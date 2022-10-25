高端宣布：10/28至年底前，免費提供接種高端疫苗民眾赴日前PCR檢測服務
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根據疫情指揮中心推估，12月底前全國約有8萬人前往日本。高端疫苗昨（24）日宣布，將協助政府一起解決部分國人赴日的不便，自10月28日至年底前，免費提供接種高端COVID-19疫苗的民眾赴日前PCR檢測服務。
（中央社）高端疫苗昨（24）日宣布，將協助政府一起解決部分國人赴日的不便，自10月28日至年底前，免費提供接種高端COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗的民眾赴日前PCR檢測服務。
依日本現行防疫規定，入境者須打滿3劑列入台灣非世界衛生組織（WHO）緊急使用清單（EUL）疫苗或檢附PCR陰性證明。
高端發布新聞稿表示，除中央疫情指揮中心宣布補打疫苗措施外，考量社會責任、企業形象及股東權益，並參考律師提供的法律意見書與各界意見反饋，評估可在財務負擔允許及合理範圍內，協助政府一起解決部分國人赴日的不便，將自10月28日至年底前，免費提供接種高端疫苗民眾赴日前PCR檢測服務。
自2021年國內開始施打COVID-19疫苗以來，民眾因自身需求可自主選擇接種的疫苗品牌，以預防疾病傳播、重症與死亡。迄今台灣共核准5項COVID-19疫苗上市施打，累計全國疫苗接種總人次約6300萬，其中，高端COVID-19疫苗接種人次約306萬。
高端於新聞稿中提及，自家的COVID-19疫苗屬於副作用極低的次單位蛋白疫苗，迄今已執行多項臨床前及9項臨床研究，公開發表16篇論文，其中通過同儕審查發表於國際性期刊的論文有10篇，安全性及有效性受到國際專家肯定。
然而受限於台灣非WHO會員國，列入疫苗緊急使用清單（EUL）須有WHO認可的藥監機關支持，因此公司除了向澳洲藥監主管機關（TGA）申請澳洲緊急使用許可外，也已透過TGA協助，正式向WHO提出申請。並感謝所有對高端疫苗愛護者的支持及鼓勵。
根據疫情指揮中心推估，12月底前全國約有8萬人前往日本，以高端疫苗接種人次比例占4.9％估計，高端已規劃足夠檢測量能，將與全國北、中、南各一家醫療院所合作，自10月28日起至年底，免費提供PCR檢測，以服務接種高端COVID-19疫苗並規劃前往日本的民眾，並將視實際使用需求狀況增加服務據點。相關作業方式及地點，確認細節後近期將公布於公司網站。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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誰能告訴你真相？是臉書上的KoL還是你自己？
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在媒體與社群工具大行其道的時代，每個人都握有發言權。然而來自不同角度、未經證實或政治正確的言論，常常會讓事件更加曖昧不清。而原本想尋求真相的閱聽者，在有心人士操弄帶風向之下，更可能不明就裡淪為打手。
日前剛播畢的韓劇《小女子》在這兩個月創造出討論熱度，三姊妹中擔任記者的老二在一連串謀殺案裡堅持查清真相、揭發陰謀，成為本劇破案關鍵。事實上這些年關於驚悚、犯罪的影視題材擄獲不少觀眾的心，其中記者角色的安排常是主要亮點。例如台劇《鏡子森林》中飾演社會記者的姚淳耀表現精湛，甚至一舉奪得金鐘獎戲劇節目男主角獎；還有之前轟動一時的《我們與惡的距離》更是以電視台作為故事背景來探討。
在這些精采的作品中常可以看到記者們為了各自目的，冒險在社會各個角落揭發不得見光的人事物，除了希望真相大白，更有一個主因是希望提高點閱率、收視率，記者及上司免不了為了這些目標，做出挑戰新聞界線、未經證實誇大報導，甚至對事件相關人施加壓力、與公部門掛勾報導錯誤內容、控制輿論等。美其名是讓媒體得以生存、員工有飯吃，卻悖離擔任這份職務的初衷。
社群平台上你也可能成為政治正確的殺手
不過，以前可以把闖出這些問題的責任推給媒體，但現在更大的勢力是人人握有的社群媒體帳號！每個人隨時可以藉由這些帳號發聲，在對事件一知半解的情況下發表憤怒評論，甚至肉搜對方做出人身攻擊的言論與行為，當下自以為是正義鍵盤手，實則卻容易被想帶風向的幕後藏鏡人利用。
這些現象每分每秒都在發生，人人在不同新聞事件還有關於政黨、種族、性別、性向、冤獄、死刑存廢等議題中找出自己「政治正確」的凳子，然後坐在手機螢幕前一邊看好戲一邊鼓譟說風涼話當鍵盤法官、取笑霸凌……殊不知眼前上演的腥風血雨可能下一秒就創造出更多悲劇與死亡，上述提到的戲劇也都點出了這些社會中顯而易見的危機。
張孝全化身記者攜手越獄者挖掘真相
十月底即將上映的台灣電影《罪後真相 The Post-Truth World》也是一部以記者穿針引線找出真正兇手的犯罪懸疑作品，還請到男神張孝全飾演記者、以《刻在你心底的名字》入圍金馬獎最佳新演員獎的陳昊森飾演因情殺案被關的男子。電影中兩人驚險、精彩的對手戲看了讓人直呼過癮，而飾演張孝全女兒的方郁婷，也展現出《美國女孩》另一面活潑靈巧的樣貌。
整齣電影的精髓在於張孝全企圖與飾演越獄者的陳昊森合作找出真兇，進而創造更高的追縱人數，我們一樣可以看到追查過程即使警方、記者跟民眾如墮五里霧中，但人們的言論與行為卻未審先判。這部電影最令人回味的地方在於劇情反轉又反轉，每次都以為找到真相了，又冷不防給你一記回馬槍！兩個小時劇情無冷場，讓人不斷跟著故事軸線往下探索，直到最後一秒還沒有結束，觀眾在播放演職員字幕時依然黏著座椅，不斷回想最後那幾幕代表什麼……又為什麼？如同這部電影的英文片名《The Post-Truth World》，反映了這個「後真相」的時代，當你以為自信掌握了真相，其實並不然。
真相之前你有緘默的權利
劇中人常說：「真相，你相信嗎？」、「真相是什麼？」、「新聞很重要、真相更重要」真相是如此不易取得，因為每個人都有自己的目的、有想要掩飾的部分、也有自己想保護的對象，若再加上不相關的人隨著己意想像指控、論斷，影響社會輿論、媒體、警察甚至法官的判斷，都可能讓我們離真相越來越遠。
未來，當我們想知道真相時，或許應先提醒自己要獨立思考、勿隨他人起舞，避免自己成為別人帶風向的棋子，更不會成為誤傷他人的鍵盤劊子手！