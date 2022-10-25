烏克蘭議員盧狄克訪台分享戰爭啟示：感嘆戰前輕忽，早該多挖防空洞挽救更多生命

烏克蘭議員奔波38小時來台，感謝台灣相挺盼交流資安經驗

（中央社）烏克蘭國會議員盧狄克（Kira Rudik）從基輔出發，花了38小時終於抵台，她盼能藉此行感謝許多來自台灣的祝福、訊息或支持，並交流資安經驗。

37歲的盧狄克既是烏克蘭選民之聲黨（Golos）黨魁，又任泛歐自由黨派聯盟（ALDE）副主席，俄烏開戰後，她與團隊投入國土防禦，而後轉於資訊及外交兩場域確保烏克蘭盡可能地獲得各項支持，包括軍事、補給及財務援助。

外交層面，盧狄克勤上廣播、電視節目呼籲關注戰事及對俄施加制裁。身兼國會數位轉型委員會首席副主席的她，在資訊面駁斥俄方宣傳，呈現烏克蘭現況真相。

她昨（24）日接受《中央社》訪問時表示，對所有正在經歷相似苦難或所有試圖為民主、獨立而戰的國家而言，烏克蘭正處於第一線。烏克蘭需要所有人成為盟友，而台灣在烏克蘭被視為自由而戰的盟友之一，「台灣對烏克蘭的支持正持續增強，我想對此表示感謝」。

盧狄克說，台灣擁有先進網路安全系統，烏克蘭刻正升級相關技術支援軍隊及民眾，此行將與台灣數位界的代表等討論數位轉型，盼交流數位領域經驗及建立更堅實的互動。至於是否將與「天才IT大臣」唐鳳近身切磋，她說，未來幾天的行程滿，包括高階會議，「我覺得會吧」。

台灣與烏克蘭無正式外交關係，長期以來，雙邊互動似乎難脫中國因素。烏克蘭國會議員8月成立跨黨派友台小組，堪稱台灣與烏克蘭深化關係里程碑。美國《新聞週刊》（Newsweek）同月引述烏克蘭國會外交委員會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）報導，中國駐烏克蘭大使館曾施壓阻撓小組成立。

盧狄克說，烏克蘭的對中政策持續變化，現階段試著確保中國不因支持俄羅斯涉入戰事。中國並未發表聲明稱正在採取措施支持烏克蘭。目前沒有中國直接支持俄羅斯的跡象，「我認為我們的領導層會想接受如此現況」（I think our leadership would want to live with this way）。

盧狄克此行訪台，中方目前未發布任何抗議。她指出，「但是我們確實了解這引發不滿（but we do understand that this is something that is being frowned）」。

不過，盧狄克近期赴南非與挺烏克蘭的非洲國家自由黨領導人交流，她有感表示，烏克蘭一贏得戰爭，整體外交運作方式將產生巨變。

盧狄克說，烏克蘭曾呼籲非洲國家在聯合國大會決議支持烏克蘭。然而，過去由於缺乏資源及對這些盟友重要性的理解，烏克蘭並未在非洲友烏國家成立代表處或大使館，如今在聯合國施力有限。

「所以我真心相信，戰勝後，我們將握有可用資源，屆時將重塑及強化對挺烏國家的政策」。

國際支持及未雨綢繆，烏克蘭議員訪台分享戰爭啟示

（中央社）烏克蘭國會議員盧狄克昨起訪台，她回顧俄羅斯揮軍入侵以來，資訊戰攻防、力爭國際支持及備戰等經驗值得台灣借鑑及交流。她感嘆烏克蘭戰前輕忽，早該多挖防空洞，「這將挽救更多生命」。

烏克蘭選民之聲黨黨魁盧狄克，於俄烏戰爭爆發時張貼自己手持AK-47步槍的照片以示衛國。當時一句「當俄軍壓境之際，就是舉槍學扣扳機之時」引起台灣媒體關注。

她此行訪台參與世界民主運動全球大會，並於抵達當日接受《中央社》訪問。來程折騰，盧狄克不見疲態，提到烏克蘭民眾戰時展現的韌性令舉世印象深刻時，更是侃侃而談：「我們自己也吃驚，因為你不知道自己在戰爭下要怎麼做」。

面臨殘酷及不公的攻擊，烏克蘭人腦裡只想：盡一切努力阻止這一切，這就是烏克蘭人為自由而戰的原因。每天數百萬烏克蘭人都自問，「我今天要怎麼做讓國家離勝利更近」。

她說，開戰以來，烏克蘭學到的第一課是團結，無論何時何地都必須盡最大可能結交盟友，並確保他們能馬上提供支持。

盧狄克指出，如果沒有外界經援彌補烏克蘭預算缺口、提供逼退俄軍所需的武器及接納數以百萬計的烏克蘭難民，烏克蘭無法生存，還撐了8個多月。「不幸的是，戰前我們輕忽了」。沒人料到俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）會炸這些寧靜祥和的城市。

「我們已經學到教訓」，如果時光能倒轉5年，烏克蘭應該挖更多防空洞並教民眾如何使用，這將挽救更多生命，盧狄克說。

Photo Credit: 中央社（盧狄克辦公室提供） 37歲的盧狄克既是烏克蘭選民之聲黨黨魁，又任泛歐自由黨派聯盟副主席。她25日將出席世界民主運動全球大會。

俄羅斯入侵烏克蘭以來，雙方在資訊戰場的攻防成為戰事焦點。她舉例，戰爭剛開打時，民眾於通訊軟體Telegram分享遭火箭擊中地點的訊息，「我們很快發現敵方藉此確認是否擊中目標並立刻止血」。

與謊言對抗也是戰事一環。她說，「戰事進行中，人們非常容易受到這一切影響」。資訊戰、數位戰與常規戰事一樣需要特定戰略因應。政府必須管控宣傳、反制敵方宣傳，並與媒體合作。

她並指出烏克蘭幾乎日日受到飛彈轟炸及「神風」（kamikaze）無人機攻擊，於是人們得學會前往避難所、在酷寒中生存及如何養活自己和家人，足見無論承平時期或戰時維繫體力的必要性。

為了因應俄烏戰事，普亭9月21日下令俄國進行二戰以來的首次動員，並警告西方國家，當他說準備使用核武器保衛俄羅斯時，並非虛張聲勢。盧狄克表示，暴政和民主的主要差別在於暴政無需徵求任何人同意便迅速出手。為了正確回應侵略，「我們需要提前做好準備」。