委修改選罷法之前，就算修憲案通過，也只能讓年滿18歲的民眾可以投票，暫時不會出現18歲的立委或議員。

當然，這裡所說的暫時，就是因為一但憲法降低總門檻，如果立委願意，即可用一般的修法方式降低參政年齡門檻——如果游盈隆有疑慮，他真正該關注的其實是立法院內的事，而不是修憲條文本身。

Photo Credit: 中央社 台灣民意基金會董事長游盈隆

話說回來，讓人18歲就可以參選立委或議員，真會造成大問題嗎？畢竟參選不是當選，如果18歲的候選人真能累積民意到登上大位，為何不能算是民主的展現？相較而言，台灣投入參選時的高額保證金，或許更是民主扎根的阻礙，更值得立委諸公與公民團體倡議。

游盈隆說「我要投反對票」，背後有什麼算盤？

其實這個事件裡最有趣的，是游盈隆身為堂堂政治學者，為什麼會推導出如此謬誤明顯的論述？

考慮到政治人物做事情不能只看表面，或許游董事長是想要燃燒自己，在冷到不行的18歲公民權議題上創造衝突點，畢竟別說原本就有內部反對聲浪的國民黨，根據沃草調查，連民進黨支持者都有37.5%反對修憲，基進黨支持者的反對比例更高達46.1%。

在台灣要成事，或許終究還是得靠國民黨反對，我已經可以想像有些側翼粉專做出「連游盈隆都開炮，民進黨想要夾帶18歲當立委」的圖，當台灣這些保守勢力被激發出來，或許才能真正團結「進步派」，有效提高修憲複決案的投票率。

至少我是這樣相信游盈隆的用心良苦，只是貼文不開放外人留言的他，真正的答案或許永遠無從得知。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航