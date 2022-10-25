2022/10/25,
醫療

高端宣布：10/28至年底前，免費提供接種高端疫苗民眾赴日前PCR檢測服務

高端宣布：10/28至年底前，免費提供接種高端疫苗民眾赴日前PCR檢測服務
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

根據疫情指揮中心推估，12月底前全國約有8萬人前往日本。高端疫苗昨（24）日宣布，將協助政府一起解決部分國人赴日的不便，自10月28日至年底前，免費提供接種高端COVID-19疫苗的民眾赴日前PCR檢測服務。

（中央社）高端疫苗昨（24）日宣布，將協助政府一起解決部分國人赴日的不便，自10月28日至年底前，免費提供接種高端COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗的民眾赴日前PCR檢測服務。

依日本現行防疫規定，入境者須打滿3劑列入台灣非世界衛生組織（WHO）緊急使用清單（EUL）疫苗或檢附PCR陰性證明。

高端發布新聞稿表示，除中央疫情指揮中心宣布補打疫苗措施外，考量社會責任、企業形象及股東權益，並參考律師提供的法律意見書與各界意見反饋，評估可在財務負擔允許及合理範圍內，協助政府一起解決部分國人赴日的不便，將自10月28日至年底前，免費提供接種高端疫苗民眾赴日前PCR檢測服務。

自2021年國內開始施打COVID-19疫苗以來，民眾因自身需求可自主選擇接種的疫苗品牌，以預防疾病傳播、重症與死亡。迄今台灣共核准5項COVID-19疫苗上市施打，累計全國疫苗接種總人次約6300萬，其中，高端COVID-19疫苗接種人次約306萬。

高端於新聞稿中提及，自家的COVID-19疫苗屬於副作用極低的次單位蛋白疫苗，迄今已執行多項臨床前及9項臨床研究，公開發表16篇論文，其中通過同儕審查發表於國際性期刊的論文有10篇，安全性及有效性受到國際專家肯定。

然而受限於台灣非WHO會員國，列入疫苗緊急使用清單（EUL）須有WHO認可的藥監機關支持，因此公司除了向澳洲藥監主管機關（TGA）申請澳洲緊急使用許可外，也已透過TGA協助，正式向WHO提出申請。並感謝所有對高端疫苗愛護者的支持及鼓勵。

根據疫情指揮中心推估，12月底前全國約有8萬人前往日本，以高端疫苗接種人次比例占4.9％估計，高端已規劃足夠檢測量能，將與全國北、中、南各一家醫療院所合作，自10月28日起至年底，免費提供PCR檢測，以服務接種高端COVID-19疫苗並規劃前往日本的民眾，並將視實際使用需求狀況增加服務據點。相關作業方式及地點，確認細節後近期將公布於公司網站。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。