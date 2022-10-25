蘇納克成為英國史上首位非白人、非基督徒首相，演說呼籲團結，卻遭黨內質疑能否贏得大選

新英相蘇納克首次公開談話，籲團結應對挑戰

（中央社）今天（英國時間24日）成為執政黨保守黨黨魁、英國新首相的前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）指出，英國現在需要的是穩定和團結，他的首要任務就是團結黨和國家。

他提到，英國是偉大的國家，但現在無疑面臨深刻的經濟挑戰，只有齊心協力，才能克服種種挑戰，並為後代子孫建立更美好繁榮的未來。

蘇納克獲同黨國會議員壓倒性支持當選黨魁。身為印度裔、移民第二代，蘇納克是英國史上第一位非白人首相，也是近200年來最年輕及國會資歷最淺首相。他在2015年當選國會議員。

蘇納克是印度教徒，因此也是英國史上第一位非基督徒首相。他今天成為英國首相，適逢印度教年度重要節慶「排燈節」（Diwali，又稱光明節）期間。兩年前在財政大臣任內，蘇納克曾於官邸唐寧街11號前點燈慶祝「排燈節」，並稱此事對他意義非凡。

他今天下午4時許在保守黨總部發表約90秒的簡短談話，提到能夠領導執政黨保守黨、回饋英國這個帶給他許多的國家，他感到既謙卑又榮幸。

他承諾將以正直、謙遜的態度服務國家，日以繼夜為英國民眾努力。

蘇納克在談話開頭肯定10月20日辭去黨魁一職的特拉斯（Liz Truss）任內表現，指出她面對的是國內外異常艱難的情勢。

負責黨魁選舉事務的保守黨團「1922委員會」（1922 Committee）今天下午2時正式宣布蘇納克當選黨魁，蘇納克約半小時後在1922委員會對同黨國會議員發表閉門談話。

根據英國媒體引述的在場國會議員說法，蘇納克強調，保守黨如今「不團結就是死路一條」（unite or die）。他也提到，不會讓大選提早舉行。

原本與蘇納克競逐黨魁大位的保守黨下議院領袖摩丹特（Penny Mordaunt）今天近下午2時宣布退選，但無論是摩丹特本人或「1922委員會」，當時皆未說明她實際上獲多少位黨籍國會議員提名。

根據20日發布的選舉新規則，有意爭取黨魁一職的保守黨籍國會議員需獲至少100位同僚提名。摩丹特陣營後來向英媒透露，她獲90位同黨國會議員支持。

摩丹特、特拉斯皆已表達支持蘇納克；昨晚突然宣布退選的前首相強森（Boris Johnson）則表示，將支持任何一位勝選者。

蘇納克將成逾200年最年輕英相，能否率黨勝選遭質疑

英國執政的保守黨今天進行黨魁提名投票，在下議院領袖摩丹特宣布退選後，前財政大臣蘇納克將成為英國200多年來最年輕的首相，不過部分黨員質疑他無法贏得選舉。

路透社報導，蘇納克2015年首次當選英國國會下議院議員，在短短幾年內於今天成為英國逾200年來最年輕首相，如今他背負了帶領國家度過經濟危機的重任。

英國此前最年輕的首相是1812年上任的第二代利物浦伯爵詹金遜（Robert Banks Jenkinson, 2nd Earl of Liverpool），當時他年僅42歲。

英國國王查爾斯三世（King Charles III）今天下午將從諾福克郡（Norfolk）山均漢姆堡（Sandringham）宅邸返回倫敦，會見蘇納克與即將卸職的現任首相特拉斯。

特拉斯在提出減稅的迷你預算計畫後，幾乎沒有資金支撐，投資人曾拋售英國國債及英鎊，而蘇納克的支持者表示，他是信得過的人選，可以恢復投資人信心。

但蘇納克也面臨保守黨黨內挑戰，部分黨內議員責備他在推翻前首相強森時扮演要角，並且擔心他不具有贏得選舉的特質。

受到食物及能源成本飆升拖累，英國恐將陷入衰退，反對黨工黨可能將他描繪成超級富豪精英中的一員，與數以百萬英國民眾脫節，不懂他們面臨的壓力。

部分人士擔心，蘇納克無法團結深陷分裂的保守黨，且黨員已習慣快速摒棄他們不喜歡的領導人。

英國新首相人選確立，英鎊及國債反彈展開慶祝行情

英國前財相蘇納克今天出線成為保守黨黨魁，即將擔任新首相，使投資人對英國財政穩定性較具信心，激勵英鎊從低點反彈，英國國債價格回升。

路透社報導，英鎊匯率今天在1.1402美元高點至1.1274美元低點間震盪。英鎊上週收在1.11美元，在前英國首相強森（Boris Johnson）宣布不角逐保守黨黨魁後，升至約1.135美元。

投資人對英國財政前景鬆了一口氣，英國國債殖利率大幅下跌，十年期國債殖利率下滑28基點，降至3.774%，接近本月以來新低，國債價格攀升，

蘇納克今夏曾與現任英國首相特拉斯角逐保守黨黨魁，當時他對通膨示警和恪遵財政保守主義的立場不如特拉斯喊減稅討喜，如今在特拉斯毫無章法的襯托下反顯先見之明。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航